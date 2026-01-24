Premium | Nashik Municipal Corporation : घंटागाडीपासून स्मार्ट नाशिककडे : नियोजनाची गरज

प्रकाश मते माजी महापौर, नाशिकघंटागाडीचा आदर्श प्रकल्प मी महापौर असताना शहरांमध्ये कचरा घंटागाडी उपक्रम सुरू केला. हा उपक्रम अद्यापही सुरू आहे या माध्यमातून शहर कचराकुंडी मुक्त झाले आहे याचा अभिमान वाटतो. घंटागाडी व शहर कचरा कुंडी मुक्त करण्याचा पॅटर्न राज्यातील अन्य शहरांबरोबरच देशातील इतर राज्यांनी देखील स्वीकारला. ज्या घंटागाडी संकल्पनेचा उगम नाशिक मधून झाला. त्या नाशिकमध्ये भविष्यात ही सेवा सक्षमपणे सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. नाशिक महापालिकेची निवडणूक संपून अखेर लोकप्रतिनिधींची कारकीर्द सुरू होत आहे. जवळपास चार वर्षांच्या अंतराने लोकप्रतिनिधी महापालिकेच्या सभागृहात पाऊल ठेवतील. चार वर्षांच्या संपणाऱ्या वनवासानंतर नव्याने कारकीर्द सुरू होणाऱ्या लोकनियुक्त सदस्यांची शहराच्या विकासाला गती व आकार देण्याची मोठी जबाबदारी आहे व ‘कॅप्टन’ म्हणून नियोजनबद्ध विकास करण्याची जबाबदारी महापौर व त्यानंतर उपमहापौरांवर आहे. मुंबई व पुणे नंतर गतीने वाढणाऱ्या नाशिकच्या विकासाचे नियोजन आत्ताच केले नाही तर शहराच्या संभावित बकालपणावरून भावी पिढी माफ करणार नाही. याची नोंद घेणे महत्त्वाचे ठरेल. .नाशिक महापालिकेची स्थापना १९८२ मध्ये नाशिक, सातपूर, नाशिक रोड-देवळाली अशा तीन नगरपालिका मिळून झाली. त्यावेळी जवळपास ३४ गावांचा समावेश होता. दहा गावांनी महापालिकेत समाविष्ट होण्यास नकार दिल्याने ती गावे वगळली. जवळपास २६० चौरस किलोमीटर क्षेत्राची महापालिका स्थापित झाली. त्यावेळच्या महापालिकेच्या लोकसंख्येचा विचार करता जवळपास पाच ते सात लाखांच्या आसपास असेल. सातपूर औद्योगिक वसाहत महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने त्यावेळी त्या नगरपालिकेकडे असलेली रक्कम व अन्य दोन म्हणजे नाशिक व नाशिक रोड नगरपालिकेकडे असलेली बँक खात्यातील रक्कम जवळपास २२ लाख रुपये होती. महापालिकेची घोषणा केल्यानंतर दहा वर्षे प्रशासकीय कारभार होता.सन १९९२मध्ये महापालिकेची पहिली निवडणूक झाली व तेथून पुढे लोकनियुक्त कारभाऱ्यांच्या हाती सूत्रे आले. लोकनियुक्त कारभाऱ्यांकडे कारभार आला त्यावेळी शहराची लोकसंख्या आठ ते दहा लाखांच्या आसपास होती व महापालिकेचे वार्षिक बजेट जवळपास ११० कोटी होते. एका अर्थाने सांगायचे तर लोकसंख्या व आर्थिकदृष्ट्या महापालिका संपन्न होण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने महापालिकेचा आर्थिक विकास होत गेला. आर्थिक विकास होत असताना लोकसंख्या वाढत गेली. लोकसंख्या वाढीला अनेक कारणे आहे. सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीचा महापालिकेत असलेला समावेश हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. शहराच्या आसपास असलेल्या गावांमधून नाशिकमध्ये नागरीकरण झाले. पुढे लोकसंख्या वाढत गेली..विकासाच्या संधीसद्यःस्थितीत शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या आसपास असेल. लोकसंख्या वाढीचा वेग सरासरी अडीच ते पाच टक्के असला, तरी आता हा वेग आणखी वाढणार आहे. त्याला कारण म्हणजे मुंबई व पुण्यानंतर वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिक अग्रस्थानी आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे मुंबईत येणे-जाणे सोपे झाले आहे. वाढवण बंदर नाशिकसाठी वरदान ठरणार आहे. नाशिक-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग नाशिकसाठी दक्षिण भारताचे द्वार उघडणारा आहे. नाशिकच्या ओझर विमानतळावरून देशांतर्गत विमानसेवा सुरू झाली आहे. नाशिक विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा दर्जा प्राप्त आहे. त्यामुळे येथून लवकरच आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू होईल. नाशिक-पुणे महामार्गाचे सहापदरीकरण व सेमी हायस्पीड रेल्वेची घोषणा, निफाड ड्रायपोर्ट व लॉजिस्टिक पार्कमुळे नाशिक औद्योगिक नकाशावर झळकत आहे. औद्योगिक वाढीच्या गतीमुळे लोकसंख्या वाढेल. नागरीकरण वाढते, त्यावेळी पायाभूत सुविधांवर ताण पडतो. पायाभूत सुविधांमध्ये सर्वप्रथम रस्ते, पाणी, विद्युत व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था व प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था हे महत्त्वाचे भाग आहेत. नाशिक महापालिकेवर नियोजनाची जबाबदारी आहे..Premium| Climate warning: मानवी हस्तक्षेपाला हवा लगाम.जलवाहिन्यांचे जाळे हवेसद्यःस्थितीत शहराला जवळपास ५२०० दशलक्ष घनफूट पाणीपुरवठा होतो. सहा जलशुद्धीकरण केंद्रांमार्फत व जवळपास १२५ जलकुंभांच्या माध्यमातून घरापर्यंत पाणी पोचते. नाशिकला धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखले जाते. पाण्याची कमतरता नाही. गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणातून शहराला पाणीपुरवठा होतो. पाणी मुबलक असले, तरी त्याचे समदाबाने सर्व ठिकाणी पाणीपुरवठा होणे गरजेचे आहे. शहराचा वाढता वेग व नागरीकरण लक्षात घेऊन प्रामुख्याने हा प्रश्न हाती घेणे गरजेचे आहे. शहराचा विकास आडव्या पद्धतीने होत आहे. आडव्या पद्धतीने विकास होत असताना तेवढ्या लांबीच्या जलवाहिन्यांची आवश्यकता आहे. नवीन नगरांमध्ये जलवाहिन्या व मलवाहिकांचे जाळे निर्माण झाले पाहिजे. मलवाहिका न टाकल्यास जमिनीचा पोत खराब होईल व त्यातून प्रदूषणाचा भयंकर प्रश्न निर्माण होईल. शिक्षणाची उपराजधानी म्हणून नाशिकचा लौकीक आहे. नागरीकरण वाढत असताना प्रत्येकालाच खासगी शिक्षण घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाची सोय होणे आवश्यक आहे..वाहतुकीची समस्या केंद्रस्थानीशहरांमध्ये सद्यःस्थितीमध्ये पावणेसहा लाख मिळकती आहे. तितक्याच प्रमाणात वाहनांची संख्याही आहे. यातील ३० टक्के वाहने एकाच वेळी रस्त्यांवर उतरतात, परंतु सुरळीत व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था अद्यापही नाही. त्यामुळे भविष्यात उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग असे वाहतुकीचे पर्याय निर्माण करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून वाहनांची कोंडी होणार नाही. नाशिक महापालिकेला स्वतंत्र वाहतूक आराखडा बनविण्याची आवश्यकता आहे. वाहतुकीचे नियोजन आताच केले नाही, तर वाहतूक कोंडीचे शहर म्हणून शिक्का बसू शकतो. शहरात सर्वांत महत्त्वाची समस्या पार्किंगची आहे. पार्किंगचे स्लॉट तयार करणे आवश्यक आहे. अहिल्यादेवी होळकर पूल ते सोमेश्वर यादरम्यान फेरी बोटसेवा सुरू केल्यास अशोक स्तंभ ते सोमेश्वर दरम्यान गंगापूर रोडवरील वाहतुकीचा ताण बऱ्यापैकी कमी होऊ शकतो. गंगापूर रोडवरील बारदान फाटा ते गंगापूर नाका या दरम्यान उड्डाणपुलाची आवश्यकता आहे. तसेच त्र्यंबक रोडवरील सातपूर, एबीबी सर्कल या ठिकाणी देखील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पर्यायांचा विचार करावा लागेल. द्वारका ते नाशिक रोड या दरम्यान पाच ते सहा ठिकाणी वाहतूक कोंडीचे ब्लॅक स्पॉट आहे. त्यावर वाहतूक आराखड्यानुसार नियोजन आवश्यक आहे. नाशिक शहरात गावठाणांची संख्या अधिक आहे मात्र गावठाणामध्ये अद्यापही शासनाने क्लस्टर मंजूर केलेले नाही. चार ते पाच वाडे मिळून अधिक एफएसआय दिल्यास गावठाण भागात अधिक रुंदीचे रस्ते मिळतील. जेणेकरून तेथे पायाभूत सुविधा पुरविण्यास मदत होईल. महापालिकेत नव्याने स्थापन होणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी शासनाकडे त्यासाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक ठरेल. वाहतुकीच्या दृष्टीने नाशिकमध्ये आता बससेवा अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. बससेवेपाठोपाठ शासनाकडे मेट्रोसाठी पाठपुरावा आवश्यक आहे..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तारसार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा महत्त्वाचा भाग आहे. शहर वाढत असताना आरोग्य व्यवस्थाही भक्कम करणे गरजेचे आहे. सद्यःस्थितीमध्ये महापालिकेचे चार मोठे हॉस्पिटल आहे व ३० आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून सुविधा पुरवली जाते. नाशिक रोड येथील शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालय उत्तर महाराष्ट्रासाठी वरदान आहे. या रुग्णालयाच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांची रुग्णसेवा होते. कोरोना काळात या रुग्णालयाने मोठ्या प्रमाणात सेवा पुरविली. अगदी खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी आग्रह धरणाऱ्या रुग्णांनाही महापालिकेच्या या रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागले. त्यामुळे भविष्यात नाशिकमध्ये सरकारी रुग्णालयांची आवश्यकता भासेल. रुग्णालय निर्माण करणे म्हणजे फक्त इमारती असून उपयोग होणार नाही, तर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा स्टाफही आवश्यक आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबत करार करून रुग्णालयांना महाविद्यालयांचा दर्जा देण्यासही हरकत नाही. या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ महापालिकेला प्राप्त होऊ शकेल..हव्या पर्यटन सुविधामहापालिकेत अनेक गावे समाविष्ट आहे. शहराचा विकास ठराविक भागापुरता दिसतो. मळे भाग किंवा शहराच्या हद्दीला लागून असलेल्या गावांमध्ये अद्यापही रस्ते व पथदिव्यांची व्यवस्था नाही. आडव्या पद्धतीने विकास होणाऱ्या नाशिकमध्ये आता गावांचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्याला कारण म्हणजे भविष्यातील ग्रोथ सेंटर महापालिका हद्दीतील गावांमध्येच होणार असल्याचे दिसते. मनोरंजनासाठी नाशिकमध्ये सक्षम अशी व्यवस्था नाही. नाशिकचे भूमिपुत्र वचित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ महापालिकेने पांडव लेणी पायथ्याशी २२ एकर जागेमध्ये स्मारक उभारले. परंतु त्या स्मारकाची दुर्दशा झाली आहे. महापालिकेला परवडत नसेल तर खासगीकरणाच्या माध्यमातून स्मारकाचा विकास करून नाशिककरांना मनोरंजनाची व्यवस्था करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. गोदावरी नाशिकचा आत्मा आहे, दरवर्षी हजारो लोक पवित्र स्नानासाठी नाशिक मध्ये येतात. कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने गोदावरी स्वच्छतेचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. कुंभमेळ्यानंतर महापालिकेने गोदावरी कायमस्वरूपी स्वच्छ ठेवावी. धार्मिक पर्यटन रोजगाराची संधी आहे. धार्मिक पर्यटनाच्या अनुषंगानेही प्रगती करणे आवश्यक ठरेल..एकंदरीत नाशिक महापालिकेचा विस्तार वेगाने होत आहे. त्यामुळे नागरीकरणही झपाट्याने वाढत आहे. नागरीकरण वाढत असताना नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. महापालिकेला सुविधा पुरविण्यासाठी पारदर्शकपणे आर्थिक सक्षम होणेही तेवढेच आवश्यक आहे. आगामी २५ वर्षांत नाशिक जगाच्या नकाशावर ठळकपणे दिसेल. याचाच अर्थ नाशिक हे श्रीमंत होईल; परंतु श्रीमंत होणे याचा अर्थ पैसे कमविणारी मशिन परवडणारी नाही. आर्थिक सक्षमतेबरोबरच मानसिक विकास होणे आवश्यक आहे. मानसिक विकास बऱ्याच अंशी पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे नव्याने येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी नाशिकचा विकास नियोजनबद्धपणे करण्याची जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा समस्त नाशिककरांची आहे. 