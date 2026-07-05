Premium|Nasrapur Case Verdict : नसरापूरचा न्यायालयीन बोध...

नसरापूर प्रकरणातील अत्याचार करणाऱ्या दोषीला तत्काळ शिक्षा सुनावली गेल्याने जलद न्यायाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार पडलाय. हा न्याय इतक्या लवकर कसा झाला, यासाठी काय खबरदारी घ्यायला हवी ते देखील या प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. असा जलद न्याय प्रत्येकवेळी का होत नाही, अशा सगळ्या प्रश्नांचा अभ्यासपूर्ण वेध...पुण्यामध्ये असलेल्या विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या आठवड्यामध्ये नसरापूर येथे घडलेल्या निंदनीय कृत्याबद्दल शिक्षा ठरवली. साहजिकच न्यायालयीन सक्रियतेचे आणि विशेषतः अत्यंत वेगाने काम केलेल्या सर्व घटकांचे या निमित्ताने अभिनंदन केले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर या निकालपत्राचे देखील स्वागत करायला पाहिजे. परंतु त्या निमित्ताने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची चर्चा केली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने जलद न्यायाचा अधिकार हा तक्रारदाराबरोबर आरोपीला देखील दिलेला आहे. जलद न्यायाच्या अधिकाराबाबत समानतेचे तत्त्व अवलंबले गेले आहे. मात्र नसरापूर खटल्यासारखे भाग्य अन्य खटल्यांचे नाही, असे दुर्दैवाने म्हटले जाते. महाराष्ट्रामध्ये प्रलंबित असणाऱ्या प्रचंड मोठ्या अशा फौजदारी प्रकरणांमध्ये तक्रारदार आणि आरोपी या दोघांनाही न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अंगभूत दोषांना सामोरे जावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्याय निवाड्यांमध्ये आरोपीच्या जलद न्यायाबद्दलच्या अधिकारांची पडताळणी केलेली बघायला मिळते. गेल्या काही वर्षभरामध्ये तक्रारदार तसेच गुन्ह्यामध्ये भरडले गेलेल्या पीडित व्यक्तींच्या जलद न्यायाच्या अधिकाराबाबत चर्चा झालेली दिसते. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो, की नसरापूर प्रकरणासारखे भाग्य त्यांच्या नशिबी कधी येणार..भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये न्याय नावाची संकल्पना ही अनेक घटकांच्या सहयोगावर अवलंबून आहे. पोलीस यंत्रणेने केलेला तपास, विविध यंत्रणांनी त्यांना केलेली मदत, तपासी अधिकारी आणि सरकारी वकील यांच्यामधील सुसंवाद, आरोपीच्या वकिलांची न्यायालयीन कामकाजामधली भूमिका, न्यायाधीशांची सक्रियता आणि अर्थातच माध्यमांच्या माध्यमातून जनमताचा रेटा असे विविध प्राथमिक घटक न्याय या प्रक्रियेमध्ये बघायला मिळतात. त्यामुळे नसरापूरच्या निमित्ताने या सर्व प्राथमिक घटकांच्या सहभागाबद्दल आणि सक्रियतेबद्दल निश्चितच कौतुकास्पद बोलले पाहिजे. पोलिसांनी केलेला जलद तपास आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुराव्याचे सादरीकरण याचा देखील निश्चित परिणाम जलद न्यायावरती होत असतो. ज्या प्रकरणांमध्ये योग्य दिशेने आणि पारदर्शक पद्धतीने तपास होतो, त्या प्रकरणांमध्ये चार्जशिट वेळेत दाखल केले जाते. सर्वसाधारणत: असा समज आहे, की कोणाला वाचवण्यासाठी किंवा कोणाला अडकवण्यासाठी चार्जशिट दाखल करण्यास विलंब केला जातो. हा समाज खरा की खोटा या विषयांमध्ये न जाता तपासी अधिकाऱ्याने आत्मचिंतन करायला पाहिजे. पूर्वीच्या कायद्यामध्ये कागदोपत्री तपास करणे अभिप्रेत होते. परंतु नवीन कायद्यामध्ये दृकश्राव्य माध्यमातून व्हिडिओ पद्धतीने तपास करणे शक्य झाले आहे. गेली सुमारे दोन वर्ष नवीन कायदे लागू होऊन झाले आहेत. त्यामुळे नसरापूरच्या निमित्ताने नवीन कायद्याची ताकद देखील तपासण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. पूर्वी जो पंचनामा कागदावरती केला जायचा तो आता व्हिडिओच्या माध्यमातून केला जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे साक्षीदार फितूर कोणाची शक्यता कमी झाली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक तपासी अधिकाऱ्यांना आज देखील इलेक्ट्रॉनिक पुरावा कसा गोळा करायचा आणि तो कोर्टामध्ये कसा सिद्ध करायचा याबाबत शंका आहेत. पण काळानुरूप बदलण्यासाठी पोलीस यंत्रणेमधील अनेक जबाबदार तपासी अधिकारी तयार आहेत. नसरापूरच्या निमित्ताने या सर्व तपास अधिकाऱ्यांना जलद न्यायामधील आपले योगदान देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.तपास करतानाची सखोलता आणि गोळा केलेल्या पुराव्यांचे योग्य ते सादरीकरण करणे अभिप्रेत असते. नसरापूरच्या ऐवजी अन्य खटल्यांमध्ये मुद्देमाल नष्ट झाल्याचे किंवा उपलब्ध नसल्याचे अनेक वेळा दिसून येते. याचे कारण म्हणजे अनेक वर्ष खटला प्रलंबित असणे हे होय. समजा नसरापूर खटला दहा वर्षे चालला असता, तर जो पुरावा तपास अधिकाऱ्याने गोळा केलाय तो न्यायालयासमोर कदाचित येऊ शकला नसता. पोलीस यंत्रणेकडे असणाऱ्या जागेची कमतरता ही नवी नाही. मुद्देमाल ठेवण्यासाठी आणि तपासादरम्यान गोळा केलेले अन्य महत्त्वाचे दुवे सांभाळून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र आणि पुरेशी अशी जागा पोलिसांकडे नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे. न्यायालयाच्या ताब्यात दिलेला मुद्देमाल हा देखील सुरक्षित राहील याची खात्री देणे अवघड बनले आहे..Premium|Tribal woman justice struggle : आदिवासी महिलेच्या न्यायासाठी उभा राहिलेला ऐतिहासिक संघर्ष.सरकारी वकिलांच्या योगदानाशिवाय जलद न्याय अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांच्या असणाऱ्या अविभाज्य अशा योगदानाबद्दल सविस्तर कौतुक करायलाच पाहिजे. नव्या व्यवस्थेत सरकारी वकील हे पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करीत नसून ते न्यायव्यवस्थेमधील अविभाज्य असे घटक बनले आहेत. सरकारची बाजू मांडताना न्याय करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये योगदान देण्याचे कर्तव्य सरकारी वकिलांचे आहे. त्यामुळे नसरापूरच्या निमित्ताने सरकारी वकील यंत्रणेची पुनर्बांधणी करून अधिक कार्यक्षम व जलद न्यायासाठी मदत करणाऱ्या सरकारी वकिलांना या यंत्रणेमध्ये प्रोत्साहन देणे आवश्यक झाले आहे.आदरणीय न्यायाधीशांच्या समोर गेल्या दोन वर्षांपूर्वी बनवलेल्या नवीन कायद्यानुसार फौजदारी प्रकरणामधील दोषारोप ठेवण्याची कालमर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यामुळे त्याचा होणारा जलद न्यायावरती परिणाम हा देखील चर्चेचा विषय गेल्या दोन वर्षभरामध्ये झाला आहे. कित्येक प्रकरणांमध्ये दोषारोप लवकर ठेवले जात नाहीत आणि त्यामुळे जलद न्यायाचा सर्व पक्षांच्या अधिकाराचा सर्रास भंग होताना दिसून येतो.नसरापूरच्या निमित्ताने सर्व प्रकरणांमध्ये जलद गतीने दोषारोप ठेवणे हे जर घडले, तर अनेक प्रकरणांना वेग येऊ शकतो. दोषारोप ठेवणे हे न्यायिक कामकाज असते. तपासी अधिकाऱ्याने चार्जशिट दाखल केल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया मार्फत न्यायाधीशांनी दोषारोप ठेवणे आवश्यक असते. कायद्याच्या परिभाषेमध्ये न्यायाधीशांनी दोषारोप ठेवणे म्हणजे पोलिसांनी आणलेल्या पुराव्याची प्राथमिक पडताळणी करणे असे असते. त्यामुळे दोषारोप लवकर ठेवले, तर साहजिकच त्या प्रकरणाला वेग येऊ शकतो, पूर्ण प्रकरणाच्या निमित्ताने अनेक न्यायाधीशांनी आपल्या समोरील प्रलंबित असणाऱ्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये तातडीने दोषारोप ठेवले, तर या न्यायिक प्रक्रियेला वेग येऊ शकतो. नसरापूर प्रकरणातील बहुसंख्य साक्षीदार हे शहरी भागातील होते. जर हे साक्षीदार ग्रामीण भागातील असते, तर त्या साक्षीदारांच्या न्यायालयामध्ये येण्या-जाण्याबद्दल, वेळेमध्ये हजर राहण्याबद्दल अडचणी निर्माण झाल्या असता. त्याचा परिणाम म्हणजे साक्षीदार उपलब्ध नाही म्हणून अनेक वेळा तारीख द्यावी लागते. साक्षीदाराला हजर करण्याची जबाबदारी ही सरकार पक्षाची असते. सरकार पक्षाची जबाबदारी म्हणजे तपास अधिकाऱ्याने साक्षीदारास न्यायालयामध्ये घेऊन येणे अभिप्रेत आहे, परंतु कित्येक प्रकरणांमध्ये तपास अधिकाऱ्याला साक्षीदाराला हजर करतेवेळी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. जो तारांकित साक्षीदार आहे, अशा साक्षीदाराची सुरक्षितता आणि उपलब्धता अशी दुहेरी जबाबदारी तपासी अंमलदाराची बनलेली असते. यामधून अनेक तपास अधिकाऱ्यांना तारांकित साक्षीदारांना सांभाळण्याची देखील जबाबदारी निभवावी लागते. म्हणून असे साक्षीदार हे लगोलग तपासले गेले पाहिजेत परंतु न्यायाधीशांकडे असणाऱ्या प्रचंड कामातून त्वरित तारखा देणे शक्य होत नाही. त्याचा परिणाम साक्षीदारांवरती होतो आणि साक्षीदार फितूर होण्याची शक्यता वाढते. म्हणून जर लांबच्या तारखा न देता तातडीने आणि लगोलग तारखा देऊन साक्ष नोंदणी केली असेल, तर साक्षीदार फितूर होण्याची शक्यता कमी होते..कित्येक न्यायालयीन संकुलामध्ये आज देखील साक्षीदारांना सुरक्षित बसण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था केलेली दिसून येत नाही. फौजदारी प्रकरणांमध्ये हजर केलेल्या साक्षीदाराची गाठभेट जर आरोपी किंवा आरोपींचे नातेवाईक यांच्याबरोबर होत असेल, तर साहजिकच सत्य शोधण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्याची बाधा निर्माण होते. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रियेमधील साक्षीदारांसाठीची वेगळी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. परंतु अशा साक्षीदारांना न्यायालयीन संकुलामध्ये ना स्वतंत्र पाणी पिण्याची, ना स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था बघायला मिळते. त्याचा परिणाम म्हणजे साक्ष देण्यापूर्वी तसेच साक्ष दिल्यानंतर साक्षीदार हे आरोपी किंवा आरोपींच्या नातेवाइकांच्या सभोवतीच असतात. त्याचा परिणाम साक्षीदार फितूर होण्याची शक्यता जास्त असते. आजही कित्येक न्यायालयीन संकुलामध्ये साक्षीदारांना बसण्यासाठी खोली उपलब्ध नाही. नसरापूरच्या निमित्ताने न्यायालयीन संकुलाच्या बांधकामात साक्षीदारांसाठी स्वतंत्र खोली असावी असा आग्रह धरला पाहिजे. महाराष्ट्रामधल्या बहुसंख्य तालुक्यांमध्ये आता न्यायालय अस्तित्वात आहे. परंतु आजही कित्येक न्यायालय अशी आहेत, की ज्यांच्याकडे रोज सातत्याने वीजपुरवठा नाही, एवढेच नव्हे तर कित्येक न्यायालयांमध्ये इंटरनेटदेखील सतत उपलब्ध नाही. अर्थात सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या माध्यमातून या मुद्द्यावर उपाय शोधण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न निश्चित चालू आहेत, पण महाराष्ट्रातल्या अनेक न्यायालयीन संकुलामध्ये आजही या समस्या आहेत. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.न्यायाधीशांकडे असणारा जो कार्यभार आहे, तो बघता न्यायाधीशांनी मनावरती घेतल्याशिवाय जलद न्याय होऊ शकत नाही. त्यामुळे नसरापूर प्रकरणामधील न्यायाधीश साहेबांचे देखील कौतुक करायला पाहिजे. न्यायाधीशांसमोरील प्रकरणांमध्ये नसरापूरसारख्या प्रकरणाला प्राधान्य देणे योग्य आहे. परंतु जलद गतीने न्यायनिवाडा देणाऱ्या न्यायाधीशांना प्रोत्साहन देणे शक्य आहे का, याचा विचार केला पाहिजे. प्रत्येक न्यायाधीशांना प्रत्येक महिन्याचे एक टारगेट असते. न्यायाधीशांनी पारित केलेल्या आदेशाच्या आधारावर त्यांना गुण मिळतात. प्रत्येक न्यायाधीशाने आपल्याला आखून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे जर एखाद्या न्यायाधीशांनी जलद गतीने प्रकरणांचा निपटारा केला असेल, तर अशा न्यायाधीशांना प्रोत्साहन कसे दिले जाऊ शकेल याचा विचार करायला पाहिजे. अन्यथा काही जलद न्यायनिवाड्यानंतर न्यायाधीशांना वाटू शकते की मी केलेल्या जलद न्यायाचे कौतुक न्यायव्यवस्थेला नाही. म्हणून नसरापूरच्या निमित्ताने जलद न्यायनिवाड्याबद्दल प्रोत्साहन म्हणून जादा गुण न्यायाधीशांना द्यायचे का, याचा देखील विचार केला गेला पाहिजे.न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य माणसाचा विश्वास जर अबाधित राहायचा असेल, तर नसरापूर प्रकरणाच्या निमित्ताने झालेल्या प्रश्नांची आणि अन्य प्रश्नांची सोडवणूक करायला पाहिजे. जर न्यायव्यवस्था सुदृढ असेल, तर भारतीय समाज सुदृढ असू शकतो. म्हणूनच नसरापूरच्या निमित्ताने न्यायव्यवस्था ही अधिक पारदर्शी करणे आणि जलद न्याय उपलब्ध करून देणे, ही उद्दिष्टे प्राधान्याने घेतली पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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