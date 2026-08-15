Premium|National Chemical Laboratory : एनसीएलने देशाच्या औद्योगिक विकासाला कशी दिशा दिली?

डॉ. आशिष लेले, संचालक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल)देशाला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवायची असल्यास, आपल्या अर्थव्यवस्थेबरोबरच सर्वसामान्यांच्या जीवनाचा दर्जाही सुधारणे आवश्यक आहे. या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यात विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची असेल. देशाला प्रगतीपथावर घेऊन जाणारे विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि ते घडवणारे शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ आपल्या देशातच उपलब्ध आहेत. पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेकडे (एनसीएल) स्वदेशी वैज्ञानिक प्रगतीचे प्रारूप म्हणून पाहता येईल.देशाची वैज्ञानिक प्रगती म्हटल्यावर बहुतेक वेळा आपल्या डोळ्यांसमोर रॉकेट, क्षेपणास्त्र अशाच गोष्टी समोर येतात. रॉकेटचे अत्यंत क्लिष्ट तंत्रज्ञान अवगत असलेल्या मोजक्या देशांमध्ये भारताची गणना होते, त्या तंत्रज्ञानाचे देशाच्या प्रगतीत महत्त्वाचे योगदानही आहे. मात्र, भारतीय विज्ञान-तंत्रज्ञानाची प्रगती तेवढ्यापुरती मर्यादित नाही. विविध विषयांना वाहून घेतलेल्या अनेक प्रयोगशाळांमधून सुरू असलेल्या संशोधनाने संबंधित क्षेत्रांच्या विकासात मोठी भूमिका बजावली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील औद्योगिक विकासात ‘एनसीएल’ने दिलेले योगदान जाणून घेतल्यास आपल्याला ‘इस्रो’इतकाच ‘एनसीएलचा’ही अभिमान वाटेल..हरितक्रांतीचा प्रयोग यशस्वी ‘एनसीएल’च्या १९५० पासून २०२६ या ७६ वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा घेतला, तर प्रत्येक दशकात देशाला ज्या गोष्टींची आवश्यकता होती, त्यांसाठी ‘एनसीएल’ने काही ना काही योगदान दिल्याचे लक्षात येते. १९६० च्या दशकात देशात हरितक्रांतीचा प्रयोग यशस्वी झाला. या प्रयोगात संकरित वाणांचे आणि खतांचे जितके महत्त्व होते, तितकेच कीड आणि तणरोधक रसायनांचेही होते. त्यासंबंधी मूलभूत रसायनांच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध नव्हते. ‘एनसीएल’ने ती जबाबदारी स्वीकारून मूलभूत रसायनांच्या निर्मितीचे तंत्र विकसित करून उद्योगांना उपलब्ध करून दिले. त्या काळी ‘एनसीएल’च्या या तंत्रज्ञानामुळे देशात रसायननिर्मितीच्या १३२ कंपन्या तयार झाल्या. या कंपन्यांनी हरितक्रांती घडवण्यात मोठा हातभार लावला.औषध निर्माण उद्योगांना चालना १९७० च्या दशकात भारताने नवीन पेटंट धोरण अवलंबले. त्या धोरणानुसार, औषधांच्या रेणूंवर पेटंट न घेता ते निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेवर पेटंट घेता येऊ शकत होते. त्याकाळची देशाची आर्थिक स्थिती पाहता, ते धोरण योग्यही होते. त्यामुळे जीव वाचवणाऱ्या, रोजच्या जीवनातील अनेक औषधांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आल्या. या औषधांच्या निर्मितीचे नवीन, स्वदेशी तंत्रज्ञान भारतातील दोन प्रयोगशाळांमधून तयार झाले. त्यापैकी एक होती, हैदराबादची इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) आणि दुसरी, पुण्याची ‘एनसीएल’. या दोन्ही प्रयोगशाळांच्या संशोधनामुळे देशातील औषध निर्माण उद्योगांना मोठी चालना मिळाली. सिप्लाचे तत्कालीनप्रमुख युसूफ हमीद यांनीही या दोन राष्ट्रीय प्रयोगशाळांचे तेव्हा आभार मानले होते. भारत आज एक प्रमुख औषध उत्पादक देश आहे. अमेरिकेची २२ टक्के आणि इंग्लंडची २४ टक्के औषधे भारतात तयार होतात. कमी किमतीत जगभर औषध पुरवणारा देश म्हणून आपल्याला जी ओळख मिळाली आहे, त्यामागे ‘एनसीएल’चे नक्कीच मोठे योगदान आहे..Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.‘एनसीएल’चे प्रमुख योगदान नव्वदच्या दशकात भारताची आर्थिक स्थिती बिकट होती. १९९०-९१ मध्ये आपल्याला सोने गहाण ठेवायची वेळ आली. तेव्हा ‘एनसीएल’चे संचालक असलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी परिस्थिती ओळखून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यांनी सर्व शास्त्रज्ञांना पटवून दिले की, आपली क्षमता आपल्या बुद्धिमत्तेमध्ये, आपल्या कल्पनांमध्ये आहे. देशाने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारण्याआधी दोन वर्षे म्हणजे १९८९ मध्ये ‘एनसीएल’ने देशाबाहेर पेटंट नोंदवायला सुरुवात केली. तेव्हा अमेरिकेत आपली पेटंट प्रथमच स्वीकारली गेली. त्यातील काही पेटंट इतकी महत्त्वाची होती की, अमेरिकेतील जनरल इलेक्ट्रिकसारख्या कंपनीचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले. १९९२-९३ मध्ये जनरल इलेक्ट्रिकच्या शिष्टमंडळाने ‘एनसीएल’ला प्रत्यक्ष भेट दिली आणि आपले पेटंट लायसन्स केले गेले. त्यासाठी काही दशलक्ष अमेरिकी डॉलर भारताला मिळाले. त्या दशकात जगातील अनेक मोठ्या रसायन कंपन्यांनी एनसीएलसोबत प्रकल्प राबवले. दुसरीकडे जागतिक स्पर्धेला सामोरे जाता यावे म्हणून ‘एनसीएल’ने भारतीय कंपन्यांनाही तांत्रिक मदत केली. एक प्रकारे देशात पेटंट संस्कृती राबवण्याची मुहूर्तमेढ ‘एनसीएल’ने रोवली आणि पुढे ती जोपासलीही. आजही सरकारी संशोधन संस्थांमध्ये सर्वाधिक पेटंट एनसीएलकडून नोंदवली जातात.वैज्ञानिक अन् औद्योगिक विकास देशात सध्या लहान-मोठ्या सुमारे १७ हजार केमिकल कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमधून कमीत कमी किंवा शून्य प्रदूषण व्हावे, यासाठी आवश्यक स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि रासायनिक प्रक्रिया विकसित करण्यासाठी ‘एनसीएल’ सध्या कार्यरत आहे. स्वतंत्र भारताच्या प्रवासाबरोबरच ‘एनसीएल’चा प्रवास झालेला आहे. पुढील दोन दशकांत विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी ‘एनसीएल’कडूनही आवश्यक ती पावले उचलण्यात येत आहेत. लवकरच ‘एनसीएल’च्या संशोधनात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा समावेश केला जाणार असून, त्यासाठी पेटाफ्लॉप क्षमतेचा सुपर कम्प्युटर बसवण्यात येणार आहे. नव्या रासायनिक प्रक्रिया, रेणू विकसित करण्यासाठी एआयचा उपयोग करून वेळेची बचत केली जाईल. जैवउत्पादन हे जागतिक पातळीवर विकसनशील क्षेत्र आहे. ‘एनसीएलम’ध्ये बायो मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटही सुरू होणार असून, देशाच्या औषधनिर्मिती क्षेत्रासाठी आवश्यक नव्या प्रकारची रसायने, प्रथिने विकसित करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. सुरुवातीला मूलभूत संशोधनाच्या साह्याने तंत्रज्ञानाची निर्मिती आणि आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने पुन्हा नवे शोध असे वर्तुळ ‘एनसीएल’मध्ये पूर्ण होताना दिसत आहे. देशाच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक विकासात ‘एनसीएल’चे योगदान यापुढेही असेच सुरू राहील..‘एनसीएल’ची स्थापना, ऐतिहासिक पार्श्वभूमीस्थापना व पायाभरणी : ३ एप्रिल १९४७ रोजी पुण्यातील पाषाणमध्ये पायाभरणी; ३ जानेवारी १९५० रोजी इमारतीचे उद्घाटन.संकल्पना : दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारतात स्वतःची संशोधन परिसंस्था असण्याची गरज निर्माण झाली. १९४५ मधील चर्चेतून निर्णय.सीएसआयआर शृंखला : वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (सीएसआयआर) पहिल्या पाच राष्ट्रीय प्रयोगशाळांच्या आराखड्यात समावेश.‘एनसीएल’चे नेतृत्व व शास्त्रज्ञांचे योगदान प्रा. के. वेंकटरमण : ‘डाइज आणि पिगमेंट’ यावर तीन प्रमाण ग्रंथडॉ. बी. डी. टिळक : स्वदेशी रसायननिर्मिती तंत्रज्ञानाला चालना.एल. के. दोराईस्वामी : १९६० मध्ये केमिकल इंजिनिअरिंगची सुरुवात.डॉ. पॉल रत्नस्वामी : प्रयोगशाळेत ‘कॅटॅलिसिस’ संशोधनाची सुरुवात.डॉ. एस. शिवराम : पॉलिमर तज्ज्ञ; ‘एनसीएल’ला आधुनिक स्वरूप.सन्मान : आठ शास्त्रज्ञांना ‘पद्म पुरस्कार’ वअनेक ‘भटनागर पुरस्कार’. आधुनिक शोध व भविष्यातील उद्दिष्टे :हायड्रोजन फ्युएल सेल : देशातील पहिली हायड्रोजन बस व फेरीबोट.सोडियम आयर्न बॅटरी : डॉ. मंजूषा शेळके यांच्याकडून विकसित.जंतुनाशक द्रव : फळे-भाज्यांसाठी डॉ. अस्मिता प्रभुणे यांचे संशोधन.स्वदेशी इंधन : एलपीजीला पर्याय; ९,५०० कोटींच्या बचतीची क्षमता.सह्याद्रीचा जांभूळ मध : न्यूझीलंडच्या मनुका मधापेक्षा गुणकारी.भविष्यातील पाऊल : पेटाफ्लॉप सुपर कम्प्युटर, एआय व बायो-मॅन्युफॅक्चरिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.