Premium|Navi Mumbai Pollution : नियोजनबद्ध शहराला प्रदूषणाचा विळखा

सुजित गायकवाडमहाराष्ट्रातील नियोजित शहर म्हणून नवी मुंबईची ओळख आहे. वाढती बांधकामे, वाहनांची वाढणारी संख्या आणि उद्योग यांमुळे नवी मुंबईलाही प्रदूषणाचा विळखा पडला आहे. उपाययोजनांसाठी तातडीने पावले टाकली नाहीत, तर प्रदूषणाचा स्तर आणखी धोकादायक पातळीला पोहोचण्याची भीती आहे.नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील दिघा, ऐरोली, महापे एमआयडीसी, घणसोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, वाशी, नेरूळ, सानपाडा, जुईनगर, सीवूड्स आणि बेलापूर या परिसरांचा काही वर्षांत झपाट्याने विकास झाला आहे. उंच इमारती, रुंद रस्ते, आयटी पार्क, मॉल्स, नवीन प्रकल्प असे सर्व काही वाढले. या विकासासोबत प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर होत गेला आहे. हवा, पाणी, ध्वनी, कचरा यांचे प्रदूषण आणि झपाट्याने कमी होत चाललेले हरितक्षेत्र यामुळे शहराच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे.नवी मुंबई शहराची निर्मिती एक नियोजित शहर म्हणून झाली असली, तरी हे शहर सद्यःस्थितीला गंभीर पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करत आहे. शहरीकरण, औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे निर्माण झालेले प्रश्न केवळ स्थानिक नसून, त्याचे परिणाम संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्रावर होत आहेत. विशेषतः फेब्रुवारी २०२६मधील आकडेवारी पाहता, नवी मुंबईची हवा, पाणी आणि जमीन या तिन्ही स्तरांवर प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक स्थितीपर्यंत वाढलेली दिसून येते. या अहवालात नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पर्यावरणीय निर्देशक, सरकारी धोरणे, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि भविष्यातील उपाययोजनांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे..धूलिकणांचे धोकादायक प्रमाणनवी मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की, २०२५च्या तुलनेत २०२६च्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांत प्रदूषणाची तीव्रता लक्षणीयरित्या वाढली आहे. वातावरणीय बदलांमुळे आणि वाढत्या बांधकामांमुळे हवेतील धुलीकणांचे (पीएम २.५ आणि पीएम १०) प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त नोंदवले गेले आहे. फेब्रुवारी २०२६च्या तिसऱ्या आठवड्यात, म्हणजेच २० ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान, नवी मुंबईतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक प्रामुख्याने 'अत्यंत खराब' ते 'आरोग्यास घातक' या श्रेणीत राहिला आहे. विशेषतः नेरुळ आणि सानपाडा या भागांत प्रदूषणाची पातळी सर्वाधिक नोंदवण्यात आली.रात्रीच्या वेळी आणि पहाटे प्रदूषणाची पातळी वाढते. याचे मुख्य कारण म्हणजे जमिनीलगतची हवा थंड राहते आणि प्रदूषक वर न जाता जमिनीजवळच अडकून पडतात. २५ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबई जागतिक स्तरावर ११३ व्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर ठरले होते. हवेतील सूक्ष्म धुलीकण (पीएम २.५) हे आरोग्यासाठी सर्वांत घातक मानले जातात, कारण ते फुप्फुसांच्या खोलवर शिरून थेट रक्ताभिसरण प्रक्रियेत मिसळू शकतात. नवी मुंबईत पीएम २.५ची पातळी सरासरी ६० नोंदवण्यात आली आहे, जी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीपेक्षा चार पटीने जास्त आहे.कोर्टाच्या बडग्यानंतर नोटिसानवी मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणासाठी सुरू असलेली पायाभूत सुविधांची कामे, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये नवी मुंबई महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावल्या आणि काही जागा सील केल्या. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी स्वतः अनेक प्रकल्पांची पाहणी केली असता, अनेक ठिकाणी मजूर मास्कशिवाय काम करत होते आणि बांधकामाची सामग्री झाकलेली नव्हती, असे दिसून आले. ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या काळात ८७ विकासकांकडून १.४० कोटी रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे..सांडपाणी प्रक्रियेत अडसरनवी मुंबई शहराची सांडपाणी व्यवस्थापन प्रणाली ही भारतातील प्रगत प्रणालींपैकी एक मानली जाते, परंतु २०२५-२०२६ मध्ये काही तांत्रिक आणि कायदेशीर विवादांमुळे या यंत्रणेवर ताण आला आहे. महापालिकेकडे आठ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे असून, त्यांची एकूण क्षमता ४७३ एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) आहे. दररोज अंदाजे २४५ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या घणसोली येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राबाबत २०२५-२०२६ मध्ये गंभीर पेच निर्माण झाला होता. जमिनीच्या मोबदल्यावरून असलेल्या एका वादामुळे हे केंद्र काही काळ बंद ठेवावे लागले, त्यामुळे दररोज ३७ दशलक्ष लिटर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट खाडीत सोडले जात होते. या प्रकारामुळे खाडीतील जैवविविधतेवर आणि मासेमारीवर विपरीत परिणाम झाला. ‘नॅटकनेक्ट फाउंडेशन’सारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली आहे.उद्योग क्षेत्रात चिंतेची स्थितीतुर्भे आणि महापे येथील ट्रान्स-ठाणे खाडी (टीटीसी) औद्योगिक क्षेत्रातून दररोज २६ एमएलडी औद्योगिक सांडपाणी निर्माण होते. यासाठी २७ एमएलडी क्षमतेचा ‘कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट’ उपलब्ध आहे. मात्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निरीक्षणानुसार, नवी मुंबईतील औद्योगिक क्लस्टरचा प्रदूषण निर्देशांक अजूनही ६०च्या वर आहे, तो ‘गंभीर’ श्रेणीत मोडतो. औद्योगिक सांडपाण्यातील जड धातू आणि रसायनांमुळे ठाणे खाडीच्या तळाशी असलेल्या गाळामध्ये विषारी द्रव्यांचे प्रमाण वाढले आहे.कचरा विल्हेवाटीचे प्रश्ननवी मुंबई महापालिका कचरा वर्गीकरणामध्ये देशात आघाडीवर असली, तरी तुर्भे येथील कचरा डेपोच्या व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी आहेत. ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडला लागलेली भीषण आग हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. या आगीमुळे सानपाडा, तुर्भे आणि वाशी परिसरातील आकाश काळ्या धुराने व्यापले होते.२१०० कोटींचा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पया समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून नवी मुंबई महापालिकेने तुर्भे येथे २१०० कोटी रुपयांचा 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचऱ्यातून ऊर्जा निर्मिती) प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) तत्त्वावर आधारित या प्रकल्पाचे काम 'आर अँड बी ग्रीनटेक एलएलपी' या कंपनीला देण्यात आले आहे..प्रकल्पाची क्षमता : दररोज १५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता.ऊर्जा निर्मिती : २७ मेगावॉट वीजनिर्मिती. महापालिकेची कार्यालये आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी या विजेचा वापर करणार.बायो-सीएनजी : ओल्या कचऱ्यापासून दररोज ४५० टन बायो-सीएनजी निर्मिती.कालावधी : पहिल्या टप्प्याचे काम ३६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.या प्रकल्पामुळे डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याचा डोंगर कमी होण्यास मदत होईल आणि महापालिकेचा विजेवरील खर्चही वाचेल. तसेच, कचरा विल्हेवाटीचा खर्च सध्याच्या ५०० रुपयांवरून ३८५ रुपये प्रतिटनापर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.जैवविविधतेला धोकानवी मुंबईतील फ्लेमिंगो आणि खारफुटी हे शहराचे नैसर्गिक वैभव मानले जातात. मात्र, सिडको आणि पर्यावरणवादी यांच्यातील संघर्षामुळे या क्षेत्रासमोर मोठे धोके निर्माण झाले आहेत. नेरूळ येथील ३० एकरचा डीपीएस फ्लेमिंगो तलाव एप्रिल २०२५मध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाने ‘संवर्धन राखीव’ म्हणून घोषित केला. परंतु, सिडकोने या तलावाचे आरक्षण रद्द करून तिथे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. विमानतळाजवळ पक्ष्यांचा वावर असल्यामुळे पक्षी विमानाला धडकण्याच्या घटना वाढू शकतात, अशी भीती सिडकोने व्यक्त केली आहे. याउलट, ‘बीएनएचएस’च्या अभ्यासानुसार, हे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे असून त्यांचे अस्तित्व विमानांच्या सुरक्षेला धोकादायक नाही.खारफुटी धोक्यातदुसरीकडे, मुंबईच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी (वर्सोवा ते भाईंदर) ४५,००० हून अधिक खारफुटीची झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यातील ९,००० झाडे कायमस्वरूपी तोडली जातील, तर ३६,६७५ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. पर्यावरणवाद्यांच्या मते, खारफुटी तोडल्यामुळे समुद्राची पाणी पातळी वाढून शहराला पूर येण्याचा धोका वाढला आहे. नैसर्गिक वनसंपदेतील घट भरून काढण्यासाठी नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिकेने ‘मियावाकी’ पद्धतीचा अवलंब केला आहे. खारघरच्या दोन हेक्टर जमिनीवर ३१,५०० रोपांची लागवड करून शहरी जंगल विकसित करण्यात आले आहे. महापालिकेने २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी ७४ कोटींची तरतूद केली आहे, यामध्ये मोरबे धरण परिसरात ३३,००० बांबूच्या रोपांची लागवड होणार आहे.कार्यक्षम वाहतूक गरजेचीवाढती वाहनांची संख्या हे वायूप्रदूषणाचे प्रमुख कारण असल्याने, नवी मुंबई महानगर परिवहन आपल्या ताफ्याचे वेगाने विद्युतीकरण करत आहे. २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात एनएमएमटीने ताफ्यात १०० नवीन इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बसेस समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या एनएमएमटीकडे २६५ इलेक्ट्रिक आणि ९२ सीएनजी बसेस आहेत. पुढील दोन वर्षांत संपूर्ण बस ताफा डिझेलमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि कार्बन क्रेडिट्स मिळण्यास मदत होईल..आर्थिक तरतूद आणि प्रशासकीय सुधारणानवी मुंबई महापालिकेचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प ५,७०० कोटी रुपयांचा असून, यामध्ये कोणताही नवीन कर लागू करण्यात आलेला नाही. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी महापालिकेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे.लेझर सर्वेक्षण : मालमत्ता कराची अचूक आकारणी करण्यासाठी लेझर आधारित सर्वेक्षणाचा अवलंब.ग्रीन बाँड्स : पर्यावरणाशी संबंधित मोठ्या प्रकल्पांसाठी हरित कर्जरोखे उभारण्याचे नियोजन.डिजिटल गव्हर्नन्स : आयजीआर इंटिग्रेशनद्वारे मालमत्ता हस्तांतरणाची रिअल-टाइम माहिती मिळवणे, ज्यामुळे कर चोरी रोखण्यास मदत होईल.या आर्थिक सुधारणांमुळे शहराच्या पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणाच्या समतोलासाठी लागणारा निधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.भविष्यातील दिशानवी मुंबईच्या पर्यावरण स्थितीचा विचार करता, शहर विकासाच्या एका वळणावर उभे आहे. एकीकडे कचऱ्यातून ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक बसेस यांसारखे शाश्वत प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत, तर दुसरीकडे बांधकामाची धूळ आणि खाडीतील प्रदूषण यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाला शिस्त लागली असली, तरी अंमलबजावणीमध्ये सातत्य गरजेचे आहे. सिडकोच्या जमिनीच्या धोरणामुळे पाणथळ जागांचे होणारे नुकसान पूर व्यवस्थापनासाठी आणि जैवविविधतेसाठी घातक ठरू शकते. भविष्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिअल-टाइम प्रदूषण नियंत्रण आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवणे हीच शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली ठरेल.. 