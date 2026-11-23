विकी जाधव - viki.jadhav@esakal.comसमकालीन मराठी साहित्यात अलीकडे नुकतेच प्रकाशझोतात आलेले एक नवे नाव म्हणजे नवनाथ गोरे. ‘साहित्य अकादमी’चा २०१८चा ‘युवा साहित्य अकादमी’ पुरस्कार त्यांच्या ‘फेसाटी’ या कादंबरीला मिळाला आणि अल्पावधीतच संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांच्या नावाचा बोलबाला झाला. मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात त्यांची कादंबरी अभ्यासकांच्या चर्चेचा विषय ठरली. तेव्हा एका नव्या उमद्या तरुणाची ही कादंबरी मी उत्सुकतेने वाचायला घेतली अन् एका दमात वाचूनही काढली. ही काबंदरी माझ्या थेट काळजाला भिडली. क्षणभर का होईना, मी सुन्न झालो आणि एक सुंदर वास्तवदर्शी जीवनानुभव काय असू शकतो, याची मला जाणीव झाली.साहित्य अकादमी पुरस्कारासह २० पुरस्कार नवनाथ गोरे यांच्या ‘फेसाटी’ या कादंबरीला मिळाले आहेत. बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने एम. ए. (मराठी) पदव्युत्तर वर्गाच्या अभ्यासक्रमासाठी ही कादंबरी घेतली आहे. मुख्यतः ‘सुंबरान मांडल, सुंबरान मांडल, सुंबरानं कुणाचं, ऐका माझ्या जन्माचं’ असे म्हणून ‘सुंबरान’ या आख्यानरूपी फॉर्ममध्ये कादंबरीची सुरुवात होते.या कादंबरीचा नायक ‘नाथा’ हा पशुपालक, अल्पभूधारक, मेंढपाळ, शेतमजुराचा तरुण मुलगा. सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त ‘जत’ तालुक्यातील ‘निगडी बुद्रुक’ या गावचा सर्वसामान्य कुटुंबातील एक जिद्दी तरुण. आई-वडील, सहा बहिणी व दोन भाऊ अशा आठजणांच्या कुटुंबातील एक सुशिक्षित तरुण. अनेक हालअपेष्टा सहन करीत अकरावी ते एम. ए. बी. एड.पर्यंतचे शिक्षण तो कसेतरी घेतो. ‘जत’ तालुका मुळातच दुष्काळग्रस्त भाग असल्याने दारिद्र्य हे त्याच्या पाचवीलाच पूजलेले आहे. त्यामुळे रोजचाच संघर्ष आणि कायमचेच उपासमारीचे प्रसंग त्याच्या सोबतीला असतात. पोटाची खळगी भरण्यासाठी द्राक्षांच्या बागेत काम करणे, गवंड्यांच्या हाताखाली बिगारी काम करणे, थोडेसे शिक्षण घेतल्यावर एटीएमवर सिक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करणे... जीवन जगण्यासाठी त्याला अशा अनेक ‘भूमिका’ पार पाडाव्या लागतात. दोन वेळच्या भाकरीपेक्षा त्याला कुठलीही गोष्ट मोठी वाटत नसते. म्हणून ‘फेसाटी’ या कादंबरीत ‘भाकरी’ या तीन अक्षरी शब्दांच्या पुढे त्याने जात, धर्म, पंथ, देव, देश, तत्त्वज्ञान, राजकारण, समाजकारण अन् प्रसिद्धी अशा कुठल्याच गोष्टीला थारा दिला नाही..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : १८७८मध्ये सुरू झालेली साहित्य संमेलनाची परंपरा; अध्यक्षांचे अधिकार आणि आजची आव्हाने.जगण्यासाठीचा संघर्ष नेमका काय असतो आणि आयुष्याला त्याचा यथार्थ अर्थ कसा प्राप्त होतो, हे ‘फेसाटी’ या कादंबरीतून प्रभावीपणे मांडले आहे. ग्रामीण तरुणाईच्या संघर्षमय जीवनाचे वास्तवदर्शी चित्रण करणारी ही कादंबरी नाथा गोरे यांच्या जीवनानुभवांना शब्दरूप देते. त्यातून साकारलेले ‘सुंबरान’ हे केवळ नाथा गोरे यांचे वैयक्तिक आख्यान राहत नाही; तर संपूर्ण समाजजीवनाचे प्रतिनिधित्व करणारे बनते.माणसाच्या जीवनातील दुःखाला ना सीमा आहे ना कसलीच मर्यादा आहे. त्याचे दुःख अमर्याद आणि अपार आहे, अथांग आहे. एक सरत नाही तोपर्यंत दुसरे. दुसरे सरत नाही तोपर्यंत तिसरे. अशी ही दुःखाची शृंखला चालूच राहते. अजूनही ती संपलेली नाही. ही दुःखाची शृंखला पार करता करता त्यांच्या तोंडाला ‘फेस’ येतो. ‘फेस’ येऊन येऊन तो पार मेटाकुटीला आला. त्यामुळेच एकूणच त्याचे जीवन ‘फेसाटी’ बनले आहे. म्हणूनच लेखकाने या कादंबदरीला ‘फेसाटी’ हे नाव दिले आहे. ‘फेसाटी’ हे शीर्षक या कादंबरीसाठी समर्पक असेच आहे. ‘फेसाटी’ हा शब्द तसा शहरातल्या पांढरपेशीय लोकांसाठी नवीन आहे. मराठी साहित्यालाही तो नवखा आणि अपरिचित आहे; परंतु ग्रामीण भागातील दुष्काळाशी सामना करीत जीवन जगणाऱ्या समाजाच्या जगण्यातून तो निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना जगण्यासाठी इतके कष्ट करावे लागतात, की त्यातच त्यांच्या तोंडाला ‘फेस’ येतो. मग हाच ‘फेस’ त्यांच्या जगण्याची ‘फेसाटी’ बनतो..‘फेसाटी’मधील एका धडपड्या, प्रामाणिक तरुणाची आणि त्याच्या कुटुंबाची जगण्यासाठी सुरू असलेली धडपड, तसेच चारही बाजूंनी त्यांची होणारी कोंडी, ही अवघ्या मराठी तरुणाईला आणि सर्वसामान्य माणसांना अंतर्मुख करणारी कथा आहे. या कादंबरीत लेखकाने शिक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचेही वास्तवदर्शी चित्रण केले आहे. शिक्षण घेण्यासाठी उपाशीपोटी पाच-साडेपाच मैलांची पायपीट करणे, शिक्षणाची फी भरण्यासाठी, पुस्तके मिळवण्यासाठी आणि अंगावरील कपड्यांची लाज राखण्यासाठी नवनाथ गोरे यांनी केलेली जीवापाड मेहनत त्यांच्या अनुभवविश्वाची व्याप्ती अधोरेखित करते. जणू वेड्या बाभळीचे विखारी काटे त्यांच्या आयुष्याला रक्तबंबाळ करत राहिले आणि गावखेड्यांतील सराटे, बोरी-बाभळीने जागा मिळेल तिथे त्यांना ओरबाडले. नाथा गोरे यांच्या आयुष्यातील हा संघर्ष केवळ त्यांच्यापुरता मर्यादित नाही. दुष्काळी भागांतील, गावखेड्यांतील हजारो लहान-थोर माणसे आजही अशाच संघर्षातून रोज मार्गक्रमण करत आहेत.स्वातंत्र्याच्या अर्धशतकानंतर गाव-खेड्यापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचली; मात्र ती खेड्यातील माणसांची तहान-भूक भागवू शकली नाही. खेड्यातील अनेक मुले गरिबीमुळे शिक्षण घेण्याऐवजी पोटाची भूक भागविण्यासाठी इतर कामधंद्याकडे वळतात. आजही गाव-खेड्यामध्ये वीज, रस्त्यांचा अभाव, दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, बेरोजगारी अशा महाभयंकर समस्या आहेत. त्यामुळे खेड्यातील अवघ्या जनमाणसाचे आयुष्य हे ‘फेसाटी’ झाले आहे. शिक्षण घेऊन पुढे जाण्यासाठी आता खेड्यातील तरुण कसातरी पुढे सरसावत आहे; परंतु त्याचा कष्टमय जीवघेणा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. असाच काहीसा अनुभव नाथा गोरे यांची ‘फेसाटी’ वाचताना पुनःपुन्हा येतो.लेखक : नवनाथ गोरेप्रकाशक : अक्षरवाङ्मय प्रकाशनपृष्ठसंख्या : १९२ मूल्य : २६० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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