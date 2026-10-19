Premium|Navratri Festival Economy : गरबा-दांडियाच्या खर्चातून फिरते अर्थचक्र; नवरात्रोत्सवात छोट्या व्यवसायांना संधी

ॲड. प्रतिभा देवी - pratibhasdevi@gmail.comनवरात्रोत्सव म्हटले, की देवीची आराधना, घटस्थापना, गरबा-दांडिया आणि उत्साहाचे वातावरण डोळ्यांसमोर येते. मात्र, या उत्सवाला आर्थिक बाजूही आहे. दांडियाच्या मैदानातील प्रत्येक तिकीट, प्रत्येक पोशाख, प्रत्येक खाद्यपदार्थ आणि अगदी हातातील टिपऱ्यांमागे अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय आणि रोजगार जोडलेले असतात. त्यामुळे नवरात्रीचा उत्सव केवळ सांस्कृतिक नाही, तर ग्राहकखर्चाला चालना देणारा आणि विविध व्यवसायांचे अर्थचक्र गतिमान करणारा हंगामही आहे.नवरात्र हा केवळ धार्मिक उत्सव नाही; तो महिलाशक्तीचा, संस्कृतीचा आणि चांगल्याचा वाईटावर होणाऱ्या विजयाचा उत्सव आहे. विशेषतः आजकाल नवरात्रीतील गरबा-दांडियाचे आकर्षण मोठे आहे. त्यामुळेच मधुरा आणि राहुल गेल्या चार दिवसांपासून दांडियाच्या कार्यक्रमाला जाण्याची चर्चा करत होते. तयारी करताना मधुरा म्हणाली, ‘‘फक्त दोन-तीन तासांचा कार्यक्रम आहे.’’ त्यावर राहुल हसत म्हणाला, ‘‘कार्यक्रम दोन तासांचा असला, तरी बजेट पाहिलंस का?’’दोघांनी साधारणपणे असा खर्च गृहीत धरला... आता विचार करा, राहुल आणि मधुराने खर्च केलेले १० हजार रुपये कुठे गेले?.Premium|Mahatma Gandhi Letters to Mirabehn : ‘चिरंजीव मीरास’मधून उलगडणार महात्मा गांधींच्या प्रेमळ पित्याचे रूप.मधुराचा २५०० रुपयांची चनिया-चोळी, राहुलचा १५०० रुपयांचा कुर्ता यातून कापड विक्रेता, डिझायनर, कारागीर आणि दुकानदार यांना व्यवसाय मिळाला. दागिन्यांच्या १००० रुपयांच्या खरेदीमागे कारागीर आणि विक्रेत्यांची साखळी आहे. कार्यक्रमाच्या २००० रुपयांच्या पासचे पैसे आयोजकांकडे गेले; मात्र आयोजक त्यातून स्टेज, साउंड, लाईट, कलाकार, सुरक्षा आणि सफाई यावर खर्च करतात. खाद्यपदार्थांवर खर्च झालेले १२०० रुपये हॉटेल किंवा स्टॉलधारकांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. त्यामागे अन्नपदार्थांचा पुरवठादार, कर्मचारी आणि वाहतूक यांचीही साखळी असते. म्हणजेच राहुल-मधुराचा १० हजार रुपयांचा खर्च एकाच ठिकाणी संपलेला पैसा नाही; तो अनेक व्यवसायांमधून फिरणारा पैसा आहे. अशीच खरेदी करणारी १००० तरुण जोडपी असतील, तर केवळ या उदाहरणातील खर्चाच्या प्रमाणात विचार केला, तरी एक कोटी रुपयांची ग्राहकखर्चाची बाजारपेठ तयार होते. अर्थात, प्रत्यक्ष दांडिया बाजाराचा आकडा यापेक्षा वेगळा असू शकतो. कारण प्रत्येक व्यक्तीचा खर्च आणि कार्यक्रमाचा आकार वेगवेगळा असतो. यातूनच नवरात्रीच्या दांडियाचे खरे अर्थकारण समोर येते. मधुरा आणि राहुलला वाटत होते, ‘‘आपण दांडिया खेळायला आलोय.’’ पण प्रत्यक्षात त्यांच्या प्रत्येक खरेदीबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला एक नवा ठेका मिळत होता.हंगामी बाजारपेठदांडियाच्या दोन टिपऱ्या हातात घेतल्या, की नृत्य सुरू होते. पण त्या दोन टिपऱ्यांमागे किती हात असतात, याचा विचार केला आहे का? टिपरी तयार करणारा उत्पादक, त्यावर रंगकाम करणारा कारागीर, सजावट करणारा, पॅकिंग करणारा, वाहतूक करणारा आणि ती विकणारा दुकानदार, या सर्वांच्या माध्यमातून पैसा फिरतो. नवरात्रीत फॅशन बाजाराला वेग येतो. तरुणींची चनिया-चोळी, घागरे, दुपट्टे, ऑक्सिडाइज्ड दागिने, बांगड्या, पैंजण यांची मागणी वाढते. तरुणांसाठी कुर्ता, जॅकेट, पगडी आणि पारंपरिक पादत्राणांची खरेदी होते. एक दांडिया कार्यक्रम म्हणजे अनेक छोट्या-मोठ्या व्यवसायांसाठी हंगामी बाजारपेठ. विशेष म्हणजे सोशल मीडियामुळे या बाजारपेठेला आणखी चालना मिळाली आहे. दांडियाच्या पोशाखातील फोटो, रील्स आणि व्हिडिओ यामुळे ‘नवरात्री लूक’ ही ग्राहकांच्या खर्चाची स्वतंत्र श्रेणी बनली आहे.तिकीटापासून स्टेजपर्यंत...राहुल आणि मधुराने घेतलेले दोन पास म्हणजे केवळ प्रवेशाचे तिकीट नाही. त्या पैशातून कार्यक्रम आयोजक स्टेज उभा करतो. स्टेजसाठी लोखंड, सजावट, कापड आणि प्रकाशयोजना लागते. संगीतासाठी साउंड सिस्टीम, कलाकार आणि तंत्रज्ञ लागतात. गर्दी वाढली, की सुरक्षा कर्मचारी, पार्किंग कर्मचारी आणि सफाई कामगारांची गरज निर्माण होते. त्यामुळे मोठा दांडिया कार्यक्रम म्हणजे इव्हेंट मॅनेजमेंट, मनोरंजन, जाहिरात, सुरक्षा, वाहतूक आणि खाद्यव्यवसाय यांचा एकत्रित मेळा असतो. दांडियाचा कार्यक्रम मैदानात दोन-तीन तासांचा असतो; पण त्यामागचा व्यवसाय अनेक दिवस चालतो. त्यामुळे निर्माण झालेल्या अर्थव्यवस्थेत पैसा एका ठिकाणी थांबत नाही. तो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे जात राहतो आणि प्रत्येक टप्प्यावर काही ना काही आर्थिक व्यवहार घडतो. अर्थशास्त्राच्या भाषेत याला ‘गुणक परिणाम’ म्हणतात. त्यामुळे एका ग्राहकाचा खर्च हा दुसऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा स्रोत बनतो. यामुळे नवरात्री हा केवळ उत्सवाचा हंगाम राहत नाही; तो अनेकांसाठी कमाईचा हंगामही बनतो..दांडिया व डिजिटल अर्थव्यवस्थापूर्वी दांडियाच्या कार्यक्रमासाठी तिकीट खरेदी करण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागायचे. आता मोबाइलवर काही क्षणांत बुकिंग होते. ‘यूपीआय’द्वारे पैसे दिले जातात. डिजिटल जाहिराती मोबाइलवर पोहोचतात. म्हणजे पारंपरिक दांडियाने आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेशीही हातमिळवणी केली आहे. टिपऱ्या पारंपरिक असल्या, तरी व्यवहार डिजिटल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून होतात. हीच आजच्या नवरात्रीची बदलती आर्थिक ओळख आहे.कार्यक्रम संपला, अर्थचक्र नाही!तिकीटविक्रीपासून पोशाख, दागिने, खाद्यपदार्थ, वाहतूक, जाहिरात, मनोरंजन आणि कार्यक्रम व्यवस्थापनापर्यंत अनेक क्षेत्रांत मागणी निर्माण होते. त्यामुळे उत्सवाच्या काळात व्यवहारांची मोठी साखळी सक्रिय होते. त्यामुळे दांडियाचा कार्यक्रम संपला, तरी अर्थचक्र थांबत नाही. ते दुकानदाराकडून घाऊक विक्रेत्याकडे, आयोजकाकडून कलाकाराकडे, खाद्यविक्रेत्याकडून पुरवठादाराकडे आणि ग्राहकाकडून असंख्य हातांकडे फिरत राहते. दांडियाच्या मैदानात भक्तीचा ताल असतो, संगीताचा ठेका असतो आणि त्याच वेळी अर्थचक्राचीही गती वाढत असते.खर्च करू, की गुंतवणूक?सणासुदीच्या खर्चाकडे दोन प्रकारे पाहता येते-पहिला दृष्टिकोन : हा अनावश्यक खर्च आहे.दुसरा दृष्टिकोन : हा खर्च अनेक व्यवसायांचे उत्पन्न निर्माण करतो.अर्थव्यवस्थेसाठी ग्राहकांचा खर्च महत्त्वाचा असला, तरी कुटुंबासाठी तो उत्पन्नाच्या मर्यादेत असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. दांडियासाठी कर्ज काढणे किंवा क्रेडिट कार्डचा अनियंत्रित वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही. उत्सव साजरा करताना बजेट, बचत आणि आनंद यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.भारताची अर्थव्यवस्था वाढीच्या मार्गावर असताना ग्राहकांचा खर्च, खासगी उपभोग आणि विविध क्षेत्रांतील मागणी यांना महत्त्व प्राप्त होते. त्यामुळे नवरात्रीच्या दांडियाचा ठेका हा केवळ उत्सवाचा नसून, बाजारपेठेच्या गतीचाही ठेका ठरतो. टिपऱ्यांचा ताल, उत्सवाचा आनंद आणि अर्थचक्राची गती... हीच नवरात्रीची एक वेगळी आर्थिक ओळख!(लेखिका ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत. ९८२२०९४५१५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.