Premium|Study Room : नवतेज सिंग जोहर खटला; समानता आणि स्वातंत्र्याचा ऐतिहासिक विजय

लेखक : अभिजित मोदेभारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ हे 'निसर्गविरुद्ध' लैंगिक संबंधांवर शिक्षा देणारे कलम होते. प्रत्यक्षात या कलमाचा वापर अनेक वर्षे LGBTQ+ समुदायातील लोकांवर भेदभाव आणि दडपण आणण्यासाठी होत होता. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी न्यायालयात आव्हान दिले.नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारत संघ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा एक ऐतिहासिक खटला आहे. या खटल्यामुळे समलैंगिक प्रौढांमधील परस्पर संमतीने होणाऱ्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा मानणे घटनाबाह्य ठरले.न्यायालयीन लढ्याची पार्श्वभूमीनवतेज सिंग जोहर हे एक नर्तक होते आणि त्यांनी इतर काही याचिकाकर्त्यांसह सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांचा मुख्य मुद्दा असा होता की प्रौढ व्यक्तींमध्ये खाजगी जागेत परस्पर संमतीने होणारे संबंध गुन्हा ठरवणे हे समानता, स्वातंत्र्य आणि सन्मान या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे. या याचिकेमुळे न्यायालयाने या विषयाकडे संविधानाच्या दृष्टीने सखोलपणे पाहिले..Premium|Study Room : मनेका गांधी प्रकरणामुळे मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाला मिळाली नवी दिशा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने खाजगी जागेत होणारे समलैंगिक संबंध हे गुन्हा ठरू शकत नाहीत. यामुळे भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ चा तो भाग रद्द झाला, जो अशा संबंधांना गैरकायदेशीर मानत होता. न्यायालयाने हा निर्णय देताना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि समानतेचा अधिकार यांना विशेष महत्त्व दिले.या निर्णयामुळे LGBTQ+ समुदायातील लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा कायदेशीर आधार अधिक मजबूत झाला. न्यायालयाने हेही मान्य केले की लैंगिक कल हा कोणताही गुन्हा नाही, तर तो व्यक्तीच्या खासगी आणि वैयक्तिक ओळखीचा भाग आहे. त्यामुळे राज्याने अशा बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. हा निर्णय केवळ कायदेशीर बदल नव्हता, तर भारतीय समाजात समानता, मानवी हक्क आणि स्वीकार यांची नवी दिशा दाखवणारा महत्त्वाचा टप्पा होता.समानता आणि स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांवर आधारित निर्णयन्यायालयाने हा निर्णय समानता, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य या मूल्यांवर आधारित दिला. संविधानातील अनुच्छेद १४, १५, १९ आणि २१ यांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लैंगिक कल हा व्यक्तीचा खासगी आणि वैयक्तिक भाग आहे, त्यामुळे राज्याने त्यात अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले..निर्णयाचे महत्त्वहा निर्णय भारतीय समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि परिवर्तन घडवणारा ठरला. या निकालामुळे LGBTQ+ समुदायाच्या व्यक्तींना प्रथमच कायद्याच्या दृष्टीने सन्मान, समानता आणि सुरक्षिततेची अधिक ठोस हमी मिळाली. पूर्वी ज्या लोकांना त्यांच्या लैंगिक ओळखीमुळे भीती, लाज, भेदभाव आणि सामाजिक दबाव सहन करावा लागत होता, त्यांना या निर्णयामुळे नवे कायदेशीर संरक्षण मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे असे स्पष्ट झाले की कोणत्याही व्यक्तीची लैंगिक ओळख किंवा वैयक्तिक निवड ही गुन्हा नाही, तर ती मानवी स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामुळे केवळ कायद्याची भाषा बदलली नाही, तर समाजानेही अशा व्यक्तींना पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. हा निर्णय समतेच्या, मानवी प्रतिष्ठेच्या आणि स्वीकाराच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल होते.निष्कर्षनवतेज सिंग जोहर खटला हा भारतीय संविधानातील मानवी हक्क, समानता आणि स्वातंत्र्य यांचे उत्तम उदाहरण आहे. या निर्णयाने दाखवून दिले की कायदा हा सर्व नागरिकांचा सन्मान राखणारा असावा. हा निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक प्रगतिशील आणि मानवी मूल्यांवर आधारलेला टप्पा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.