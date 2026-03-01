Premium|Non-Aligned Movement : नेहरूंनी केली पायाभरणी...

श्रीराम कुंटे - वळणं इतिहास-भूगोलाचीभारताचं परराष्ट्र धोरण घडण्यामागे जवाहरलाल नेहरूंचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनसुद्धा महत्त्वाचा होता. संकुचित राष्ट्रवाद भारतासाठी धोकादायक ठरू शकतो असा अगदी अचूक निष्कर्ष त्यांनी काढला. नेहरूंनी मुद्दामच पुन्हा एकदा जागतिक भूमिका स्वीकारून त्यांनी ब्रिटिशांच्या ओंजळीतून पाणी पिण्याच्या मानसिक गुलामगिरीतून भारताला बाहेर काढलं.एखाद्या देशाचा इतिहास आणि भूगोल त्या देशाच्या धोरणकर्त्यांच्या आकलनावर थेट परिणाम करतात. या आकलनातूनच देशाचं परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण घडत असतं. पण म्हणून फक्त इतिहास आणि भूगोल म्हणजे त्या देशाचं परराष्ट्र धोरण किंवा भू-राजकारण नाही. ते समजून घ्यायचं असेल, तर धोरणकर्त्यांच्या मनात डोकावून पाहिलं पाहिजे. भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि पर्यायाने भू-राजकारण कसं घडत गेलं हे समजून घेण्यासाठी आपण त्या धोरणाचे प्रमुख शिल्पकार नेहरूंच्या मनात डोकावून पाहू या. .हिंदी महासागरातलं भारताचं स्थान मोक्याचं आहे, याबद्दल आपण मागच्या लेखात बघितलं. भारताला अनपेक्षितपणे लाभलेली अजून एक गोष्ट म्हणजे चार कोटी वर्षं जुना मान्सून. मान्सूनच्या वाऱ्यांच्या नियमितपणामुळे खोल समुद्रात व्यापारी जहाजं पाठवण्यासाठी अठराव्या शतकात वाफेच्या इंजिनच्या बोटींचा शोध लागेपर्यंत थांबायची गरज नव्हती. त्यामुळे इजिप्तने इ.स.पूर्व २६०० मध्ये, इंडोनेशियाने इ.स.पूर्व ५०० मध्ये आणि चीनने इ.स.पूर्व ४०० मध्येच भारताबरोबर व्यापार सुरू केला होता. इतिहासकाळापासून भारतात नेहमीच शेतीयोग्य जमीन कमी आणि खाणारी तोंडं जास्त होती. शिवाय भारताची जमीन खूप सुपीक असली, तरी अन्नधान्य सोडून इतर गोष्टींसाठी तो जगावर अवलंबून होता. राजस्थान, सिंध आणि गुजरात मधले लोक जसे भौगोलिक प्रतिकूलतेमुळे पूर्वापार व्यापारी आहेत. अगदी तसाच भारत हा पूर्वापार उत्तम व्यापारी देश होता.जेव्हा जेव्हा भारत जगाशी व्यापार किंवा सांस्कृतिक कारणांसाठी जोडलेला होता, तेव्हा तेव्हा तो अतिशय समृद्ध होता आणि त्याने, विशेषतः १८ व्या शतकापासून जगाशी संपर्क तोडल्यावर त्याची घसरण झाली, याचं नेहरूंना भान होतं. भारताचा हजारो वर्षांचा इतिहास, त्याचं भौगोलिक स्थान, इतिहासकाळापासून असणारा आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन, भारतीय संस्कृतीची जगावर प्रभाव टाकण्याची शक्ती या सर्व गोष्टींनी नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्यात मोलाची कामगिरी बजावली..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.भारताचं परराष्ट्र धोरण घडण्यामागे नेहरूंचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनसुद्धा महत्त्वाचा होता. जगभरात वसाहतवादी शक्तींविरुद्ध होत असलेल्या संघर्षांच्या अभ्यासामुळे ते भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहू लागले. १९३० च्या दशकातील जागतिक मंदी, युरोपमधला फॅसिस्ट आणि सोशॅलिस्टांचा संघर्ष, जपानी साम्राज्यवाद आणि चिनी राष्ट्रवादातला संघर्ष या एकाच वेळी घडणाऱ्या घटनांमुळे भारताचा स्वातंत्र्यलढा हा व्यवस्थाबदलाच्या जागतिक संघर्षाचाच एक भाग आहे असं नेहरूंना वाटू लागलं. नाझी जर्मनीचा धोका संपूर्ण जगाला असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून युरोपीय राष्ट्रांनी नाझीवादाकडे राष्ट्रवादाच्या संकुचित नजरेतून पाहिलं. यामुळे नाझी भस्मासुराचे परिणाम सगळ्या जगाला भोगायला लागले. असाच संकुचित राष्ट्रवाद भारतासाठी धोकादायक ठरू शकतो असा अगदी अचूक निष्कर्ष त्यांनी काढला. मार्च १९४७ ला देशात अस्थिरतेचं वातावरण असतानाही त्यांनी आशियाई देशांची परिषद भरवली. त्या वेळी त्यांनी आशियाई देशांनी संकुचित राष्ट्रवाद न बाळगता आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन ठेवावा असं आवाहन केलं होतं. नेहरूंच्या उदारमतवादी, भारतकेंद्री, वसाहतवादविरोधी आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन असलेल्या परराष्ट्र धोरणामागची ही पार्श्वभूमी होती.भारत अलिप्त न राहता पूर्णपणे अमेरिकेबरोबर गेला असता, तर त्याची लवकर प्रगती झाली असती असं अनेकांना वाटतं. भविष्यात भूतकाळाकडे पाहणं नेहमीच सोईस्कर असतं कारण तोपर्यंत भूतकाळातल्या निर्णयांचे परिणाम समोर आले असतात. भूतकाळात निर्णय घेताना मात्र ही सोय नसते. भारत अलिप्ततावादी का राहिला हे समजण्यासाठी त्या वेळेची परिस्थिती लक्षात घेऊ या. अत्यंत गरीब असलेला भारत ब्रिटिशांच्या १५० वर्षांच्या सत्तेनंतर अमेरिका किंवा रशियाच्या दावणीला बांधणं म्हणजे देशाला एका वसाहतवादातून दुसऱ्या वसाहतवादाकडे नेण्यासारखं होतं. देशापुढे असंख्य प्रश्न असताना भारत एका गटात सामील झाला असता तर तो शीतयुद्धात ओढला गेला असता आणि त्याचं विकासावरचं लक्ष हटलं असतं. नंतर वातावरण वेगाने बदललं पण त्या काळी आशियाचं पुनरुत्थान होणार असंच वातावरण होतं. अशा वेळी कोणा एका गटात सामील झाल्याने भारत अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देशांपासून दूर गेला असता. स्वतंत्र होताना भारताने फाळणीचे घाव झेलले होते, काश्मीरसाठी युद्ध केलं होतं आणि चीनबरोबर सीमावाद सुरू झाला होता. अशा नाजूक परिस्थितीत भारत एका गटात सामील झाला असता तर ही परिस्थिती आणखी भडकली असती..नवस्वतंत्र भारताला मदतीची अत्यंत गरज होती. भारत कोणा एका गटात नसल्याने त्याला आपल्या गटात ओढण्यासाठी अमेरिकेने अन्नधान्य व आर्थिक तर सोविएत रशियाने स्टील आणि अवजड उद्योग उभारणीसाठी मदत केली. त्यामुळे भारताने दोन्ही महासत्तांकडून फायदे उकळले. अलिप्त राहणं म्हणजे प्रत्येक प्रसंग जोखून आपल्या फायद्यासाठी निर्णय घेणं. भारताने आपलं निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य कायम जपलं. अनेक प्रसंगी नेहरूंनंतर वाजपेयींपर्यंत प्रत्येक भारतीय नेतृत्वाने आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता देशाला फायद्याचे निर्णय घेतले. अर्थातच परराष्ट्र धोरणात किंवा भू-राजकारणात कोणतीही एकच बाजू कायम पूर्ण फायद्याची नसतेच. अलिप्त राहिल्यामुळे भारताचं अनेकदा नुकसानही झालं जसं आपण पुढे बघणार आहोत.नेहरूंचे टीकाकार अनेकदा त्यांनी भारताची ताकद नसताना अकारण जागतिक भूमिका घेतली याबद्दल टीका करतात. पण एक महत्त्वाची गोष्ट त्यांच्या लक्षात येत नाही. इतिहासाचा दांडगा अभ्यास असणाऱ्या नेहरूंना भारताचे इतिहासकाळापासून जगाशी असलेले संबंध माहीत होते. ब्रिटिश सत्तेवर आल्यावर त्यांनी भारताला जखडून टाकलं आणि त्याचे जगाशी असलेले संबंध संपवले याचीही त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे नेहरूंनी मुद्दामच पुन्हा एकदा जागतिक भूमिका स्वीकारून त्यांनी ब्रिटिशांच्या ओंजळीतून पाणी पिण्याच्या मानसिक गुलामगिरीतून भारताला बाहेर काढलं. गरिबीने पिचलेल्या, आत्मविश्वास खचलेल्या देशाला आत्मविश्वास दिला..आंतरराष्ट्रीय भू-राजकारणात ४० च्या दशकाच्या शेवटी आणि ५० च्या दशकात भारतासाठी बरंच काही घडत होतं. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यावर भारताचा मध्य आशियाशी असणारा थेट संपर्क तुटला. पश्चिम आशियाबरोबर भारताचे संबंध फक्त समुद्रमार्गेच होऊ लागले आणि ब्रिटिश गेल्यावर भारताचं नौदल दुर्बळ झालं होतं. पश्चिम आशियाला ६० च्या दशकापासून आजपर्यंत असलेलं महत्त्व आणि मध्य आशियाला २००० नंतर आलेलं महत्त्व बघता पाकिस्तानमुळे भारताचं खूप भू-राजकीय नुकसान झालं. १९४८ ला काश्मीरवरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालं. त्या वेळी आशियामध्ये रशिया आणि चीनला शह देण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटनला भारत किंवा पाकिस्तानची साथ हवी होती. तेव्हा ब्रिटनने असा मुद्दा मांडला, की इस्राईलच्या निर्मितीमुळे पाश्चात्त्यांनी आधीच मुस्लीम जगताला दुखावलं आहे. आता काश्मीरवरून पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नाही, तर मुस्लीम जगतात पुन्हा एकदा चुकीचा संदेश जाईल. भू-राजकारण कसं चालतं बघा.ब्रिटिशांनी पूर्णपणे लुटून ताब्यात दिलेला देश चालवताना असंख्य अडचणी येत होत्या. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अगदी लगेचच म्हणजे ऑक्टोबर १९४९ ला नेहरू मदत मागण्यासाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले. या दौऱ्यात नेहरूंचं स्वागत झालं. त्याला शीतयुद्धाची पार्श्वभूमी होती. हॅरी ट्रुमन यांच्या काळात ब्रिटिश आणि फ्रेंच राजवटींपासून मुक्त झालेल्या देशांना कम्युनिस्ट प्रभावाखाली जाऊ न देता आपल्या प्रभावाखाली कसं आणता येईल, याविषयी विचारविनिमय सुरू झाला होता. अशा वेळी नुकताच तेलंगणमधला सशस्त्र कम्युनिस्ट उठाव मोडून काढलेला भारत आपल्या कळपात सहज ओढता येईल असं अमेरिकेला वाटत होतं. त्याच वेळी आशियात ब्रिटन आणि इतर युरोपीय शक्तींचा अस्त झाला होता. सोविएत रशिया आणि चीनचा प्रभाव मर्यादित होता. या पोकळीत अमेरिका तिथलं आपलं महत्त्व वाढवत होती. पण प्रत्यक्षात भारत अमेरिकेबरोबर गेला नाही. भारताच्या दुर्दैवाने अमेरिका नेहरूंपासून दुरावत गेली..१९५० ला चीनने तिबेट घशात घातला. तिबेटबाबत नेहरूंची भूमिका भारताची त्या वेळेची आर्थिक आणि लष्करी शक्ती लक्षात घेता अजिबात चुकीची नव्हती. पण तरीही तिबेट संदर्भात एक प्रश्न उभा राहतो. तो म्हणजे फाळणीआधीच्या भारतीय सैन्यबळात आणि संरक्षणाच्या बजेटमध्ये १९५० ते १९५३ या काळात सरकारने अनाकलनीयपणे लक्षणीय कपात का केली असावी? पण या तिबेट प्रश्नाचे भू-राजकीय परिणाम आपण आजही भोगतोय. १९५६ नंतर चीनला खात्री पटली, की भारत तिबेटी निर्वासित आणि दलाई लामांचा उपयोग तिबेटला चीनपासून वेगळा करण्यासाठी करतोय. त्यामुळे भारताला शह देण्यासाठी चीनने भारताचा शत्रू पाकिस्तानला जवळ करायला सुरुवात केली. त्यानंतरचा इतिहास आपल्याला माहितीच आहे.नेहरूंच्या अमेरिका भेटीनंतर आठच महिन्यांमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली यांनी अमेरिकेला भेट दिली. पश्चिम पाकिस्तान पश्चिम आशियाच्या तर पूर्व पाकिस्तान (आजचा बांगलादेश) आग्नेय आशियाच्या सीमेवर होता. हे दोन्ही भूभाग अमेरिकेच्या दृष्टीने कम्युनिझमचा वाढत प्रभाव रोखण्यासाठी महत्त्वाचे होते. अमेरिकेसाठी भारत कदाचित जास्त महत्त्वाचा ठरला असता पण काश्मीर युद्धातच अमेरिकेची भूमिका जवळपास ठरली होती. त्यातच नेहरूंच्या अमेरिका भेटीत नेहरूंकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळालेल्या अमेरिकेने पाकिस्तानकडे वळायचं ठरवलं. मे १९५४ ला अमेरिकेने पाकिस्तानशी संरक्षण करार केला. अगदी लगेचच पाकिस्तानने सेन्टो आणि सीएटो करार केले. या करारांमुळे आशियातलं भू-राजकारण कायमचं बदलून गेलं..एकूण बघता १९५० च्या दशकात भारताला भू-राजकीय प्रगती-पुस्तकावर बरा असा शेरा मिळाला. शीतयुद्धाच्या काळात वेगाने बदलणारं जग भारताने आपल्या मर्यादित शक्तीच्या मानाने बऱ्यापैकी हाताळलं पण पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांनी भारताचे आशियाई भू-राजकारणाला नवं वळण द्यायचे प्रयत्न अयशस्वी केले. १९६० ते १९८० च्या दशकांमधलं भारताचं भू-राजकीय प्रगती-पुस्तक कसं असेल ते आपण पुढच्या भागात बघू या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 