Premium|Netflix Acquisition: नेटफ्लिक्सने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी संपादन केल्याने माध्यमविश्वात मोठा धक्का

Warner Brothers: नेटफ्लिक्सने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी या १०२ वर्षे जुन्या माध्यम समूहाचे संपादन केल्याने जागतिक मीडिया उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. या व्यवहारामुळे अमेरिकेतील ‘बिग फाइव्ह’ माध्यम समूहांची रचना बदलणार असून ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा प्रभाव अधिक वाढणार आहे.
नेटफ्लिक्सने ‘वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी’ माध्यम समूह संपादन केल्याची घोषणा केली आणि माध्यमविश्वाला मोठा धक्का बसला, कारण त्यातून मोठ्या बदलाचे संकेत मिळत आहेत. १०२ वर्षं जुन्या असणाऱ्या वॉर्नर ब्रदर्स कंपनीची मालकी नेटफ्लिक्सकडे जाण्याला काही वेगळे कंगोरे नक्कीच आहेत. आता ‘भुसार’ कोण विकणार आणि ‘सोनार’ कोण, हे पाहावं लागेल.

