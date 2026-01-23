Premium|Netflix Acquisition: नेटफ्लिक्सने वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी संपादन केल्याने माध्यमविश्वात मोठा धक्का

सुदर्शन चव्हाणनेटफ्लिक्सने ‘वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी’ माध्यम समूह संपादन केल्याची घोषणा केली आणि माध्यमविश्वाला मोठा धक्का बसला, कारण त्यातून मोठ्या बदलाचे संकेत मिळत आहेत. १०२ वर्षं जुन्या असणाऱ्या वॉर्नर ब्रदर्स कंपनीची मालकी नेटफ्लिक्सकडे जाण्याला काही वेगळे कंगोरे नक्कीच आहेत. आता ‘भुसार’ कोण विकणार आणि ‘सोनार’ कोण, हे पाहावं लागेल..Premium|AI Geopolitics : परिणामांना सामोरे जाण्याचे वर्ष.‘We (HBO) are the Tiffany’s & Netflix is like Walmart’... वॉर्नर ब्रदर्सच्या प्रमुख कंपनी सीईओचं हे वाक्य आता आठवण्याचं कारण म्हणजे, नुकतीच नेटफ्लिक्सने ‘वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी’ हा माध्यम समूह संपादन केल्याची घोषणा केली आहे. माध्यम अभ्यासकांव्यतिरिक्त इतरांसाठी हा खूप मोठा धक्का होता; कारण ही घटना खूप मोठ्या बदलाचा संकेत देणारी आहे... पण मुळात हे बदल नक्की काय आहेत? अमेरिकेतील दोन कंपन्यांमधील व्यवहारावर आपलं (भारतीयांचं) लक्ष का असावं? आणि या गोष्टीने माध्यमांचं (मीडियाचं) भविष्य कसं बदलणार आहे?अमेरिकी मीडिया उद्योगाचा मागील २५ वर्षांचा एकंदर मार्गक्रम बघितला तर साधारणतः असं दिसतं, की काही वर्षांपूर्वी त्यात साधारणतः पन्नास-एक उद्योजक होते. हीच मालकी आज केवळ पाच मालकांच्या हाती उरली आहे. म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत समजून घ्यायचं तर आधी अमेरिकेतल्या सगळ्या टीव्ही चॅनलचे मिळून ५० वेगवेगळे मालक होते. आज चॅनल्स तेवढेच आहेत; पण मालकी केवळ पाच जणांच्या हातात एकवटली आहे. ज्यांना तिथे ‘बिग फाइव्ह’ म्हटलं जातं. हे भारताच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं ठरतं; कारण तिथल्या माध्यमविश्वात जे घडतं तेच साधारण आपल्याकडेही १० वर्षांनी घडताना दिसतं. हा आजवरचा इतिहास राहिला आहे..भारतातही आधी विविधरंगी दिसणारे चॅनल होते; पण आता काही हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच स्टुडिओजचे चॅनल दिसतात. नेटवर्क १८ (कलर्स आणि जिओ), झी, सोनी, सन, स्टार... भारतातील प्रत्येक भाषेत एवढ्याच माध्यम समूहांचे टीव्ही चॅनल दिसतात आणि हा केवळ मागील १५ वर्षांत घडलेला बदल आहे. यामुळे होतं काय, की एकाच माध्यम समूहाकडे टीव्ही चॅनल असतात, फिल्म स्टुडिओज असतात, वृत्तवाहिन्या असतात, थीम पार्क असतात, ओटीटी असतात... हे वाढत जाण्याला काहीच सीमा राहत नाही. वॉर्नर ब्रदर्स या माध्यम समूहाकडेही एचबीओ ही वाहिनी आहे, शिवाय सीएनएन, सीडब्ल्यू या वृत्तवाहिन्या, फिल्म डिव्हिजन (पाच स्टुडिओ), थिएटर डिव्हिजन, डीसी कॉमिक्स स्टुडियो, थीम पार्क्स, डिस्कव्हरी अशा अनेक गोष्टी एकाच कंपनीच्या मालकीच्या आहेत आणि तीही बिग फाइव्हचाच एक भाग आहे.१०२ वर्षं जुन्या असणाऱ्या वॉर्नर ब्रदर्स कंपनीची मालकी नेटफ्लिक्सकडे जाण्याला आणखीही काही वेगळे कंगोरे आहेत. कारण नेटफ्लिक्स हा रूढ अर्थाने ‘बिग फाइव्ह’सारखा माध्यम समूह नाही. ती ओटीटी सेवा पुरवणारी आधी टेक आणि मग माध्यम कंपनी आहे. जेव्हा नेटफ्लिक्सचा उदय होत होता तेव्हा या बिग फाइव्ह (तेव्हा ते बिग सिक्स होते) स्टुडिओजनी त्याच्याकडे बघून नाकं मुरडली होती; पण आज नेटफ्लिक्सने प्रगती करत बिग फाइव्हमधल्याच एका कंपनीला विलीन करून घेणं म्हणजे डाव उलटवण्यासारखं ठरत आहे. या माध्यम समूहांचा गेल्या १०० वर्षांपासून चालत आलेला इतिहास आज वळण घेतो आहे..Premium|Indian Economy Growth : लक्ष्य तिसऱ्या क्रमांकाचे !.भविष्यातील परिणामआताच्या कराराबद्दल भीती बाळगण्याला काही महत्त्वाची कारणं आहेत. नेटफ्लिक्स हा इतर समूहांसारखा थिएटर आणि सिनेमाच्या उद्योगात नाही. नेटफ्लिक्सचा मुख्य व्यवसाय हा त्याचा ओटीटी प्लॅटफॉर्म आहे आणि तोच त्यांच्या वाटचालीचा केंद्रबिंदू राहील, हे त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. मग हे स्टुडिओ वर्षाला इतके सिनेमा निर्माण करत होते, ते नेटफ्लिक्स करणार नाही. नेटफ्लिक्सच्या अधिकाऱ्यांनी तसे संकेतही दिले आहेत. त्यामुळे थिएटर उद्योगालाच सुरुंग लागेल. हा या व्यवहारातील सर्वात मोठा तोटा असेल. डीसी कॉमिक्सचे चित्रपट पुन्हा पाहायला मिळतील का! इतपत या शंका व्यक्त होत आहेत.याला दुसरा एक राजकीय पदर आहे. तो म्हणजे नेटफ्लिक्स हा कायम अमेरिकेतील डाव्या किंवा डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या विचारांचा प्लॅटफॉर्म समजला जातो. नेटफ्लिक्सच्या सीईओची पत्नी बराक ओबामा यांच्या सरकारात राजदूत म्हणून काम करत होती... तर त्याच वेळेला अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिकन पार्टीचे आहेत आणि त्यांना हा व्यवहार विशेष आवडलेला नाही. त्यामुळे ते हा करार अविश्वास कायद्यामार्फत (Anti-Trust Law) रोखूही शकतात. दुसरीकडे या व्यवहारात आणखी एका समूहाने रस दाखवला आहे आणि तो म्हणजे ‘पॅरामाउंट स्कायडान्स स्टुडिओ.’ उजव्या विचारसरणीच्या डेव्हिड एलिसन यांचा हा स्टुडिओ आहे. ट्रम्प यांनी ठरवलंच तर ते वॉर्नर ब्रदर्सला पॅरामाउंट अखत्यारीत जाऊ देतील; पण नेटफ्लिक्सच्या नाही.एक माध्यम समूह जेव्हा एका मालकाकडून दुसऱ्याकडे जातो, तेव्हा त्याची संपूर्ण राजकीय भूमिका बदलते. त्यामुळे अमेरिकेतील प्रत्येक राजकीय व्यक्तीलादेखील या व्यवहारात तितकाच रस आहे. सीएनएनसारखी महत्त्वाची वृत्त वाहिनी वॉर्नर ब्रदर्सचा भाग असल्याने ते दोन्हीपैकी कुठल्या समूहाकडे आणि जेणेकरून कुठल्या राजकीय पक्षाकडे जाणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागून राहिले आहेत..कलात्मकदृष्ट्याही या व्यवहाराचं महत्त्व खूप जास्त आहे. वॉर्नर ब्रदर्स हा गेली १०२ वर्षं कार्यरत असणारा स्टुडिओ आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे स्वतःचे कित्येक फिल्म स्टुडिओज आहेत, काहीशे एकरच्या जागा आहेत. इतक्या वर्षांत उभ्या केलेल्या पायभूत सुविधा जसं की कॅमेरे, तांत्रिक गोष्टी, कपडे, सेट्स हे सगळं त्यांच्याकडे वर्षातील बाराही महिने उपलब्ध असतं. या करारामुळे या सर्व गोष्टी नेटफ्लिक्सला मिळणार. ज्यामुळे प्रत्येक सिनेमा, सीरिजचा निर्मिती खर्च खूप कमी होऊ शकतो आणि मग हेच पैसे वळू शकतात ती सीरिज तांत्रिकदृष्ट्या, दृश्यात्मक पद्धतीने चांगली करण्याकडे. त्यामुळे त्यांचं गुणवत्तामूल्य खूप वाढू शकतं.एचबीओ या वॉर्नर ब्रदर्सचा भाग असलेल्या वाहिनीच्या ‘गेम ऑफ थ्रॉन्स’, ‘वॉचमन’, ‘वेस्टवर्ल्ड’ या सीरिज इतक्या चांगल्या दिसू शकतात; कारण त्यांचं निर्मितीमूल्य नेटफ्लिक्सपेक्षा कमी आहे. नेटफ्लिक्स ही तशी नवखी, फार फार तर ३० वर्षांचा इतिहास असणारी कंपनी आहे. त्यांच्याकडे या सगळ्या पायाभूत सुविधाच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या एचबीओपेक्षा गरीब दिसणाऱ्या सीरिजचा निर्मिती खर्च खूप अधिक असतो. हा खर्च टाळण्यासाठी नेटफ्लिक्स गेली काही वर्षं प्रयत्न करत आहे; पण अजूनही त्यांच्या सीरिजचं दृश्यात्मक मूल्य काही वाढलेलं नाही. वॉर्नर ब्रदर्सच्या व्यवहाराने ते वाढेल, अशी अपेक्षा त्यांना नक्कीच असणार.एचबीओ हा वॉर्नर ब्रदर्सचा सर्वाधिक यशस्वी आणि पैसे मिळवून देणारा प्रयोग आहे. सिनेमासारखी गुणवत्ता घरी बसून बघायच्या मालिकांमध्ये आणणारी ती पहिली वाहिनी होती आणि गेल्या ४० वर्षांच्या इतिहासात गुणवत्ता, दृश्यात्मकता, चांगले दिग्दर्शक, बहुमान आणि चांगले पैसे कमावणं यांची सांगड त्यांनी फार उत्तम पद्धतीने घातली आहे. एका स्टुडिओच्या अखत्यारीत राहून त्यांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला. ...तर नेटफ्लिक्स तोच स्टुडिओ विकत घेऊन ते करू पाहतंय का, हाही एक प्रश्न आहे. दरवर्षी चांगल्या सीरिज, पुरस्कार आणि प्रेक्षक यांच्यासाठी एचबीओ आणि नेटफ्लिक्स यांच्यातील स्पर्धाही खूप गाजते. एका अर्थाने जुने स्टुडिओ विरुद्ध नवीन ओटीटी अशी ही स्पर्धा बघितली जाते. कोणी त्याला कलात्मकता विरुद्ध प्रसिद्धीसाठी केलेल्या कलाकृती, असंही बघतं. त्यासंबंधीच वॉर्नर ब्रदर्सच्या प्रमुख कंपनी सीईओने म्हटलं होतं, ‘We (HBO) are the Tiffany’s & Netflix is like Walmart.’ थोडक्यात, नेटफ्लिक्स सर्व पद्धतीचा माल विकणारे ‘भुसार’; तर आम्ही काही मोजक्या चांगल्या कथा पारखून सांगणारे ‘सोनार’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. आता या जुन्या, चांगल्या विरुद्ध नव्या, बाजारूच्या व्यवहारात कोण जिंकतं आणि त्याचे दूरगामी परिणाम काय होणार हे तर येणारा काळच ठरवेल; पण याने माध्यमविश्व खूप मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे, हे मात्र अगदी स्पष्ट होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.