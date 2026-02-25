Premium|New Political Parties India : नव्या पक्षांची ‘एन्ट्री’; यश-अपयशाची मिश्र कहाणी

संजय कुमार- प्राध्यापक, सीएसडीएस अर्थात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजभारतात बहुपक्षीय लोकशाही असली आणि विविध पक्ष निवडणुका लढवीत असले तरी बहुतेकदा प्रमुख प्रस्थापित पक्ष किंवा आघाड्यांत द्विध्रुवीय लढत होते. नवीन पक्षांची पहिल्याच निवडणुकीतील संमिश्र कामगिरी पाहता त्यांचे भविष्य वर्तविणे, इतके सोपे नाही. काही पक्षांनी चांगले यश मिळविले तर काहींची कामगिरी सुमार ठरली. अर्थात, नवीन किंवा जुन्या पक्षालाही नेतृत्व व संघटनेशिवाय पर्याय नाही.मागील वर्षी झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी नव्याने स्थापन झालेला प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज पक्ष या निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल, हा प्रश्न वारंवार विचारला गेला होता. त्यानंतर निवडणुकीच्या निकालातून या पक्षाची पहिल्याच निवडणुकीतील कामगिरी सुमार राहिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे, भारतीय राजकारणात नव्याने प्रवेश करणारे पक्ष टिकाव धरू शकतात का, ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. आपल्या देशात बहुपक्षीय लोकशाही असली आणि विविध पक्ष मोठ्या संख्येने लोकसभा तसेच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लढवीत असले तरी बहुतांश वेळा निवडणुकीतील लढत ही द्विध्रुवीय होते. काही अपवाद वगळता मतांतील मोठा वाटा हा दोन पक्ष किंवा दोन आघाड्यांकडे जातो. त्यामुळे भारतीय राजकारणाच्या अवकाशात नवीन राजकीय पक्षांचे भविष्य काय असेल, याबद्दल आत्मविश्वासाने बोलणे खचितच सोपे नाही. भूतकाळात आपण अशा नवीन पक्षांच्या यशाच्या आणि अपयशाच्याही कहाण्या पाहिल्या आहेत. देशातील विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये नवीन पक्षांनी सहभाग घेतला असून त्यांची कामगिरी मिश्र स्वरूपाची राहिली आहे. काही पक्षांनी आपल्या पदार्पणातच अतिशय चांगली कामगिरी केली. त्याचप्रमाणे, काही पक्षांनी समाधानकारक यश मिळविल्याची व उर्वरित काही पक्षांना यश मिळविता न आल्याचीही उदाहरणे आहेत. .Premium|Maharashtra Municipal Election Analysis : महायुती आणि महाआघाडीत 'आपुलाची वाद आपणाशी'; जागावाटपावरून मित्रपक्षांतच जुंपली!.आपचे दिमाखदार यश; मनसेचा आलेख उतरतासाधारण दशकभरापूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाने २०१३ मध्ये पहिल्यांदा दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढविली. आपला या निवडणुकीत बहुमत मिळविण्यात अपयश आले असले तरी २८ जागांसह ३० टक्के मते मिळवीत काँग्रेससह आघाडी सरकार स्थापन करत सत्ता मिळविली. त्यानंतर, २०१५ आणि २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपने मोठे यश मिळविले, हे सर्वश्रृत आहे. मात्र, २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. पंजाबमध्ये २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही आपने यशाला गवसणी घातली, याचा उल्लेख या ठिकाणी करणेही महत्त्वाचे ठरेल. आपने निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरताच चांगली कामगिरी करून दाखविली, मात्र, भारतीय राजकारणात प्रथमच आपले नशीब आजमाविणाऱ्या सर्व नव्या पक्षांना अशी कामगिरी करून दाखविता येत नाही. राज ठाकरे यांनी २००६ मध्ये स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने २००९ मध्ये राज्याची विधानसभा निवडणुकीत १४३ जागा लढवीत १३ जागा जिंकल्या. मात्र, त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांत पक्षाला कामगिरीतील सातत्य टिकविता नाही. यशाचा आलेख वेगाने उतरता राहिला.इतर राज्यांतील स्थितीप्रमोद बोरो यांनी २०१५ मध्ये स्थापन केलेल्या युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (युपीपीएल) पक्षाने आसाममधील बोडोलॅंड भागाच्या सर्वसमावेशक कल्याणाच्या मुद्द्यावर भर देत प्रचार केला. या पक्षाने २०२१ मध्ये आसामची विधानसभा निवडणूक पहिल्यांदा लढवीत आठपैकी सहा जागा जिंकल्या. राज्यातील भाजप नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीत महत्त्वाचे स्थानही मिळविले. पवन कल्याण यांनी २०१४ मध्ये स्थापन केलेल्या जनसेना पक्षाने २०१९ मध्ये सर्वप्रथम आंध्र प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत १३७ जागा लढविल्या. मात्र,पक्षाला केवळ एकाच जागेवर विजय संपादन करता आला. त्यानंतर २०२४ मध्ये झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश करत तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) आणि भाजपसह आघाडी करत २१ जागा लढविल्या. विशेष म्हणजे, या सर्व जागा जिंकत जनसेना पक्षाने ‘एनडीए’च्या मोठ्या यशात मोलाचा वाटा उचलला.त्रिपुरात २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या टिपरा मोथा हा प्रादेशिक पक्ष २०२३ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला. पक्षाने १३ जागा जिंकल्या. यात विशेषत: त्रिपुराच्या आदिवासीबहुल क्षेत्रांतील जागांचा समावेश होता. अशा प्रकारे आपल्या स्थापनेनंतर अवघ्या दोन वर्षांतच पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला. या निवडणुकीत पक्षाने आदिवासींचे हितसंबंध आणि ‘ग्रेटर टिपरालॅंड’ वर प्रचार केंद्रित केला होता..हनुमान बेनिवाल यांनी २०१८ मध्ये राजस्थानात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाची स्थापना केली. त्यांनी शेतकरी व ग्रामीण भागातील मुद्यांवर लक्ष्य केंद्रित केले. याच वर्षी राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाने २०० पैकी तीन जागा जिंकल्या तर दोन टक्के मतेही मिळविली. कोणत्याही नव्या राजकीय पक्षासाठी ही पर्दापणातील चांगली कामगिरी म्हणता येईल. पक्षाने ग्रामीण मतदारांमध्येही आपला पाया मजबूत केला.गोवा विधानसभेच्या २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या काही काळापूर्वी स्थापन झालेल्या द रिव्होल्युशनरी गोअन्स पक्षाने (आरएलपी) त्याच वर्षी झालेली गोवा विधानसभेची निवडणूक पहिल्यांदा लढविली. सेंट आंद्रेची जागा जिंकत तसेच इतर अनेक मतदारसंघात लक्षणीय मते मिळवीत स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलून टाकली. प्रस्थापित पक्षांची मते खेचून घेत स्वत:ला स्थानिक हक्कांवर भर देणारा पक्ष म्हणून उभे केले. बिहारमध्ये २०००मध्ये रामविलास पासवान यांनी स्थापन केलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाने २००५ मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाशी हातमिळवणी करत पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढविली. एकूण २०३ जागा लढवीत २९ जागा या पक्षाने जिंकल्या.या सर्व उदाहरणांवरून असे लक्षात येते की भारतीय राजकारणात नव्याने प्रवेश करणाऱ्या पक्षांची कामगिरी इतकी विभिन्न स्वरूपाची आहे, की हे पक्ष पहिल्या निवडणुकीत कशी कामगिरी करतील, याबद्दलच्या यशाबाबत क्वचितच काही स्पष्ट संकेत वर्तविता येतो. भूतकाळातील उदाहरणांवरून असे लक्षात येते की नवीन पक्षाची स्थापना होण्यासाठी आणि त्याला सुरुवातीची गती देण्यासाठी नेतृत्व महत्त्वाचे आहे. मात्र, पक्षाची संघटनात्मक बांधणी आणि रचना हीही तितकीच किंवा अधिक महत्त्वाची आहे. कोणत्याही पक्षाच्या निवडणुकीतील यशासाठी नेतृत्व आणि संघटना हे दोन स्तंभ आहेत आणि हे नवीन आणि जुन्या अशा दोन्ही पक्षांना लागू होते.(या लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.).Premium| BJP Election Success: दिल्ली बिहारनंतर पुढे काय? २०२६ निवडणुकांचे राजकीय गणित.विविध पक्षांतील पर्दापर्णातील कामगिरी उल्लेखनीय यश मिळविणारे पक्षराष्ट्रवादी काँग्रेस (स्थापना १९९९)कामगिरी- पहिल्याच निवडणुकीत ठळक यश; त्यानंतरच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात सत्तेत सहभागपश्चिम भारतातील सर्वाधिक प्रभावी नवीन पक्षांपैकी एक.अण्णा द्रमुक (तमिळनाडू) (स्थापना १९७७)निकाल: पहिल्याच निवडणुकीत सत्ता दक्षिण भारतात नवीन पक्षाची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोत्तम कामगिरीबिजू जनता दल (ओडिशा) (स्थापना २०००)निकाल : पहिल्याच निवडणुकीत सत्ता; नंतर सलग अनेक कार्यकाळ सत्तेवरपूर्व भारतातील सर्वात यशस्वी नवीन पक्षांपैकी एकतेलुगू देसम पक्ष (आंध्र प्रदेश) (स्थापना १९८३ )निकाल : पहिल्याच निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवीत सरकारची स्थापनाभारतातील सर्वात यशस्वी पहिली निवडणूक मानली जाते..पहिल्या निवडणुकीत फारसे यश न मिळविणारे पक्षबहुजन समाज पक्ष (उ. प्रदेश) (स्थापना १९८९ )पहिली विधानसभा निवडणूक : १९८९निकाल : मर्यादित यश; राज्याची सत्ता दूर२००७ मध्ये पूर्ण बहुमत मिळवून मोठी झेपतृणमूल काँग्रेस (प. बंगाल) (स्थापना २००१ )पहिली विधानसभा निवडणूक : २००१निकाल: डाव्या आघाडीसमोर पराभव; सत्ता नाही२०११ मध्ये प्रथमच मोठा विजय.तेलंगण राष्ट्र समिती (सध्या बीआरएस)(आंध्र प्रदेश) (स्थापना २००४ )पहिली विधानसभा निवडणूक : २००४निकाल : मर्यादित यश; स्वतंत्र सत्ता नाही२०१४ मध्ये तेलंगणात बहुमत..ठळक मुद्देकाही नवीन पक्ष (टीडीपी, अण्णा द्रमुक, बिजू जनता दल) पहिल्याच निवडणुकीत सत्तेत आले.काही पक्ष (आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस ) सुरुवातीला पूर्ण बहुमत नसले तरी वेगाने ताकद वाढवीत प्रभावी बनले.प्रादेशिक मुद्दे, करिष्माई नेतृत्व व संघटनशक्ती हे नवीन पक्षांच्या यशाचे मुख्य घटक दिसतात.अनेक पक्षांना पहिल्या निवडणुकीत मर्यादित मतं व कमी जागा मिळाल्या.काही पक्ष (बसप, तृणमूल, बीआरएस ) दीर्घकालीन संघटन व नेतृत्वामुळे नंतर मोठे झालेकाही पक्ष प्रादेशिक/आघाडी राजकारणापुरते मर्यादित राहिले.पहिल्या निवडणुकीतील अपयश हे कायमचे नाही; संघटन, नेतृत्व व मुद्द्यांवर यश अवलंबून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 