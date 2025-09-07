Premium| Maharashtra municipal elections: प्रभाग पद्धतीमुळे छोट्या पक्षांचे स्थानिक राजकारणातील स्थान धोक्यात?

नितीन बिरमलमहाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली असून, आता प्रभागरचना अंतिम होणार आहेत. मात्र, स्थानिक निवडणुकांमध्ये मोठा भौगोलिक विस्तार असणाऱ्या प्रभागांचा परिणाम होत असतो. त्यामध्ये स्थानिक कार्यकर्त्यांना राजकीय पक्षांच्या पंखाखाली जावे लागते आणि राजकीय पक्षांचा प्रभाव वाढत जातो, असे दिसून आले आहे.महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. कोरोनाची महासाथ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यांमुळे संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया लांबली होती. बहुतांश महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी २०१७नंतर प्रथमच निवडणुका होणार आहेत. .यामध्ये तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांचेच नियंत्रण होते. आता निवडणुकीला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर, या निवडणुकांविषयी विशेषतः महापालिका निवडणुकीच्या पद्धतीवर चर्चा होत आहे. मुंबई वगळता अन्य महापालिकांमध्ये प्रभाग पद्धतीने ही निवडणूक होणार आहे. मात्र, प्रभाग पद्धतीने होणारी निवडणूक राजकीय पक्षांसाठी फायद्याची ठरते का, स्थानिक पातळीवर प्रभावशाली कार्यकर्त्यांना आव्हान निर्माण होते का, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात..प्रभाग पद्धतीचे कारणमहापालिकांची निवडणूक प्रभाग पद्धतीने होणार आहे. महापालिकांच्या निवडणुका २०१२नंतर बहुतांशपणे प्रभाग पद्धतीनेच होत आहेत. मात्र, प्रभाग पद्धतीमध्ये किती सदस्य निवडून यावेत, हा वादाचा मुद्दा आहे. महिला आणि ओबीसी आरक्षण या दोन बदलांतून प्रभाग पद्धतीचा विचार प्रामुख्याने समोर आला. महिला आरक्षण आल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने वॉर्ड राखीव होत असत. त्यामुळे पुरुष उमेदवारांच्या राजकीय कारकिर्दीला पाच वर्षांचा ब्रेक लागू लागला. याशिवाय, इतर मागास वर्गासाठीचे (ओबीसी) आरक्षणही लागू झाले. .त्यामुळे खुल्या गटातील उमेदवारांवर परिणाम होऊ लागला. त्याला पर्याय म्हणून पूर्वीच्या छोट्या वॉर्डांऐवजी भौगोलिक क्षेत्र वाढविण्यात आले. त्यामुळे, यामध्ये प्रभागांची लोकसंख्या वाढलीच, त्याचबरोबर एकाच प्रभागातून तीन उमेदवार निवडून देण्याची पद्धती आली. मुंबई महापालिका वगळता, राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये यंदा होणाऱ्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने होणार आहेत..कार्यकर्ता होता केंद्रस्थानीप्रभाग पद्धतीच्या राजकीय परिणामांचा विचार करत असताना, आपण ही पद्धत रूढ होण्यामागील राजकीय कारणांचाही विचार करू. महाराष्ट्रातील शहरी क्षेत्रातील स्थानिक निवडणुका बिगरपक्षीय पद्धतीने लढविल्या जात होत्या. स्थानिक आघाड्या होत असल्यामुळे, यात सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी असत. राजकीय पक्षांकडूनही स्थानिक निवडणुका कार्यकर्त्यांसाठी मोकळ्या ठेवण्यात येत असत. अलीकडच्या काळातील कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक याचे उदाहरण म्हणून पाहता येईल. कोल्हापुरात महादेवराव महाडिक यांच्या नेतृत्वाखालील ताराराणी आघाडी विरुद्ध अन्य पॅनेल अशी निवडणूक होत असे. .छोट्या शहरांतील नगरपरिषदांच्या निवडणुकाही याच पद्धतीने लढविल्या जात असत. बिगरराजकीय पक्षीय निवडणुकांमध्ये स्थानिक नेत्यांमध्ये स्पर्धा असे. स्थानिक नेते आणि वेगवेगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र येत असत. एकूणच महापालिका निवडणुकांच्या स्तरावर पक्ष महत्त्वाचा नसे. तर, या निवडणुका नेते व कार्यकर्ते स्थानिक भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित असत. हे नेते व कार्यकर्ते स्थानिक सामाजिक कार्यामध्ये आघाडीवर असत. त्यामुळे त्यांचा स्थानिक नागरिकांशी संपर्क असे. काही वेळा स्थानिक गणेश मंडळांचे कार्यकर्तेही त्यांच्याबरोबर असत. स्थानिक उत्सव आणि नागरिकांना मदतीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जात असत. .शिवसेनेच्या शाखा हे या प्रकारचे उदाहरण म्हणून पाहता येईल. शिवसेनेच्या शाखा शहराच्या सर्व भागांमध्ये उभ्या राहिल्या. या शाखांमधून उत्सवांमध्ये सहभाग घेतानाच, एखाद्या प्रसंगी स्थानिक नागरिकांना मदतीसाठी धावही घेतली जायची. मात्र, शिवसेनेच्या शाखांचा विचार करताना, पक्षीय ओळखही कायम राहिली, हे विसरता येणार नाही. पुणे शहरामध्ये काही निवडणुका नागरिकांचे प्रश्न सोडविणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी नागरी संघटनेमार्फत महापालिका निवडणूक लढविली होती आणि त्यांना यशही आले होते..जनसंपर्क हीच गुणवत्ताया काळामध्ये महिला व इतर मागास वर्गाचे आरक्षण नव्हते. कार्यकर्ते छोट्या वस्तीत काम करत. ते लोकप्रिय असत आणि नागरिकांच्या संपर्कात असत. सार्वजनिक प्रश्न व काही प्रमाणात कौटुंबिक प्रश्न सोडविण्यामध्येही त्यांची मदत होत असे. या कामांच्या आधारावरच ते निवडून येत असत. या पद्धतीत भौगोलिक क्षेत्राची मर्यादा होती. निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढविण्यात येऊ लागल्या, तेव्हा हेच कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पक्षांच्या तिकिटावर निवडणूक लढवू लागले. सुरुवातीला वॉर्ड पद्धती अस्तित्वात होती, त्यामुळे प्रत्येक वॉर्डात एकच प्रतिनिधी निवडून येत होता. त्यामध्येही कार्यकर्त्याचा प्रभाव निर्णायक ठरायचा. .त्यातून पक्षाचे महत्त्व कमी आणि कार्यकर्त्यांचे महत्त्व अधिक होते. या प्रक्रियेमध्ये सामाजिक दृष्टीने बहुसंख्य जातीचा पाठिंबा, आर्थिक ताकद हे मुद्दे कमी महत्त्वाचे ठरत होते. नागरिकांशी असणारा संपर्क हीच गुणवत्ता असणारे कार्यकर्ते नगरसेवक होण्यासाठी पात्र ठरत असत. त्यामध्ये पक्षाचे नियंत्रण कमी होते. नागरिकही हाकेला उभा राहणारा कार्यकर्ता ही पात्रता महत्त्वाची मानत असत. आता पक्षाचे चिन्ह महत्त्वाचे मानले जाते..शहरांचा राजकीय प्रभावमहाराष्ट्रामध्ये मुंबई महापालिका सर्वांत श्रीमंत महापालिका आहे. या महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या मार्गावर पक्षाचे नियंत्रण हवे, अशी भूमिका १९८०नंतर आली. सन १९८४नंतर शिवसेनेचे मुंबई महापालिकेवर नियंत्रण आले आणि शिवसेनेचा महाराष्ट्रभर विस्तार झाला. १९९०नंतर महाराष्ट्रातील शहरीकरणाने वेग घेतला. आज राज्यात २९ महापालिका असून, राज्यातील शहरी लोकसंख्येच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या महापालिका क्षेत्रात वास्तव्यास आहे. या २९ महापालिका क्षेत्रांमध्ये १३० विधानसभा मतदारसंघ येतात. या महापालिकांचे उत्पन्न हजारो कोटी रुपयांमध्ये आहे. महाराष्ट्राचे राज्य सकल उत्पन्न प्रामुख्याने या शहरांतून येते. या शहरात राहणारी लोकसंख्या बाजारपेठेचे प्रमुख व मोठे ग्राहक आहेत. त्यामुळे राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून महापालिका क्षेत्राचा प्रभाव राज्याच्या राजकारणावर दिसून येतो..पक्षांचे वाढते महत्त्वया शहरी स्थानिक संस्था राजकीय पक्षांना आपल्या ताब्यात हव्या आहेत. यासाठी असणाऱ्या अनेक मार्गांपैकी एक मार्ग म्हणजे या महापालिकांच्या निवडणुकांतील उमेदवार आपल्या नियंत्रणाखाली हवे असतील, तर त्यांची स्वतःच्या बळावर निवडून येण्याची ताकद कमी करायला हवी. त्यामुळेच कार्यकर्ता हा मर्यादित भौगोलिक क्षेत्रामध्ये अधिक ताकदवान असतो. त्याला मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रातील निवडणुकीसाठी स्पर्धेत उतरविणे म्हणजे ताकद हीच त्याची मर्यादा होते. या परिस्थितीमध्ये त्याला पक्षाच्या ताकदीची गरज पडते. म्हणजे, पक्षाचे राष्ट्रीय नेतृत्व किंवा चेहरा, राज्य पातळीवरील चेहरा त्याला उपयोगी ठरतो. त्याचे वैयक्तिक कार्य, त्याच्या जातीची गणिते मोठ्या प्रदेशात कमी महत्त्वाची ठरतात. .एकप्रकारे यातून राजकीय पक्षांनी त्यांना आव्हान देणारे नेतृत्व संपविले. त्याला त्याच्या ताकदीबाहेरील स्पर्धेत उतरवते. त्यामुळे त्याला उमेदवार म्हणून पक्ष महत्त्वाचा वाटतो. प्रभाग पद्धतीमध्ये चार उमेदवार निवडताना मतदार उमेदवारांच्या नावाऐवजी पक्षाचे चिन्ह लक्षात ठेवते. चार मतदानयंत्रांवर चार नावे वाचून मतदान करणे किंवा चार वेगवेगळी चिन्हे लक्षात ठेवण्यापेक्षा एकच चिन्ह लक्षात ठेवणे सोपे जाते. उमेदवाराचे कर्तृत्व किती मोठे असले, तरीही त्याला चिन्ह महत्त्वाचे ठरते..एककलमी नेतृत्वाचा उदयराजकीय पक्षांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांचे महत्त्व कमी केले आणि प्रभाग पद्धतीमध्ये पक्षांचे महत्त्व वाढले आहे. मुंबई वगळता महापालिका क्षेत्रात १९८०नंतरच्या कालखंडात एका व्यक्तीकडे किंवा एका गटाकडे महापालिकेचे नियंत्रण येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पुणे शहरामध्ये सुरेश कलमाडी, कोल्हापूर शहरामध्ये महादेवराव महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ही प्रक्रिया सुरू होताना नगरसेवकांचे महत्त्व कमी करणे आणि सर्व धोरणात्मक निर्णय गटाने किंवा एका नेत्याने घेणे ही पद्धत सुरू झाली. त्याला जोड म्हणजे प्रत्येक महापालिकेत पक्षाचे गटनेते नियुक्त करण्याची पद्धत सुरू झाली. सर्व निर्णय हे गटनेते घेऊ लागले आणि निर्णय प्रक्रियेतून नगरसेवकांचे महत्त्व संपविले गेले. वाढत्या शहरीकरणात बांधकाम क्षेत्र, मूलभूत विकास ही बाजारपेठ उभी राहिली. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पक्षाचे महत्त्व वाढले. स्थानिक नेतृत्वामध्ये नगरसेवकांचे महत्त्व कमी झाले. सामान्य कार्यकर्ता स्वतंत्रपणे कार्य करू शकत नाही. त्याला पक्षाला शरण जावे लागते..स्थानिक समीकरणांचा विचारयाचाच पुढचा टप्पा महिला आरक्षण व इतर मागास वर्ग आरक्षणामुळे सर्वांना सामावून घेण्यासाठी प्रभाग पद्धती पुढे आली आहे. या प्रभाग पद्धतीमध्ये असा कोणताही कार्यकर्ता स्वतःचे कार्य व प्रभावामुळे मतदारापर्यंत जातो, तो मतदारसंख्या प्रभागाच्या तुलनेत खूपच कमी पडतो. त्यामुळे असे स्वतःची मते असणारे कार्यकर्ते पक्षाकडे जाऊन उमेदवारी मिळवावी लागते. त्याच्याच प्रभाव क्षेत्राबाहेरील मते मिळवून देण्यासाठी या उमेदवाराला पक्ष उपयोगी ठरतो. प्रभाग पद्धतीमध्ये चार अपक्ष निवडून आल्याचे उदाहरण नाही. .पक्षाचे नियंत्रण असल्यामुळे चार उमेदवार वेगवेगळ्या भौगोलिक भागातील लोकसंख्येतील धार्मिक व जातीय समीकरण लक्षात घेऊन यांचा मेळ घातला जातो व पॅनेल तयार केले जाते. पॅनेल एकजिनसी नसेल, तर मात्र क्रॉस व्होटिंग होऊन एका प्रभागात एकाच पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून आले नाही, असे दिसते. स्थानिक नेते किंवा उमेदवार त्यांच्या मतदार पाठिंब्यावर इतर पक्षातील उमेदवारांबरोबर युती करतात. पक्षाला अंधारात ठेऊन अन्य उमेदवारांबरोबर मतांचा व्यवहार करतात, असे दिसून आले आहे. हे प्रमाण कमी आहे, पण हा धोका या पद्धतीमध्ये आहे..पक्षाचे महत्त्वथोडक्यात राजकीय पक्षांना महापालिकेची सत्ता ताब्यात राखण्यासाठी राज्य पातळीवरील नेतृत्व व विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांना स्पर्धक तयार होऊ नये म्हणून या प्रभागपद्धतीचा फायदा होतो. सुमारे १५-२० हजार मतदारांवर प्रभाव ठेवणारा नेता प्रभाग पद्धतीमध्ये राजकीय पक्षांचा गुलाम होतो. त्याला राजकीय पक्षाविरोधात जाऊन निवडून येण्याची क्षमता संपते. अशा पद्धतीने स्थानिक नेतृत्व ८० हजार ते एक लाख लोकसंख्या असणाऱ्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्राचे नेतृत्व करू शकत नाही. त्यातून पक्षाचे महत्त्व वाढते. .Premium| 'No Backbencher' Policy: 'बॅकबेंचर्स' आता 'फ्रंटबेंचर्स' का होत आहेत? केरळच्या शाळांमधील प्रयोग काय आहे?.प्रभाग पद्धतीमुळे लोकशाही विकेंद्रीकरण चर्चेतील स्थानिक संस्था व त्यांचे प्रतिनिधी यांचे संबंध हा प्रश्न तयार होतो. भौगोलिक क्षेत्र व लोकप्रतिनिधी संबंध विशेषतः स्थानिक पातळीवरील शासन यंत्रणेच्या संदर्भात लोकसंख्या व लोकप्रतिनिधी यांचा संबंध किती लोकसंख्येसाठी किती लोकप्रतिनिधींकडे, नागरिकांनी त्यांचे प्रश्न कोणत्या लोकप्रतिनिधींकडे सांगायचे, लोकप्रतिनिधींनी विकासकामे करताना कोणत्या भागातील कोणत्या नागरिकांच्या मागण्या व प्रश्न विचारात घ्यायचे, असे प्रश्न प्रभाग पद्धती तयार करते..Premium|Warren Buffett golden rule: वॉरेन बफे आणि गुंतवणुकीचे सुवर्ण नियम.छोट्या पक्षांना स्थान नाहीप्रभागरचनेचा विचार करताना, त्याची भौगोलिक व्याप्ती विचार करता छोटे पक्ष किंवा अपक्ष उमेदवारांना अजिबात स्थान उरत नाही, असे दिसून येते.छोट्या पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रभाव एखाद्या भागापुरता मर्यादित असतो. त्यामध्ये त्याची वैयक्तिक कामे आणि सामाजिक गणितांचाही मुद्दा महत्त्वाचा असतो. मात्र, प्रभागरचनेमध्ये ८०-९० हजार मतदारांना सामोरे जावे लागत असताना, त्याची ही ताकद विजयासाठी पुरेशी ठरत नाही.त्याच्या पक्षामध्येही या संपूर्ण भागामध्ये प्रभाव असेल, असे पॅनेल एकत्रित येऊ शकत नाही. शिवाय, पक्षांची मूळात ताकदच मर्यादित असल्यामुळे त्यांच्याकडूनही पुरेशी यंत्रणा या उमेदवारांना पुरवता येत नाही.परिणामी छोट्या पक्षांना या निवडणुका लढवताना मोठ्या पक्षांची मदत घ्यावी लागते. त्यामध्येही मोठ्या पक्षांकडून छोट्या पक्षांवर उमेदवार लादण्यात येतात किंवा या पक्षांना आपल्या चिन्हावर लढविण्यासाठी आग्रह केला जातो. दोन्ही परिस्थितीमध्ये छोट्या पक्षांचे अस्तित्व उरत नाही.पुण्याचा विचार करताना, रिपब्लिकन पक्षाची ताकद प्रामुख्याने जनता वसाहत, येरवडा या भागामध्ये दिसून येते. मात्र, प्रभागरचनेमध्ये या भागांना शेजारचा भागही जोडला जातो. त्यामुळे, रिपाइंचे उमेदवार अन्य पक्षाच्या मदतीशिवाय निवडून येतील, याची खात्री उरत नाही.मनसेने २०१२च्या निवडणुकीत पुण्यामध्ये २९ नगरसेवक निवडून आणले होते. मात्र, या सर्व नगरसेवकांचा तुलनेने छोट्या भागामध्ये प्रभाव होता. त्यातुलनेत विस्तारलेल्या प्रदेशात निवडून आणणारे पॅनेल मनसेकडे नव्हते आणि २०१७मध्ये त्यांची पिछेहाट झाली..सत्ताधारी पक्षाचा प्रभावमहापालिका क्षेत्रातील प्रभागरचना ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला आहे. नगरविकास विभागाकडून प्रभागरचना करण्यात येत असली, तरीही राज्यातील सत्ताधारी पक्षाकडूनच या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवले जाते आणि प्रभागरचनेमध्ये त्याचे चित्र अनेक वेळा दिसून येते.प्रभागरचना करताना पक्षाला पोषक असणारा भाग प्रभागांमध्ये व्यवस्थित ठेवताना, पक्षाच्या विरोधात जाऊ शकेल, अशी सामाजिक-जातीय समीकरणे असणारे भाग फोडले जातात.विरोधी मतदारांच्या प्रभावशाली भागांना वेगवेगळ्या प्रभागांना जोडल्यामुळे, त्यांतून निर्माण होणारे संभाव्य आव्हान विभागले जाते आणि निकालावर त्याचा परिणाम होत नाही.त्यामुळेच, प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून अशा फोडलेल्या भागांवर लक्ष वेधले जाते, हे विसरता येणार नाही.लोकसंख्यानिहाय नगरसेवकांची संख्या राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, राज्यातील मुंबईवगळता अन्य महापालिका क्षेत्रांतील नगरसेवकांची संख्या लोकसंख्येवरून निश्चित 