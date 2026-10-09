Premium|Noble Prize 2026 Research : नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांच्या संशोधनाने कोणत्या गोष्टी बदलणार..? मेंदूविषयातील आठवणी, भावना आणि वर्तन कसे घडते हे समजणार.! 

पुणे – पडला का मेंदूत प्रकाश..? असं मराठीत आपण किती सहज बोलून जातो. पण त्याच्यामागे केवढं मोठं शास्त्र दडलं आहे हे नुकत्याच जाहीर झालेल्या नोबेल पारितोषिकांनंतर समोर आलं आहे.या नोबल विजेत्या शोधाची सुरूवात झाली ती अगदी छोट्याश्या शेवाळ्यापासून. पाण्यात वाहणारं शेवाळं हे प्रकाशाच्याच दिशेनंच कसं बरं वाहतं.. त्याला कसं कळतं प्रकाश कोणत्या दिशेने जातो आहे असा विचार शास्त्रज्ञ पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांच्या मनात आला आणि त्यातून पुढे सुरू झाली शोधाची प्रक्रिया.कार्ल डायसेरोथ, पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांना २०२६ चा शरीरक्रियाशास्त्र आणि वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार ‘ऑप्टोजेनेटिक्स’ च्या पायाभूत शोधांसाठी जाहीर झाला आहे. त्यांनी नेमकं काय संशोधन केलं?, या संसोधनाचा उपयोग कोणत्या क्षेत्रासाठी होणार आहे?, यातून कोणाला आणि काय फायदे मिळणार आहे? मुळात एका संशोधनाच्या आधारावर अनेक संशोधनं असू शकतात, त्यामुळेच हा शोध अशा अनेक किती शोधांचा आधार असणार आहे? अशा सगळ्या गोष्टी या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया..या तीन शास्त्रज्ञांनी नेमकं काय शोधलं?आपल्या मेंदूत अब्जावधी न्यूरॉन्स आहेत. प्रत्येक न्यूरॉन इतर न्यूरॉन्सना विद्युत संकेत पाठवतो. म्हणजे भीती निर्माण करणाऱ्या वर्तनासाठी मेंदूतील नेमकी कोणती पेशी जबाबदार आहे हे सांगण्यासाठी पुर्वी शास्त्रज्ञ एखाद्या मोठ्या brain region ला stimulate करून पाहू शकत होते. पण हे करत असताना त्या भागातील अनेक प्रकारच्या पेशी म्हणजेच न्यूरॉन एकाच वेळी सक्रिय होत. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या क्रियेमुळे कोणत्या पेशी किंवा न्यूरॉन्स सक्रिय होतात हे सांगता येणं कठीण होतं. याच समस्येवर या तीघांच्या संशोधनाने उत्तर दिले आहे.पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांनी काय शोधले?याची सुरुवात एका अतिशय साध्या जीवापासून झाली. एकपेशीय शेवाळं म्हणजेच शास्त्रीय भाषेत Chlamydomonas. हे शेवाळं प्रकाशाच्या दिशेनं कसं वाहत जातं असा प्रश्न हेगेमन यांना प्रश्न पडला. त्यांच्या संशोधनातून आणि जॉर्ज नागेल यांच्या सहकार्याने channelrhodopsin नावाच्या प्रकाश संवेदनशील प्रथिनाचा शोध लागला. यावर विशिष्ट wavelength चा प्रकाश पडला की channel उघडतो आणि charged ions पेशीमध्ये प्रवेश करतात. त्यामुळे पेशीमध्ये electrical activity निर्माण होते.शास्त्रज्ञांना प्रश्न पडला की, जर हे protein दुसऱ्या प्रकारच्या पेशीत घातले तर ती पेशीही प्रकाशाला प्रतिसाद देईल का? त्यांनी हा प्रयोग केला आणि तो यशस्वी देखील झाला. नोबेल समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, हेगेमन आणि नागेल यांनी channelrhodopsin शोधले आणि नंतर हे स्पष्ट झाले की, हे प्रथिन वेगवेगळ्या पेशींमध्ये आणल्यास त्या पेशींना प्रकाश-संवेदनशील बनवता येते.. पुढे कार्ल डायसेरोथ यांनी काय केले?इथे या शोधाने मेंदूशास्त्रामध्ये मोठी उडी घेतली. कार्ल डायसेरोथ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी channelrhodopsin चे gene neurons मध्ये आणले. मग त्या neurons वर blue light टाकला. प्रकाश टाकल्यावर neuron सक्रिय झाला. म्हणजे संशोधकांकडे पहिल्यांदा असा biological switch आला ज्यामध्ये प्रकाश टाकल्यानंतर विशिष्ट न्यूरॉन्स हे सक्रिय झाले आणि पुढच्या संशोधनात अशा प्रकाश संवेदनशील proteins मध्ये बदल करून प्रकाश टाकल्यानंतर न्यूरॉन्स निष्क्रिय ठेवता आहे. थोडक्यात २००५ मध्ये डायसेरोथ यांनी प्रकाशाच्या साहाय्याने neurons नियंत्रित करण्याची ही पद्धत दाखवली. २००७ मध्ये त्यांनी ती जिवंत उंदराच्या मेंदूमध्ये वापरून दाखवली. यालाच optogenetics म्हणतात. या संशोधनाला एवढं महत्त्व का?हा शोध लागण्यापुर्वी मेंदूशास्त्रांमधला मुख्य प्रश्न होता की, brain region मध्ये activity दिसतेय का? पण हा Optogenetics चा शोध लागल्यानंतर प्रश्नाचं स्वरूप बदललं. आता हा प्रश्न झाला की, अमुक एखादी विशिष्ट पेशी सक्रिय केली तर मेंदूत नेमके काय होते? हा फरक प्रचंड मोठा आहे. याचं साधं उदाहरण घ्यायचं झालं तर पुर्वी एखाद्या व्यक्तीला भीती वाटत असताना brain च्या एका भागात activity दिसली तर या भागाचा भीतीशी संबंध असावा असं वाटायचं. पण optogenetics सारख्या पद्धतीने विशिष्ट neural circuit नियंत्रित करून संशोधक विचारू शकतो. म्हणजे हा circuit सक्रिय केला तर भीतीसारखे वर्तन निर्माण होते का? नोबेल समितीने याच कारणामुळे optogenetics मुळे आठवणी, भावना आणि वर्तणूक नियंत्रित करणारे neural circuits शोधणे शक्य झाल्याचे नमूद केले आहे. Stanford च्या माहितीनुसार, डायसेरोथ यांच्या टीमने depression, Parkinson's disease आणि social interaction यांसारख्या brain functions चा अभ्यासही केला आहे..Premium|Study Room : पुण्या-मुंबईजवळ डेटा सेंटर्स आल्याने काय बदलणार?.या संशोधनाचा मानवाला कसा उपयोग होऊ शकतो..?Optogenetics मुळे एखाद्या ठाराविक आजाराचा शोध लागला असं जरी नसलं तरी अनेक आजार बरे करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल ठरलं आहे. म्हणजेच काय तर सध्या त्याचा सर्वात मोठा परिणाम research tool म्हणून आहे. काही therapeutic applications clinical development मध्ये आहेत, विशेषतः दृष्टी परत मिळवण्यासाठी. पण मानवाच्या मेंदूमध्ये हे थेट वापरण्याबाबत मात्र gene therapy, implanted light-delivery devices, safety आणि regulatory issues यांसारखी मोठी आव्हानं आहेत.पण याचा उपयोग पुढे जाऊन गमावलेली दृष्टी परत मिळवण्यासाठी होऊ शकतो. याविषयीचं संशोधनही सुरू झालं आहे. Parkinson's या आजारात movement control करणाऱ्या neural circuits मध्ये बिघाड होतो. डायसेरोथ आणि सहकाऱ्यांनी Parkinson's model मध्ये विशिष्ट neural circuits चा अभ्यास केला. त्यांनी दाखवले की, कोणत्या circuits मध्ये activity बदलल्यावर Parkinsonian movement problems सुधारू शकतात. उंदरावर केलेल्या प्रयोगानंतर optogenetic manipulation करून Parkinson's symptoms reverse करता आल्याचे Stanford ने नोंदवले आहे.याशिवाय सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे Depression आणि इतर psychiatric disorders Depression म्हणजे मेंदूत serotonin कमी होणे एवढीच साधी सोपी गोष्ट नाही. तर त्यामध्ये अनेक neural circuits, motivation, reward processing, stress response आणि emotional processing यांचाही भाग असतो. Optogenetics मुळे संशोधकांना विशिष्ट neural circuits सक्रिय किंवा निष्क्रिय करून कुठल्या circuit मुळे depressive behaviour निर्माण होते? कुठला circuit सक्रिय केल्याने ते कमी होते? याचा अभ्यास करता येतो. डायसेरोथ यांच्या टीमने depression-related circuits वर अशा प्रकारचे प्रयोग केले असल्याचं Stanford News मध्ये म्हटलं आहे.याशिवाय Addiction म्हणजेच व्यसनांवर पण हे काम करू शकतं. Drugs मुळे या circuits मध्ये होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास optogenetics ने करता येतो. संशोधक एखादा circuit सक्रिय करून पाहू शकतात. reward behaviour वाढते का?, drug-seeking behaviour वाढते का?, craving का निर्माण होते का?, तो circuit बंद केल्यावर behaviour कमी होते का? यामुळे addiction ही केवळ willpower ची समस्या नसून brain circuitry मध्ये खोलवर रुजलेली प्रक्रिया कशी आहे हे समजण्यास मदत होते. .Premium|Digital Amnesia : आठवणींचा भार मेंदूऐवजी मोबाईलमध्ये!.फक्त मेंदूच नाही तर हृदय आणि इतर पेशीतही उपयोगीOptogenetics चे मूलभूत तत्त्व आहे की, एखाद्या विशिष्ट cell type ला प्रकाश-संवेदनशील बनवा आणि मग प्रकाशाने त्याची activity नियंत्रित करा. त्यामुळे हे तंत्र neurons पुरते मर्यादित नाही. Stanford च्या माहितीनुसार, optogenetic approaches हृदय आणि pancreas सारख्या इतर cell types मध्येही adapt करता येतात. मेंदू समजून घेण्याच्या नव्या युगाची सुरुवात..एका छोट्याशा एकपेशीय शेवाळ्याला प्रकाशाची दिशा कशी कळते, या प्रश्नापासून सुरू झालेला हा प्रवास आज मानवी मेंदूतील गुंतागुंतीच्या neural circuits पर्यंत पोहोचला आहे. या एका शोधामुळे अनेक आजारांचे शोध लावण्यासाठीचे, मेंदूचे कार्य अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊन भविष्यात मोठ्या गोष्टी साध्य करण्याचे दरवाजे उघडले आहेत. पण या शोधाने सगळं सोपं झालं असं नाही याविषयात पुढे अनेक मोठी आव्हानं शास्त्रज्ञांसमोर आहेत पण हो शोध मेंदूशास्त्रात मैलाचा दगड ठरला आहे आणि म्हणून नोबल पारितोषिकासाख्या मानाच्या पारितोषिकाने या शास्त्रज्ञांचा गौरव झाला आहे, ही एकूणाच जगासाठी अभिमानाची बाब आहे.--------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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