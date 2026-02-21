Premium|Parenting and Morality: लहानपणापासून मुलांमध्ये नैतिकता रूजवता येते का? मानसशास्त्रात याविषयी काय सांगितलं आहे..?

पुणे - एपस्टीन फाइलचे भयानक सत्य समोर आल्यानंतर कुठलाही संवेदनशील माणूस अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहिला नसेल.. माणूस इतका कठोर का वागत असेल..? जिथे नैतिक आणि अनैतिकतेतला फरकही त्याला समजत नाही इथपर्यंत तो कसा पोहोचला असेल..? असे प्रश्न एका संवेदनशील माणसाला नक्कीच पडत राहतात. समाजात घडत असलेल्या या घटना कुठे ना कुठे आपल्या आयुष्यावरही परिणाम करत असतात.. आपली मुलं सुरक्षित नाहीत अशी भिती तर असतेच पण भविष्यात अशा घटना घडू नये म्हणून मी काय करू शकते किंवा शकतो असा विचार प्रत्येक पालकाला पडल्याशिवाय राहत नाही..मुलांनी एखाद्या दुसऱ्या मुलाकडून त्याचं खेळणं हिसकावून घेतलं की आपण लगेच त्याला सांगायला जातो की हे त्याचं खेळणं आहे.. त्याला परत देऊन टाक. आणि तरीही नाही ऐकलं तर त्याला ओरडून ते परत द्यायला सांगतो. पण त्या मुलाने ही नैतिकता केवळ भितीपोटी पाळली, यात खरोखरीच नैतिकता होती का..? मुलांमध्ये अशी नैतिकता रूजवता येते का..? मुलांना चांगल्या वाईटातला फरक त्यांना स्वत: ओळखायला कसा शिकवावा, याविषयीचं मानसशास्त्र काय सांगतं..? आणि एक पालक म्हणून ही नैतिकता माझ्या मुलामुलींमध्ये यावी यासाठी मी काय करायला हवं.. या सगळ्याची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यामातून करूया..लॉरेन्स कोहलबर्ग (Lawrence Kohlberg) यांची Theory of Moral Development ही मानसशास्त्रातील थिअरी मोठा मैलाचा दगड मानला जाते. त्यांनी केवळ मुलं काय वागतात यापेक्षा ते तसे का वागतात यावर संशोधन केले.कोहलबर्ग यांनी नैतिकतेचे टप्पे जाणून घेण्यासाठी काही प्रयोग केले. त्यांनी शाळेतील मुलांना एक गोष्ट सांगितली होती. ती गोष्ट अशी होती की,“हाईन्स नावाच्या एका माणसाची पत्नी कॅन्सरमुळे मरणाच्या दारात असते. एका औषधविक्रेत्याकडे त्यावर औषध असते, पण तो ते खूप महाग विकत असतो. त्याने विनंती करूनही तो औषधविक्रेता त्याला हे औषध द्यायला तयार होत नाही. हाईन्झकडे पैसे नसतात, म्हणून तो त्या रात्री दुकानात शिरून औषध चोरी करतो.”अशी गोष्ट सांगत त्यांनी मुलांनाच त्याची उत्तरे सांगायला सांगितली. मुलांनी यावर दिलेली उत्तरे त्यांच्या वयाच्या टप्प्यानुसार बदलत गेली. १) पहिला टप्पा - चोरी करणे चुकीचे आहे कारण त्याला जेल होईल.या उत्तरात मुलांचे लक्ष हे त्या व्यक्तीला होणाऱ्या शिक्षेवर होते.२) तिसरा टप्पा - त्याने चोरी केली कारण तो एक चांगला नवरा आहे.या तिसऱ्या टप्प्यात मुलांनी शिक्षेपेक्षाही नातेसंबंधावर लक्ष केंद्रीत केलं.३) पाचवा आणि सहावा टप्पा – त्याने चोरी केली पण औषधविक्रेत्याचा नफा त्या मानवी जिवापेक्षा मोठा असू शकत नाही.या पाचव्या किंवा सहाव्या टप्प्यात मुलांनी कायदा किंवा नातेसंबंध यापेक्षाही तत्त्वावर आधारित उत्तर दिले..Premium|Election Fatigue : ‘इलेक्शन फटिग’ येऊन मतदार हा हळूहळू ‘शहाणी अलिप्तता’ स्विकारू लागलाय का.?.लॉरेन्स कोहलबर्ग यांनी अशी थिअरी मांडली ज्यामधे नैतिकतेचे तीन स्तर आणि सहा टप्पे सांगण्यात आले. मुलं जसजशी मोठी होतात त्यानुसार त्याचा कोणत्याही गुन्ह्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा बदलत जातो याविषयी सांगितले. स्तर आणि सहा टप्पे सांगण्यात आले. मुलं जसजशी मोठी होतात त्यानुसार त्याचा कोणतपूर्व-पारंपरिक नैतिकता (Pre-conventional Morality)हा टप्पा साधारणपणे लहान मुलांमध्ये दिसून येतो, जिथे नैतिकता होणाऱ्या शिक्षेवर किंवा फायद्यावर आधारित असते.टप्पा १ : आज्ञापालन आणि शिक्षामुले नियमांचे पालन करतात कारण त्यांना शिक्षेची भिती वाटत असते. जर मी एखादी गोष्ट माझ्या पालकांच्या किंवा शिक्षकांच्या विरोधात केली तर ते मला ओरडतील अशी भिती त्यांना वाटते म्हणून ते ती गोष्ट करण्यापासून थांबतात.याचं उदाहरणच द्यायचं झालं तर एखादा विद्यार्थी आवडीने किंवा अभ्यासाचे महत्त्व समजून गृहपाठ करत नाही, तर ‘जर मी उद्या गृहपाठ पूर्ण नेला नाही, तर शिक्षक मला वर्गाबाहेर उभे करतील किंवा शिक्षा देतील,’ या भीतीपोटी तो रात्री उशिरापर्यंत जागून गृहपाठ पूर्ण करतो.टप्पा २ : स्वार्थ किंवा वैयक्तिक मोबदला इथे मुले स्वतःच्या फायद्याचा विचार करतात. ‘तू माझे काम कर, मगच मी तुझे काम करेन’ Give and Take म्हणजेच निगोसिएशनची वृत्ती मुलांमध्ये पुढच्या टप्प्यात दिसते.आईने मुलाला सांगितले की, ‘बाहेरून दुध घेऊन ये’, तर मुलगा म्हणतो, ‘मी दूध आणून देईन, पण त्या बदल्यात मला १० मिनिटे जास्त गेम खेळू द्यायची.’ इथे मुलगा मदत करतोय कारण त्याला स्वतःचा काहीतरी फायदा हवा आहे. .स्तर २ : पारंपारिक नैतिकता (Conventional Morality)या स्तरावर व्यक्ती समाजाच्या नियमांचा आणि इतरांच्या अपेक्षांचा विचार करू लागते.टप्पा ३ : चांगले नातेसंबंध इतरांच्या नजरेत चांगले राहण्यासाठी आणि समाजमान्यता मिळवण्यासाठी व्यक्ती नैतिक वागते.मी जर चांगले गुण मिळवले नाहीत तर कदाचित माझ्या वर्गातली सगळी मुलं माझ्यावर हसतील म्हणून मी काहीही करून चांगले गुण मिळवले पाहिजे.टप्पा ४ : सामाजिक व्यवस्था राखणेयेथे मुलांना समजते की, समाजात सुव्यवस्था राखण्यासाठी नियम पाळणे आवश्यक आहे. कायद्याचा मान राखणे हेच कर्तव्य मानले जाते.मला खरं तर आता सिग्नल तोडणं सहज शक्य आहे पण मी तो तोडणार नाही अशी भावना..Premium|Parenting Style: आम्ही काय पोरं वाढवली नाहीत का..? अशी वाक्य तुमच्याही घरात ऐकायला मिळतात का..? .उत्तर-पारंपारिक नैतिकता (Post-conventional Morality)हा सर्वोच्च स्तर आहे, जिथे व्यक्ती स्वतःच्या विवेकबुद्धीने आणि तत्त्वांच्या आधारे निर्णय घेते.टप्पा ५ : सामाजिक करार आणि वैयक्तिक हक्क व्यक्तीला समजते की नियम हे समाजाच्या भल्यासाठी आहेत, पण जर ते अन्यायकारक असतील तर त्यात बदल करता येऊ शकतो.समजा सरकारने एखादा नवा रस्ता बांधण्याचे ठरवले आहे, जो एका गरीब वस्तीतून जातो. कायदा सांगतो की, रस्ता होणे प्रगतीसाठी गरजेचे आहे. पण टप्पा ५ नुसार विचार करणारी व्यक्ती म्हणेल की, प्रगती महत्त्वाची आहेच, पण त्या गरीब लोकांच्या घराचा हक्क डावलला जात असेल, तर हा नियम अन्यायकारक आहे. आपण लोकशाही मार्गाने या नियमात बदल घडवून आणला पाहिजे जेणेकरून सर्वांचे हित जपले जाईल. टप्पा ६ : सार्वत्रिक नैतिक तत्त्वे हा सर्वात प्रगत टप्पा आहे. येथे व्यक्ती न्याय, मानवाधिकार आणि समता यांसारख्या वैश्विक तत्त्वांचे पालन करते, मग त्यासाठी तिला कायद्याच्या विरोधात जावे लागले तरीही हरकत नसते.ब्रिटिशांनी 'मिठाचा कायदा' केला होता, ज्यानुसार भारतीयांना स्वतःचे मीठ तयार करण्यास मनाई होती. हा त्यावेळचा अधिकृत कायदा होता. पण गांधीजींना समजले की, हा कायदा मानवाधिकारांच्या विरोधात आणि अन्यायी आहे. त्यांनी दांडी यात्रा काढत हा कायदा मोडला. कारण त्यांच्यासाठी 'न्याय आणि समता' ही मूल्ये ब्रिटिशांच्या अन्यायी कायद्यापेक्षा मोठी होती. त्यांचे वागणे वैश्विक तत्त्वांवर आधारित होते.नुकताच असाच एक वाद सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. मेटाने लोकांच्या व्हॉट्स अपचा डेटा फेसबुकशी शेअर करण्याबाबत घातलेल्या अटीबाबत. या केसमध्येही न्यायालयाने मानवी अधिकारांवर अधिक भर दिला आहे..एका मार्गदर्शन सत्रात बोलताना क्लिनिकल काउंसिलर गौरी जानवेकर म्हणाल्या, खूप कमी जण या 'युनिव्हर्सल मोरॅलिटी' पर्यंत पोहचतात. मुलांची ही समज प्रत्येक टप्प्यावर बदलत असते. अशा वेळी मुलांना त्यांच्या वागण्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची जाणीव करून देणे आणि त्यांना स्वत:ला विचार करायाल प्रवृत्त करणे हे वयाच्या प्रत्येक टप्प्यांवर आपण करायला हवं. नुकतंच ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचं निधन झालं. अशा वेळी आपण मुलांना त्यांच्या गोष्टी सांगून त्यांनी वैश्विक नैतिकतेला कसं प्राधान्य दिलं अशा गोष्टींवर बोलणं करू शकतो...मुलांना नैतिकतेचे धडे देताना...१) स्वत: नैतिकतेने वागामुले उपदेशापेक्षा तुमच्या वागण्याचे अनुकरण जास्त करतात. तुम्ही स्वतः प्रामाणिकपणे आणि आदराने वागलात, तर मुले ते तुमच्याकडून या गोष्टी नक्कीच शिकण्याचा प्रयत्न करतील.२) परिणामांची जाणीव करून द्या‘असं करू नकोस म्हणण्यापेक्षा, असं केल्यामुळं समोरच्याला काय वाटेल? हे समजावून सांगा. यामुळे मुलांमध्ये सहानुभूतीपुर्वक विचार करण्याची क्षमता निर्माण होऊ लागते.३) आजूबाजूच्या घटनांबद्दल बोलणं करारोज आपल्या आजूबाजूला असंख्य गोष्टी घडत असतात. त्यात नैतिक अनैतिक काय झालं, कसा विचार व्हायला हवा होता हे मुलांच्या वयाच्या टप्प्यानुसार त्यांच्याशी बोला.४. चुकांमधून शिकू द्यामुलांकडून चूक झाली की लगेच ओरडण्यापेक्षा, ती चूक कशी सुधारायची हे त्यांना सांगा. मित्राची वही तुझ्याकडून चुकून फाटली तर त्याला सॉरी म्हणायची आणि ती चिकटवून द्यायची जबाबदारी ही मुलाची असेल. अशा छोट्या गोष्टी जाणीवपुर्वक त्यांनाच करू द्या.५. अत्यंत कठीण परिस्थितीतही मूल्यांना सोडू नका..सत्य कितीही भितीदायक असेल किंवा चूक कितीही मोठी असेल तरी ती योग्य मार्गांने कशी दुरूस्त करता येईल हे त्यांना सांगा. मुळात पालक म्हणून मी या बाबतीत तुझ्या सोबत आहे आणि यातून आपण मिळून मार्ग काढूया अशी त्यांना खात्री द्या.----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 