Premium|O P Nayyar and Lata Mangeshkar professional rivalry : ओ. पी. नय्यर आणि लतादीदी; २० वर्षे 'न जुळलेल्या सुरांची' एक अजब दास्तान!

ओ. पी. नय्यर आणि लता मंगेशकर म्हणजे आपापल्या क्षेत्रांतील नावाजलेली नावे. भारतीय चित्रपटसृष्टीत दोघांचे योगदान फार मोलाचे आहे; पण आपल्या कारकिर्दीत दोघांनी कधीही एकत्र काम केले नाही. तो योग जुळून आलाच नाही. संगीतकार ओ. पी. नय्यर यांच्या जन्मशताब्दीची सांगता १६ जानेवारीला होत आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या आणि दीदींच्या न जुळलेल्या सुरांची आठवण...उभ्या आयुष्यात गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचा स्वर न वापरता तब्बल २० वर्षे संगीताच्या दुनियेत ताठ मानेने जगलेले संगीतकार ओंकार प्रसाद नय्यर अर्थात ओपी यांच्या जन्मशताब्दीची सांगता येत्या १६ जानेवारीला होत आहे. ओ. पी. नय्यर यांच्या संगीतात एक ‘ ऱ्हिदम’ होता, एक ठेका होता , जोश होता , उल्हास होता, उत्साह होता. भन्नाट बेदरकारपणा त्यांच्या रक्तातच मुरला होता. आपल्या मूल्यांवर ते अटळ आणि अढळ होते. भारतीय चित्रपटसृष्टीत ओ. पी. नय्यर यांचे योगदान खूप मोठे आहे. आज ओपी आणि लता दोघेही आपल्यात नाहीत; पण त्यांच्या न जुळलेल्या सुराची चर्चा संगीतप्रेमी रसिकांमध्ये आजही होत असते..Premium| 1956 Indian cinema: १९५६ चे वर्ष म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टीचा रौप्यमहोत्सव आणि वहिदा रेहमानचा उदय.ओ. पी. नय्यर यांच्या संगीतामध्ये लता मंगेशकर यांनी एकही गाणे का गायले नाही, हा रसिकांच्या दृष्टीने खूपच कुतूहलाचा आणि नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. एकीकडे लता मंगेशकर यांची बहीण आशा भोसले ओपींच्या संगीताचा ‘प्राण स्वर’ असताना दीदींचा स्वर मात्र त्यांच्या संगीतात चुकूनही सापडत नाही याची रसिकांना कमाल वाटते. त्यांच्या एकत्र काम न करण्याच्या अनेक कथा आजही प्रचलित आहेत. त्यामुळे नेमके कारण कुणी सांगू शकता नाही.खरोखरच ओपी आणि लतादीदी कधीच एकत्र का येऊ शकले नाहीत, याचा धांडोळा घ्यायचा प्रयत्न केला तर असे दिसते, की १९५२च्या दलसुखलाल पांचोली यांच्या ‘आसमान’ चित्रपटासाठी तो योग जुळून येऊ शकला असता. खरेतर ओपींकडे लतादीदी गाणार होत्या. ओपींचा तो पहिलाच चित्रपट होता!). आपल्या चित्रपटासाठी दीदींनी गावे, अशी पांचोली यांचीच इच्छा होती. त्यांनी गायक सी. एच. आत्मा यांच्यामार्फत दीदींना तसा निरोप दिला. रेकॉर्डिंगची तारीखदेखील ठरली; परंतु अचानक काही अडचण आल्यामुळे लतादीदी पोहोचू शकल्या नाहीत. .ओपींना ही गोष्ट खूप खटकली आणि त्यांनी ती खूपच मनावर घेतली. 'प्रथम ग्रासे मक्षिकापात' असा हा प्रकार झाला. भांडण-वितुष्ट असे काही झाले नाही; पण कटुता निर्माण झाली हे नक्की! 'आसमान' चित्रपटातील ज्या गाण्याची रचना लतादीदींसाठी केली होती ते होते, 'जब से पी संग नैना लागे...' ते पुढे गायिका राजकुमारी यांच्याकडून गाऊन घेतले गेले. हे गाणे ऐकल्यावर वाटते, की खरोखरच लतादीदींकरिताच ती चाल बांधली होती!). अशी नकारात्मक सुरुवात झाल्याने पुढे ओपी आणि लतादीदी कधीच एकत्र आले नाहीत. 'इतर सर्व संगीतकार लता मंगेशकर यांच्या स्वराच्या मागे धावतात. तिच्या स्वराशिवायदेखील संगीत यशस्वी होऊ शकत नाही का, असा विचार मी केला आणि त्यापासून दूर राहिलो. लता यांचा स्वर माझ्या संगीतासाठी सूट होणारा नव्हता,' असा ओपींचा युक्तिवाद होता. अर्थात लतादीदींच्या स्वराबद्दल ओपींना नितांत आदर होता. 'शतकातून एखादाच असा स्वर निर्माण होतो,' असे ते शिरीष कणेकरांना म्हणाले होते! एकदा विविध भारतीवर विशेष 'जयमाला' कार्यक्रम सादर करताना ओपींनी लतादीदींचे 'तुम क्या जानो तुम्हारी याद मे हम कितना रोये' गाणे लावले होते. अर्थात त्या वेळी लता यांच्या नावाचा उल्लेख त्यांनी केलाच नाही. सी. रामचंद्र यांच्या संगीताचे मात्र वारेमाप कौतुक केले! लता मंगेशकर यांनी विविध भारतीवर 'जयमाला' सादर करीत असताना ओ. पी. नय्यर यांनी संगीतबद्ध केलेल्या 'मेरे सनम' चित्रपटातील 'ये है रेशमी जुल्फो का अंधेरा' गाणे ऐकवले होते. अर्थातच ओपींच्या नावाचा उल्लेख टाळून! आशा यांचे आवडते गाणे म्हणून त्यांनी ते लावले होते!.'फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा' (ये रात फिर न आयेगी), 'चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया' (प्राण जाये पर वचन न जाये), 'आईये मेहरबान बैठीये जाने जा' (हावडा ब्रिज), 'ये लो मै हारी पिया' (आरपार), 'इशारो इशारो में दिल लेने वालो' (कश्मीर की कली), 'संवेरे का सूरज तुम्हारे लिए हैं' (एक बार मुस्कुरा दो), 'जाइये आप कहां जाओगे' (मेरे सनम), 'कजरा मुहोब्बत वाला' (किस्मत), 'एक परदेसी मेरा दिल ले गया' (फागुन), 'रात भर का आहे मेहमा अंधेरा किस से रोके रुका है सवेरा' (सोने की चिडिया) इत्यादी गाणी ओपींच्या टॉप टेनमध्ये येतात; पण काहीही असो त्यांचे आणि लतादीदींचे सूर काही जुळले नाहीत, हेच खरे! नव्वदच्या दशकात एकदा मध्य प्रदेश सरकारचा 'लता मंगेशकर' पुरस्कार ओ. पी. नय्यर यांना जाहीर झाला होता; पण 'ज्या गायिकेने माझ्या संगीतात एकही गाणे गायले नाही तिच्या नावाचा पुरस्कार मी कसा स्वीकारू?' असा युक्तिवाद करीत तो नाकारला. शिवाय 'संगीतकाराला गायकाच्या नावाचा पुरस्कार कसा देऊ शकता?' असा उलटा सवालदेखील खडा केला! ओपींच्या निधनानंतर (२८ जानेवारी २००७) खरेतर आशा भोसले यांच्याकडून श्रद्धांजलीचे चार शब्द येण्याची रसिकांना अपेक्षा होती; पण ते आलेच नाहीत. लतादीदींनी मात्र 'ओ. पी. नय्यर यांच्याकडे त्यांची स्वतःची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली होती आणि ती इतर संगीतकारांपेक्षा संपूर्णतः वेगळी होती,' अशा शब्दांत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली! 