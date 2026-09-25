Premium|Study Room : महासागराचे आम्लीकरण म्हणजे काय? कारणे, परिणाम आणि उपाय

लेखक - सागर रेपाळेमहासागराचे आम्लीकरण म्हणजे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) महासागरात शोषला गेल्यामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या pH मध्ये होणारी हळूहळू घट होय. मानवी क्रियांमुळे, विशेषतः जीवाश्म इंधनांचे ज्वलन, जंगलतोड आणि औद्योगिकीकरणामुळे वातावरणातील CO₂ मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. औद्योगिकपूर्व काळापासून वातावरणातील CO₂ चे प्रमाण २८० ppm वरून जवळपास ४०० ppm झाले आहे. महासागर वातावरणातील सुमारे २५–३०% CO₂ शोषून घेतात, त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचा वेग कमी करण्यास मदत होते; परंतु यामुळे महासागराचे आम्लीकरण वाढते. औद्योगिक क्रांतीपासून समुद्राच्या पृष्ठभागाचा pH ०.१ युनिटने घटला असून आम्लतेत सुमारे ३०% वाढ झाली आहे.CO₂ समुद्राच्या पाण्यात विरघळल्यावर कार्बोनिक आम्ल (H₂CO₃) तयार होते. त्याचे विघटन होऊन हायड्रोजन आयन (H⁺) वाढतात आणि कार्बोनेट आयन (CO₃²⁻) कमी होतात. त्यामुळे समुद्राचे पाणी अधिक आम्लीय बनते आणि प्रवाळ, शिंपले, क्लॅम्स, समुद्री अर्चिन आणि काही प्लँक्टन यांसारख्या कवच किंवा सांगाडा तयार करणाऱ्या जीवांना अडचणी निर्माण होतात. महासागराच्या आम्लीकरणामध्ये नैसर्गिक सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन, समुद्रतळावरील रासायनिक अभिक्रिया, कचरा विल्हेवाट आणि युट्रोफिकेशन यांचाही सहभाग असतो. युट्रोफिकेशनमुळे प्लँक्टनची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते आणि त्यांच्या विघटनामुळे ऑक्सिजन कमी होऊन CO₂ वाढतो..Premium|Study Room : राजधानी दिल्लीसमोरील धूळ प्रदूषणाचे आव्हान!.समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान, क्षारता, Particulate Organic Carbon (POC), Particulate Inorganic Carbon (PIC) आणि विरघळलेला ऑक्सिजन हे आम्लीकरणावर प्रभाव टाकणारे प्रमुख घटक आहेत. वाढते तापमान CO₂ शोषणाला चालना देऊ शकते, तर अधिक क्षारता CO₂ ची विद्राव्यता कमी करू शकते. POC काही प्रमाणात आम्लीकरण कमी करण्यास मदत करते, तर PIC आणि ऑक्सिजनची घट आम्लीकरणाचे परिणाम वाढवू शकतात.महासागराचे आम्लीकरण जैवविविधता, अन्नसाखळी आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करते. काही माशांची भक्षक ओळखण्याची किंवा अधिवास शोधण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते. फायटोप्लँक्टनमध्ये बदल झाल्यास संपूर्ण सागरी अन्नसाखळीवर परिणाम होतो. मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या समुदायांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण होतो. २१०० पर्यंत मॉलस्क्सच्या नुकसानीमुळे दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. प्रवाळभित्तींच्या नुकसानीमुळे पर्यटनावरही परिणाम होऊ शकतो..हिंदी महासागर विशेषतः संवेदनशील आहे. अरबी समुद्रात CO₂ चे जास्त शोषण आणि इंडो-गॅंगेटिक मैदानातून येणारे प्रदूषक आम्लीकरण वाढवतात. बंगालच्या उपसागरात प्रदूषकांचे निक्षेपण आणि फायटोप्लँक्टनमधील घट चिंताजनक आहे.आम्लीकरण कमी करण्यासाठी CO₂ उत्सर्जन कमी करणे, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर, Carbon Capture and Storage (CCS), Marine Protected Areas (MPAs), शाश्वत मत्स्यव्यवसाय आणि वैज्ञानिक संशोधन आवश्यक आहे. SDG १४.३, Rio+20 Summit, GOA-ON, IOC-UNESCO आणि OA-ICC यांसारखे आंतरराष्ट्रीय उपक्रम या समस्येवर जागतिक सहकार्य वाढवतात. त्यामुळे महासागरांचे संरक्षण हे हवामान बदल, जैवविविधता आणि मानवी उपजीविका सुरक्षित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.