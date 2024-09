One Nation One Election Meaning Explained In Marathi: एक देश, एक निवडणूक म्हणजे भारतातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र होतील. या निवडणुका झाल्याच्या १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका होतील.

One Nation One Election: एकत्रित निवडणूक झाल्यानंतर एखाद्या राज्यातील सरकार कोसळले तर राष्ट्रपती राजवट लागू होणार का?