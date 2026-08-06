Premium|Only Child Generation : डायनासोरसारखी लोप पावणारी नाती..!

सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comमाझी पिढी ‘ओन्ली वन चाईल्ड’ प्रणालीवर आल्यामुळे नातीच स्वाभाविकपणे आकुंचन पावत चालली आहेत. त्याची जाणीव होईपर्यंत, नात्यांचा ओलावाच पुसून टाकला ना आपण? एकदा हा प्रश्न मुळांच्या दिशेने वाटचाल करताना विचारून पाहायला हवा आपण सगळ्यांनीच.माझ्या बाबांना सात सख्खे काका. सख्ख्या दोन आत्या. बाबा सांगतात, की दोन सावत्र काकाही होते.मला तीन सख्खे काका. एक सख्खी आत्या.सक्षमला (माझ्या मुलाला) दोन सख्ख्या आत्या. सख्खा काका एकही नाही.तसे मला चुलत काका भरपूर आहेत. नऊ आजोबा असल्यामुळे आमची सगळीच नऊच्या नऊ कुटुंबं बऱ्यापैकी मोठी. चुलत आत्या-बित्याही खूप. इतक्या, की नावंही माहीत नाही मला. हे सगळेच जण कधीतरी लग्नात वगैरे भेटतात.‘काय मग ओळखलं का’, ‘एवढुसा होता, आता केवढा झालाय...’ हे टिपकल प्रश्न तेव्हा ते विचारतात.माझ्या तोंडावर खोटं खोटं हसू आणि मग खोटा खोटाच आपुलकीचा प्रश्न..., ‘काय म्हणता, कसे आहात’, ‘बरे आहात ना...’, ‘आता कुठं राहायला’, ‘ती इथली खोली काय केली?’, ‘किती वर्षं राहिली रिटायरमेन्टला’ हे काही कॉमन प्रश्न मी पाठ केलेत..आमच्या घरातले बहुतांश लोक रेल्वेत कामाला. घरातला एक जण खूप वर्षांपूर्वी मुंबईत आला. त्याने एकेकाला चिकटवला. मग असं करत गावातला एक एक जण मुंबईला गेला आणि गावात पैसे नाहीत म्हणून मुंबईत सगळे स्थायिक झाले. आधी मुंबईतल्या एकाच घरात झोपायला येणाऱ्यांची नंतर हळूहळू लग्नं झाली. लग्नानंतर बायकांनी नवऱ्याला ‘स्वतःचं’ घर घ्यायला भाग पाडलं. जावेशी पटत नाही म्हणून भाऊ वेगळे झाले. सासू टोमणे मारते म्हणून ‘प्रायव्हसी’च्या नावाखाली काही जण सेपरेट राहू लागले...थोड्या फार फरकाने कोकणातल्या प्रत्येक घरात हे झालंच. मुंबईत कमवायचं. गावच्या जमिनींच्या वाटण्या करायच्या. आपापली घरं बांधायची. सुट्टी पडली, की गावी जायचं. रिटायरमेन्ट लाइफ पेन्शन खात गावी काढायची, असा कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम ठरलेला.घर बांधण्यापर्यंत सगळं होतं; पण रिटायर झाल्यानंतर शहराचं जगणं अंगवळणी पडतं. मुलं सोबत गावी येऊन राहायला ‘नको नको’ म्हणतात. सुनेला सुट्टी मिळत नाही. मुलांना चार दिवस बरं वाटतं गावाकडे. पाचवा दिवस जड जातो. सहाव्या दिवशी रिटर्न...‘आमच्या हिचा डॉक्टर तिकडे असतो ना, गुडघ्यांना झेपत नाही ओ आता’ असं म्हणत म्हणत एक दिवस शहरातच अखेरचा श्वास घेतला जातो. मग तत्काळची तिकिटं काढून गावाकडचे जवळचे लोक अंत्यदर्शनासाठी येतात. हल्लीची रिझर्वेशनची लफडी बघता, व्हिडिओ कॉलवरच अखेरचं दर्शन पार पडतं. आता इतक्या लगेच जाण्यापेक्षा कार्यालाच जाऊ, असं ठरवलं जातं... हल्ली नातेवाईक लग्नकार्याला हॉलमध्ये तरी भेटतात किंवा मग थेट स्मशानातच. गेला बाजार दहाव्यालाच; पण तिथेही ‘हा नाही आला, तो आला’ हीच चर्चा जास्त! भेटा कुठेही; पण प्रश्न कॉमनच असतात..आज सुट्टी काढली..?तुझ्याकडे कोण आलेलं पत्रिका द्यायला..?मला तर व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून कळलं!ऑफिसला निघालेलो, ट्रेन पकडतच होतो की ते गेल्याचं कळलं; पण निघेपर्यंत अंत्ययात्रा सुरू झाली होती, म्हणून थेट स्मशानातच आलो. बाकी तुझं कसं चाललंय..?घरी बरेत नं सगळे..? कुठे असतोस हल्ली..?कट टू... हा संवाद इथपर्यंत पोहोचण्याआधी, एक गोष्ट मी लहान असताना जवळून घडताना पाहिलेली आहे. मी माझ्या काकांच्या-आत्याच्या घरी सुट्टीत राहायला गेलेलो आहे. चांगला १०-१५ दिवस राहून आलेलो आहे.आत्याची मुलं, आत्या, काका-काकी, मावशा, त्यांची मुलं आमच्या घरी अधनं-मधनं ये-जा करायची. मनसोक्त राहायची. आम्हीही अधनं-मधनं त्यांच्याकडे जायचो; पण नंतर हे सगळं मागेच सुटत गेलं यार! काय कारण असेल...?ऑफिसला येताना-जाताना ही गोष्ट आठवून अस्वस्थ व्हायचो. विसरून गेलो नं आपण आपल्याच नातलगांना, ही जाणीव फारडेंजर असते!पुढे तर आणखीनच भयंकर गोष्ट वाढून ठेवली जात होती.ती काय..?मला दोन मोठ्या बहिणी. दोघीही पाठोपाठ झाल्या. मी थेट त्यानंतर सात वर्षांनी अवतरलो. शेंडेफळ. एकुलता एक मुलगा. गंमत बघा. माझ्या दोन्ही बहिणींना बहीण पण होती. माझ्यारूपाने भाऊ पण; पण मला फक्त बहिणीच. नो सख्खा भाऊ! त्यामुळे माझ्या बाबतीत प्रॉपर्टीचे हिस्से होणार नाही, याचं समाधान बाळगू की भावाभावांची भांडणं मला माहीत नाही, याचं दुःख करू...? भलताच पेच मनात सुरू राहतो.माझ्या दोन्ही बहिणींना एक मुलगाच. मलाही एकच मुलगा. आम्हाला कुणालाच सेकंड चाइल्ड नाही. महागाई बघता ‘परवडणारं नाही’ असा समज माझा मी करून घेतलेला आहे. त्याने झालं असं, की माझ्या भाच्यांनाही बहीण-भाऊ नाहीत. सक्षमला (माझ्या मुलाला) ही नाहीत. एकातच आम्ही खूश आहोत; पण त्याने होतं काय...?डायनासोरसारखी नाती लोप पावतील, अशी भीती वाटते. ती कशी? याचा विचार कधीतरी करावा लागेल, असं मलाही नव्हतं वाटलं.सक्षमच्या मुलांना ना आत्या असणार ना काका! अर्थात त्याला मूल हवं की नको, याचाही व्यक्तिगत विचार त्याचा त्याला करायचा आहेच; पण तोपर्यंत आपण आपलं हायपोथेटिकल विचार करून बघायला काय हरकत आहे?सख्खी नाती लोप पावत चालली आहेत किंवा ऑलरेडी पावलेली आहे. पाहुण्यांकडे येणं-जाण्याची परंपराच संपुष्टात येत चालली आहे. आता तर कुणी घरात फारसा सत्यनारायणही घालत नाही. लग्नाची पूजा असते तेवढीच.आधी मार्गशीर्ष महिन्यात आई-बाबा दरवर्षी घरी सत्यनारायण घालायचे. फारसा धार्मिक नसलो, तरी घरी होणारी लोकांची ये-जा हवीहवीशी वाटायची. कितीही नाही म्हटलं, तरी आपण समूहात राहणारे. एकांतही हवा असतोच; पण भांडायलाही कुणीतरी लागतंच ना हक्काचं...? आयुष्यभर काय ऑफिसमधल्या लोकांचं घरात गॉसिपिंग करणार आहात का?.Premium|Marathi Family Story : हलकेफुलके संवाद, कौटुंबिक अपेक्षा आणि तरुण मनाची धम्माल कहाणी.आता जेव्हा मी माझ्या कुटुंबांकडे पाहतो, तेव्हा मला अधिक चिंता जाणवू लागते. कारण मी आपल्या कुटुंबांची तुलना कोकणात येऊन दुकानं थाटलेल्या पटेल, मारवाडी किंवा राजस्थानी कुटुंबांशी करू लागतो. त्यांच्या दुकानात काम करायला मला त्यांच्या घरातलेच लोक दिसतात. जावा-जावा, त्यांची मुलं. सगळे दुकानात काम करत असतात. मोठा भाऊ सामान आणतोय, छोटा भाऊ गल्ल्यावर बसलाय. वाटतं, किती भारी कुटुंब आहे. किती एकी आहे यांच्यात! अरे पण, त्यांच्यातही भांडणं असतीलच ना? त्यांच्या कुटुंबातील जावा-जावाही एकमेकांच्या नावाने बोटं मोडतच असतील ना..? तरीही ते कुटुंब एकत्र ठेवून असल्याचा धागा त्यांचा व्यवसाय ठरतोय का...? कदाचित हो.दुसरीकडे असंही वाटतं, की हे कुटुंब एकत्र असल्यामुळे यांना कामावर कुणाला ठेवायची गरजच लागत नाही. पगारावर माणसं ठेवावी लागत नाहीत. त्यांच्यावर पाळत ठेवावी लागत नाही. सुट्ट्यांची कटकट नसते. शिफ्टची भानगड नसते. पैसेही दुसऱ्याला द्यायची गरज पडत नाही. सगळी कमाई घरातच... कसलं भारी ना? यासाठीच एवढी पोरं जन्माला घालत असतील का त्या काळी लोकं? शेतीच्या कामाला कुठून मजूर आणणार? तेव्हा तर नेपाळमधून कामगारही येत नसावेत आंब्याच्या सीझनला कोकणात. हो ना...? पण नंतर ही कुटुंबं विखुरली ती कायमचीच. शिवाय कोकणी माणसाचा स्वभाव. ‘त्यो माका शिकयतलो’ या पेटंटला काही तोडच नाही! फाटकं तोंड असलं तरीही हा माणूस फणसासारखाच. वरून काटेरी आणि आतून रसाळ... रसाळ असला तरी मुंबई, पुण्यात गेल्यामुळे हा माणूस बाटलाच. गावातला, घरातला माणूस रिक्षाचं भाडं जास्त सांगतो, म्हणून कणकवलीतल्याच एका रिक्षावाल्याला फिक्स करून ठेवेल; पण घरातल्यालाच जास्त पैसे देणार नाही. किती अजब!इलेक्ट्रिशिअनचं काम करणारा घरातला माणूस नीट काम करत नाही म्हणून दुसऱ्या गावातला बोलवू. दिवसभर दारू पिऊन तर्राट म्हणून आरतीत धुडगूस घालणाऱ्याला शिव्या घालू. या सगळ्या किस्स्यांचे चघळून चघळून चोथे करू; पण घरातल्या माणसांशी पैशांचा व्यवहार आला की अधिक सतर्क होऊ. हो ना?कशामुळे झालं ओ असं...? एक तर आपल्याला आपला माणूस मोठा झालेला नको. त्याचं कौतुक आपल्याला तोंडावर करायचं नाही. नाती आपल्याला वाढवायची तर सोडाच; पण आहेत ती टिकवायची हिंमतही होत नाही.गावात स्वतःचं वेगळं घर नसल्यामुळे कित्येकांना इच्छा असूनही गावी यावंसं वाटत नाही. गावच्या घरात काही चांगलं करायला गेलं, की दहा जणांच्या परवानग्या घ्या. मग हे असंच का केलं? कुणाला विचारून केलं? कशाला केलं? मला का नाही सांगितलं? या गोष्टींमध्ये आपण आपल्याच लोकांना अडकवून ठेवलं ना..? फालतू फॅमिली पॉलिटिक्स!.माझी पिढी ‘ओन्ली वन चाइल्ड’ प्रणालीवर आल्यामुळे नातीच स्वाभाविकपणे आकुंचन पावत चालली आहेत. त्याची जाणीव होईपर्यंत, नात्यांचा ओलावाच पुसून टाकला ना आपण? एकदा हा प्रश्न मुळांच्या दिशेने वाटचाल करताना विचारून पाहायला हवा आपण सगळ्यांनीच.मुंबईत ऑफिसला प्रवासात दिवसाचे चार-साडेचार तास घुसतात. त्यातून पाहुण्यांकडे कधी आणि कसं जाणार? आराम कधी करणार? आणि हे सगळं करून स्वतःसाठी कधी जगणार? चक्र अवघड आहे! आपण मेलो तर मैताला चार खांदेकरी तरी असतील ना? हा धोकाच आपण ओळखलेला नाही. कुठंयत आपली माणसं? किती साचून ठेवणार आहोत आपल्या आत?जाऊ शकतील मनं दुखावली; पण म्हणून मनं दुरावणं काही योग्य नाहीच. मनं दुरावली, तर मुळं हरवून जातील. आपलं मूळ गावाकडे असतं. हो ना? प्रश्न मीच माझे मला विचारत होतो. हा माझ्या अभ्यासाचा भाग होता.शहरात आपण गरज म्हणून होतो, हे विसरून गेलो. गरज आता सवयीचा भाग बनली. आपली गरज नाती आहेत. मित्र आहेत. हक्काची माणसं आहेत. रक्ताच्या नात्यातली नसली, तरी मनाच्या धाग्याने घट्ट जोडणारी माणसं आहेत. हे जोडणं जिवंत राहिलं तरच आपण जिवंत राहू. आनंदाने. सुखाने...मी लगेच सगळ्यांमध्ये मिसळणारा आहे, असंही नाही. प्रत्येकाचा स्वभाव वेगवेगळाच; पण सगळे आपलेच आहेत. कसेही असले तरी आपल्या घरातले आहेत, ही भावना आपल्यातून निसटत चालली आहे, याची जाणीव आणि त्याचा धोका मला अधिक सतावू लागला होता.सक्षमला काका गावातच मिळेल. त्याच्या आत्या असतील मुंबईत; पण चुलत भावंडांची फौज इथेच एकमेकांमध्ये गुंतली जाऊ शकेल. मला तरी कुठे कळणार होते, माझ्या चुलत भावंडांचे, काकांचेगावातले प्रॉब्लेम?मी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला तर गावी आलो नाहीच; पण किमान ऐकून घेऊ शकतो. सोबत करू शकतो. नेहमी एखाद्यासाठी काहीतरी करायलाच हवं, असं काही नाही. नुसतं सोबत असणंही फार महत्त्वाचं. हो की नाही...? मीच मला प्रश्न विचारत होतो.मी कुणाला काही शिकवायला गावी आलेलो नाही. गाव सुधारायला आलेलो नाही. मला काही क्रांती घडवायची नाही. मी कुणी शहाणा लागून गेलेलो नाही. मला माझं मूळ साद घालत होतं. माझी नाळ माझ्या मुळाशी जोडली गेलेली. मी ती जोपासण्यासाठी गावी आलो. शेवटी मुळं जेवढी खोल, खोडाशी असलेलं नातं तेवढंच घट्ट. झाडाचं आयुष्यंही तेवढंच मोठं!चांगलं चिंतिलं की चांगलं‘च’ होतं. दुसऱ्याच्या आनंदाचा भाग नाही होता आलं; तर किमान दुसऱ्याच्या दुःखात सामील होता येतं.मला आता हळूहळू कळतंय, की माझ्या बाबांना तब्बल सात काका आणि दोन आत्या का होत्या. सक्षमसाठी तेवढी ‘मेहनत घेणं’ मला शक्य नाही. त्यापेक्षा अख्ख्या गावालाच फॅमिली बनवण्याचा ऑप्शन कसा वाटतो? सक्षमला विचारलं, तर तो म्हणाला ‘एक नंबर आहे बाबा. मला भाऊ हवेच आहेत!’मुलगाही खूश... बायकोही खूश... आणि मी तर आता जगातला सगळ्यात आनंदी व्यक्ती असल्याचं फील करतोय.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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