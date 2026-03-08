Premium| Mossad operation : खामेनेई हत्येमागील गुप्तचर जाळे!

रवी आमलेsaptrang@esakal.comयुद्धाचा हेतू काहीही असो. त्याचा परिणाम संहार आणि विनाश हाच असतो. त्यात केवळ जीवितहानी, वित्तहानी एवढेच होत नसते. त्यात पहिला बळी तर नेहमी सत्याचा जातो. न्याय, नीती, निर्बंध, नियम, संकेत यांची सरसहा कत्तल होत असते. इराकवरील इस्रायली-अमेरिकी आक्रमणात हेच घडताना दिसत आहे. यातील एक लक्षणीय बाब म्हणजे, त्यात कधी नव्हे ते ‘मोसाद’च्या काही नियमांचाही बळी गेला. मोसाद. ही इस्रायलची गुप्तचर यंत्रणा. ‘हामोसाद लेमोदीईन उलेटाफकीदीम मेयूखादीम’ हे तिचे मूळ हिब्रू नाव. त्याचा अर्थ गुप्तवार्ता आणि विशेष कारवायांविषयीची संस्था. मोसाद (म्हणजे संस्था) हे त्याचे लघुरूप. एक अत्यंत कार्यक्षम आणि तितकीच क्रूर व कठोर हेरयंत्रणा म्हणून ती ओळखली जाते. १९६३ ते १९६८ या काळात तिचे संचालक (हिब्रूत - हारोश, म्हणजे प्रमुख) होते मीर अमीत. ते मोसादच्या इतिहासातील एक अत्यंत कल्पक आणि कठोर काळजाचे हेरप्रमुख. त्यांनी घालून दिलेला हा नियम होता, की कोणताही राष्ट्रप्रमुख, मग तो कितीही अतिरेकी असो, त्याची हत्या करायची नाही. .त्याचे जे काही करायचे ते राजकीय माध्यमातून. त्यांनी आणखीही काही नियम घालून दिले होते. दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांचा दहशतवादात हात असल्याचे सिद्ध झाले, तरच त्यांना मारायचे. अन्यथा त्यांना हात लावायचा नाही. कोणाचीही हत्या ही त्या-त्या वेळी जे इस्राईलचे पंतप्रधान असतील त्यांच्या कायदेशीर मंजुरीनंतरच करायची. २८ फेब्रुवारीला या नियमांचा रीतसर बळी गेला. त्या दिवशी सकाळी मोसादने इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली होसेनी खामेनेई, वय वर्षे ८६, यांना ठार मारले. यात अर्थातच अमेरिकेच्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीचा (सीआयएचा) वाटा आहे. अंतिमतः खामेनेई यांच्यावर बॉम्ब डागण्याचे काम इस्राईली आणि अमेरिकी हवाई दलाने केले.हे कृत्य योग्य की अयोग्य हा वेगळा भाग. या अशा गोष्टींची योग्यायोग्यता ज्याच्या-त्याच्या वैचारिक चष्म्यांवर ठरत असते. त्यावर वेगळी वादचर्चा होऊ शकते. पण येथे एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी, की हेरसंस्थांचा बाह्य जगातील नीतिमूल्यांशी जरा कमीच संबंध येतो. याचा अर्थ गुप्तचर अनैतिक असतात असा नाही. याचा अर्थ असा, की त्यांचे लक्ष्य, उद्दिष्ट यांच्या आड येणाऱ्या नीतिमूल्यांची ते सहसा कदर करीत नाहीत. ‘माय कंट्री राइट ऑर राँग’ हेच त्यांचे ब्रीद असते. १८७२मध्ये कार्ल शुर्झ या अमेरिकी नेत्याने म्हटलेल्या या विधानाचा पुढचा भाग ‘इफ राइट, टू बी केप्ट राइट अँड इफ रॉंग, टू बी सेट राइट’ - ‘योग्य असेल तर त्यास त्या योग्य मार्गावरच ठेवावे आणि चुकीचा असेल, तर योग्य मार्गावर आणावे,’ असा आहे. त्याचा मात्र हेरविश्वाशी संबंध नाही. ते हेरसंस्थांचे काम नाही. मोसादही याच पद्धतीने काम करीत असते. आणि खामेनेई यांच्या हत्येचे काम त्यांनी अत्यंत उत्तमरीत्या साधले - असे यातील नैतिक-अनैतिकतेचा, वैध-अवैधतेचा वाद तूर्तास बाजूला ठेवून - म्हणता येते..याआधीही हत्येचा कट, अशी मिळाली माहिती...यातील महत्त्वाचा प्रश्न असा, की खामेनेई यांचे वास्तव्य तेहरानमधील ‘बैत-ए-राहबरी’ या इमारत-संकुलात होते. तेथेच त्यांचे कार्यालयही होते. तेथून ते क्वचितच बाहेर जात. हे जगजाहीर असताना, त्यावर बॉम्ब टाकून त्यांना मारण्यासाठी आणखी असे कोणते ‘इंटेलिजन्स’ हवे होते? पण अशा कारवायांसाठी अतिशय नेमकी माहिती असणे आवश्यक असते. एक तर ‘बैत-ए-राहबरी’मध्ये अनेक इमारती आहेत. त्यातील काहींच्या तळघरांत बॉम्बरोधक बंकर आहेत. ‘टेलिग्राफ’च्या बेनेडिक्ट स्मिथ, जान्हवी भोजवानी यांच्यासारख्या पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, ते इतके खोलवर आहेत, की तेथे जाण्यासाठी लिफ्टला पाच मिनिटे लागतात. याचा अर्थ असा, की तेथे बॉम्बवर्षाव करूनही त्याचा हेतू साध्य होईल याची खात्री नाही. तेव्हा खामेनेई हे त्या इमारतीत कोणत्या वेळी कुठे असतात अशी नेमकी माहिती असणे आवश्यक होते. ती मिळवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. ‘सिग्नल इंटेलिजन्स’ (सिगिन्ट), ‘इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स’ (इलिन्ट), ‘ओपन सोर्स इंटेलिजन्स’ (ओसिन्ट) हे झालेच, पण तितकेच महत्त्वाचे असते ‘ह्युमिन्ट’ (ह्युमन इंटेलिजन्स). मोसादचे कौतुक हे, की इराणमध्ये त्यांचे अनेक स्थानिक, बिगर ज्यू एजंट होते. ‘मबुआ’ म्हणतात त्यांना. इस्राईलच्या भूमीत ज्यूंचे संरक्षण करायचे, तर शत्रूपक्षाच्या गुप्तवार्ता मिळवायला हव्यात याची जाणीव सप्टेंबर १९२९मध्ये तेथील ज्यू समुदायास झाली. तेव्हापासून शत्रूपक्षात आपले खबरे, एजंट नेमण्याचे काम ज्यूंनी सुरू केले. पुढे त्यांनी स्थापन केलेली ‘हॅगना’ नामक सेना असो, की नंतरच्या ‘शीन बेत’, ‘अमान’ असोत वा मार्च १९५१मध्ये तमाम इस्राईली हेरसंस्थांतील समन्वयासाठी स्थापन केलेली ‘मोसाद’ असो, या सर्वांनी कटाक्षाने असे ‘मबुआ’ नेमण्याचे काम केलेले आहे. वेळोवेळी त्याची फळे मोसादला मिळत असतात. असे सांगण्यात येते, की इराणच्या उच्च वर्तुळात मोसादचे एजंट होते. त्यांच्याकडून खामेनेई यांच्या हालचालींची माहिती मोसादला मिळत होती. .या हल्ल्यानंतर बोलताना ट्रम्प यांनी अत्याधुनिक ‘ट्रॅकिंग सिस्टिम्स’चा उल्लेख केला होता. अमेरिकेची ‘नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी’ (एनएसए), ब्रिटनची गव्हर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर’ (जीसीएचक्यू) यांच्याकडे पृथ्वी, आप, वायू आणि आकाश या चार महाभूतांतून होणारे संदेशवहन ‘ट्रॅक’ आणि ‘टॅप’ करण्याची क्षमता आहे. इस्राईली लष्कराच्या ‘अमान’ या गुप्तचरसंस्थेचे ‘युनिट ८२००’ हे तसेच कार्य करते. या संस्थांद्वारे खामेनेई यांच्या इमारत-संकुलावर नजर ठेवण्यात येत असावी, हे उघड आहे. तेथील टेलिफोन टॅप करणे, मोबाईलच्या टॉवर लोकेशनद्वारे माग काढणे हेही अर्थातच करण्यात येत असणार. काही बातम्यांनुसार, त्या संकुलाबाहेरचेच काय, पण अवघ्या तेहरानमधले ट्रॅफिक कॅमेरे ‘हॅक’ करण्यात आले होते. त्यातून तेथे जाणाऱ्या-येणाऱ्यांना, खामेनाई यांच्या सुरक्षा रक्षकांना वगैरे ट्रॅक केले जात होते. त्याकरिता ‘कृत्रिम प्रज्ञा’, ‘फेशियल रेकग्निशन तंत्र’ यांचा वापर केला जात होता. ही अशी पाळत ठेवण्याचा हेतू एकच. .तो म्हणजे आपले जे लक्ष्य आहे, त्याचा ‘पॅटर्न ऑफ लाइफ’ - त्याची जगण्याची रीत, त्याचे तणावकालीन वर्तन, हालचाली हे सारे जाणून घेणे.हे सुरू असतानाच दुसरीकडे इराण वरील हल्ल्याची तयारी सुरू होती. वेळही ठरली होती - २८ फेब्रुवारी, शनिवारची रात्र. पण तत्पूर्वी मोसादला एक गोपनीय खबर मिळाली. त्या शनिवारी सकाळी बैत-ए-राहबरीमध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. सीआयएची तर अशी माहिती होती, की तेथे स्वतः खामेनेई असणार आहेत. अशी संधी परत मिळणार नव्हती. तिचा फायदा घेण्यासाठी इस्राईली-अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी तातडीने हल्ल्याचा मुहूर्त अलीकडे आणला. ही बैठक नेमकी कोणत्या इमारतीत, कोणत्या मजल्यावर होणार आहे, तिला कोणकोण उपस्थित असणार आहे, अशी ‘पिनपॉईंट’ माहिती मोसाद आणि सीआयएच्या एजंटांच्या, सिग्नल आणि इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेलन्सच्या माध्यमांतून मिळत होती. बैठकीची वेळ साडेनऊची आहे. ती एका विशिष्ट इमारतीत होणार आहे. पण तेथे खामेनेई नसतील. ते दुसऱ्या इमारतीतील कार्यालयात असणार आहेत, हे समजले होते. आता पुढचे काम तुलनेने सोपे होते. .इस्राईलमधून सकाळी सहा वाजता लढाऊ विमानांनी उड्डाण केले. दोन तास पाच मिनिटांनी त्या विमानांनी तेहरानच्या त्या संकुलातील त्या दोन इमारतींवर लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी मारा केला. त्यात खामेनेई, त्यांचे कुटुंबीय, इराणचे अनेक वरिष्ठ नेते, अधिकारी असे सुमारे ४० जण मारले गेले. मोसादची ही कामगिरी तर पूर्ण झाली. पण ती ‘सफल’ झाली का? प्रश्नच आहे. याचे कारण ही केवळ हत्येसाठीची हत्या नव्हती. त्यामागे सत्तापालट - 'रेजिम चेंज' - हे उद्दिष्ट होते. ते अद्याप साध्य झालेले नाही. शिखर पाडले, पाया अजून भक्कम दिसत आहे...(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि गुप्तवार्ता विषयाचे अभ्यासक आहेत.). 