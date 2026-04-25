Premium|Human Rights Campaign Marathwada : वेदनेच्या धगीला संघर्षाचं इंधन!

विवेक पंडित-pvivek2308@gmail.comसमाजातील अन्याय्य प्रथेला जेव्हा आव्हान दिलं जातं, तेव्हा या प्रथेला बळ देणारे मूठभर हे बहुतांशी आर्थिक-सामाजिक स्तर इतरांपेक्षा वरचा असणारे असतात... शासन, प्रशासन, पोलिस हे आपापल्या अस्तित्वासाठी कायमच अशा वरचढ मूठभरांना संरक्षण देतात. कारण त्यातच त्यांचे हितसंबंध अबाधित राखले जातात. मात्र या साऱ्या व्यवस्थेविरोधात पद्मिनीबाई किंवा अभंगसारख्या कुणी आव्हान दिलं की, या शोषणाच्या व्यवस्थेत नसलेला; पण चांगल्या बदलाला अनुकूल असलेला समाज घटक संघर्ष करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहतो... इथेही तेच होत होते... आसपासच्या गावचे लोक पद्मिनीबाई-अभंगच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यामुळेच गावानं भाकर-तुकडा तोडला तरी पद्मिनीबाई-अभंग तग धरू शकले... अन्याय्य प्रथेविरोधात संघर्ष करू शकले...मराठवाड्यात लोकांनी ‘मांगकी’ची कामं सोडावीत, या उद्देशानं मानवी हक्क अभियानाअंतर्गत आम्ही लोकांना संघटित करीत फिरत होतो... ‘जुनी रूढी सोडा, माझी जुनी रूढी सोडा’ अशी विनवणी करणाऱ्या पद्मिनीाबाईंच्या घरी आम्ही बसलो होतो... अभंग नुकताच येऊन ऐकत बसला होता... पद्मिनीबाई हताश होऊन आम्हाला त्यांची कहाणी सांगत होत्या... श्रीराम तांबोळीकर म्हणजे गावातले स्व-घोषित संस्थानिक... ते शिवसंप्रदायावर कीर्तन करीत. गावातल्या मारुती मंदिराचं कारभारी पद त्यांच्याकडेच होतं. त्यांच्याकडून घेतलेल्या अवघ्या ४०० रुपयांच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी पद्मिनीबाई वर्षानुवर्षं विनामजुरी, विनाभाकर ३०-३५ जनावरांचं शेण रोज काढायच्या... समजायला लागल्यापासून ते वयाच्या चाळीशीपर्यंत दिवस उजाडण्यापासून पाठीच्या कण्याचा काटा मोडेपर्यंत पद्मिनीबाई गोठा साफ करणं, शेण काढणं, शेण डोक्यावरून नेऊन टाकायची कामं करीत होत्या... इतकं करूनही ‘म्हारीण’ हे जातीला चिकटून आलेलं अपमानकारक बिरूद काही केल्या सुटत नव्हतं... सारं गाव ‘म्हारीण, म्हारीण’ म्हणून शिळा भाकर-तुकडा दूरवरून तिच्या दिशेनं फेकत असे... यापलीकडला दिनक्रम चाळीस वर्षे पद्मिनीबाईला माहीतच नव्हता... इतकं राबूनही घरात दाणा नाही... पीठ-तेल-मसाला नाही... हात राबायचे थांबले अन् पाठीच्या कण्याचा काटा मोडला तर उपासमारीनं पोट खपाटीला जाणार, हे नक्की!.अभंगची व्यथाही काही यापेक्षा निराळी नव्हती... मातंगाच्या वाट्याला आलेली सारी कामं तो समज आल्यापासून करत होता... स्वतंत्र भारतात त्याला एकच हक्क होता, तो म्हणजे बारा घरं फिरून ‘कुटका’ म्हणजे ‘भाकर-तुकडा’ मागण्याचा!आम्ही त्यांच्या गावात गेलो तेव्हा अभंग आणि पद्मिनीबाई आमच्यापासून अंतर ठेवून चालत होते, इतके ते भयाने दबले होते... आम्ही जसजसे गावात फेरफटका मारत होतो, तसतसं तिथल्या वातावरणात तणाव वाढत होता, जो आम्हाला जाणवत होता; पण दुष्ट प्रथा मोडून काढायला कुठूनतरी सुरुवात करण्यासाठी निर्भयतेनं सारा रोष अंगावर घेणं गरजेचं होतं... वेठबिगारीविरोधातल्या संघर्षाच्या अनुभवातून आम्ही आतापर्यंत जे शिकलो होतो, त्यानुसार शोषणाला उलटवण्याचे तीन महत्त्वाचे टप्पे असतात... एक, आपल्यावर अन्याय होतो याची जाणीव होणं... दुसरा, या अन्यायाविषयी भयमुक्त होऊन उघड बोलणं आणि तिसरा पण महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आपल्यावरील अन्याय दूर करायला व्यक्ती किंवा संघटना जरी असली तरी त्यासाठीच्या अंतिम संघर्षाची जबाबदारी स्वत: घेणं... अभंगने पहिले दोन टप्पे पार केले होते... संघर्षाचं कंत्राट दुसऱ्या व्यक्ती वा संघटनेला देता येत नसतं, त्या संघर्षाची सर्वात पहिली आणि अंतिम जबाबदारी ही आपली असते, हा तिसरा महत्त्वाचा टप्पा पद्मिनीबाई आणि अभंग यानिमित्ताने पार करत होत्या... त्याचीच ही नांदी होती.श्रीराम तांबोळीकर शोषण व्यवस्थेच्या पाच-पंचवीस धुरीणांना घेऊन गावाच्या वेशीवर एव्हाना जमा झाले होते... मी त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली, त्यावर गावात सारं आलबेल कसं आहे, हे मला श्रीराम पटवून द्यायला लागला... श्रीराम हा मारुती मंदिराचा कारभारी... ‘‘गाईला वासरं झाल्यावर ती सारी विकून ते पैसे मारुतीच्या नावावर व्याजी लावले. आजपर्यंत ते ३० हजारच्या आसपास झालेत. हे पैसे महार, मातंग, मराठा समाजातील गरीब, गरजू मंडळी कर्जानं घेतात आणि वर्षाला ६० टक्के असं पूर्ण व्याज त्यांनी मारुतीपाशी भरायचे असते.’’ श्रीराम महानपणाचा आव आणून मला हे समजावून सांगत होता... खरं तर, शेंदूर लावलेला मारुती या व्याजाचा काहीच विनियोग करू शकत नव्हता, पण मारुतीचा दूत समजणारा स्वातंत्र्योत्तर लोकशाहीतला हा ‘श्रीराम’ मात्र या कर्जफेडीच्या मोबदल्यात महार-मातंग-गरीब लोकांना छळत होता....व्याजाच्या परतफेडीच्या आड अन्याय्य महारकी, मांगकी राबवित होता.श्रीरामसोबतच जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक असलेला हरिभाऊ गंभीरे हाही होता... हा शिक्षक कमी आणि ज्ञानी विचारवंत अधिक होता... ‘‘शिक्षणापासून कोणतेही मूल वंचित राहू नये, असं सरकार सांगते; पण सरकार गाव चालवायला थोडंच येतंय? गावगाडा आम्हालाच ओढावा लागतो. सरकारच्या म्हणण्यानुसार म्हारा-मातंगांची पोरं शाळेत शिकायला लागली, तर शेतावर राबणारे मजूर कुणी आणायचे? मागासलेल्या जातींनी त्यांच्या मर्यादेत राहण्यातच गावगाड्याचं हित आहे.’’ हरिभाऊचं हे अतर्क्य प्रबोधन ऐकून मी क्षणभर स्तंभित झालो... हरिभाऊ शिक्षक होता, हे तिथल्या विद्यार्थ्यांचं दुर्दैव! समाजाचा समतोल राखण्याची सारी जबाबदारी श्रीराम आणि हरिभाऊ या दोघांच्याच शिरावर असल्याच्या आविर्भावात ते बोलत-वावरत होते.अभंगचे वडील गोविंदराव... परंपरागत मातंगकी चालवणारे... गावाच्या दडपणाखाली दडपलेले... गावात मातंगांची दोनच घरं... पोळ्याच्या दिवशी मारुतीच्या मंदिराला, मानकऱ्यांच्या घराला तोरण बांधायचं, मारुतीच्या मंदिराभोवती बैल फिरताना बाजा वाजवायचा, मारुतीच्या देवळाला बांधलेलं तोरण मग मानकरी चाबकानं एका फटक्यात तोडायचा... हे तोरण तोडलं की, प्रत्येकानं आपापल्या घरी जायचं हा गावचा महत्त्वाचा रीतिरिवाज... मात्र हा चाबूक गावच्या मातंगानेच करणं अनिवार्य!गावात कोणी जन्माला येऊ द्या, मरू द्या, लग्न असू द्या, नवससायास असू द्या किंवा गावात कोणी पाहुणा येऊ द्या... हलगी मातंगानेच वाजवायची. गावातल्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला कलेक्टर, आमदार आले की, मातंग म्हणून अभंगला हलगी वाजवावीच लागे. गावात वीज आली की, स्वत:च्या आयुष्यातला अंधार आतल्या आत कोंडवून अभंगला हलगी वाजवणं सक्तीचं असे...अभंग रोज संध्याकाळी सहा वाजता मारुतीला हलगी वाजवे, पण मारुती मंदिराच्या ओट्याला त्याला शिवताही येत नसे.‘हालक्याला भाकर वाढ जी...’ अशी दीनवाणी हाळी देत, स्वातंत्र्याच्या सोळा वर्षांनंतर जन्माला आलेल्या अभंगला हलगी, दुरडी आणि काठी घेऊन ‘कुटका’ म्हणजे भाकर-तुकडा मागण्याचा तेवढा हक्क! हे बारा घरचे भाकर-तुकडे तो जमा करायचा. वाड्याच्या बाहेर उभं राहून हाळी द्यायची. पोळ्याच्या सणाला किंवा अन्य एखाद्या सणाला अभंगच्या नशिबाने कुटके जास्त जमत... मग हे जास्तीचे.कुटके सुकवून अभंग त्याची इतर दिवसांतली उपासमारी शमवे.‘हलगी वाजवणार नाही... म्हारकी-मांगकी करणार नाही...’ असा निश्चय केल्यानंतर दोन दिवस रात्रीचा कुटका मागायला अभंग गावात गेला नाही, याचा गावाला प्रचंड राग... ‘मातंग माजला - कुटका मागायला आला नाही’ अशी गावात एकच चर्चा सुरू झाली... जातीवरून ओळखल्या जाणाऱ्या अभंगवर संपूर्ण गावचा हक्क असे. मारुतीच्या देवळाच्या बाजूला संपूर्ण गावाचा हापसा... महार-मातंगांचा हापसा मात्र वेगळा... महार-मातंगांच्या हापशाजवळ मरीआईचं देऊळ होतं... देऊळ म्हणजे बिनभिंतीचे चार दगड अन् त्याला शेंदूर... त्यामध्येच एक लिंबाड्याचं झाड... गावचा हापसा बिघडला, तर पाइप काढायला महार-मातंग. एकदा का हा हापसा दुरुस्त झालाकी, मग मात्र हापशाला महार-मातंगांनी शिवायचंदेखील नाही.अभंग तीन मानकऱ्यांचा मातंग होता... त्या मानकऱ्यांची खळी करून द्यायची, कडबा रचायचा मातंगानं, पण मातंगांचा अधिकार खळ्यातल्या मातेऱ्यावर... मळणी यंत्र आल्यानं मातंगांची कामं कमी झाली नव्हती, पण मातेरे मात्र कमी झाले...डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर बहुतांश महार समाजाने बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यांनी गावागावांत बंडखोरी केली आणि गावगाड्यात चालत आलेली महारकीची कामं महारांनी बंद केली होती. गावात कुत्रं, मांजर मेलं... गाय, बैल, म्हैस असे पाळीव प्राणी मेले तर ते गावाबाहेर ओढून न्यायचे, त्यांचं कातडं सोलून ते बाजारात विकून संबंधित मालकाला पैसे आणून द्यायचे, महत्त्वाचं म्हणजे मयताचा सांगावा आजूबाजूच्या गावांत पायी चालत जाऊन द्यायचा, पाटलाच्या घराची आणि जनावरांच्या गोठ्याची साफसफाई करायची, पाटलाकडे आलेल्या पाहुण्याचं ओझं वाहून न्यायचं, घोड्यावर बसलेल्या पाटलाचे घोडे धरून चालत जायचं, त्यावरूनच मराठवाड्यात म्हण रूढ झाली की, ‘पाटलाचे घोडे महाराला भूषण...’ पाटलाच्या घरची लाकडं फोडून द्यायची... अशी सर्व कामं महारकीमध्ये करावी लागायची. आता ही सर्व कामं मातंगांना करावी लागत होती... महारकी गेल्यावर मातंगांना ही कामं करायला गावानं भाग पाडलं. याशिवाय मातंगांना मांगकीची कामं होतीच. त्या मोबदल्यात त्यांना जनावरांनी खाल्लेली आणि शेणातली ज्वारीमिश्रित कणसं मिळत. बाज किंवा खाट विणणे, सुंभ किंवा दोरखंड विणणे, सणावाराला-बैलपोळ्याला तसेच दीपावलीला पाटलाच्या घराला तोरण बांधणे, पोळ्याला, दिवाळीला पाटलांच्या जनावरांची पूजा करणे, लग्न, सणसमारंभात मांगबाजा वाजवणे, मयताच्या अंतिम विधीतही बाजा-हलगी वाजवणे, पाटलाच्या सूना, मुली यांना माहेरी-सासरी बैलगाडीतून ने-आण करणे, मेलेल्या ढोराची विल्हेवाट लावण्यात मदत करणे, सणावाराला-लग्नसमारंभात लागणाऱ्या पत्रावळी बनवून देणे, सूर्यग्रहण व चंद्रग्रहण सुटलं की, ‘दे दान, सुटे गिराण’ अशी आरोळी ठोकत गावात दान मागणे, शेतातील व घरातील इतर जी जी पडतील, ती ती कामं मातंगांना करावी लागत..मातंगांची कामं जन्माशी आणि उत्पादनाशी निगडित... शुभकार्याला जाताना मातंग दिसला, तर या भागात तो शुभशकून मानला जाई. मातंग बाई भरलेला पाण्याचा घडा डोक्यावर घेऊन दिसली तर सुवर्णकांचन योगच! तिच्या घड्यातलं पाणी डोळ्याला लावून त्या घड्यात गावकरी पाच-दहा पैसे टाकल्याशिवाय पुढे जातच नसे...पद्मिनीबाई सांगत होत्या, ''भाऊ, मातंगांचा मान बामनापेक्षा मोठा. बामन अशुभ समजला जातो. मांजर दिसली तर वीस, वारीक दिसला तर तीस आणि बामन दिसला तर घरी बैस!'' म्हणजे मांजर आडवं आलं, तर वीस पावलं मागं जायचं, न्हावी दिसला तर तीस पावलं आणि ब्राह्मण दिसला तर मागल्या पावली घरीच जायचं. मातंग दिसणं हा शुभशकून, पण त्याचा स्पर्श मात्र अपशकूनी... त्याने किती, कसे, कधी श्वास घ्यायचे हेही गावातले तथाकथित धुरीणच ठरवणार! संविधानातील मूलभूत हक्कं, राज्याची कर्तव्यं तर गावाच्या वेशीवरल्या महारवाड्याच्याही अनंत योजने दूर होती...पोळ्याच्या सणाला मातंगांना मान दिला जाई. मातंग जेवल्याशिवाय घरात कोणी जेवत नसे; पण मातंगानं त्या दिवशीही पायरीखालीच जेवायचं!अभंग आणि पद्मिनीबाईंनी मांगकीची आणि महारकीची कामं नाकारल्यानंतर गावातील सवर्णांच्या हातामध्ये असणारं सामाजिक बहिष्काराचं हत्यार त्यांनी उगारलं. सर्व गावकरी मंदिरात जमा झाले. प्रत्येकाने हातात ज्वारी घेऊन मारुतीसमोर शपथ घेतली की कुणीही अभंगला आणि पद्मिनीला गावात कामावर ठेवणार नाही, त्यांच्या शेळ्या रानात-शेतात येऊ देणार नाहीत, त्यांना कुणी भाकर-तुकडा देणार नाही, त्यांना कुणी दुकानातलं वाण-सामान देणार नाही, त्यांना गिरणीतून पीठ दळून दिलं जाणार नाही... मराठवाड्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी मातंगांनी महारकी-मांगकीची कामं करायला नकार दिला,त्या सर्व ठिकाणी सामाजिक बहिष्काराचं हे अस्त्र वापरलं गेलं.अनेक ठिकाणी मातंग समाजातील लोकांनी हलगी वाजवायला नकार दिला. काही ठिकाणी तर ही हलगी आपल्याला हलक्याचं काम करायला लावते, म्हणून लोकांनी ती उत्स्फूर्तपणे जाळून टाकली. मांगबाजामध्ये सनई हे अत्यंत अवघड वाद्य मातंग परंपरागत वाजवायचे, ती वाजवायलासुद्धा लोकांनी मनाई केली. गावात कुणी पाहुणा येऊ द्या, लग्न असूद्या किंवा मृत्यू असूद्या, मातंगांना बाजा वाजवण्याची सक्तीच मातंगांनी धुडकावून लावल्यानंतर गावातील सवर्णांच्या हातामध्ये असणारं हत्यार त्यांनी उगारलं होतं. अभंग आणि पद्मिनीबाईला या सामाजिक बहिष्काराला निकरानं तोंड देता यावं म्हणून प्रशासन, पोलिस यांच्याशी ते दोघे संघर्ष करीत असताना आजुबाजूच्या गावातील लोकांनी आपल्यातलाच अर्धा घास, थोडी ज्वारी, इतर वाणसामान आणून त्या दोघांना दिलं आणि त्यांची उपासमार टाळली...समाजातील अन्याय्य प्रथेला जेव्हा आव्हान दिलं जातं, तेव्हा या प्रथेला बळ देणारे मूठभर हे बहुतांशी आर्थिक-सामाजिक स्तर इतरांपेक्षा वरचा असणारे असतात... इथे जातीच्या श्रेणीत हे मूठभरच वरच्या श्रेणीतले होते आणि त्यांच्या वरचढ असण्याने त्यांच्याा शोषणाला पिढीजात समाजमान्यता मिळाली होती. शासन, प्रशासन, पोलिस हे आपापल्या अस्तित्वासाठी कायमच अशा वरचढ मूठभरांना संरक्षण देतात. कारण त्यातच त्यांचे हितसंबंध अबाधित राखले जातात. मात्र या साऱ्या सामाजिक-शासकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेविरोधात पद्मिनीबाई किंवा अभंगसारख्या कुणी आव्हान दिलं की, या संपूर्ण शोषणाच्या व्यवस्थेत नसलेला पण चांगल्या बदलाला अनुकूल असलेला जो समाजातील घटक असतो, तो प्रत्यक्ष संघर्ष करीत नाही, पण तो संघर्ष करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहतो... इथेही तेच होत होते... आसपासच्या गावचे लोक पद्मिनीबाई-अभंगच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यामुळेच गावानं भाकरतुकडा तोडला तरी पद्मिनीबाई-अभंग तग धरू शकले... अन्याय्य प्रथेविरोधात संघर्ष करू शकले....आम्ही पद्मिनीबाई आणि अभंगला घेऊन लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे गेलो... जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतीच्या आत सरंजामी वृत्ती मात्र जुनीच होती... एरव्ही गप्पिष्ट असणारे जिल्हाधिकारी मोहन फडतरे, आज पद्मिनीबाई-अभंगला पाहून भावनाशून्य चेहऱ्यानं मोघम बोलत होते, ''अभंग वेठबिगारीच्या व्याख्येत बसत नाही...'' मग वेठबिगार कायद्याबाबत त्यांचं प्रबोधन करूनही, ''विशेष अधिकाऱ्याकरवी चौकशी करतो,'' इतकं कोरडं बोलून त्यांनी वेळ मारून नेली. त्यांची टाळाटाळ लक्षात आल्यावर मी आपणहून विचारलं, ''मानवी हक्क अभियान इथल्या साऱ्या मातंगांना मांगकीची कामं करायला नकार द्यायला सांगतंय, यावर आपण काय सांगाल?'' माझ्या या प्रश्नावर अडचणीत आलेले जिल्हाधिकारी फडतरे यांनी संदिग्ध मत मांडलं, ''कोणाकडेच सक्तीने कामाला जाऊ नका.'' असं म्हणत त्यांनी पुन्हा टाळाटाळच केली. पद्मिनीबाई-अभंगला इथे न्याय मिळाला नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांना पाहिल्याचा-भेटल्याचा त्यांचा आनंद मात्रओसंडून वाहत होता... काही क्षण का होईना, पण ते दोघं त्यांच्या यातना विसरून उद्याच्या आशेनं खूश झाले होते...नव्यानं प्रशासकीय सेवेत रुजू झालेले त्यावेळचे लातूरचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी गावात शांतता समितीची बैठक घ्यायला स्वत: आले. यादरम्यान पोलिस अधीक्षक माणगांवकर यांनी मालकांवर आणि सामाजिक बहिष्कार टाकणाऱ्या काही प्रमुखांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली होती. प्रशासनाच्या या सकारात्मक कृतीनंतर इथली जातीधिष्ठित वेठबिगारी नष्ट झाली...सामाजिक बहिष्काराच्या कसोटीतून तावून सुलाखून गेल्यावर अखेर पद्मिनीबाई-अभंग जातीवर आधारित वेठबिगारीतून मुक्त झाले आणि मराठवाड्यातील असंख्य पद्मिनीबाई आणि अभंग मुक्तीच्या वाटेवर संविधानानं देऊ केलेला स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास ऊर भरून घेऊ लागले.हलगी वाजवणारा, गावाकरिता अस्पृश्य असलेला हाच अभंग नंतर त्याच गावचा सरपंच झाला. वेदनेच्या धगीला संघर्षाचं इंधन मिळालं की लोकशाहीची, संविधानाची मशाल अखंड पेटती राहते, हे पद्मिनीबाई-अभंगने दाखवून दिलं... मानवी हक्क अभियानानं संपूर्ण मराठवाडाभर प्रशासनात जरब बसविली आणि उपेक्षित वर्गामध्ये आत्मसन्मान जागवला...(क्रमश:). 