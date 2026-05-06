Premium|Study Room : पहलगाम हल्ल्यानंतरचे एक वर्ष; सुरक्षा आणि बदलांचा आढावा

काश्मीर खोऱ्यातील निसर्गसौंदर्याचे प्रतीक असलेल्या पहलगाम परिसरातील दहशतवादी हल्ल्याला आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षी घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने केवळ जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनच नव्हे, तर संपूर्ण देश हादरला होता. अमरनाथ यात्रेचे प्रमुख प्रवेशद्वार आणि जागतिक पर्यटनाचे केंद्र असलेल्या या क्षेत्रात झालेला हा हल्ला सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला गेला. या घटनेनंतरच्या बारा महिन्यांत सुरक्षा दलांनी आणि स्थानिक प्रशासनाने या संपूर्ण पट्ट्यात अनेक धोरणात्मक बदल घडवून आणले आहेत. हा लेख या वर्षभरातील सुरक्षा परिस्थिती, विस्कळीत झालेले जनजीवन आणि पुन्हा सावरलेला पर्यटन व्यवसाय यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतो.सुरक्षा दलांची अभेद्य तटबंदी आणि आधुनिक गस्तपहलगामची भौगोलिक रचना अत्यंत खडतर आणि डोंगरदऱ्यांनी व्यापलेली आहे, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांसमोर येथे मोठे आव्हान असते. गेल्या वर्षीच्या हल्ल्यानंतर या संपूर्ण परिसरात सुरक्षा आराखड्याचे पुनर्विलोकन करण्यात आले. वर्षभरात सुरक्षा दलांनी येथे त्रिसदस्यीय सुरक्षा कडे तैनात केले असून, दुर्गम भागात गस्त घालण्यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती केली आहे. आधुनिक तांत्रिक उपकरणांच्या साहाय्याने आता मानवरहित विमानांद्वारे जंगलांमधील हालचालींवर चोवीस तास लक्ष ठेवले जात आहे. विविध विश्वासार्ह वृत्तांनुसार, या परिसरात राबवलेल्या शोधमोहिमांमध्ये मोठी वाढ झाली असून दहशतवादी कारवायांना पायबंद घालण्यात यश आले आहे. गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय अधिक सक्षम झाल्यामुळे संशयास्पद हालचालींची माहिती आता तत्काळ सुरक्षा दलांपर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे संभाव्य धोके वेळेतच परतवून लावले जात आहेत..जनजीवनातील सामान्य स्थिती आणि सामाजिक विश्वासहल्ल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात स्थानिक रहिवाशांमध्ये चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण होते. मात्र, प्रशासनाने राबवलेल्या जनसंपर्क मोहिमांमुळे आता ही परिस्थिती वेगाने बदलली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून 'ग्राम सुरक्षा समित्या' अधिक क्रियाशील करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये स्वतःच्या सुरक्षेबाबतचा आत्मविश्वास वाढला आहे. आज पहलगाममधील बाजारपेठा रात्री उशिरापर्यंत सुरू असतात आणि जनजीवन पूर्णपणे पूर्वपदावर आले आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नियमित असून, तरुण पिढीला रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मेळाव्यांचे आयोजन केले जात आहे. दहशतीच्या सावटातून मुक्त होऊन प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाकणारा हा बदल अत्यंत आश्वासक मानला जात आहे..पर्यटन क्षेत्रातील विक्रमी प्रगती आणि आकडेवारीपर्यटन हा या भागाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. हल्ल्यानंतर पर्यटकांच्या ओघावर परिणाम होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती, परंतु वस्तुस्थिती याच्या अगदी उलट दिसून आली आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षभरात पहलगाम आणि आसपासच्या पर्यटन स्थळांना वीस लाखांहून अधिक पर्यटकांनी भेट दिली आहे, जो एक नवीन विक्रम ठरला आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक पर्यटन स्थळावर विशेष मदत केंद्रे आणि सुरक्षा चौक्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. हॉटेल व्यवसाय, हस्तकला आणि स्थानिक वाहतूक क्षेत्राला या वर्षभरात मोठी आर्थिक उभारी मिळाली आहे. पर्यटकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी प्रशासनाने विशेष पथके तैनात केली असून, सुरक्षिततेच्या चोख नियोजनामुळे पर्यटकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण आणि भविष्यातील आव्हानेया वर्षभरात केवळ सुरक्षेवरच नव्हे, तर पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. दळणवळण सुलभ व्हावे यासाठी नवीन रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले असून, आरोग्य सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. या सुधारणांमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत मदतकार्य पोहोचवणे आता अधिक सुलभ झाले आहे. स्थानिक प्रशासनाने पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून पहलगामची प्रतिमा पुन्हा एकदा उज्ज्वल केली आहे. सुरक्षा आव्हाने जरी पूर्णपणे संपुष्टात आली नसली, तरी ती हाताळण्यासाठीची सज्जता आता अधिक भक्कम झाली आहे..थोडक्यात सांगायचे तर, पहलगामने गेल्या एका वर्षात संघर्षाकडून शांततेकडे मोठा प्रवास केला आहे. सुरक्षा दलांचे बलिदान, प्रशासनाचे नियोजन आणि स्थानिक जनतेचा अदम्य उत्साह यामुळे हा परिसर पुन्हा एकदा पर्यटकांच्या पसंतीस उतरला आहे. या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने केवळ जुन्या जखमांची आठवण काढण्यापेक्षा, भविष्यात शांतता कशी टिकवून ठेवता येईल, यावर भर दिला जात आहे. पहलगामची ही उभारी काश्मीर खोऱ्यातील बदलत्या आणि सकारात्मक वास्तवाचे दर्शन घडवणारी आहे..