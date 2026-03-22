Premium|Pakistan Taliban Conflict : पाकिस्तान-तालिबान संघर्ष; कट्टरतेच्या खेळात पाकिस्तानची फसगत

श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.comदोन महासत्तांना धूळ चारणारे अफगाणी पाकिस्तानच्या हाती काही लागू देतील ही शक्यता कमी. पाकिस्तानसाठी एका बाजूला बलुच समूह उठावाच्या पवित्र्यात आहे. दुसरीकडं तालिबानी संघर्षात उतरले आहेत, असं दुहेरी संकट आहे. ‘टीपीपी’ तील भरती ही पाकिस्तानातून अफगाण तालिबानसोबत लढायला गेलेल्या पाकिस्तानी लोकांची आहे. गोष्ट अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातून सैन्य मागं घ्यायचं ठरवलं तेव्हाची. यासाठीच्या वाटाघाटी दोहा येथे सुरू होत्या. त्यात अफगाणिस्तानात हितसंबंध असलेले सारे खेळाडू होते. नसायचे फक्त अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या पुढाकारानं सत्तेत असलेले तेथील अध्यक्ष आणि भारताचे प्रतिनिधी. अफगाणिस्तान ज्यांच्या हातून सोडवण्यासाठी युद्ध केलं, त्या तालिबानच्याच हाती सोपवणं हाच एकमेव मार्ग असल्याचं जगाने मान्य केलं. तसं ते करायला लावण्यात पाकिस्तानचा दुटप्पी व्यवहार हे एक कारण होतं. अमेरिकेचं सैन्य अपमानास्पद रीतीनं मागे जात असताना पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान इम्रान खान सांगत होते, अफगाणिस्तान गुलामीच्या साखळदंडातून मुक्त होतो आहे. आधी सोव्हिएत संघ, नंतर अमेरिकेला खेळवून अफगाणिस्तानात आपलचं वर्चस्व राहील असं पाकिस्तानला, तिथल्या ‘आयएसआय’ या गुप्तचर यंत्रणेला वाटत होतं. याचं कारण सोव्हिएत संघाविरोधात लढलेले मुजाहिदीन असतो, की अमेरिकेच्या विरोधात लढलेले तालिबानी. ही पाकिस्तानचीच निर्मिती होती. अवघ्या काही वर्षांत पाकचा हा भ्रम पार विरला आहे. ज्या भारताला अफगाणिस्तानातून दूर ठेवण्यासाठी पाकिस्तान वाटेल ते करीत असे, त्या भारतासोबत तालिबानी राजवट जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करते आहे, तर अफगाणिस्तानातून पाकिस्तानी चौक्यांवर होणारे हल्ले आणि टीपीपी या अफागाणिस्तानातील तालिबान्यांच्या पाकिस्तानी भावंडांकडून माजवलेला दहशतवाद यावरचा उपाय म्हणजे तालिबानविरोधात युद्ध पुकारणं, या निष्कर्षावर पाकिस्तानी सैन्य आणि तिथले सत्ताधारी आले. जे पेरलं त्याच पीक तरारून आलं आहे..पाकिस्तानातील लष्कर आणि मुलकी सत्तेतील पिढ्यान्पिढ्या त्याच त्या चुका पुन्हा पुन्हा करत आल्या आहेत. फाळणीनंतर भारतापासून वेगळा झालेला पाकिस्तान आपल्या हाती राहावा, यासाठी यातील बहुतेकांनी त्या त्या काळातील कडव्यांना चुचकारण्याचा परिपाठ राबवला. धर्माला सार्वजनिक व्यवहारात अतोनात महत्त्व दिलं. हे करणारे सारे धार्मिक होते, असंही नाही. मात्र धर्माच्या नावाखाली लोकांना मेंढरासारखं एकाच दिशेनं वळवता येतं, याचा शोध फार लवकर पाकिस्तानी नेतृत्वाला लागला होता. हाच कट्टरतेचा डोस एका बाजूला भारतविरोधात वापरायचा, ते करताना हिंदूबहुल भारत पाकिस्तानच्या मुळावर उठेल, असा तद्दन खोटारडा प्रचार करायचा आणि अंतर्गत व्यवस्थेत धार्मिक कडव्यांना चुचकारत राहायचं ही तिथली नीती बनली. त्याची अत्यंत विदारक फळं पाकिस्तान भोगतो आहे. परराष्ट्र व्यवहारात धर्म आणि त्या आधारावरचा कट्टरतावाद यांचे प्रयोग सुरू झाले. त्यातून एका बाजूला कायम अस्वस्थ अफगाणिस्तान साकारला. जिथं कोणालाच धडपणे राज्य करताच येणं कठीण आणि त्या देशात काही आधुनिक सुधारणा आणाव्यात हे त्याहून कठीण बनत गेलं. एकाच वेळेस अफगाणिस्तानातील मुजाहिदीन गटांना अमेरिकेच्या सक्रिय साथीने युद्धसज्ज बनवायचे, त्यासाठी धार्मिक कट्टरता हाच आधार बनवायचा. दुसऱ्या बाजूला भारताविरोधात याच आधारावर दहशतवाद्यांना बळ द्यायचं. ही वाटचाल अफगाणिस्तान कायम पाकिस्तानच्या तालावर चालत राहील आणि भारताला युद्धात हरवता येत नाही तर दहशतवादातून घायाळ करत राहायचं, या उद्देशाने सुरू होती. मात्र कट्टरतेचं भूत केवळ दुसऱ्याविरोधात वापरता येईल हा भ्रम होता. पाकिस्तानच्या आशीर्वादानं अफगाणिस्तानात जगभरातील दहशतवादी गटांचा अभयारण्य बनला होता. तोच पाकिस्तान सध्या दहशतवादानं सर्वाधिक ग्रासलेल्या देशांपैकी एक बनला आहे. गेली काही वर्षे पाकमधील दहशतवादाचे बळी भारताहून अधिक आहेत..महाशक्तींचे हितसंबंध गुंतलेआपल्याच देशात दहशतवाद्यांच्या विरोधात हवाई हल्ले करण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली होती. ज्या टीपीपी किंवा तहेरिक ए तालिबान पाकिस्तानला अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटींना लगाम घालावा, असं पाकिस्तानला वाटतं. त्या संघटनेनं धार्मिक उन्माद आणि कडवेपणा किती टोकाला जातो, किती भेसूर बनतो, याचं दर्शन पाकला घडवलं आहे. लष्करी शाळेतील कोवळ्या मुलांवर अंदाधुंद गोळीबार करून आपण पवित्र कृत्य केल्याचं मानणारे टीपीपीचे दहशतवादी अफगाण तालिबानसोबत त्याच शाळांमध्ये शिकत होते. तेच शिक्षण घेत होते. ते आता पाकिस्तानवर उलटले आहेत. अफगाण युद्धावेळी अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी परड्यात साप पाळले तर ते केवळ दुसऱ्याला डसतील असं नाही, असा इशारा पाकिस्तानला दिला होता. तो गेली काही वर्षे वास्तवात उतरतो आहे. अफगाणिस्तानचे जगाच्या भूगोलातील स्थान मोक्याचं आहे. तिथं निर्नायकी राहील तितकं बरं हा पाकिस्तानच्या रणनीतीचा भाग. या भूगोलामुळंच अफगाणिस्तानात महाशक्तींचे हितसंबंध गुंतले आहेत. तिथं प्रभाव ठेवण्यात पाकिस्तान उपयोगाचा हा अमेरिकेचा व्यवहारवाद पाकला अमेरिकेकडून झुकतं माप मिळत राहण्याचं एक कारण. युद्धाच्या काळात सोव्हिएत पाठिंब्यावर सत्तेत असलेली अफगाणिस्तानातील राजवट अमेरिकेला खुपत होती. त्याविरोधात धर्मांध गटांना उभं करणं हा अमेरिकी रणनीतीचा भाग होता, त्यात पाकिस्ताननं आनंदानं सहकार्य केलं.डाव अंगाशी आलाअमेरिका आणि पाकिस्तानच्या सहयोगातून उभ्या राहिलेल्या मुजाहिदीनांनी सोव्हिएत संघाला अफगाणिस्तानातून गाशा गुंडाळायला भाग पाडलं होतं. त्यानंतर तिथं आलेल्या राजवटीसोबत पाकचेचे उत्तम संबंध होते, ते गणित बिघडलं अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानं. हल्ला घडवणारे अल कायदाचे लादेन आदी म्होरके अफगाणिस्तानात आश्रयाला गेले. धर्माच्या आधारावर भडकावलेले कायम नियंत्रणात राहत नाहीत, याची झलक अमेरिकेनंही तेव्हा पाहिली. नाईलाजानं पाकिस्तान या युद्धात अमेरिकेच्या बाजूनं उतरला तरी अफगाणिस्तानात लोकशाही नांदावी असं काही पाकिस्तानला कधीच वाटत नव्हतं. तसं होणं म्हणजे अफगाणिस्ताननं जगाकडं खुल्या नजरेनं पाहणं. त्याचा उघड अर्थ पाकिस्तानच्या कावेबाजपणातून बाहेर पडणं. पाकनं एका बाजूला अमेरिकेला साथ देण्याचे नाटक वठवताना तालिबानी संपणार नाहीत याची दक्षता घेतली. पुन्हा अफगाणिस्तानची सूत्रं तालिबानच्या हाती येणं हा पाकिस्तानला आपलाचा विजय वाटत होता..दोस्त दुश्मन बनलेयातील पाकची काही गृहीतकं चुकली. एकतर पाकिस्तान व अफगाणिस्तानात इस्लाम हाच प्रमुख धर्म असला, तरी आंतरराष्ट्रीय इस्लामी ऐक्य हे मुळातच तकलादू प्रकरण आहे. अंतिमतः त्या त्या देशांचे हितसंबंध धर्माहून अधिक प्रभावी असतात. शिवाय अफगाणिस्तानातील लोक कोणाचंही नियंत्रण मान्य करतील ही शक्यता कमी. तसा त्यांचा इतिहास नाही. पाकिस्तानशी कितीही चांगले संबंध असले, तरी अफगाणिस्तानानं दोन देशांतील ड्युरॅंड रेषा ही सीमा कधीच मान्य केली नाही. हा त्यांच्यातील संबंधात असलेला एक ताण. त्याचं कारण या रेषेनं उभय बाजूंनी पख्तून विभागले गेले. ते अफगाणिस्तानला मान्य नाही. दुसरा संघर्षाचा मुद्दा आहे, तो पाकिस्तानातील तालिबानी. हे अफगाणी तालिबान्यांचे एक भावंडं किंवा तालिबान साकारताना तयार झालेला बायप्रॉडक्ट. पण तालिबानी भावंडं त्रास देत पाकिस्तानला. टोकाचा धर्मवाद, अमेरिका पाश्चात्त्यांना संपूर्ण विरोध आणि शंभर टक्के धार्मिक कायदे लागू करणं ही या गटाची उद्दिष्टे. पाकिस्तानमधील लष्कराला किंवा राजकारण्यांना धर्म आपल्या पोळ्या भाजण्यासाठी हवा असतो, मात्र आपल्या हातून सूत्रंच काढून घेणारा कट्टरतावाद नको असतो. यातून टीपीपीनं पाकिस्तानात दहशतवादी कारवाया वाढवल्या. टीपीपीला अफगाणिस्तानात आश्रय देऊ नये ही पाकिस्तानची इच्छा.हा तुमचा अंतर्गत मामला आहे आम्ही काय करू, असं म्हणत अफगाणिस्तान हात झटकून मोकळा होता. जे पाकिस्तान भारतातील दहशतवादी कारवायांबाबत नेहमी करत आला. उभय देशांतील सीमावर्ती भागात टीपीपीला आश्रय मिळतो. हे हल्ले आणि खास करून चिनी गुंतवणूक आणि मनुष्यबळ असलेल्या प्रकल्पांवरील हल्ले पाकसाठी भलतीच डोकदुखी बनते. त्यातच पाकनं युद्धकाळात पाकिस्तानमध्ये आश्रयाला आलेल्या अफगाण लोकांना परत पाठवायचा सुरुवात केली. लाखो लोकांना असं सक्तीनं परत पाठवलं गेलं. त्यावर संतापाची भावना अफगाणिस्तानात आहे. त्यातून कधीतरी जानी दोस्त म्हणून वावरणारे कट्टर दुश्मन बनले..मागच्या महिन्यात एका आत्मघाती दहशतवाद्याने १६ पाकिस्तानी जवानांचा बळी घेतला. त्यातून नव्यानं संघर्ष सुरू झाला. पाकिस्ताननं अफगाणिस्तानात हवाई हल्ले केले. हल्ले टीटीपीच्या दहशतवादी तळांवर केल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. अफगाणिस्तान मात्र हे नागरी वस्त्यांवर हल्ले असल्याचं सांगतो. पाकच्या एका हल्ल्यात एका नशामुक्ती केंद्रातील ४०० हून अधिक नागरिक बळी पडल्याचं सांगण्यात आलं. पाकनं हा हल्ला लष्करी तळावर होता, असं सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला, मात्र या हल्ल्यावरून पाकवर टीकेची झोड उठली. अफगाण तालिबान आणि टीपीपी पाकिस्तानला सतत घायाळ करणाऱ्या कारवाया करू शकतात. तालिबनाकडं पाकिस्तानच्या अमेरिका आणि चीनकडून मिळवलेल्या हवाई सामर्थ्याचा प्रतिकार करण्याची क्षमता नाही मात्र जमिनीवर दोन महासत्तांना धूळ चारणारे अफगाणी पाकिस्तानच्या हाती काही लागू देतील, ही शक्यता कमी. पाकसाठी एका बाजूला बलुच समूह उठावाच्या पवित्र्यात आहे. दुसरीकडं तालिबानी संघर्षात उतरले आहेत, असं दुहेरी संकट आहे. टीपीपी तील भरती ही पाकिस्तानातून अफगाण तालिबानसोबत लढायला गेलेल्या पाकिस्तानी लोकांची आहे. मुल्ला फजल्लुलाच्या नेतृत्वाखालील हे संघटन अल कायदाच्याही अत्यंत जवळचं होतं. फजलुल्लाच्या मृत्यूनंतर टीपीपीनं आम्हाला कोणत्याही जागतिक किंवा प्रादेशिक संघर्षात रस नाही, आमचं लक्ष्य पाकिस्तान आहे असं जाहीर केलं. तिथून पाकची डोकेदुखी अधिक वाढली.अफगाण तालिबान आणि पाकिस्तानातील या संघर्षाकडं जगातील अनेक देशांचं लक्ष आहे. चीनला हा संघर्ष नको आहे. त्यांची गुंतवणूक या भागात आहे. तालिबानला अधिकृत मान्यता देणारा रशिया पहिला देश आहे. साहजिकच तिथं रशियाचे हितसंबंध गुंतले आहेत. कतार, सौदी, तुर्की संघर्ष वाढू नये यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न करतात. ताजा रमजानसाठी संघर्ष विराम याच देशांच्या पुढाकारातून साकारला आहे. मात्र उभय देशांतील मतभेदाचे मुद्दे आणि टीपीपीचा वाढता प्रभाव पाकिस्तान - तालिबान यांच्यातील मधुर संबंधांचे वो दिन हवा हुए असंच सागंणारा आहे. पाकनं आपल्या द्वेष आणि धर्मांधतेवर आधारित नादान वाटचालीतून ओढवून घेतलेले हे दुखणं आहे.संत कबीरदास यांच्याबोया पेड बबूल काआम कहाॅंसे होयकरे बुराई, सुख चाहेकैसे पावे कोयया दोह्याची प्रचिती पाकिस्तान घेतो आहे. यात धडा इतकाच की कारणं काहीही असोत धार्मिक कट्टरतेवर आधारलेला प्रवास गर्तेकडंच नेतो.. 