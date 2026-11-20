पाकिस्तानचे मंत्री मुसादिक मलिक भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत. मे २०२३ नंतर पाकिस्तानचा एखादा मंत्री पहिल्यांदाच भारतात आलेअसल्याने या दौऱ्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर भारताने केलेली ऑपरेशन सिंदूरची कारवाई आणि सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय यामुळे दोन्ही देशांमधील वाद आणखी वाढला आहे. त्यातच सिंधू जल कराराबाबत आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेला निर्णय आणि त्यावर भारताने घेतलेली भूमिका यामुळे पाण्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. एकीकडे पाकिस्तानला जुनाच करार पुन्हा लागू व्हावा असं वाटतंय, तर दुसरीकडे भारताने लवादाचा अधिकारच नाकारला आहे. पण या दौऱ्याचा या वादाशी नेमका काय संबंध आहे? मलिक यांचा भारतात येण्यामागचा उद्देश काय आहे? आणि पाण्याचा हा संघर्ष पुढे कोणतं वळण घेऊ शकतो?.१. मुसादिक मलिक यांचा भारत दौरा चर्चेत का?पाकिस्तानच्या ‘हवामान बदल आणि पर्यावरण समन्वय’ खात्याचे मंत्री मुसादिक मसूद मलिक भारत दौऱ्यावर येत आहेत. नवी दिल्लीत २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या ‘एससीओ सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरम’मध्ये ते पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणार आहेत. ऐतिहासिक पुराना किल्ला येथे ही परिषद पार पडणार आहे. विविध देशांमधील सांस्कृतिक संबंध वाढवणे, सामायिक वारसा समजून घेणे आणि लोकांमधील परस्पर संवादाला प्रोत्साहन देणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.मात्र, या दौऱ्याला विशेष महत्त्व मिळण्याचं कारण वेगळंच आहे. मे २०२३ नंतर भारतात येणारे मुसादिक मलिक हे पहिले पाकिस्तानी मंत्री ठरणार आहेत. भारताने सुरुवातीला पाकिस्तानच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांना निमंत्रण दिले होते. मात्र, पाकिस्तानने मलिक यांना शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्यासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला..२. भारताला हात छाटण्याचा इशारा देणारे मुसादिक मलिकमुसादिक मलिक यांच्या भारत दौऱ्याची चर्चा होण्यामागे त्यांची यापूर्वीची काही विधानंही कारणीभूत आहेत. भारताने सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मलिक यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली होती. जून महिन्यात एका कार्यक्रमात बोलताना, आमच्या पाण्याला कोणी हात लावण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे हात छाटले जातील, असा इशारा त्यांनी दिला होता.ताजिकिस्तानची राजधानी दुशांबे येथे झालेल्या जल परिषदेतही त्यांनी भारताच्या भूमिकेवर टीका केली होती. भारत पाण्याचा वापर दबाव निर्माण करण्यासाठी करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी त्याला 'वॉटर अग्रेशन' म्हणजेच जल आक्रमकता असे म्हटले होते. भारताने १९६० च्या सिंधू जल कराराचा आदर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यामुळे यापूर्वी भारताविरोधात अशी विधानं करणारे मलिक आता प्रत्यक्ष भारतात येत असल्याने त्यांच्या दौऱ्याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे..३. पहलगाम हल्ल्यापासून ऑपरेशन सिंदूरपर्यंतचा घटनाक्रमभारत आणि पाकिस्तानमधील सध्याच्या तणावाची सुरुवात समजून घ्यायची असेल, तर एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याकडे पाहावं लागेल. काश्मीरमधील या पर्यटनस्थळी झालेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. भारताने या हल्ल्यातील तीन हल्लेखोरांपैकी दोघे पाकिस्तानी असल्याचे निष्पन्न केले. मात्र, पाकिस्तानने या हल्ल्यात आपला सहभाग असल्याचा आरोप फेटाळून लावला.या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला. भारताने मे २०२५ मध्ये प्रत्युत्तरादाखल 'ऑपरेशन सिंदूर' ही लष्करी कारवाई केली. या घटनाक्रमानंतर भारताने २२ एप्रिल २०२५ रोजी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तो म्हणजे १९६० पासून सुरू असलेला सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा. विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांमध्ये तीन युद्धे झाली, तरी हा करार कायम राहिला होता. मात्र, आता दहशतवाद आणि सुरक्षा प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर त्यावरून दोन्ही देशांमध्ये नवा वाद निर्माण झाला आहे..४. सिंधू जल कराराचा वाद नेमका काय आहे?भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६० मध्ये सिंधू नदीच्या पाणीवाटपाबाबत करार झाला होता. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील नद्यांच्या पाण्याच्या वापराचे नियम निश्चित झाले होते. मात्र, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी भारताने 'रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही' असा स्पष्ट संदेश दिला.भारताच्या या निर्णयाला पाकिस्तानने तीव्र विरोध केला. भारत पाण्याचा वापर एका हत्याराप्रमाणे करत असल्याचा आणि नद्यांचे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला. पाकिस्तानच्या सुमारे ८० टक्के शेतीजमिनीला या नदी प्रणालीतून पाणी मिळते. त्यामुळे या कराराच्या स्थगितीचा निर्णय पाकिस्तानसाठी शेती आणि पाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे..५. द हेगमधील लवादाचा निर्णय आणि भारताची भूमिकासिंधू जल करारावरून सुरू असलेल्या या वादात १ सप्टेंबर २०२६ रोजी द हेग येथील 'परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'ने महत्त्वाचा निर्णय दिला. या कराराचे पालन भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना कायदेशीररीत्या करावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने घेतलेला करार स्थगितीचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने मान्य नसल्याचेही निकालात नमूद करण्यात आले. न्यायालयाच्या मते, हा करार दोन्ही देशांमधील पाणीवाटप आणि जलहक्कांशी संबंधित आहे. त्याचा दहशतवाद किंवा लष्करी कारवाईशी संबंध जोडता येत नाही.या निर्णयात जम्मू-काश्मीरमधील रॅटल जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामावरही तात्पुरते निर्बंध घालण्यात आले. धरणाची भिंत आणि वीज निर्मितीसाठीच्या यंत्रणेचे काम ठरावीक मर्यादेपलीकडे नेण्यास मनाई करण्यात आली. जागतिक बँकेने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर आणखी ९० दिवस हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. पाकिस्तानने या निर्णयाचे स्वागत केले.मात्र, भारताने हा निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या लवादाला भारताच्या सार्वभौम निर्णयांवर निकाल देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. या लवादाचे सध्याचे किंवा भविष्यातील निर्णय भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांवर परिणाम करू शकणार नाहीत, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे. सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय हा भारताचा सार्वभौम अधिकार असल्याचेही भारताचे म्हणणे आहे..६. चिनाब नदीवरील भारताचे जलविद्युत प्रकल्पसिंधू जल कराराच्या वादात चिनाब नदीवरील भारताचे जलविद्युत प्रकल्पही महत्त्वाचे ठरतात. या नदीवर भारताकडून अनेक प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. त्यापैकी रियासी येथील ६९० मेगावॅट क्षमतेचा सलाल, रामबनमधील ९०० मेगावॅटचा बागलीहार आणि ३९० मेगावॅटचा दुलहस्ती हे प्रकल्प कार्यरत आहेत.याशिवाय १००० मेगावॅटचा काल दल, ६२४ मेगावॅटचा किरू आणि प्रत्येकी ५४० मेगावॅट क्षमतेचे क्वार व रॅटल हे प्रकल्प लवकरच पुर्ण होणार आहेत. या प्रकल्पांमधील धरणांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानच्या मते, भारताकडून पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित केला गेला, तर त्यांच्या देशाला मिळणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पांवरून दोन्ही देशांमधील मतभेद अधिक वाढले आहेत..७. पाकिस्तानच्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेसमोर पाण्याचे संकटपाकिस्तानसाठी सिंधू आणि चिनाब नद्यांचे पाणी केवळ पाणीपुरवठ्याचा विषय नाही, तर तिथल्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. देशातील मोठ्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या नद्यांमधील पाण्याचा प्रवाह विस्कळीत झाला किंवा पाण्याची उपलब्धता कमी झाली, तर त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ शकतो.याचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहणार नाही. अन्नधान्याचा पुरवठा आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे परिणाम होऊ शकतात. भारताने पाणी अडवले किंवा त्याचा प्रवाह बदलला, तर आपल्या शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची उपलब्धता कमी होईल, अशी पाकिस्तानला भीती आहे. म्हणूनच सिंधू जल करार पुन्हा लागू करावा आणि नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन पूर्वीच्या करारानुसार व्हावे, यासाठी पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत..Premium|India China Economic Growth : भारत आणि चीनची आर्थिक शर्यत; समान सुरुवात असूनही चीन इतका पुढे कसा गेला?.८. हवामान बदलामुळे पाण्याचा प्रश्न आणखी गंभीरभारत आणि पाकिस्तानमधील पाण्याचा वाद केवळ राजकीय किंवा राजनैतिक पातळीवरचा नाही. त्याला हवामान बदलाचा एक महत्त्वाचा पैलूही आहे. जागतिक तापमान वाढत असल्यामुळे हिमालयातील हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांचा पाणीपुरवठा हिमनद्या, बर्फवृष्टी आणि मान्सूनवर अवलंबून असतो. मात्र, तापमानातील बदल आणि पावसाचे अनिश्चित स्वरूप यामुळे भविष्यात या नद्यांमधून किती पाणी उपलब्ध होईल, याबाबत अनिश्चितता निर्माण होत आहे.दुसरीकडे, लोकसंख्या वाढत असल्याने पाण्याची मागणीही वाढत आहे. मात्र, त्या तुलनेत पाण्याचा पुरवठा कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत सामायिक नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करणे अधिक कठीण बनत आहे. त्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील अविश्वासाची भर पडल्याने हा प्रश्न आणखी संवेदनशील झाला आहे..Premium|Mumbai Air Pollution : दिवाळीनंतर मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता खालावली; अनेक भागांत एक्यूआय ४०० पार.९. मलिक यांच्या दौऱ्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार का?आता पुन्हा मुसादिक मलिक यांच्या भारत दौऱ्याकडे वळूया. पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर आणि सिंधू जल करारावरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव असला, तरी मलिक यांचा दौरा भारताशी थेट चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेला नाही. स्वतः मलिक यांनी हा दौरा कोणत्याही द्विपक्षीय चर्चेसाठी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही त्यांचे शिष्टमंडळ केवळ एससीओ परिषदेच्या विविध सत्रांमध्ये सहभागी होणार असल्याचे सांगितले आहे. इतर सदस्य देशांशीही परिषदेच्या अनुषंगानेच संवाद साधला जाणार आहे.म्हणजेच, हा दौरा भारत आणि पाकिस्तानमधील थेट चर्चा सुरू करण्यासाठी नसून सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या बहुपक्षीय मंचावर होणार आहे. मात्र, दोन्ही देशांमधील सध्याचे तणावपूर्ण संबंध पाहता या परिषदेत काय घडते आणि त्याचा भविष्यातील संबंधांवर काही परिणाम होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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