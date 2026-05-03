Premium|Pallava Dynasty Clothing History : पल्लव ते चोल; दक्षिण भारतीय शिल्पांमधून उलगडलेला तेराशे वर्षांचा तलम वस्त्रप्रवास

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comउत्तर भारतीय शिल्पकारांनी मथुरेच्या लाल वालुकाश्मात आणि सारनाथच्या पाषाणात जे तरल, अर्धपारदर्शक वस्त्र कोरले, त्याच परंपरेचा धागा जेव्हा दक्षिण भारतात पोहोचतो, तेव्हा तो वेगळ्या रंगात, वेगळ्या हवामानात, वेगळ्या सौंदर्यशास्त्रात उलगडतो. पण त्या धाग्याची ताकद तीच राहते. मोतीचंद्राच्या नोंदीनुसार पल्लव शिल्पकारांनी पारदर्शकता हे कलात्मक श्रेष्ठत्व म्हणून दाखवले. म्हणजे अंगावर वस्त्र आहे, पण ते इतके, तलम, पारदर्शक आणि हलके आहे की दगडातही जाणवत नाही. अर्थातच शिल्पकारांनी तेच कोरून ठेवले जे त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले. भारतीय वस्त्रांची पारदर्शकता त्या काळी संपूर्ण जगात विख्यात होती. उत्तर भारतातल्या शिल्पकलेतून उलगडलेली तत्कालीन वस्त्रसंस्कृती गेल्या काही लेखांत आपण जाणून घेतली. पण भारताचा इतिहास हा एकपदरी कधीच नव्हता. उत्तरेत जेव्हा मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त स्तूप, मंदिरे, शैलगृहे बनवत होते, त्याच काळात दक्षिण भारतातदेखील त्याच तोडीची कलानिर्मिती होत होती, अत्युच्च दर्जाची वस्त्रे विणली जात होती. कॉमन ईराच्या सातव्या शतकात, तत्कालीन पल्लव राजा नरसिंहवर्मन पहिला याच्या कारकिर्दीत, चिनी बौद्ध भिक्षू ह्युएन त्सांग कांचीपुरमला गेला होता आणि आपल्या दातांग सियुकी म्हणजे पश्चिमी देशांचे वृत्तांत, या ग्रंथात त्याने कांचीपुरमचे सविस्तर वर्णन नोंदवले आहे. तत्कालीन वस्त्रपरंपरेबद्दल बोलताना तो म्हणतो की तिथल्या लोकांची वस्त्रे शिवलेली नसत, बहुतांश लोक ताजी-पांढरी वस्त्रे वापरत, पुरुष कमरेभोवती वस्त्र गुंडाळत तर स्त्रियांची वस्त्रे तलम आणि पायघोळ असत. .कांचीपुरम आणि महाबलीपुरम येथल्या पल्लवकालीन शिल्पांमधून आपल्याला नेमके हेच दिसून येते. पल्लव राजे हे दक्षिण भारतातले पहिले मोठे मंदिर निर्माते. त्यांची राजधानी आधी महाबलीपूरम आणि नंतर कांचीपुरमला होती. ते ज्या भूप्रदेशावर राज्य करत होते तिथले हवामान उष्ण, आर्द्र आणि सागरी होते, म्हणूनच त्यांची वस्त्रे त्या हवामानाला साजेशी होती, तलम, सुती, फिक्या रंगांची आणि अंगालगत नेसलेली. महाबलीपूरम येथील काळ्याकभिन्न कातळावर कोरलेली शिल्पे आजही त्या काळातल्या दक्षिण भारतीय वस्त्रसंस्कृतीची साक्ष देतात. तिथल्या एका गुंफेत महिषासुरमर्दिनीचा एक अप्रतिम शिल्पपट्ट आहे. वस्त्रकलेच्या इतिहासाच्या दृष्टीने पाहिले तर हा शिल्पपट्ट म्हणजे तेराशे वर्षांपूर्वीच्या दक्षिण भारतीय वेशभूषेचा एक अनमोल जिवंत दस्तऐवज आहे. सिंहावर बसलेल्या देवीने पुढ्यात ठाकलेल्या बलदंड महिषासुरावर आपले धनुष्य रोखले आहे. देवी दुर्गेने गुडघ्यापर्यंत येणारे, कमरेभोवती कसून बांधलेले वस्त्र नेसलेले. तमीळमध्ये ह्या वस्त्राला किळदै असे नाव आहे. गुढघ्याच्या थोडे वर हे वस्त्र संपते. सकच्छ असे हे वस्त्र युद्धासाठी सुटसुटीत आहे, व्यावहारिक आहे. देवी दुर्गेने वक्षस्थलावर कुचबंध किंवा स्तनपट्ट परीधान केलेला आहे. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या कुचबंधावर फुलांच्या आणि वेलींच्या नक्षी कोरलेल्या आहेत. कदाचित त्यावर रंगकामही असावे जे आता काळाच्या ओघात झिजून गेले आहे. छातीवर कसून बांधलेला हा कुचबंध पल्लव काळातील स्त्रिया नेसत असाव्यात. देवीच्या कमरेभोवती कसून बांधलेल्या पट्ट्याचा एक शेव मागे लहरताना दिसतो. तमीळमध्ये ह्याला अरैकच्चू असे नाव आहे. हा कायाबंध कमरेवरच्या वस्त्राला जाग्यावर ठेवतो, शरीराचे सौंदर्य अधोरेखित करतो आणि दिसताना सुंदर दिसतो.उत्तरेतल्या समकालीन शिल्पांमधून आपल्याला जी उत्तरीय, अंतरीय, स्तनपट्ट आणि कायाबंध ही चतुःसूत्री दिसते, तीच आपल्याला पल्लवकालीन शिल्पांमधूनही दिसते, फक्त उत्तरियाचा वापर कमी दिसतो, कारण उष्ण आणि दमट हवामानाच्या तमीळ भूमीमध्ये शरीराच्या वरच्या भागावर कमीत कमी वस्त्रे असणे हे जास्त व्यावहारिक असावे. महाबलीपुरमच्याच दुसऱ्या एका गुंफेतल्या गजलक्ष्मी शिल्पपटातील चार परिचारिकांची अत्यंत पारदर्शक वस्त्रे आणि त्या वस्त्रांमधून दिसणारे कमरेभोवती बांधलेले कौपिन हे सारे तपशील तत्कालीन दक्षिण भारतीय वस्त्रपरंपरेची साक्ष देतात..Premium|Gupta Dynasty Art and Culture : गुप्त साम्राज्याचा सुवर्णकाळ; गजलक्ष्मी शिल्पपट्टाबद्दल लिहिताना अनेक विद्वानांनी नोंदवले आहे की देवी भोवती उभ्या असलेल्या चार परिचारिका प्रथमदर्शनी अनावृत्त दिसतात, पण हे मग्नामसुक म्हणजे अत्यंत पातळ, तलम, जवळजवळ अदृश्य वस्त्राचे दगडात केलेले चित्रण आहे. मोतीचंद्राच्या नोंदीनुसार पल्लव शिल्पकारांनी पारदर्शकता हे कलात्मक श्रेष्ठत्व म्हणून दाखवले. म्हणजे अंगावर वस्त्र आहे, पण ते इतके, तलम, पारदर्शक आणि हलके आहे की दगडातही जाणवत नाही. अर्थातच शिल्पकारांनी तेच कोरून ठेवले जे त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले. भारतीय वस्त्रांची पारदर्शकता त्या काळी संपूर्ण जगात विख्यात होती.प्रख्यात भारतीय कलशास्त्रज्ञ, वासुदेवशरण अग्रवाल यांनी त्यांच्या The Heritage of Indian Art ह्या ग्रंथात पल्लवकालीन वेशभूषेला दक्षिण भारतीय शिल्पकलेच्या दृश्यव्याकरणाचा पाया मानले आहे. हीच वस्त्रपरंपरा आपल्याला चालुक्य आणि चोलकालीन शिल्पांमधूनही दिसते. उत्तरेत गुप्त शिल्पकारांनी सारनाथच्या बुद्धाच्या संघतीतून जे सुचवले, की आतल्या शरीराची रेषान् रेषा तलम वस्त्रांमधून उठून दिसावी, तेच दक्षिण भारतात शिल्पकारांनी आपल्या कलेमधून साधले. आज आपण ज्या ऑर्गेन्झा, मल आणि शिफॉन कापडाला 'पारदर्शक' म्हणतो, त्याचेच चित्रण तेराशे वर्षांपूर्वी पल्लव शिल्पांमधून झालेले आहे.आजच्या कर्नाटकातल्या बदामीचे चालुक्य हीच शिल्प परंपरा पुढे नेतात. चालुक्य पल्लवांचे समकालीन आणि कट्टर वैरी होते. कॉमन ईराच्या सहाव्या ते आठव्या शतकादरम्यान त्यांनी बदामी, ऐहोळे आणि पट्टदकल मध्ये अनेक मंदिरे आणि शैलगृहे बांधली. त्यांच्या शिल्पांमधल्या पुरुषाकृतींच्या अंगावरचे अंतरीय आजच्या धोतरासारखे नेसलेले दिसते, म्हणजे एक सोगा पायांमधून काढून मागे खोचून, पुढे लांब, रुंद निऱ्या सोडलेल्या दिसतात. वासुदेव शरण अग्रवालांनी या शैलीला उत्तरेकडील अंतरीय परंपरा आणि दक्षिणेकडील मुंडू परंपरा यांमधील संक्रमणबिंदू म्हणून संबोधले आहे. पट्टदकलच्या विरूपाक्ष मंदिराच्या स्तंभांवर कोरलेल्या दक्षिण भारतीय वस्त्रपरंपरेच्या दृष्टीने विशेष उल्लेखनीय आहेत. त्यांच्या किळदैच्या फक्त काठावर घडीव नक्षी आहे जी तत्कलीन दक्षिण भारतीय विणकामातील वेगळी किनार सुचवते. अगदी आजही दक्षिण भारतात विणल्या जाणाऱ्या सर्व साड्या त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रुंद, मोठ्या किनारींसाठी ओळखल्या जातात..मग येतात महान चोल राजे, ज्यांनी कॉमन ईराच्या नवव्या ते तेराव्या शतकादरम्यान दक्षिण भारतात एक मोठे साम्राज्य स्थापन केले, ज्याच्या सीमा भारताबाहेरही विस्तारल्या होत्या. मधुच्छिष्ट विधान पद्धतीने घडवलेल्या चोल कांस्यमूर्ती आजही सर्व जगामध्ये चोल कलेचा सर्वोत्तम आविष्कार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ह्या मूर्तींचे वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या मूर्ती उत्सव मूर्ती होत्या. त्यांना खरी रेशमी वस्त्रे नेसवून मिरवणुकीतून शहरात नेले जात असे. अगदी आजही ही परंपरा दक्षिण भारतात जिवंत आहे. मोतीचंद्रांनी आपल्या Costumes, Textiles, Cosmetics and Coiffure in Ancient and Mediaeval India ह्या ग्रंथामध्ये चोलकालीन शिल्पांवर लिहिताना त्यांच्या अंगावरच्या वस्त्रांच्या रुंद काठांकडे लक्ष वेधले आहे. हे काठ त्या काळात दक्षिण भारतात रेशमी वस्त्रांत सोन्याच्या धाग्याने प्रत्यक्ष विणल्या रुंद जरीकाठांचे प्रतिबिंब आहे. दगडात कोरलेल्या काठाची रुंदी आणि त्यावरची नक्षी जितकी जटिल, तितकेच त्या काळच्या विणकामाचे कौशल्य अधिक उन्नत. तत्कालीन शिल्पकार आणि विणकर यांची कला एकमेकांपासून प्रेरणा घेत होती.दक्षिण भारताचा वस्त्रइतिहास पल्लवांनी रेखाटलेल्या दृश्यव्याकरणापासून सुरू होतो, पण चोल शिल्पकला त्या व्याकरणातून एक संपूर्ण महाकाव्य कोरून काढते. पल्लवकालीन महाबलीपूरम पासून चोलकालीन गंगैकोंडचोझपुरमपर्यंत पसरलेला हा पाचशे वर्षांचा वस्त्रप्रवास हा केवळ दक्षिणेच्या राजघराण्यांचा इतिहास नाही, तो भारतीय विणकराच्या कसबाचा, धागा रंगवणाऱ्याच्या दृष्टीचा, आणि शिल्पकाराच्या कौशल्याचाही इतिहास आहे. एका धाग्याचा इतिहास, जो आजही तुटलेला नाही! 