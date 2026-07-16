Premium|Pandharpur Wari : आषाढी वारीचा अलौकिक सोहळा; विठ्ठलभक्ती, समता आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचं जिवंत प्रतीक

डॉ. अपर्णा बेडेकर - aparnabedekar@gmail.comचोवीसावेगळ्या आणि सहस्राआगळ्या विठ्ठलाची वारी हा दर आषाढात येणारा एक अलौकिक पर्वकाळ आहे. पंढरीचा विठ्ठल हा केवळ देव नाही, तर महाराष्ट्राच्या लोकजीवनात मिसळलेलं प्रेम, समता, भक्ती आणि समन्वयाचं जिवंत प्रतीक आहे. वारी म्हणजे साऱ्या संवेदनांचा उत्सव झालाय. वारकरी केवळ पायाने वारी चालतोय असं नाही; तर त्याचं मन, त्याचं चित्त, त्याच्या साऱ्या संवेदना भक्तीच्या आषाढसरी अनुभवताहेत...महायोगपीठे तटे भीमरथ्यावरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः।समागत्य तिष्ठन्तमानंदकंदंपरब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् ॥‘पांडुरंगाष्टकम्’ या स्तोत्रात श्रीविठ्ठलाची आराधना करताना भगवान आदी शंकराचार्यांनी पंढरपूरला ‘महायोगपीठ’ म्हटलं. द्वारकेचा राणा भगवान श्रीकृष्ण विठ्ठलरूपात इथे अवतरला. पुंडलिकासाठी परब्रह्म आले गा... अशी देवभक्ताची भेट झाली आणि चंद्रभागेच्या तीराला अलौकिक तीर्थाचं महत्त्व प्राप्त झालं. हे क्षेत्र महायोगपीठ झालं. श्रीविठ्ठल पुंडलिकासाठी उभा राहिलाच; परंतु त्याने आपलं आराध्य असलेलं शिवलिंग परम श्रद्धेने माथ्यावर घेतलं म्हणून शैव-वैष्णवांचा महायोग असलेलं हे स्थान महायोगपीठ म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं..Premium|Seasonal changes in nature : ग्रीष्माच्या प्रगल्भतेचा अनुभव: ऋतूंच्या बदलांचा मानवी भावनांशी संबंध .या अवतार कथेनुसार विठ्ठल वैष्णवांचा राणा खराच! पण तो नेमका कुणासारखा? विष्णूच्या कोणत्या रूपाशी त्याचं साधर्म्य शोधावं? विष्णूच्या दशावतारांपैकी कोणासोबत त्याची समरूपता पाहावी? त्याची पूर्वकथा पाहता, कृष्णासारखा म्हणावं का त्याला? पण विठ्ठल होऊन पंढरीत येताना ‘द्वारकाधीश’ असल्याच्या साऱ्या खुणा तो मागे सोडून आलाय, असं जाणवतं. सिंहासन नाही. छत्रचामरं नाहीत. राज्य, चतुरंग सेना... काहीच नाही. त्यामुळे तो कृष्णापेक्षा खचितच वेगळा आहे. मग, त्याला रामासारखा म्हणावं का? तर याच्या हातात धनुष्यबाण नाही. किंबहुना रावणासारखा शत्रूच नाही. विठ्ठल निशस्त्र राहून कटीवर हात ठेवून उभा आहे; कारण विठ्ठलाचं अवतरण झालं भक्तासाठी! त्यामुळे या अजातशत्रू विठ्ठलाला रामावतारातल्या धनुष्यबाणाची आठवण नव्हती आणि कृष्णाच्या सुदर्शनाची गरजही नव्हती. ‘विनाशायच दुष्कृताम्’ असं म्हणून त्याला कुणाचा विनाश करायचाच नव्हता. तो आला आपल्या भक्तांसाठी, सवंगड्यांसाठी! त्यामुळे गायींना वळवण्याची काठी घेऊन हा गोपालवेशात उभा राहिला... ‘परित्राणाय साधूनाम्’ हे त्याचं ब्रीद सार्थ करत राहिला... आणि त्या ब्रीदाकरता अठ्ठावीस युगं पुंडलिकाने फेकलेल्या विटेवर निश्चलपणे उभा राहिला. या साऱ्याचा अर्थ असा, की विठ्ठल रामकृष्णांपेक्षा आगळा आहे. मग हा आहे तरी कुणासारखा? तो परशुरामांसारखा रौद्र नाही, तो नृसिंहासारखा विक्राळ नाही. वामनासारखा विराट नाही. मग कोणत्या विष्णुरूपात याचं प्रतिबिंब पाहावं?विठ्ठल म्हणजे सामान्यांचा असामान्य देव! साक्षात परब्रह्मस्वरूप म्हणजे विठ्ठल! महाराष्ट्राच्या अठरापगड जातींशी नातं सांगणारी समन्वयाची मूर्ती म्हणजे विठ्ठल! हा केवळ ब्रह्मस्वरूप असला तरी महाराष्ट्राच्या पंढरीत अवतरल्यावर तो लोकदेव बनून मराठी मनांत समरसून गेलाय. देवपणाची सारी बिरुदं त्याने जणू उतरवून ठेवली आहेत. भरजरी शेले उतरवून कांबळ पांघरून आलाय. ऐश्वर्याची सारी आभूषणं उतरवून एका तुळसीदळासाठी आसावून उभा आहे. डोक्यावरचा मुकुटही उतरवून त्याचं आराध्य असलेलं परब्रह्मलिंग माथ्यावर घेऊन उभा आहे. भक्तलांछन छातीवर अतिशय कौतुकाने मिरवतोय! सगळी पंचपक्वान्नं सोडून दहीपोह्यांच्या पुरचुंड्या उघडणाऱ्या गोपाळांची वाट पाहतोय. खरंच हा चोवीसावेगळा! ऐश्वर्यमंडित व्यंकटेश हाच असला तरी याचं वेगळेपण किती वर्णावं? व्यंकटेशाच्या गाभाऱ्याच्या बाहेर उभं राहून दूरवरून दर्शनसुख घेणाऱ्या भक्ताला पंढरपुरात हा पायाशी बोलावतो. गळामिठी घालू देतो. इतकंच काय, चोखोबांसाठी तर महाद्वार ओलांडून बाहेर जातो. भक्ताने त्याच्याकडे यावं याची वाटही न बघता निघतो आणि जनीचं धुणं धुतो. कधी जातं ओढतो. नाथाघरी पाणी भरतो. नामदेवांच्या कीर्तनात नाचतो. कांदामुळा भाजीत रमतो. म्हणून असं म्हणावंसं वाटतं, की तो कुणाचसारखा नाही! विष्णूच्या चोवीस नावातही तो नाही असा चोवीसावेगळा आणि विष्णूसहस्रनामावलीतही नाही असा सहस्राआगळा! या सम हा... श्रीविठ्ठल!.वारी... एक अलौकिक पर्वकाळचोवीसावेगळ्या आणि सहस्राआगळ्या विठ्ठलाची वारी हा सुद्धा दर आषाढात येणारा एक अलौकिक पर्वकाळ आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातला चमत्कार आहे. सात शतकांपेक्षा अधिक काळ माउलींनी हाक द्यावी आणि साऱ्या अग्रगण्य संतांच्या पालख्या खांद्यावर वैभवाने नाचवत लहानथोरांनी निघावं यामागच्या श्रद्धेला, विश्वासाला दुसरी उपमा नाही. माउली, तुकोबा, मुक्ताबाई, चोखा, बंका आणि साऱ्याच संत मांदियाळीच्या साक्षीने वारकऱ्यांनी चालावं हेच ध्येय घेऊन पडणारी पावलं, मोक्षसुखावरही उदक सोडावं असं सांगणारं मन आणि अखंड संकीर्तन करणारी वाणी या त्रयीला स्मरून पंढरपूरकडे प्रस्थान करतो तो वारकरी!जाय जाय तू पंढरी होय होय वारकरी ।सांडोनिया वाळवंट काय इच्छिसी वैकुंठ? ।खांद्या पताकांचे भार तुळसीमाळा आणि अबीर ।साधुसंतांच्या दाटणी तुका जाय लोटांगणी ।।वाळवंटात मेळा जमलाय. कुणी कीर्तनात दंग, कुणी भजनात दंग, कुणी सेवेत समर्पण शोधणारे, कुणी भुकेल्याला जेऊ घालण्यात समाधान मानणारे, कुणी कुणाचे थकलेले पाय प्रक्षाळताय, कुणी कुणाला औषधपाणी करतंय, कुणी सेवाभावाने स्वयंपाक करतंय, कुणी धुणी धुऊन देतंय, कुणी ‘एक तरी घास घ्या माउली’ असं म्हणून प्रसाद देतंय; तर कुणी तिथेच असून नसल्यासारखे... या कोलाहलाचा विसर पडल्यासारखे... आपल्याच विश्वात ध्यानमग्न!जगद्गुरू तुकोबाराय म्हणतात, प्रत्येकाला लोटांगण घालावं, अशी या साऱ्यांची महती! हे वाळवंट सोडून वैकुंठाला जाण्याची इच्छाच नको. हा सोहळा प्रत्यक्ष वैकुंठातही नाही. तुकोबा म्हणतात,‘ते हे सुख नाही वैकुंठीच्या लोका ।जे दिले भाविका गोपाळांसी ।।’माउलींच्या शब्दात सांगायचं तर,‘जयां भक्तीची येतुली प्राप्ती ।जे कैवल्यातें परौतें सर म्हणती ।।’साक्षात कैवल्य जरी ओंजळीत आलं तरी वारकऱ्याला त्याची भुरळ पडणार नाही. कैवल्याला बाजूला सारून वारकरी त्याच्या दिंडीसोबतआनंदयात्रेचा यात्रेकरू होऊन चालत राहील.अशी या विठ्ठल-वारीची महती!खेळ मांडीयेला वाळवंटी घाई ।नाचती वैष्णव भाई रे ।क्रोध अभिमान गेला पावटणी ।एक एका लागतील पायी रे ।।गोपचंदनउटी तुळशीच्या माळा ।हार मिरविती गळा रे ।टाळ मृदंग घाई पुष्प वरुषाव ।अनुपम्य सुख सोहळा रे ।।वर्णाभिमान विसरली याती ।एक एका लोटांगणी जाती ।निर्मळ चित्ते झाली नवनीते ।पाषाणा पाझर सुटती रे ।।.Premium|Hridaynath Mangeshkar on Asha Bhosle : दुष्काळ, संघर्ष आणि बहिणीचा आधार; आशा भोसले यांचा भावनिक जीवनपट.तुकोबारायांनी विठ्ठल-वारीची आचारसंहिताच सांगितली. जाचक निर्बंध म्हणून नव्हे, कडवी शिस्त म्हणून नव्हे! तुकोबांच्या मनाची सहजता बोलली... त्यांचं नवनीताप्रमाणे निर्मळ झालेलं चित्त बोलू लागलं! पंढरीच्या वाळवंटात ज्यांनी खेळ मांडला त्यांचा आचारधर्म असं सांगतो, की त्यांनी क्रोध आणि अभिमान पायाखाली दाबून संपवून टाकलाय. ‘धाकुले’ होऊन ते एकमेकांच्या पाया पडू लागलेत. कुठली जाती? कुठला पंथ? केवळ ‘वैष्णव’ असणं इतकं पुरेसं नाही का? सारे भेद संपून गेलेत. गोपीचंदन, तुळशीमाळ, हार, टाळ-मृदंग ही आभूषणं लेऊन वारकरी या वाळवंटात जणू कैवल्याचं चांदणं अनुभवतोय.तुकोबा पुढे म्हणतात, चंदनाचा टिळा, हार, माळा ही वारकऱ्याची ओळख असली तरी तो त्याचा बाह्यवेष आहे. वारकरी ओळखावा अंतरंगातून! पाषाणाला पाझर फुटावा असं सत्वगुणी अंतरंग ज्याला लाभलं तो खरा वारकरी!नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च।मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।।वारकऱ्यांनी खेळ मांडलाय आणि त्याचा आनंद घ्यायला प्रत्यक्ष देवही वाळवंटात उपस्थित आहेत. वैकुंठ आणि योग्यांचं हृदय ही देवाची निवासस्थानं... ती देवाने का सोडावीत? कुणासाठी सोडावीत? देव वैकुंठातून भू-वैकुंठ पंढरीत आलेत. योगियांचं हृदयस्थानही उणं वाटावं अशी या पंढरीची महती आहे. देवाने पंढरीत येण्याचं आणखी एक कारण आहे. पंढरीचा उत्सव हा कुणा एकाचा उत्सव नाही. हा परमात्मसुखाचा सामूहिक, सार्वत्रिक सुखसोहळा आहे. त्यामुळे देव नारदांना सांगतात, वैकुंठाहून आणि योगीजनांच्या हृदयाहून अधिक प्रिय मला काय असेल तर, माझ्या भक्तांनी मांडलेला हा वाळवंट खेळ!देवासोबत रुक्मिणीही साऱ्यांची माय बनून सोहळ्यात आली आहे. विठ्ठलासोबत ती साऱ्या लेकरांची काळजी घेतेय; पण लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या वारकऱ्यांना भेटणाऱ्या आपल्या सख्या विठ्ठलाचीही काळजी घेतेय. लोकसाहित्यातली कुणी माय म्हणते...रुक्मीन धुनं धुती सख्या इट्टलाचा झगाअबीर बुक्क्याचा वास सुटला चंद्रभागा...रुक्मीन धुनं धुती इट्टल वरी बसदोघांच्या ग पीरतीचं चंद्रभागेला येतं हसं...अबीर-गुलाल-चंदनगंध-फुलं-तुळशीहार या साऱ्यातून प्रत्येकाचं प्रेम विठ्ठलापर्यंत पोहोचतंय. देव साऱ्याचा मोठ्या आनंदाने स्वीकार करतोय. सर्वांना आलिंगन देतोय. वाळवंटात कीर्तनात नृत्य करतोय. या साऱ्यात त्याचा शुभ्र अंगरखा रंगून गेलाय. माय रुक्मिणी त्याचा अंगरखा चंद्रभागेवर धुण्यासाठी घेऊन आलीय. चंद्रभागा असोशीने तिची वाट पाहतेय... रुक्मिणीने तो अंगरखा तिच्या पाण्यात घातला मात्र सारी चंद्रभागा सुगंधित होऊन गेली! विठ्ठल-रुक्मिणीच्या प्रेमाने.आनंदून गेली!वारकरी असा अंतर्बाह्य विठ्ठलमय होऊन जातो! तो चालत असलेलं वारीतलं प्रत्येक पाऊल म्हणजे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध या पंचसंवेदनांनी मोहरणारं होऊन जातं. पावलांचं चालणं हा यांत्रिक भार न होता मनाचा विरंगुळा झाला तर त्याच मनाच्या गाभाऱ्यातून संवेदनांचे लोभस अंकुर जन्म घेतात, असा अनुभव तो घेतो.पंढरीचा आनंद हा सुखसोहळाकवणाचिया डोळा पाहे जाऊ?वैष्णवा घरी सर्वकाळ । सदा झणझणिती टाळ ।बैसावयासी कांबळा । द्वारी तुळशी रंगमाळा ।घरी दुभे कामधेनु । तुपावरी तुळसी पावु ।फराळासी पीठ लाह्या । घडी घडी पडती पाया ।नामा म्हणे नेणती काही । चित्त अखंड विठ्ठल पायी ।।वारी हा साऱ्या सुखसंवेदनांचा उत्सव आहे. नामदेव महाराजांच्या नेत्रातही आता तो सामावला जात नाहीय इतका तो साऱ्या आसमंतात भरून राहिलाय. साऱ्या वारकऱ्यांचा हाच अनुभव असेल... कानात अनाहत नाद ऐकू येतोय. सदा हरिनामाची धून गाणाऱ्या वाणीला नादब्रह्म गवसलंय. चंद्रभागेवर स्नान घडतंय. दूध-तूप आदी पंचामृताच्या प्रसादाने रसना सुखावलीय. आषाढाच्या सरीचा सुखद शिडकावा झालाय आणि मृद्गंधात अबीर गुलालाचा गंधही समरसून गेलाय. वारी म्हणजे साऱ्या संवेदनांचा उत्सव झालाय. वारकरी केवळ पायाने वारी चालतोय असं नाही; तर त्याचं मन, त्याचं चित्त, त्याच्या साऱ्या संवेदना भक्तीच्या आषाढसरी अनुभवताहेत.वारीचा मार्ग सरत येतो. पालख्या वाखरीला पोहोचतात. प्रत्यक्ष देव सीमेवर भक्तांना न्यायला येतात. माउलींना तुकोबा भेटतात. जनाबाईला मुक्ताबाई भेटते. चोखोबांना गोरोबा भेटतात आणि धावा सुरू होतो. मधला मार्ग वेगाने संपतो आणि मंदिराचा कळस दिसतो. डोळ्याचं पारणं फिटतं. मळलेली पावलं, शिणलेलं शरीर; पण अत्यंत प्रसन्न असलेलं मन विठ्ठलाला पाहून डोळ्यांनी वाहू लागतं.. ‘वेढा वेढा रे पंढरी’ असं म्हणणाऱ्या वारकऱ्यांच्या वेढ्यात देव सुखाने अडकतो... कायमचा अडकतो आणि वारी सुफळ संपूर्ण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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