Premium|Deenanath Mangeshkar : शब्दांचे साम्राज्य संपते तेथे स्वराचे सुरू होते...

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comमास्टर दीनानाथ यांच्या गुरुजींनी गायलेले गाणे ऐकून दीनानाथ भारावून गेले. त्यांनी गुरुजींना उर्दू भाषा शिकवायची विनंती केली, पण उशीर झाल्याने तू आता देवळात जा, असे त्यांनी सांगितले. गुरुजींच्या घरून दीनानाथ निघाले खरे... पण एका वेगळ्याच संकटात सापडले. काय झाले त्या संध्याकाळी?... सांगताहेत पंडितजी या भागात तो सारा प्रसंग, जो त्यांना लतादीदींनी सांगितला होता... .मी चकित होऊन अतिशय आनंदाने म्हणालोगुरुजी, काय हा अलौकिक शब्दनाद?किती मधुर आहे ही भाषा! फार गोड आहे.’’गुरुजी उत्साहाने म्हणाले.‘‘अरे उर्दू गझल आहे ही. आपल्याकडेकशा बंदिशी, गाणी, भजनं, लोकगीतं असतात...तशी उर्दू भाषेतली ही गझल आहे.ते गीताला गझल आणि कवितेला नज्म म्हणतात.दीना, ही उर्दू भाषा तू शिकून घे. फार गोडआणि समृद्ध आहे ही भाषा. तुला या भाषेतगझला, ठुमऱ्या गाता आल्या, तर सारा हिंदुस्थानतुला डोक्यावर घेईल. तुझ्या गाण्याने वेडा होईल.(फक्त चार वर्षांनंतर ‘ताज-ए-वफा’ या उर्दू नाटकामुळे‘मा. दीनानाथ’ हे नाव साऱ्या हिंदुस्थानात गाजले.गुरू बाबा माशेलकरांनी सहज केलेली हीभविष्यवाणी खरी झाली.)दीना, मला दीर्घकाळ संगीताची स्वरसमाधीलागली होती. पण या उर्दू भाषेने, गजलेनेती समाधी भंग पावली.आता संध्याकाळ सरलीय. रात्रीचे आगमनझालेय. आजची रात्र, अंधकाराच्यापखाली घेऊन, अंधार ओतायला सज्ज झाली आहे बघ.तू उपाशी... सुकुमार बालक, पण गाण्याच्या नादात मीहे विसरलोच की तुला या अंधारात डोंगर उतरूनजायचे आहे, आणि आता मात्र चिंता वाटू लागलीय.पण कलाकाराचे स्वरस्वरांकित वेल्हाळमनकसे हळवे अन् कलेचे वेगवेगळे आविष्कार बघण्यातमग्न असते, रमत असते. या परिस्थितीतसुद्धा मला एकअंधारावरची गजल खुणावतेय, ती गजल फार उत्कट आहे.दीना, गाणाऱ्याने फक्त संगीतावर प्रेम करू नये.साहित्य, चित्रकला यात रस घ्यावा.समर्थ रामदास म्हणतात. सोळा कळा आहेत.पण ‘धन्य ते गायनी कळा.’या गायनकलेची साधना करावीच, पणसाहित्यात ही रस घ्यावा. कलाकार बहुश्रुतहवाच. दीना, रामायण, महाभारत हे अक्षयवाङ्मय आहे. हे ग्रंथ दीर्घ कविता आहेत.पण असे असूनही,.जेथे शब्दांचे साम्राज्य संपते.तेथे स्वराचे साम्राज्य सुरू होते.ज्याला शब्दकळा समजते, त्यालास्वरांचे अंतरंग उमजू लागते.ज्याला संगीत, साहित्याबरोबर चित्रकलाकळते, त्याला रागसमयांचे रंगही उमजूलागतात.दीना, कविता, चित्रकला, शब्दकलाकिंवा उत्तम कलाकृती समजावून घेण्याचा प्रयत्न,म्हणजे गानसंगीताच्या अंतरंगात प्रवेशकरणे आहे.अरेरे! पुन्हा मी बोलण्यात अडकलो बघ.बाहेर काळोख दाटलाय. तू आता मंगेशीला जायला ऊठ.हा कंदील घे आणि ही काठी. हळूहळू जा.उद्या लवकर ये. गुर्जरीतोडी गाऊया’’मी निर्धाराने, आत्मविश्वासाने म्हणालो.गुरुजी! काळोख दाटलाय, पण मी,काळोख, जनावर, रान, भूत-प्रेत यांना भीतनाही. निर्भय मनाची देणगी मला मिळाली आहे.मला कशाचीच भीती वाटत नाही. माझी चिंताकरू नका, पण मघाशी तुम्ही अंधारावरीलगझल ऐकविणार होता. आणि मला उशीर होतोयम्हणून थांबलात. मला ती गजल ऐकवा.बघू , उर्दू कवी अंधाराचे कसे वर्णन करतात,मलाही अंधारावरची मराठी कविता पाठआहे, मी ती तुम्हाला ऐकवितो. तुम्ही मलाउर्दू गजल ऐकवा.’’गुरुजी हसले, म्हणाले.तू कशालाही घाबरत नाहीस, हे मी रोजअनुभवीत आहे. मला माहीत आहे, तू भित्रानाहीस. तू जर घाबरट असतास तर संगीतातपडलाच कशाला असतास!पण दीना, अविद्येला मात्र भीत जा. अविद्याम्हणजे अंधकार. बरं... ते राहू दे. तुझी तीअंधारावरची मराठी कविता ऐकव.’’मी बाहेरचा अंधार निरखून पाहिला,आणिकविता म्हणायला सुरुवात केली.‘‘काळोखाच्या जगामधी यामृत आशांच्या चिता वरून यापिशाच्च माझे भटकत आहेशांती नसेचि तया ’’‘‘बस्स, बंद कर. मी वाचलीय ही कविता.उच्च दर्जाच्या साहित्यात बीभत्सरसाला स्थान नाही. महाभारतात हाबीभत्स रस आला आहे. पण तो बीभत्स रसबीभत्स प्रसंगातच आला आहे.पण संगीतकलेला हाबीभत्स रस मान्य नाही.दीना, ही गजल अंधाराचेवर्णन करते, अंधकाराचे अंतरंगदाखवते, पण कोठेही भय, बीभत्स रसनाही. सौंदर्याला कोठेही धक्कान लावता. ही गजल एक तत्त्वज्ञान मांडतेपण दुर्बोध, अवजड, बोजड होऊ न देताअरे! कविता गाता आली पाहिजे.गाताना आनंद मिळाला पाहिजे.दीना, भगवद्गीता हा ‘गाणारा ग्रंथ’.दीना, ‘गीता हे गीत आहे.’हं! हे गीत म्हणजे, ही उर्दू गजल ऐक.चरागे- तूर जलाओ बडा अंधेरा हैजरा नकाब, उठाओ बडा अंधेरा है(मित्रा, नेत्रज्योती तरी हरवली आहेच.प्राणज्योत पण हळूहळू विझायला आली आहे.सभोवार अंधार आहे. काळाकभिन्नअंधार. तुला खरंच वाटतं की तुझ्या मित्राच्याजीवनात प्रकाश यावा?मग एक काम कर. येशू ख्रिस्ताने सिनाई पर्वतावरजो दिव्य प्रकाश बघितला होता,तो प्रकाश तरी आण, नाहीतर प्रेयसीच्याचेहऱ्यावरील नकाब ( बुरखा) तरी दूर कर.)मुझे खुद अपनी निगाहो पे एतबाद नहीमेरे करीब न आओ बडा अंधेरा है(मित्रा, तू मात्र जवळपास राहू नकोस.माझ्या हृदयश्वरीचे दिव्यरूप समोर येताचअंधकार दूर होणार आहे. आणि मला दृष्टीलाभणार. माझ्या नजरेत कुठली शक्तीसंचारणार याचा मला कुठे ठाव आहे.? तूमात्र उगाच जळून खाक होणार,तेव्हा तू दूरच रहा.)वो जिनके होते है खुर्शीद आस्तीनो मेउन्हे कहीसे बुलाओ बडा अंधेरा है(मित्रा, काय म्हणतोस! सिनाई पर्वतावरीलप्रकाश सोडाच, पण तीही येणार नाही,म्हणतोस? किती दुर्दैवी आहे बघ मी.एखादा सिद्ध पुरुष, महात्मा किंवादिव्यद्दष्टी लाभलेला वाटाड्या घेऊन ये.अरे असा एक शोध. ज्याच्या मुठीमध्येसूर्यतेज बंदिस्त आहे. लवकर कुणाला तरी आण.हा अंधकार जीवघेणा आहे.)अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है.अभी फरेब न खाओ बडा अंधेरा है(मित्रा, तू तरी हुरळून जाऊ नकोस.अरे अजून कुणीही आलेले नाही.प्रकाशाची इवलेशी चाहूलदेखीललागलेली नाही. पूर्वेचे कपाळ अजूनकाळेशार आहे. सूर्य उगवायला अजूनउशीर आहे. शांत हो मित्रा. शांत हो.अंधार अजून जिवंत आहे.)‘‘अहाहा वा वा, गुरुजी, काय नाद आहेया शब्दांना, तुम्ही नुसती कविता वाचताय,पण मला गाणे ऐकू येतेय,आपोआप स्वर निर्माण होतायेत.काय शक्ती आहे या भाषेमध्ये,गुरुजी, मला शिकवाल ही भाषा?’’गुरुजी घाईघाईने म्हणाले.‘‘नक्की शिकवीन, पण उद्या. आता तू ऊठ.सांभाळून मंगेशीला जा. आज फारच अंधारदाटलाय, लवकर नीघ सांभाळ. आणि हाकंदील घे, भगभगतोय. बहुतेक तेल संपतआलेलं दिसतंय. चल लवकर नीघ.’’गुरुजींच्या पाया पडून, तो भगभगता कंदीलघेऊन मी घराबाहेर पडलो,कंदिलाच्या पिवळटसर प्रकाशाची तीक्ष्ण असीलता,अचानक अंधाराला चिरत, चिरत,समोरच्या झाडाच्या सापळ्यावर विसावली.रात्र, विश्वाचा कटाह,अंधकाराने काठोकाठभरत उभी ठाकली.‘‘वो जिनके होते है खुर्शीद आस्तीनो मेउन्हे कहीसे बुलाओ, बडा अंधेरा है’’कुणी दिव्यात्मा, ज्याच्या मुठीमध्येसूर्यतेज साठले आहे, अशा माहात्म्यालाबोलवा. आजचा अंधकार जीवघेणा आहे.ज्याच्या मुठीमध्ये अनेक सूर्य तेजाळतआहेत. असा ‘श्रीमंगेश’ मात्र ज्योतींच्या मंदप्रकाशात मंगेशी गावात, अंधार, प्रकाशाचेखेळ शांतपणे बघत आहे.भयप्रद सळसळणाऱ्यापिंपळपानांचा आवाजाकडे मी निर्भयपणेनिघालो होतो. पायाखालचा रस्ता.मंगेशीला अनेकदा रात्री गेलो होतो.सरावाची वाट. पिंपळपानांची ओळखीचीसळसळ. अंधाराचा चिरत जाणारा कंदिलाचाप्रकाश. मी पिंपळ पानांच्यारोखाने निघालो, कारण ते खूणचे झाड होते.झाडाच्या समोरचा उतार म्हणजे मंगेशीलाजाणारी वाट. मी सावकाश पिंपळ पानांच्यासळसळीच्या आवाजाकडे निघालो.तोच एक अतिशय थंडगार वाऱ्याची झुळूकमाझ्या अंगाला लपेटू लागली, झुळूक इतकीथंडगार होती की एका क्षणात मीकुडकुडू लागलो. ग्रीष्माच्या थंडीत मलाकुणीतरी गंगोत्रीत बुडवतोय असा भासहोऊ लागला. आता पानांची सळसळवाढू लागली. आणि थंडीची झुळूक आताझोतात परिवर्तित झाली. आणि भपकन्भगभगणारा कंदील विझला. आणिकाळोखाच्या जगामधी यामृत आशांच्या चितावरूनी यापिशाच्च माझे भटकत आहेशांती नसेचि तया.हे काव्य माझ्या भोवती फेर धरू लागल.ती थंडगार झुळूक, तो थंडगार झोतसारे एकदम थांबले. माझे कुडकुडणे थांबले.आणि अचानक एक अतिशय थंड पण बारीकरेघेसारखी झुळूक माझ्या कानावरगुणगुणली. थंडगार शब्द कुणीतरी पुटपुटतगेले. माझ्या शरीरावर थंडीची लव उठली.मी मागे वळलो, गुरुजींच्या घराकडे जाऊलागलो. पण घर कोठे होते?एक खुरवट झाडीचा जीवघेणा उतार होता.म्हणजे मी रस्ता चुकलो होतो.आता थंडी संपली होती. पण पिंपळपानांचीसळसळ ऐकू येत होती. त्या आवाजाच्यादिशेने मी चालू लागलो. तोच माझ्याकानावर थंडगार सुस्कारा सोडावा तशीझुळूक सरारली. सळसळ ऐकू येतच होती,पण ती सळसळ, आंब्याच्या पानांची होती.मी त्या दोन आंब्याच्या झाडा मधोमधउभा होतो, मग खुणेचे ते पिंपळाचे झाडकोठे गेले? तोच माझ्या कानात कोणीतरीखुदकन् हसलं.त्या दचकून हसल्या सखवाताऱयांची धूळ अनावरआईने पणतीवरती मगहळूच घातली फुंकर…..आणि मग अंधाराला पूर आला,आणि मला जाणवलं की कोणा बैराग्यानेडोंगरावर मठी बांधण्याचा प्रयत्न केलाहोता, त्या अर्धवट भंगलेल्या मठीच्याचूणमातीच्या भिंतीजवळ आपण उभेआहोत. बसावे येथेच. भुकेने जीव व्याकुळलाआहे, आणि आता तहानहीलागली आहे. बसावे, इथेच बसावे.भरपूर सोडली आहेपडवीत निजेला जागअन् दूर तुझ्याहून दूरप्राचीन फुलांच्या बागामी प्राचीन फुलाला टेकून बसलो.मी मठीच्या सनातन भिंतीला टेकून विसावलो.कारण मठी लागली, म्हणजे आपण मंगेशीच्यारस्त्याला बरोबर लागलो,मी तेथेच बसलो.''ढळे अंतरिक्षातली भिंत भगवीजसा पानगळतीतला गारवाया अंगणीतील सूर्यास्त झाकूनपंखात घेतो जसा पारवा''आजूबाजूला बघितले तीच खुरटी झुडपं.एखाद झाड. लांबून पिंपळपानांची सळसळ''की वाळलेली ढिगाऱ्यात पानेकी पानीतुनी सर्प वेल्हाळतीअरण्यातल्या अश्वमार्गामध्ये तेमला गाठती वेढती, झोंबती''वर पाहिले तर नुसता अंधार,चंद्र, चंद्रमावळतीचा मृतप्रकाश, मृत चांदणेकोठेही मृतप्रकाशाच चिन्हच नाही.मी खाली मातीत बसलो. त्या चुणीदगडाच्याजीर्ण, भग्न भिंतीला पाठ टेकली. फारबरे वाटले. कोण असेल हा बैरागी?गोव्याचा की मुंबईचा?याने संसार त्याग का केला असेल?याला मोक्ष मिळाला असेल काय?हे सारे विचार मनात गर्दी करू लागले.आणि शरीर सुखावलं. एका अलौकिकआनंदाने मन भरल. जडातून चैतन्य बाहेरपडते. मुक्त जाले, मोरपिसापेक्षा सार हलके.मन आणि शरीर आनंदाने बहरून गेले.मी खालची माती उचलली आणि बैराग्यासारखी कपाळावर लावली.दर्पण नसतानाही मीच माझ्या मस्तकावरलाटिळा बरोबर आखू लागलो. म्हणजे मीदेहाबाहेर आलो होतो.मीच मलाच बघत होतोदृष्टीचा गेला डोळा पाहिलेतव भितरी पालटू जालाडोळा होता, दृष्टीही होती.पण त्या दृष्टीमध्ये त्याला पाहणारी दृष्टी नव्हती.ती दृष्टी आज प्राप्त जाहली,आणि देह देहातीत झाला.पिंपळपानांची सळसळ जोरात ऐकू येऊलागली. मी माझ्या जागेवरून उठलोआणि पिंपळाच्या झाडाकडे चालू लागलो.पानांची सळसळ जवळ आली.मी पिंपळाच्या झाडाजवळ गेलो. पण तेपिंपळाचे खुणेचे झाड नव्हतेच. ते मघाचेआंब्याचे झाड होते. म्हणजे गेले दोन तासमी त्या दोन आंब्यांच्या झाडाभोवती फेऱ्यामारतोय, काय म्हणावे या स्थितीला?भूत, पिशाच्च, मुंजा, हडळ की चकवा?नाही हे सारे मिथ्या आहे. भूत वगैरे काहीनसते. भुताला आस्तित्व नसतेच,भीतीला मात्र सनातन, प्राचीन भयदेह असतो.(क्रमशः). 