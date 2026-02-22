Premium|Deenanath Mangeshkar : शब्दांचे साम्राज्य संपते तेथे स्वराचे सुरू होते...

प्रीमियम आर्टिकल

Deenanath Mangeshkar : शब्दांचे साम्राज्य संपते तेथे स्वराचे सुरू होते...

Life story of Deenanath Mangeshkar : उर्दू गझलेच्या समृद्ध शब्दांनी दीनानाथांच्या भविष्यातील यशाची नांदी गायली. मात्र, त्याच रात्री मंगेशीच्या वाटेवर काळोखात रस्ता चुकलेल्या दीनानाथांनी 'देहाबाहेर' पडण्याचा जो अनुभव घेतला, तो त्यांच्या आध्यात्मिक आणि सांगीतिक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
सप्तरंग टीम
हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.com

मास्टर दीनानाथ यांच्या गुरुजींनी गायलेले गाणे ऐकून दीनानाथ भारावून गेले. त्यांनी गुरुजींना उर्दू भाषा शिकवायची विनंती केली, पण उशीर झाल्याने तू आता देवळात जा, असे त्यांनी सांगितले. गुरुजींच्या घरून दीनानाथ निघाले खरे... पण एका वेगळ्याच संकटात सापडले. काय झाले त्या संध्याकाळी?... सांगताहेत पंडितजी या भागात तो सारा प्रसंग, जो त्यांना लतादीदींनी सांगितला होता...

