Premium|Pregnancy Problems : तुमच्या आई होण्याचा आणि जंक फूडचा काय संबंध..? संशोधनं काय सांगतात?

पुणे - मी एरव्ही हॉटेलात गेले की कधीही चायनीज खायचे नाही. त्याचा वासही मला सहन होत नव्हता. मी चव घेण्यापलिकडे कधीही चायनीज खाल्लं नाही. पण प्रेग्नंसीमध्ये मला असं काय झालं माहिती नाही. मला फक्त चायनीज खावसं वाटत होतं. कदाचित हे सायकॉलॉजिकल असेल.. माहिती नाही. पण मला खूप खावसं वाटत होतं हे नक्की. त्यानुसार मी बरंच चायनीज खाल्लं.. पण ही गोष्ट जेव्हा माझ्या डॉक्टरांना समजली त्यावेळी मात्र त्यांनी मला थांबवलं. एखाद दुसऱ्या वेळी हे ठीक आहे पण प्रत्येकच वेळी खाऊ नकोस, चायनीज खाण्यात अनेकदा प्रिजर्वेटीव्हज आणि कलर असतात. त्यामुळे ते खाण्याने बाळावर परिणाम होऊ शकतो, असं डॉक्टरांनी सांगितलं असल्याचं रिमा सांगत होती.आई झाल्यावर आपल्याला हे खाऊ नको ते खाऊ नकोचे सल्ले मिळतातच. पण त्याही आधी आई जे अन्न खाते त्याचाही बाळावर परिणाम होतो असं विज्ञान सांगतं. हे केवळ आई होताना नाही तर त्याआधीही आई काय खाते आणि काय नाही याचा तिच्या आणि पर्यायाने होणाऱ्या बाळावरही परिणाम होत असतो.या विषयात अनेक संशोधनं झाली आहेत, यामध्ये आई जे जंक फूड खाते त्यामुळे बाळाच्या डिएनएवर काही परिणाम होतो का, आईच्या खाण्याचा मुलाच्या लठ्ठपणाशी संबंध असतो का, तसेच हल्ली महिलांमध्ये जे पीसीओडी आणि पीसीओएसच्या तक्रारी वाढल्यात, वंध्यत्वाच्या तक्रारी वाढल्यात त्याचा आपल्या खाण्याशी काही संबंध आहे का? तो संबंध असेलच तर तो कसा असतो, त्यामुळे काय अडचणी येतात, डॉक्टर याविषयी काय म्हणतात असं सगळं आपण या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत..मुळात जंक फूड कशाला म्हणायचं..?जंक फूड म्हणजेच अल्ट्रा प्रोसेस फूड. जो पदार्थ अनेक फॅक्टरी प्रक्रियेतून जातो, ज्याला टिकवण्यासाठी त्यामध्ये मीठ, साखर आणि प्रिजर्वेटिव्हचा वापर केलेला असतो अशा पदार्थांना साधारण अल्ट्रा प्रोसेस फूड म्हटलं जातं. या पदार्थांमध्ये जास्त साखर, मीठ, unhealthy fats, preservatives, artificial colors, flavors, emulsifiers असतात.चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, इंस्टंट नुडल्स, पॅकेज बिस्किट, फ्रोजन पिझ्झा, प्रोसेस मीट, फ्लेवर्ड योगर्ट, पॅकेज बेकरी पदार्थ यांसांरख्या पदार्थांचा समावेश होतो. थोडक्यात काय तर ज्या पदार्थांवर अती प्रक्रिया केली जाते त्याला जंक फूड म्हणता येईल. PCOS आणि PCOD किंवा वंध्यत्व यांसारख्या समस्या होण्यामागे नेमके कारण काय असते..?PCOS, PCOD आणि वंध्यत्व यांसारख्या समस्या होण्यामागे केवळ अनियमित पाळी एवढेच कारण नाही. यामध्ये अनेक कारणं आहेत. Polycystic Ovary Syndrome हा physical activity कमी झाल्यामुळे, chronic stress, obesity, processed food-heavy diet या कारणांमुळे होतो. संशोधनानुसार जंक फूड PCOS आणि PCOD वर थेट परिणाम करत नसले तरीही अलीकडील संशोधन दाखवते की, आहार पद्धतींमुळे इन्सुलिन रेसिस्टन्स, लठ्ठपणा आणि हार्मोनल असंतुलन वाढते, जे PCOS किंवा PCOD च्या मुख्य घटकांपैकी आहेत. त्यामुळेच PCOS असलेल्या महिलांनी साखर, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स आणि जंक फूड टाळावे असे वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद केले आहे. PCOS असलेल्या सर्व महिलांना infertility होतेच असं नाही, पण ovulation irregular होणे, eggs नियमित release न होणे या गोष्टी होतात. .Premium|Lancet Report: तुम्हालाही जेवताना काहीतरी ‘कुरूम-कुरूम’ हवेच असते का..? मग ‘लान्सेट’चा हा रिपोर्ट काय सांगतोय ते वाचाच..!.आई होत असताना महिलांचं शरीर कशाप्रकारे बदलत असतं?आई होत असताना केवळ शरिरातील काही भागात नाही तर स्त्रीच्या संपूर्ण शरिरावर आणि मनावरही परिणाम होत असतो. हार्मोन कमी जास्त होणे, रक्तप्रवाहात बदल होतात, वजन आणि चयापचय क्रिया यातही बदल होतो, मेंदू आणि भावना यांच्यामध्ये बदल होत असतात, हाडं आणि पोश्चर बदलत असतं, प्रतिकारशक्ती बदलते, त्वचा आणि केस बदलतात. त्यामुळे स्त्रियांसाठी हा पुन्हा एकदा जन्मच मानला जातो. आई जे खाते त्याचा परिणाम मुलांच्या डिएनएवर होतो का?खरं तर याचं थेट उत्तर नाही असंच आहे. पण याचा परिणाम होतो असं विज्ञान सांगतं. आपल्या शरीरात genes असतात. या जीन्सचं वागणं हे आपल्या खाण्यावर बहुतांशी अवलंबून असतं. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान नेदरलँड्समध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. यावेळी झालेल्या अभ्यासात संशोधकांना असं आढळून आलं की, ज्या महिलांनी pregnancy दरम्यान severe malnutrition अनुभवला, त्यांच्या मुलांमध्ये पुढे लठ्ठपणा, मधुमेह, ह्दयाचे आजार दिसून आले. Dutch Hunger Winter Study म्हणून प्रसिद्ध असलेला हा अभ्यास developmental origins of health theory मध्ये खूप महत्त्वाचा मानला जातो. काही animal studies मध्ये pregnancy दरम्यान high-fat आणि high-sugar diet मुळे चयापचय, इन्सुलिन, फॅट स्टोअरेज जीन्स दिसून आले. म्हणजेच असे म्हणता येईल की, आईच्या खाण्याने DNA बदलत नाही पण जीन्सचं वागणं बदलू शकतं..मुलांचे कमी वजन भरण्याचा किंवा लठ्ठपणाचा आणि आईच्या खाण्याशी काय संबंध असतो?Examining the association between maternal junk food consumption and obesity among children: evidence from a cross-sectional survey in India हा अभ्यास २०२५ मध्ये प्रकाशित झाला होता. तो Tata Institute of Social Sciences, International Institute for Population Sciences आणि IIT Mandi शी संबंधित संशोधकांनी केला होता. या अभ्यासात भारतातील NFHS-5 (National Family Health Survey 2021) मधील डेटा वापरण्यात आला. अभ्यासकांनी ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जवळपास १ लाख ९१ हजार लहान मुलांच्या डेटाचा अभ्यास केला. या अभ्यासातून समोर आले की, ज्या मातांमध्ये junk food consumption जास्त होतं, त्यांच्या मुलांमध्ये obesity किंवा overweight चं प्रमाण अधिक दिसलं. संशोधकांच्या statistical analysis नुसार high junk food intake असलेल्या मातांच्या मुलांमध्ये overweight किंवा obesity चा धोका सुमारे ३९ टक्के जास्त आढळला.तर याऊलट युनिसेफच्या बाल पोषण अहवाल २०२५ नुसार, गरोदरपणात अल्ट्रा-प्रोसेस्ड आणि जंक फूडचे सेवन करणाऱ्या मातांमध्ये लो बर्थ वेट म्हणजेच कमी वजनाची बाळं आणि प्री-टर्म डिलिव्हरी म्हणजेच वेळेआधीच प्रसुती होणे यांचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे जंक फूड हे दोन्ही प्रकारे बाळाच्या आरोग्याला धोका पोहोचवू शकते हे संशोधनांनी सिद्ध झाले आहे..Premium|Double Standard Food: एकाच कंपनीचे चिप्स आणि चॉकलेट भारतात घातक आणि परदेशात आरोग्यदायी.! असं का? .गर्भावस्थेत आणि त्याही आधीपासून बाहेरचं फूड किंवा जंक फूड का टाळायचं..?भारतातील BMJ Open 2024 अभ्यास दाखवतो की गर्भवती महिलांमध्ये आयर्न, कॅल्शियम, फॉलिक अॅसिडची तीव्र कमतरता आहे. जंक फूडमध्ये हे पोषक घटक नसतात, त्यामुळे कुपोषण वाढते. World Health Organization आणि American College of Obstetricians and Gynecologists यांच्या pregnancy nutrition guidelines नुसार, गर्भावस्थेत आणि pregnancy planning च्या काळात balanced, nutrient-rich diet महत्त्वाचा मानला जातो. कारण या काळात आईचा आहार फक्त तिच्या आरोग्यावर नाही, तर बाळाच्या growth, metabolism आणि pregnancy outcomes वरही परिणाम करू शकतो. गर्भावस्थेत जंक फूड टाळल्याने आईचे पोषण सुधारते, बाळाचे जन्म वजन योग्य राहते, आणि भविष्यातील लठ्ठपणा आणि डायबिटीजचा धोका कमी होतो.डोहाळे लाड करून घेताना आईने कोणती काळजी घ्यायला हवी?डोहाळे लाड हे मुलींनी जरूर करून घ्यावेत. मात्र हे करत असताना आपल्यावर दीर्घ काळासाठी परिणाम करू शकतील असे पदार्थ मात्र खाणे टाळावे. अनेक महिला अल्कोहोलचे सेवनही करतात तेही शरीरासाठी घातक आहेच. पण त्यासोबतच सतत बाहेरचे म्हणजेच हॉटेलचे जेवण टाळावे, कारण अनेकदा या जेवणात कलर, प्रिजर्वेटीव्ह, फ्लेवर असतात जे एकूणातच सर्वांच्याच शरिराला घातक असतात. त्यातच आईच्या शरिराला तर ते जास्त परिणामकारक ठरू शकतात. म्हणून जी काही खाण्याची हौस करून घ्यायची आहे ती शक्यतो घरीच करून घ्यावी.यासोबतच तुमच्या आहारात योग्य प्रोटीन म्हणजेच डाळी, कडधान्य, दूध आणि अंडी असावे. लोहासाठी पालक, मेथी, खजूर, डाळींब यांसारखे पदार्थ असावे, कॅल्शियमसाठी दूध, दही, पनीर (घरचे) असावे, तर फॉलिक असिडसाठी हिरव्या पालेभाज्या आणि कडधान्य असावीत. या गोष्टी पूर्ण करून तुम्ही तुमचे आणि बाळाचे लाड नक्कीच करवून घेऊ शकता.-------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.