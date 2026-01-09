Premium|peer review transparency : विज्ञानात पारदर्शकता हवी

डॉ. मिलिंद वाटवे- विज्ञान संशोधकविज्ञानात एक प्रकारचा वंशवाद आणि वसाहतवाद पोसला जात आहे आणि गोपनीयता हा त्याचा पाया आहे, अशी टीका वाढत्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकतेची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.निव्वळ परंपरेने रुजलेल्या प्रथांना जेवढं महत्त्व धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात आहे, तितकंच विज्ञानातही आहे. अमेरिकेत गेल्याच आठवड्यात घडलेल्या एका घटनेने अशा एका प्रथेला आव्हान दिले गेले आहे. ती प्रथा आहे विज्ञान नियतकालिकात एखादा शोधनिबंध छापण्यापूर्वी केल्या जाणाऱ्या गोपनीय परीक्षणाची म्हणजे ‘पिअर रिव्ह्यू’ची. रॅँड पॉल या सिनेटरने सायन्स आणि इतर काही नियतकालिकांच्या संपादकांना पत्र लिहून एका संदर्भातली गोपनीय परीक्षणे आणि ई-मेल उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. याला संदर्भ आहे कोविडच्या विषाणूच्या उगमासंबंधी. हा विषय पूर्वीच खूप चावून चघळून त्यातून स्पष्ट काही निघालेलं नाही आणि निघण्याची शक्यताही फारशी दिसतं नाही. पण त्यानिमित्ताने ‘पिअर रिव्ह्यू’च्या गोपनीयतेला जे आव्हान दिलं गेलं आहे, त्याचे संशोधन क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .Premium|study Room : पारदर्शक निवडणुकांसाठी आयोगाकडून विशेष फेरतपासणी.मुळात परीक्षणांच्या गोपनीयतेची प्रथा काही अभ्यासपूर्वक आलेली नाही. कुणी काही प्रयोग करून वा डेटा वरून गोपनीयतेमुळे विज्ञानाची विश्वासार्हता वाढते, असे दाखवलेले नाही. विज्ञानातले खूपसे क्रांतिकारी शोध जसे उत्क्रांती, पुंजवाद, सापेक्षता सिद्धांत, क्वांटम भौतिकी, DNA ची रचना हे गोपनीय परीक्षणप्रथा सुरू व्हायच्या आधीच लागलेले आहेत. सर्व नियतकालिकांनी गोपनीय परीक्षणाची प्रथा १९७०च्या दशकात वापरायला सुरुवात केली; पण त्यासाठी काही सैद्धांतिक आधार, प्रयोग, तज्ज्ञांची बैठक असे काही करून नाही. एखादा साथीचा रोग पसरतो तशी ही प्रथा नियतकालिकांमध्ये पसरत गेली. अल्पकाळात तो विज्ञानाचा मूलभूत आधार आहे अशी एक श्रद्धा पसरली. ती अजूनही बऱ्याच संशोधकांच्या मनात आहे पण या श्रद्धेला अलीकडेच प्रयोग आणि डेटाच्या आधारावर आव्हान देण्यात आले आहे.गोपनीयतेच्या पोटात हळूहळू पक्षपात, वंशवाद, पूर्वग्रह, एखाद्या संशोधक गटाचे काम दाबून टाकणे, संपादक आणि संशोधक यांच्यातील साटेलोटे यासारख्या गोष्टी वाढत गेल्या आणि त्यातल्या काही उघडकीलाही आल्या. पण गोपनीयतेमुळे, उघडकीला आलेला पक्षपात हे हिमनगाचे टोक असणार हे उघड आहे. विज्ञानात एक प्रकारचा वंशवाद आणि वसाहतवाद पोसला जात आहे आणि गोपनीयता हा त्याचा पाया आहे, अशी टीका वाढत्या प्रमाणावर होत आहे. अलीकडे काही मोजक्या नियतकालिकांनी आपले सर्व संपादकीय व्यवहार पारदर्शक करायला सुरुवात केली आहे. पण त्याचं प्रमाण अत्यल्प आहे. गोपनीयता ही या क्षेत्रात या बाबतीत पवित्र प्रथेप्रमाणे मानली गेली आहे..विज्ञानात एरवी पारदर्शकता अत्यावश्यक मानली गेली आहे. पण पिअर रिव्ह्यू हा अपवाद का करायचा याला प्रथेखेरीज दुसरं कारण दिसत नाही. त्याखेरीज बहुतेक संपादकांना ती सोयीची वाटते आणि त्या पांघरुणाखाली अनेक चुकीचे निर्णयही झाकून राहतात हेही महत्त्वाचं कारण. पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्यांचा मुद्दा असा की, चुका बऱ्याचदा अपरिहार्य असतात. चुकणे हा मनुष्यस्वभाव आहे आणि त्याची संपादकांना लाज वाटण्याचे कारण नाही. पण चुकांवर पांघरून घालणे विज्ञानविरोधी आहे, म्हणून सर्व संपादकीय व्यवहार पारदर्शक राखला पाहिजे. पारदर्शकतेच्या पुरस्कर्त्यांनी आपल्या समर्थनार्थ डेटाही दिला आहे. प्रयोगही केले आहेत.एका प्रयोगात एकच लेख एकदा मोठ्या प्रसिद्ध नावाने आणि दुसऱ्यांदा अप्रसिद्ध नवख्या नावाने पाठविण्यात आला. अशी परीक्षा सुमारे तीन हजार वेळा केली गेली. तेव्हा संपादक आणि गोपनीय राहणाऱ्या परीक्षकांनी मोठ्या नावाने आल्यावर तो बहुतेक वेळा स्वीकारला आणि छोट्या नावाने आल्यावर बहुतेक वेळा नाकारला. म्हणजे मजकुरापेक्षा लेखकाच्या नावावर विज्ञान खपविता येतं, असं दिसतं. संशोधनाला निधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था अशी असते की, संशोधकांकडून कामाचे प्रस्ताव मागविण्यात येतात. त्यावर तज्ज्ञांनी परीक्षण करणे आवश्यक असते. हेही बहुधा गोपनीय असते. एका प्रयोगात सर्व प्रस्तावांचे बारकावे ज्या भागात लिहिलेले असतात तो काढून तिथे असंबद्ध मजकूर घुसडला. तरीही प्रस्ताव परीक्षण समितीने काही प्रस्तावांची नेहमीप्रमाणे निवड करून त्याची घोषणा केली. यावरून मजकून बारकाईने न वाचताच परीक्षण केले जाते हे उघडकीला आले. गोपनीयतेच्या नावाखाली एरवी हे सहजपणे खपून जाते. हे आणि असे अनेक प्रायोगिक अभ्यास आता प्रसिद्ध झाले आहेत आणि ते ही प्रतिष्ठेच्या ‘पिअर रिव्ह्यूड’ नियतकालिकांमध्ये हा एक मजेदार विरोधाभास आहे..Premium|Diella AI Minister Albania : डिएलाच्या निमित्ताने आदर्शाचे नवे पाऊल.परीक्षणांचा दर्जानुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आणखी एका अभ्यासाने एक लाख चाळीस हजार पारदर्शक आणि एक लाख सतरा हजार गोपनीय परीक्षणांचा तौलनिक अभ्यास करून असे दाखवले की, पारदर्शक परीक्षणांचा सरासरी दर्जा गोपनीय परीक्षणांपेक्षा अधिक चांगला असतो. याचे कारण पारदर्शकतेमुळे जबाबदारीची जाणीव वाढते. गोपनीयतेखाली बेजबाबदारपणा खपून जातो. यावर गोपनीयतेच्या पुरस्कर्त्यांनी काही उत्तर दिले आहे का? तर नाही. त्यांनी केवळ मौनच बाळगले आहे. गोपनीयतेचे फायदे दाखविणारा अभ्यासच उपलब्ध नाही. ती एक समजूत किंवा श्रद्धाच आहे. एखादी गोष्ट चुकीची आहे हे सिद्ध झाल्यानंतर ती सोडून देणे हे विज्ञानाचे महत्वाचे तत्त्व आहे. चुकीचे सिद्ध होऊनही आपल्या समजांमध्ये बदल न करणाऱ्यांना वैज्ञानिक म्हणताच येत नाही. पण प्रश्न विज्ञानाचा नसून विज्ञानात आपली सत्ता आणि एकाधिकारशाही वाढवण्याचा असेल तर अशा नियातकालिकांकडून पारदर्शकतेला विरोध होईल हे उघड आहे. टीकेला काही उत्तर न देण्यामधूनही विज्ञाननियतकालिकांचे हेतू स्पष्ट होतात.आता रॅँड पॉल या सिनेटरने या गोपनीय कागदपत्रांची उघडपणे मागणी केल्यानंतर नियतकालिकांच्या जगात खळबळ माजली आहे. नक्की काय करावे हे संपादकांना समजेनासे झाले आहे. कारण गोपनीयता ही केवळ प्रथाच आहे. त्याच्या मागे काही अभ्यासपूर्वक तयार केलेले धोरण नाही. काही सुस्पष्ट कायदेही नाहीत. तो लेखकांशी केलेला करार आहे, असा फारतर बचाव करता येईल. काही नियतकालिके लेखकांकडून तशा करारावर स्वाक्ष 