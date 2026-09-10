Premium| PM Surya Ghar Yojana : घरावर सोलर बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ७८ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान; महाराष्ट्र सरकारकडून BPL, SC, ST, EWS वर्गासाठी विशेष सवलती!

आजच्या काळात वीज बिल म्हणजे दर महिन्याला प्रत्येकाच्या खिशाला नियमित येणारा खर्च. पण जर घराच्या छतावर पडणाऱ्या सूर्यप्रकाशाचा वापर करून वीज आपण घरीच तयार केली तर? याच कल्पनेवर केंद्र सरकारने ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना’ सुरू केली आहे.या योजनेसाठी रु ७५,०२१ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेत १ किलोवॅट साठी रु ३०,०००, २ किलोवॅटसाठी रु ६०,००० आणि ३ किलोवॅटसाठी रु ७८,००० केंद्रीय अनुदान मिळते. या योजनेला महाराष्ट्र सरकारच्या SMART योजनेची जोड मिळाल्याने आता अनेकांना स्वत:च्या खिशातील फक्त २,५०० रुपये टाकून घराच्या छतावर सोलर उभारता येऊ शकतो. SMART योजनेअंतर्गत बीपीएल, एससी, एसटी आणि एडब्लूएस कुटुंबांना अतिरिक्त मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरीकांना या योजनेच्या माध्यमातून खूप सारे पैसे वाचवता येऊ शकतात?सोलर बसवल्यानंतर खरंच वीज बिल शून्य होईल का? ही सौरऊर्जा सरकारला विकून पैसे कमवता येऊ शकतात का? सोलर बसवण्याचा खर्च नेमका किती येतो? अर्ज करण्यापासून खात्यात पैसे येईपर्यंत कोणकोणते टप्पे असतात? या सगळ्या प्रश्नांची सोप्या भाषेत उत्तरे जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून..पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना नेमकी काय आहे?घराच्या छतावर पडणारा सूर्यप्रकाश आपण फक्त उन्हासाठी वापरतो, पण त्याच सूर्यप्रकाशातून आपल्या घराची वीज तयार झाली तर? हीच कल्पना घेऊन केंद्र सरकारने पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू केली. ही योजना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली असून, घरगुती ग्राहकांना छतावर सोलर सिस्टिम बसवण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. तर या योजनेसाठी तब्बल रु ७५,०२१ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. देशातील १ कोटी घरांच्या छतावर सोलर सिस्टिम बसवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.या योजनेतून घरांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीज मिळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र याचा अर्थ सरकार तुमच्या खात्यात दर महिन्याला ३०० युनिट वीज पाठवणार आहे, असा अजिबात नाही. तुमच्या छतावर बसवलेली सोलर सिस्टिम सूर्यप्रकाशापासून वीज तयार करेल. त्यामुळे ग्रिडकडून घ्यावी लागणारी वीज कमी होईल आणि साहजिकच वीज बिलही कमी होण्यास मदत होईल.ही योजना अत्यंत वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. २२ जुलै २०२६ पर्यंत ३९.७२ लाख छतांवर सोलर सिस्टिम बसवण्यात आल्या असून, त्याचा फायदा ४८ लाखांहून अधिक कुटुंबांना झाला आहे. विशेष म्हणजे DISCOMच्या माहितीनुसार, सोलर बसवल्यानंतर १८.९३ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांचे किमान एका बिलिंग कालावधीतील वीज बिल शून्य रुपये आले..या योजनेअंतर्गत किती अनुदान मिळणार?आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, सरकार किती पैसे देणार? तर पीएम सूर्य घर योजनेत सोलर सिस्टिमच्या क्षमतेनुसार केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते.सोप्या भाषेत सांगायचं तर, १ kW सोलर सिस्टिमसाठी रु ३०,०००, २ kW सिस्टिमसाठी रु ६०,०००, तर ३ kW सिस्टिमसाठी कमाल रु ७८,००० अनुदान मिळते. म्हणजेच ३ kW पर्यंतची सिस्टिम घेतली तर क्षमता वाढेल तसं अनुदानही वाढतं.पण इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. तुम्ही ३ kWपेक्षा मोठी सोलर सिस्टिम, उदाहरणार्थ ५ kW किंवा १० kW बसवली, तरी केंद्र सरकारचं अनुदान रु ७८,००० पेक्षा जास्त मिळणार नाही. म्हणजे सिस्टिम मोठी केली म्हणून अनुदान अमर्याद वाढत नाही..SMART योजनेअंतर्गत BPL , SC, ST, EWS कुटुंबांना सोलरवर अतिरिक्त मदतघराच्या छतावर सोलर बसवायचा म्हटलं की सुरुवातीचा खर्च अनेकांना मोठा वाटतो. पण महाराष्ट्रातील काही पात्र कुटुंबांसाठी SMART योजनेअंतर्गत अतिरिक्त राज्य मदत मिळत असल्याने हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.यामध्ये केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्य घर योजनेच्या अनुदानासोबत राज्य सरकारची मदत मिळते. उदाहरणार्थ, दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) ग्राहकांना केंद्राचे रु ३०,००० आणि राज्याचे रु १७,५००, म्हणजे एकूण रु ४७,५०० पर्यंत अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे या गटातील लाभार्थ्यांचा स्वतःचा हिस्सा रु २,५०० इतका राहू शकतो.तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या EWS लाभार्थ्यांना राज्याकडून रु १५,००० अतिरिक्त मदत मिळू शकते. त्यांच्यासाठी केंद्राचे रु ३०,००० आणि राज्याचे रु १५,००० मिळून रु ४५,००० पर्यंत मदत होऊ शकते आणि लाभार्थ्यांचा हिस्सा रु ५,००० असू शकतो.या योजनेत रु ५०,००० ही बेंचमार्क किंमत मानली जाते. व्हेंडरचा प्रत्यक्ष खर्च यापेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागू शकते.अर्जासाठी MSEDCLचे I-SMART पोर्टल, पीएम सूर्य घरचे राष्ट्रीय पोर्टल किंवा जवळचे MSEDCL कार्यालय यांचा वापर करता येतो. आधार कार्ड, वीज बिल, BPL दाखला किंवा SC/ST प्रमाणपत्र, छताच्या वापराचा पुरावा आणि बँक खात्याची माहिती अशी कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात. SMART योजनेत व्हेंडरची निवड MSEDCLच्या प्रक्रियेनुसार केली जाऊ शकते. त्यामुळे स्वतःहून कोणताही विक्रेता निवडण्याआधी अधिकृत नियम तपासा. थोडक्यात, BPL आणि SC/ST EWS कुटुंबांना सोलर बसवण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून द्यावा लागणारा पैसा खूपच कमी होऊ शकतो..पीएम सूर्य घर योजनेसाठी पात्रतेच्या अटी काय आहेत?पीएम सूर्य घर योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर सर्वात आधी आपण या योजनेसाठी पात्र आहोत का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या योजनेतील केंद्रीय अनुदान म्हणजेच CFA मुख्यतः घरगुती (Residential) ग्राहकांसाठी आहे. त्यामुळे व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना या योजनेअंतर्गत घरगुती सोलरसाठी CFA मिळत नाही. सरकारी क्षेत्रालाही या स्वरूपाचे घरगुती अनुदान लागू नाही.मग सामान्य घरमालकासाठी पात्रतेच्या अटी काय आहेत? अर्जदार भारतीय नागरिक असावा. त्याच्याकडे सोलर सिस्टिम बसवण्यासाठी योग्य छताची जागा असावी आणि संबंधित DISCOMचे वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. तसेच त्याच सोलर सिस्टिमसाठी यापूर्वी कोणतेही अनुदान घेतलेले नसावे.आता भाडेकरूंचा प्रश्न थोडा वेगळा आहे. भाडेकरू म्हणजे आपोआप अपात्र, असे नाही. भाडेकरूकडे छताचा कायदेशीर वापर करण्याचा अधिकार असल्याचे दाखवणारा भाडेकरार, आवश्यक असल्यास मालकाची NOC आणि संबंधित वीज कनेक्शन असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच तो त्या वीज कनेक्शनचा ग्राहक असणे आवश्यक आहे..सोलर बसवण्याचा खर्च किती? कोणत्या गोष्टींचा खर्चावर परिणाम होतो?घराच्या छतावर सोलर बसवायचा म्हटलं की फक्त १ kW म्हणजे किती? एवढं पाहून चालत नाही. सोलरची किंमत कंपनी, पॅनेल आणि इन्व्हर्टरची गुणवत्ता, छताची रचना, बसवण्याची पद्धत आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार बदलू शकते.उदाहरणार्थ, २०२६च्या बाजारातील अंदाजानुसार १ kW सोलर सिस्टिमची किंमत साधारण रु ५५,००० ते रु १.३० लाख, २ kWची रु १.१० ते रु १.९० लाख, तर ३ kWची रु १.६८ ते रु २.४० लाख असू शकते. मोठ्या किंवा प्रीमियम कंपन्यांची किंमत तुलनेने जास्त असू शकते, तर स्थानिक व्हेंडर्सकडे कमी किंमतीचे पर्याय मिळू शकतात.यातून केंद्र सरकारचे अनुदान वजा केल्यावर अंदाजे खर्च असा राहू शकतो. १ kWसाठी रु २५,००० ते रु १ लाख, २ kWसाठी रु ५०,००० ते रु १.३० लाख आणि ३ kWसाठी रु ९०,००० ते रु १.६२ लाख. मात्र प्रत्यक्ष खर्चासाठी व्हेंडरचे लेखी कोटेशन घेणे महत्त्वाचे आहे.मग आपल्या घरासाठी किती kW योग्य? साधारणपणे महिन्याला १००–१५० युनिट वापर असेल तर १ kW, १५०–२५० युनिटसाठी २ kW आणि २५०–३५० युनिटसाठी ३ kW सिस्टिमचा विचार करता येतो. छताची जागाही महत्त्वाची आहे. साधारण १ kWसाठी १००, २ kWसाठी २०० आणि ३ kWसाठी ३०० चौ. फूट जागा लागू शकते.तसेच पॅनेलचा ब्रँड, इन्व्हर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, केबल, अर्थिंग, नेट मीटरिंग, छताची उंची, सावली आणि वॉरंटी-सर्व्हिस यामुळे किंमत बदलू शकते..Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज.पीएम सूर्य घर योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रियाआता योजना समजली, अनुदान किती मिळतं हेही समजलं. पण अर्ज करायचा कसा? तर ही प्रक्रिया ऑनलाइन आहे आणि ती राष्ट्रीय पोर्टलवरून सुरू करता येते.सर्वप्रथम पीएम सूर्य घर योजनेच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करा. नोंदणी करताना तुमचे राज्य आणि वीज वितरण कंपनी म्हणजेच DISCOM निवडावी लागते. त्यानंतर तुमचा वीज ग्राहक क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक वापरून लॉगिन करून छतावरील सोलर सिस्टिमसाठी ऑनलाइन अर्ज भरायचा.अर्ज केल्यानंतर लगेच सोलर बसवायचा नाही. आधी तुमच्या DISCOMकडून परवानगी आवश्यक आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत सौरऊर्जेसंबंधीची यंत्रणा विकणाऱ्या विक्रेत्याची निवड करून सोलर सिस्टिम बसवता येते.सिस्टिम बसल्यानंतर पुढची महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे नेट मीटरिंग. यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर DISCOMकडून सोलर सिस्टिमची तपासणी केली जाते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कमिशनिंग प्रमाणपत्र मिळते.यानंतर अनुदानासाठी तुमच्या बँक खात्याची माहिती आणि कॅन्सल्ड चेक पोर्टलवर जमा करावा लागतो. आवश्यक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान DBT म्हणजेच Direct Benefit Transferद्वारे थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार, अंतिम आवश्यक माहिती जमा केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अनुदान मिळू शकते.आणखी एक चांगली गोष्ट म्हणजे अर्ज कुठे अडकला आहे, हे जाणून घेण्यासाठी वारंवार कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. राष्ट्रीय पोर्टलवर लॉगिन करून अर्जाची स्थिती ऑनलाइन तपासता येते. अर्ज मंजूर झाला का, सोलर सिस्टिमचे बसवणे, तपासणी आणि कमिशनिंग अशा टप्प्यांवर अर्जाची प्रगती पाहता येते. तसेच कमिशनिंगनंतर अनुदानाची स्थितीही ऑनलाइन तपासता येते..Premium|Maharashtra power sector : भविष्यातील ऊर्जा क्रांती; सौरऊर्जेमुळे वीजकपात इतिहास जमा होणार? राज्याच्या ध्येयाचा आणि आव्हानांचा आढावा .सोलरची वीज विकून पैसे कमवता येतात का?हो, सोलरमधून तयार झालेली अतिरिक्त वीज ग्रिडला देता येते आणि काही परिस्थितीत त्याचे पैसेही मिळू शकतात. मात्र घरगुती ग्राहकांसाठी याचा अर्थ दर महिन्याला सोलरची वीज विकून थेट पैसे खात्यात जमा होतील, असा नाही.सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी नेट मीटरिंग ही पद्धत जास्त वापरली जाते. दिवसा सोलरमधून घराच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज तयार झाली, तर ती ग्रिडला जाते आणि तिचे क्रेडिट मिळते. रात्री किंवा सोलरचे उत्पादन कमी असताना ग्रिडमधून वीज घेतली, तर त्या क्रेडिटचा वापर होतो. म्हणजे महिन्याच्या बिलात आधी तुमची घेतलेली आणि ग्रिडला दिलेली वीज यांचा हिशेब केला जातो.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दर महिन्याला अतिरिक्त विजेचे पैसे मिळत नाहीत, तर तुमच्या बिलात क्रेडिट मिळते. पण जर तुम्ही सरकारला दिलेली वीज खूप जास्त असेल, तर २०२६-२७ MERCच्या नियमानुसार तुम्हाला रु २.८२ प्रति युनिट असे पैसे मिळू शकतात.जर तुमचा उद्देशच १००% वीज ग्रिडला विकणे असा असेल, तर ग्रॉस मीटरिंगचा पर्याय आहे. यात तयार झालेली संपूर्ण वीज ग्रिडला दिली जाते आणि त्यासाठी DISCOMसोबत स्वतंत्र वेगळा करार करावा लागतो. MSEDCLसाठी दिलेला APPC दर रु ५.४० प्रति युनिट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.