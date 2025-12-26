Premium|Maharashtra Municipal Election Analysis : महायुती आणि महाआघाडीत 'आपुलाची वाद आपणाशी'; जागावाटपावरून मित्रपक्षांतच जुंपली!

किशोर आपटेनगर परिषदा-नगर पंचायतींच्या निवडणुकीनंतर आता महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. या प्रचारामध्ये महायुतीतील मित्रपक्षांमध्येच संघर्ष दिसून आला. निवडणूक जवळ आली की मित्रपक्षांमधील मतभेद वाढतात आणि निकालानंतर नवी समीकरणे तयार होतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थिर युतीपेक्षा बदलती आघाडी हीच स्थायी बाब ठरत आहे, असेच सध्याच्या परिस्थितीवरून वाटते.नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यानंतर उभय नेत्यांमध्ये आगामी महापालिका निवडणूक युती करून लढण्याबाबत दोन तास चर्चा झाली, असे चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र, याबाबत स्थानिक पातळीवरील जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष प्रभारी दर्जाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना चर्चा करण्याची मुभा दिल्याचे दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांनी सांगितले आणि इथेच ‘ग्यानबाची मेख’ आहे. .‘प्रदेश’ की ‘प्रवेश कार्यालय’भेट घेऊन चर्चा करणारे वरिष्ठ नेते किंवा दिल्लीतील हायकमांड युती करायची की नाही, हे ठरवणार नाही, तर स्थानिक पातळीवरील संघटनेला ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यापूर्वी रवींद्र चव्हाण यांनी काही महिन्यांपासून स्थानिक पातळीवरील अन्य पक्षांबरोबरच मित्रपक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचेही भाजपमध्ये धडाधड प्रवेश करून घेतले. त्यामुळे मुंबईत भाजप मुख्यालयाला पूर्वी ‘प्रदेश कार्यालय’ म्हणायचे ते आता ‘प्रवेश कार्यालय’ म्हटले जावू लागल्याचे सांगण्यात येते! त्यावरून शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी अनेकदा दिल्लीत जाऊन वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या.आहे मनोहर तरी!महायुतीमध्ये प्रामुख्याने भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यासोबत रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), काही प्रादेशिक पक्ष, अपक्ष आमदार यांचा समावेश आहे. महायुतीची सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे सत्तेतील संसाधने, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वय आणि मजबूत संघटन. त्यातही भाजपकडे संघटनात्मक ताकद, आर्थिक साधनसंपत्ती, प्रचारयंत्रणा आहे. तर शिंदे गटाकडे शिवसेनेचा परंपरागत विशेषतः शहरी-उपनगरी मतदाराचा वर्गाचा काही भाग आहे. अजित पवार गटाकडे सहकार, ग्रामीण भाग, मराठा-ओबीसी समीकरण; याशिवाय काही प्रमाणात मुस्लिम आणि अन्य धर्मिय मतदारांच्या समर्थनाचे समीकरण आहे. या तिन्ही प्रमुख घटकपक्षांकडे सध्या धनशक्तीचा जोर असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. तसेच महायुतीत सत्तेत असतानाही काही अंतर्गत संघर्ष स्पष्ट दिसतात..Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.आपुलाची वाद आपणाशी?त्यात भाजप व शिंदे गटातील नेतृत्व व श्रेयवादाचा संघर्ष अनेकदा दिसतो, अगदी विधानसभा निकालानंतर मिळालेल्या अफाट यशाचे श्रेय त्या काळातील मुख्यमंत्री शिंदे यांचे की भाजपचे यावर अनेकदा चर्चा झडल्या. तर अजित पवार गटाला अपेक्षित राजकीय वजन न मिळाल्याची भावनाही वारंवार समोर येताना दिसली. त्यामुळे अनेक वर्षांनी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जागावाटपावरून तिन्ही पक्षांचा ‘आपुलाची वाद आपणाशी’ होताना दिसत आहे. मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) युती टिकवण्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून समन्वयकाची भूमिका निभावली गेल्याचे अलिकडेच बिहार निवडणुकीत आणि त्यानंतरही दिसत आहे. भाजप मित्रपक्षांचे राजकारणच संपुष्टात आणते, असा आरोप भाजपचे विरोधक विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्याकडून केला जातो. संजय राऊत यांनी त्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’पासून पंजाबच्या अकाली दल आणि ओडिशाच्या बिजू जनता दलापर्यंतची उदाहरणे देत, एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला ‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशी वागणूक दिली जाईल असे भाकीत केले आहे. असे असले तरी लोकसभेतील फाटाफुटीच्या चर्चांमुळे महायुतीचे झालेले नुकसान लक्षात ठेवून भाजपचे नेते सावधपणे महायुती करण्याचा विवार करतात, तेव्हा त्यांच्या समोरील राजकीय फायद्याच्या संधी प्रामुख्याने स्पष्ट होताना दिसतात.त्यातही केंद्र-राज्य एकाच विचारसरणीचे सरकार असल्याचा फायदा तिन्ही पक्षांना होणार आहे. त्यामुळे आता वेगळे लढायचे आणि सरकारमध्ये एकत्र राहायचे हा फॉर्म्युला अगदीच लोकांसमोर जाताना अडचणीचा ठरणार. त्याशिवाय विकास, पायाभूत सुविधा, उद्योग यांवर आधारित प्रचार करताना विरोधकांची विभागलेली मतपेढी काबीज करण्याचा सर्वाधिक फायदा सोबत राहून लढण्यात भाजपलाच होणार आहे. संघटना आणि नियोजन यांची शक्ती तिन्ही पक्षांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या भाजपकडेच सर्वाधिक आहे. मुंबई-ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस नगण्य आहे, तर पुणे, पिंपरी-चिंचवड भागात शिवसेना नगण्य आहे, मात्र भाजप दोन्हीकडे बऱ्यापैकी शक्ती राखून आहे. तरीही महायुतीसमोर काय आव्हाने आहेत?.महायुतीसमोरील आव्हानेत्यात सर्वांत महत्त्वाचे सरकारविरोधी असंतोष राज्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ग्रामीण भागात प्रचंड असंतोष आहे, त्याशिवाय सामान्य मतदारांसमोर बेरोजगारी, महागाई यांसारखे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहेत. व्यापारी, जीएसटीसारख्या करप्रणाली, बँकिंग कायद्यांच्या जाचाला कंटाळले आहेत. तर मित्रपक्षांमध्ये नेहमीच निधी वाटपावरून दीर्घकालीन विश्वासाचा अभाव वारंवार व्यक्त होताना दिसतो. तिघांमध्ये समानतेचे तत्त्व असावे सांगण्यात येते, मात्र तसे होताना दिसत नाही.महाआघाडीची वस्तुस्थितीदुसरीकडे महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस; तसेच समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष, काही प्रादेशिक संघटना सहभागी आहेत. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये राजकीय सामर्थ्य म्हणजे भाजपच्या धडाकेबाज राजकारणाला सामायिक विरोधी भूमिका आणि भावनिक अस्मितेच्या राजकारणाचा बाज. उद्धव ठाकरे गटाकडे मराठी अस्मिता, शिवसेना परंपरा याचा मुद्दा आहे. शरद पवार गटाकडे अनुभव, ग्रामीण पकड, राजकीय चाणाक्षपणा आहे. काँग्रेसकडे दलित-आदिवासी-अल्पसंख्याक मतदार आणि राष्ट्रीय पातळीवरील उपस्थिती आहे. मात्र, हा प्रयोग करताना शिवसेनेच्या कडव्या हिंदुत्वाचा मुद्दा हा मित्रपक्षांतील महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा आणि अंतर्गत विसंगती असल्याचे दिसते. त्यामुळे महाविकास आघाडीत वैचारिक फरक मोठ्या प्रमाणात आहे, अनेकदा ठाकरे यांनी मंचावरून त्याची कबुली देताना भाजपच्या समविचारी धोरणाचाही समाचार घेतला आहे.काँग्रेस व शिवसेना यांची विचारधारा भिन्न आहे. मूळपक्ष असल्याने आणि अनेक वर्षे एकमेकांविरोधात लढत सत्ता मिळाली असल्याने अनेक जागावाटपावर सतत मतभेद पाहायला मिळतात. त्याशिवाय तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या नेतृत्वाबाबत स्पष्ट चेहरा, आपसात ठोस विश्वासार्हता नसणे हा मोठा अडथळा आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर भाजपच्या सरसकट ‘अदानी’करणाला शिवसेना उद्धव ठाकरे व काँग्रेसचा कडाडून विरोध असतो, तर त्याचवेळी शरद पवारांकडून मात्र अदानी यांच्यासाठी ‘आवभगत’ होताना जाहीरपणे दिसते. तरीही भाजपविरोध हा एक समान धागा त्यांना जोडतो..Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.आघाडीसमोरील संधीत्यामुळे महाविकास आघाडीसमोरील संधी सातत्याने समोर येतात, तशा त्या लोकसभा विधानसभा आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आल्या आहेत. विधानसभा लोकसभेनंतर सत्ताबदलानंतर निर्माण झालेली सहानुभूतीची लाट, संविधान, लोकशाही व्यवस्था, न्यायालये, निवडणूक आयोगासारख्या केंद्रीय संस्थांचा अतिरिक्त वापर आणि महायुतीतील अंतर्गत असमाधानाचा फायदा या गोष्टी त्यामध्ये दिसून येतात. मात्र महाविकास आघाडीसमोरील आव्हाने अजूनही कायम आहेत. त्यात संघटनात्मक धोरणात्मक कमकुवतपणा आर्थिक व प्रचारयंत्रणेची मर्यादा, नव्या दमाच्या कार्यकर्ते नेत्यांची वानवा, ग्रामीण व शहरी मतदारांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज अशी सांगता येतील.बदलत्या आघाडीचा स्थायीभावराज्यात महायुती अस्तित्वात आली, तर डबल इंजिन-ट्रिपल इंजिनच्या घोषणा झाल्या मात्र स्थानिक निवडणूका घेण्याचे धारिष्ट्य या तिन्ही पक्षांनी दाखवले नाही. पाच-पाच वर्षे प्रशासकांच्या हाती कारभार गेला, तरी त्यांच्याकडून आपसातील तिढा सुटल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये मित्रपक्षांची युती अधिक कठीण ठरते. स्थानिक पातळीवर वैयक्तिक स्पर्धा जास्त असते. वैचारिकपेक्षा स्वार्थी राजकारण प्रभावी ठरते. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर तुटफूट होण्याची शक्यता असते. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्या मित्रपक्षांच्या युतीवरच टिकून आहेत. महायुतीकडे सत्ता, साधनसंपत्ती आणि संघटन आहे; तर महाआघाडीकडे भावनिक मुद्दे, सहानुभूती आणि अनुभव आहे. मात्र, युतीचे राजकारण हे तात्पुरते आणि संधीसाधू असते. निवडणूक जवळ आली की मित्रपक्षांमधील मतभेद वाढतात आणि निकालानंतर नवी समीकरणे तयार होतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थिर युतीपेक्षा बदलती आघाडी हीच स्थायी बाब ठरत आहे.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय जनता पक्ष हा निवडणूक पक्ष आहे. बाराही महिने निवडणुका आणि त्या जिंकण्यासाठी वाटेल ते अशी सध्या या पक्षाची स्थिती असल्याचे देशभरात पाहायला मिळाली आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. महाराष्ट्रात मात्र हे चित्र पचायला जाणे कठीण जाते, कारण इथल्या राजकीय परंपरेवर यशवंतराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार यांच्या सर्वसमावेशक राजकारणाचा ठसा आहे. केवळ 'मी आणि माझाच पक्ष' असा ध्यास घेतल्याने सध्याच्या काळात भाजपच्या वरिष्ठांकडून सत्ता आणि पुन्हा सत्तेतून सत्ता इतकाच काय तो कार्यभाग असावा, असे वर्तन होताना दिसते. भांडवलशाही आणि त्यासाठी निरंकुश प्रशासकीय सामाजिक व्यवस्था निर्माण करण्याचा सपाटा लावल्याचा आरोप त्यामुळे विरोधकांकडून केला जातो. अश्या स्थितीत लोकसभा विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिकच्या निवडणुकांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीसाठी 'राजकारणाचा इजा बिजा तिजा' होताना दिसतो. त्यात कोण बाजी मारतो आणि कोण कुणाच्या अपयशाचे कारण ठरतो, याचा अंदाज सध्या लावणे घाईचे ठरेल. विधानसभेला झाल्या तशा अचाट राजकीय समीकरणांच्या स्थानिक युत्या आघाड्या आत होण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजप वगळता अन्य पक्षांकडून चिन्हांवरच्या निवडणुकांचा आग्रह क्वचितच धरला जातो. त्यामुळे भाजपला राज्यात शत-प्रतिशतची घाई असली, तरी मतदारांच्या आणि सर्व पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांची मन की बात काय ते समोर येण्यास वाट पहावी लागेल. पाहूया कोण कशी समीकरणे जुळवतो किंवा तोडतो. त्यातून स्थानिक राजकारणाचा गावगाडा हाकला ज 