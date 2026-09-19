Premium|Portfolio Risk Management : शेअर बाजारातील जोखीम कमी करण्यासाठी पोर्टफोलिओ कसा सांभाळाल?

सुधीर जोशी - sudhirjoshi23@gmail.comशेअर बाजार आर्थिक फायद्याच्या दृष्टीने जेवढा आकर्षक आहे, तेवढेच त्यातील धोकेही गंभीर आहेत. शेअर बाजारात रावाचे रंक आणि रंकाचे राव झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, या बाजारातील जोखीम समजून घेऊन त्यानुसार योग्य उपाययोजना केल्यास गुंतवणूकदाराला दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीची मोठी संधी मिळू शकते. त्यामुळे नफा मिळवण्याइतकेच पोर्टफोलिओतील जोखीम व्यवस्थापनालाही महत्त्व आहे. पोर्टफोलिओच्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी काही व्यवहार्य पर्यायाची माहिती देणारा हा लेख...शेअर बाजारातील जोखीम समजून घेऊन त्यानुसार योग्य उपाययोजना केल्यास गुंतवणूकदाराला दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करता येऊ शकते. मात्र, त्यासाठी जोखीम व्यवस्थापनही काटेकोरपणे करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. जोखीम व्यवस्थापनासाठी काही व्यवहार्य पर्याय वापरून नुकसान टाळणे शक्य आहे. पहिल्या दोन पर्यायांमध्ये डेरिव्हेटिव्ह साधनांचा उपयोग केला जातो. मात्र, डेरिव्हेटिव्हचा वापर करण्यापूर्वी आपल्या पोर्टफोलिओचा ‘बीटा’ किती आहे, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. ‘बीटा’ म्हणजे ‘निफ्टी’तील वाढ किंवा घसरणीच्या तुलनेत आपल्या पोर्टफोलिओच्या मूल्यात होणाऱ्या वाढीचे किंवा घसरणीचे प्रमाण. हे प्रमाण एक असणे आदर्श मानले जाते; मात्र प्रत्यक्षात ते तसे असेलच असे नाही. त्यामुळे पोर्टफोलिओच्या ‘बीटा’नुसार डेरिव्हेटिव्हची मात्रा कमी-अधिक करावी लागते. भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ही इंडेक्स पुट आणि इंडेक्स फ्युचर यांना पोर्टफोलिओतील जोखीम कमी करण्यासाठी वापरता येणारी वैध साधने मानते. मात्र, या संरक्षण साधनांची हालचाल तुमच्या पोर्टफोलिओच्या हालचालीशी तंतोतंत जुळेलच असे नाही. पुटची कालमर्यादा, कालांतराने कमी होणारे मूल्य आणि बाजाराचा अस्थिरता निर्देशांक (व्होलॅटिलिटी इंडेक्स) यांसारख्या घटकांचा त्यावर परिणाम होतो..Premium|Nifty stock market : निफ्टीची दिशाहीन वाटचाल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ; चार लाख कोटींची शेअर विक्री कशाचे संकेत?.‘निफ्टी पुट’ - घसरणीविरुद्ध प्रभावी उपायसमजा, तुमच्याकडे एक कोटी रुपयांचे शेअर आहेत आणि तुम्ही २५-३० लाख रुपयांच्या मूल्याएवढे ‘निफ्टी पुट’ खरेदी केले. त्यानंतर ‘निफ्टी’मध्ये मोठी घसरण झाली, तर ‘निफ्टी पुट’चे मूल्य वाढू शकते आणि तुमच्या शेअर पोर्टफोलिओतील काही नुकसान त्यातून भरून निघू शकते. ‘एनएसई’वर साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आणि अधिक दीर्घ मुदतीचे ऑप्शन सौदे उपलब्ध असतात. त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापनासाठी आवश्यक कालावधी निवडण्यात लवचिकता मिळते.प्रमुख फायदे कोणते?शेअर बाजार वर गेला, तर तुमचे नुकसान केवळ ‘पुट’च्या खरेदी किमतीपुरते मर्यादित राहते. शेअर बाजारात मध्यम प्रमाणात घसरण झाली, तर काही प्रमाणात नुकसान ‘पुट’मधून भरून निघू शकते. बाजारात मोठी घसरण झाली, तर ‘पुट’चे मूल्य मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. केवळ एखाद्या कंपनीच्या शेअरसाठी जोखीम व्यवस्थापन करायचे असेल आणि ती कंपनी वायदे बाजारात समाविष्ट असेल, तर त्या कंपनीचा ‘पुट’ही घेता येतो. या उपायातील सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे ‘पुट’ खरेदीचा खर्च. दर महिन्याला किंवा तिमाहीला सातत्याने ‘पुट’ घेत राहिल्यास पोर्टफोलिओला त्याची नियमित किंमत मोजावी लागते.हा पर्याय कधी फायदेशीर?पोर्टफोलिओला सतत १०० टक्के संरक्षण देण्याऐवजी एखाद्या विशिष्ट जोखमीच्या कालावधीसाठी संरक्षण घेणे अधिक उपयुक्त ठरू शकते. उदा. बाजाराचे मूल्यांकन खूप वाढले आहे आणि पुढील तीन ते सहा महिन्यांसाठी संरक्षण हवे आहे किंवा निवडणुका, केंद्रीय अर्थसंकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या घटना जवळ आल्या आहेत, अशा वेळी ‘पुट’ खरेदीचा पर्याय विचारात घेता येतो..अर्थबोध : महाझटका‘ एमएससीआय रिबॅलन्सिंग’चा .नफा-नुकसानीचे संतुलनजोखीम व्यवस्थापनासाठी हा प्रभावी आणि तुलनेने कमी खर्चाचा उपाय आहे. समजा, तुमच्याकडे एक कोटी रुपयांचे शेअर आहेत आणि तुम्ही अंदाजे २५ लाख रुपयांचे ‘निफ्टी फ्युचर’ विकले. बाजार घसरल्यास ‘फ्युचर’मधून होणारा फायदा पोर्टफोलिओतील नुकसान काही प्रमाणात भरून काढू शकतो. उदा. ‘निफ्टी’ २० टक्क्यांनी घसरला, तर पोर्टफोलिओचे मूल्य सुमारे २० लाख रुपयांनी कमी होईल. मात्र, २५ लाख रुपयांच्या ‘निफ्टी फ्युचर’मधून सुमारे पाच लाख रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे एकूण नुकसान सुमारे १५ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित राहू शकते. मात्र, याची दुसरी बाजूही समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘निफ्टी’ २० टक्क्यांनी वाढला, तर पोर्टफोलिओचे मूल्य २० लाख रुपयांनी वाढून एक कोटी २० लाख रुपये होईल. परंतु, ‘निफ्टी फ्युचर’मध्ये सुमारे पाच लाख रुपयांचे नुकसान होईल. त्यामुळे नक्त नफा १५ लाख रुपयांपर्यंत राहील. अशा प्रकारे ‘निफ्टी फ्युचर’चा वापर केल्याने पोर्टफोलिओचा ‘बीटा’ कमी करता येतो; मात्र बाजार वाढल्यास त्यातून मिळणारा फायदा काही प्रमाणात मर्यादित होतो.पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलनदीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन (रिबॅलन्सिंग) हा कदाचित सर्वांत व्यावहारिक उपाय ठरू शकतो. समजा, तुमची गुंतवणूक शेअर आणि डेटमध्ये ७०:३० या प्रमाणात विभागलेली आहे. शेअर बाजार जोरदार वाढला आणि हे प्रमाण ८०:२० झाले, तर काही प्रमाणात शेअर विकून तो पैसा डेटमध्ये वळवता येतो. त्यानंतर बाजारात घसरण झाल्यास डेटमधील काही गुंतवणूक काढून पुन्हा शेअरमध्ये गुंतवणूक करता येते. यामुळे बाजाराचे मूल्यांकन वाढले असताना काही शेअर आपोआप विकले जातात आणि बाजार घसरल्यानंतर शेअर खरेदी करण्याची संधी मिळते. या पद्धतीत ऑप्शन प्रीमियम, मार्जिन, डेरिव्हेटिव्हची गुंतागुंत किंवा रोलओव्हर यांची आवश्यकता नसते. डेटमधील गुंतवणुकीवर परतावाही मिळत राहतो. उदा. दर तीन महिन्यांनी पोर्टफोलिओचा आढावा घेऊन शेअरचे प्रमाण ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा ठराविक मर्यादेने वाढले किंवा कमी झाले, तर पुनर्संतुलन करता येते. दीर्घकालीन पोर्टफोलिओसाठी ही एक शिस्तबद्ध आणि प्रभावी जोखीम व्यवस्थापनाची पद्धत आहे..एकाच उपायावर अवलंबून राहू नकावरील प्रत्येक उपायाचे फायदे आणि मर्यादा आहेत. मोठ्या आकाराच्या आणि विविध कंपन्यांचा समावेश असलेल्या शेअर पोर्टफोलिओसाठी यापैकी एकच पर्याय प्रत्येक वेळी पुरेसा ठरणार नाही. गुंतवणूकदाराची जोखीम घेण्याची क्षमता, पोर्टफोलिओची रचना, बाजारातील परिस्थिती आणि गुंतवणुकीचा कालावधी लक्षात घेऊन या उपायांचा कमी-अधिक प्रमाणात वापर करणे अधिक योग्य ठरते. जोखीम व्यवस्थापनाचा उद्देश बाजारातील प्रत्येक घसरण टाळणे नसून, मोठ्या घसरणीमुळे आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांवर होणारा परिणाम मर्यादित ठेवणे हा आहे.मोठ्या घसरणीपासून बचाव‘गुड टिल ट्रिगर’ (जीटीटी) ऑर्डरचा वापर दीर्घ मुदतीसाठी, साधारण सहा महिने ते एक वर्ष, विक्रीच्या स्टॉपलॉस ऑर्डरसाठी करता येतो. आपण लक्ष ठेवलेले नसतानाही एखाद्या कंपनीचा शेअर घसरला आणि आपण त्यासाठी ‘जीटीटी’ स्टॉपलॉस ऑर्डर लावली असेल, तर निर्धारित भावपातळी आली, की शेअर विकण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे पुढील घसरणीपासून काही प्रमाणात बचाव करता येतो. एखादा शेअर जास्त अस्थिर असेल आणि त्यातील गुंतवणूक मोठी असेल, तर या पर्यायाचा उपयोग होऊ शकतो. संपूर्ण पोर्टफोलिओऐवजी ठराविक कंपन्यांमधील जोखीम कमी करण्यासाठी हा तुलनेने सोपा आणि कमी खर्चाचा उपाय आहे.(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत.९८१९०९३९९५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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