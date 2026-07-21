Premium|Potraj Tradition : पोतराज परंपरेतील ‘इरडं’ विधी; मातृदेवतेच्या उपासनेचा जिवंत वारसा

पोतराज म्हणजे केवळ देवीचा भक्त किंवा भिक्षा मागणारा लोककलावंत नव्हे. तो मातृदेवतेच्या उपासनेचा, गाव रक्षणाच्या लोकविश्वासाचा आणि तांत्रिकांच्या परंपरेच्या प्राचीन वारशाचा वाहक आहे.शाक्त आणि तांत्रिकांचा मूळ वारसा जपणारा पोतराज हा कृषिमायेचे गुणगाण गातो. पोतराज होण्यासाठी त्याला दीक्षा घ्यावी लागते. यात पहिला टप्पा हा कानसवारणीचा असतो. ‘कानसवारणी’ म्हणजेच त्याला कानामध्ये पहिला मंत्र दिला जातो. पोतराज होण्याच्या टप्प्यातील हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असतो. ही दीक्षा म्हणजेच पोतराज होण्यासाठी आणि पुढे लोकसंस्कृतीचा वारसा चालविण्यासाठी लोकमान्यता मिळवून देणारा विधी असतो. यातून भारतीय प्राचीन लोकसंस्कृतीचा आणि विशेषतः मातृदेवतांच्या परंपरेचा मोठा गौरव केला जातो.‘इरडं’ हा पोतराजाला दीक्षा देणारा विधी असतो. साधारणपणे चैत्राच्या पौर्णिमेला या विधीला सुरुवात होते. पुढे वैशाख आणि आषाढच्या महिन्यापर्यंत हे विधी चालतात. ही दीक्षा म्हणजे एक प्रकारे तांत्रिकांमध्ये असलेल्या गुरुकुल पद्धतीसारखाच एक प्रकार असतो. याला ‘कानसवारणी’ असेही म्हणतात. मुलांना बालपणीच पोतराज होण्याची ही दीक्षा देऊन त्यासाठी तयार केले जाते. एकदा हा विधी झाल्यानंतर त्याला त्या लोकसंस्कृतीत एक सन्मानाचे स्थान मिळते. पुढे तो मोठा झाल्यानंतर त्याला बीजमंत्र, पट फोडणे आदी कार्यक्रम केले जातात. त्यातही अनेक विधी असतात; मात्र त्याची पहिली सुरुवात ही ‘इरडं’ने होते. सोलापूर, धाराशिवपासून ते विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हा विधी अजूनही केला जातो. मूळ गाभा कमी झाल्याने पूर्वी सात दिवसांपर्यंत चालणारा हा विधी अलीकडे एका दिवसापर्यंत येऊन ठेपला आहे..पोतराज हा तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील लोकसंस्कृतीमध्ये प्रकर्षाने दिसतो. प्रत्येक राज्यामध्ये त्याची एक वेगळी ओळख असली तरी त्याचे मूळ शाक्त आणि तांत्रिकांशी जुळलेले आहे. त्यासाठीची अनेक नाती त्याच्या विविध प्रकारच्या विधींमधून दिसतात. विविध प्रकारच्या विधींनी भौगोलिक स्तरावर आपले वेगळे वैशिष्ट्य जपून ठेवल्याने पोतराजालाही त्याची वेगळी ओळख मिळाली. त्यातूनच पोतराजांचे प्रकार पडलेले दिसतात. डोक्यावर केस वाढवलेल्या पोतराजाला ‘जवळी’, कामधंदा करून डोक्यावर केस न वाढवलेल्या; परंतु दीक्षा घेऊन वारसा जपलेल्या पोतराजाला ‘काटकरी’ अथवा ‘अधुपरी’ म्हणतात. भटक्या विमुक्तांमध्ये मरिआईला वाहून दिलेले पोतराज असतात; मात्र त्यांना जन्मजातच भिक्षेकरी ठरवले जात असल्याने त्यांच्याकडे अनेक विधी आणि लोकसंस्कृती लोप पावत चाललेली दिसते, त्यामुळे त्यांच्यात दीक्षाचे विधी क्वचितच होतात.कानसवारणी करणारे पोतराज, देवकरीण, देवकर यांना हळद लावून शेज चढवला जातो. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या गुरूंकडून कान फुंकणे अथवा कानसवारणीचा कार्यक्रम केला जातो. सात ते पाच दिवसांचे ‘इरडं’ ज्यांना जमत नाही, त्यांना अडीच, सव्वा दिवस अथवा सव्वा तासांसाठी ते बसवावे लागते. त्यानंतरच कानसवारणीचा कार्यक्रम केला जातो..‘इरडं’ या विधीसाठी सुरुवातीला कुंभारांकडून नवेकोरे गोल मडके आणले जाते. त्याला सजवून त्यामध्ये पूर्ण दिवस दिवा लावला जातो. पोतराज देवकरीण यांच्याकडून आपल्या गावाच्या वेशीबाहेर, चौरस्त्यावर असलेल्या मरिआई, पोचीमाय या देवीजवळ ‘इरडं’ बसवावे लागते. त्याला ‘कुंभ’ही म्हणतात. ते बसविण्यापूर्वी गादी भरली जाते. शेणाने सारवलेल्या जमिनीवर अथवा कपड्यावर गहू, तांदळाच्या रेषा काढून चौक अथवा चौपट काढला जातो. त्याच्या आजूबाजूला हळदीच्या कोंबासह सजावट करून दिवा लावलेले मडके म्हणजे ‘इरडं’ त्या चौपटाच्या मधोमध ठेवले जाते. त्यातील दिवा सलग पाच ते सात दिवस तेवत ठेवण्याची अट असते. यादरम्यान, रात्रीच्या वेळी महिला पाच दिवस देवींची गाणी म्हणतात. कधी कधी रात्रभर कार्यक्रमही केले जातात. कधी त्याचेही बंधन नसते. मरिआई अथवा पोचीमायचे मंदिर दूर असल्यास नव्याने कानसवारणी केली जाणाऱ्या पोतराज देवकरीण यांच्या घरीही हे इरडं लावलं जातं.तेलंगणामध्ये बदकम्मा उत्सवाच्या वेळी ज्याप्रमाणे कुंभ सजवला जातो, तशी इरडंची रचना केली जाते. इरड्याच्या गोलाकार बाजूने तलवारीच्या पातीसारखी धारदार धातूची पाने लावले जातात. परिसरात जर ती उपलब्ध झाली नाही तर आंब्याच्या पानाचा वापर केला जातो. इरडंचा सात दिवसांचा कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची गावात मिरवणूक काढली जाते. हलगी, सूरसनईच्या वाद्यात ही मिरवणूक असते. सुरुवातीला ही मिरवणूक गावाजवळील स्मशानात जाते. आपल्या पूर्वज पोतराजांना इथे वंदन करतात. धुपारती म्हटली जाते. स्मशानातील ही धुपारती पोतरांजाचे शाक्त-तांत्रिकांशी असलेले नाते स्पष्ट करते. गावातील ज्येष्ठ व अनुभवी असलेले पोतराज ठिकठिकाणी नृत्य करत मूळमाया, भूमाता असलेल्या मरिआईचे स्तवन गात असतात. सुरुवातीला आणि कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी धुपारती म्हटली जाते. यादरम्यान पोतराज, देवकरीण या गाणी म्हणतात, बेभान होऊन नाचत असतात. आपला आविष्कार सादर करत असतात. त्यानंतर त्या इरड्याचे नदी अथवा बारवजवळ त्याचे विसर्जन केले जाते. कानसवारणीनंतर दीक्षा घेतल्यानंतर पोतराजाला मांगाच्या दारात पहिली भिक्षा घ्यावी लागते. तो नियम या विधीत कटाक्षाने पाळला जातो. इतर काही जातींनी पोतराज होणे बंद केल्याने ही प्रथा आता केवळ मांग समाजात अजूनही टिकून आहे. यामुळे दीक्षा घेतलेल्या पोतराजांपैकी बहुतेक जण मांग समाजातील असले तरी त्यांना आपल्याच जातीच्या दारात जाऊन पहिली भिक्षा मागावी लागते. या वेळी पोतराजासमोर हलगी वाजविणारे असतात. हा पोतराज वाजतगाजत मांगवाड्यात जातो. त्या समाजाच्या महिलेने सुपात आणलेले धान्य अगोदर सुपात नाचवून नंतर आपल्या झोळीत टाकतो. आपल्याला धान्य देण्यासाठी आणलेल्या महिलेला भंडारा, कुंकू लावून तिला ‘वेल मांडवाला जाऊ दे’ असा आशीर्वादही देत असतो..मांग समाजाने देवी, मातृदेवतेच्या परंपरेसाठी आपले मूल, लेकरू कायमचे सोडलेले असते... त्यासाठी वाहून दिलेले असते, म्हणून मांगाला या परंपरेत सर्वाधिक मान दिला जातो. चंद्रपुरात चैत्रातील यात्रेच्या काळात दीक्षा घेतल्यानंतर धुरपतामायच्या मंदिराशेजारी असलेल्या झरपट म्हणजेच जरीपटका नदीत आंघोळ करणे, तिला वंदन करणे, असाही विधी करावा लागतो. मातृदेवताच्या परंपरेत नदी, वृक्ष, भूमाता हिची पूजा प्राधान्याने केली जाते. इथे दीक्षा घेतल्यानंतर नदीला अभिवादन करून तिची पूजा केली जाते. एकूणच हा विधी शाक्त आणि तांत्रिकांच्या परंपरेतील दीक्षेचा असल्याने दीक्षेनंतर पोतराज हा पुढे गाव बांधण्याच्या विधीपासून गावाचे रक्षण करण्यापर्यंतचे विधी करण्याचा अधिकार मिळवत असतो. विविध प्रकारची रोगराई, आजारांपासून गावाला सुरक्षा मिळवून देणारा आणि त्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य मातृदेवतेच्या वारशासाठी वाहून देणारा हा पोतराज लोकसंस्कृतीची अनोखी परंपरा जपत असतो. त्याचे विधी अंधश्रद्धा आणि अनिष्ठ रूढींच्या गर्तेत काहींनी ढकलून देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याचे मूळ कृषिमाया आणि शाक्त, तांत्रिकांच्या परंपरेत दडलेले आहे. इरडंसारख्या विधींमध्ये या परंपरेची अनेक प्रतीके आणि सांस्कृतिक अर्थ दडलेले आहेत. त्याचा नव्याने उलगडा होण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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