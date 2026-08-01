Premium|Prabhakar Kolte Abstract Art : प्रभाकर कोलते यांच्या रंग, अवकाश आणि आत्मशोधाच्या कलाप्रवासाचा मुंबईत नवा आविष्कार

अरविंद हाटेभारतीय अमूर्त कलेला स्वतंत्र दृश्यभाषा देणारे ज्येष्ठ चित्रकार प्रभाकर कोलते यांचा कलाप्रवास म्हणजे रंग, अवकाश आणि आत्मशोधाचा अखंड प्रवास. सध्या मुंबईत भरलेले कोलते यांच्या चित्राचे एकल प्रदर्शन त्यांच्या प्रदीर्घ कलासाधनेचा नवा टप्पा ठरते.मी पाहून चित्र काढत नाही; चित्र काढतो आणि मग पाहतो ः प्रभाकर कोलतेभारतीय अमूर्त कलेला स्वतंत्र दृश्यभाषा आणि चिंतनशील आशय प्राप्त करून देणाऱ्या अग्रगण्य चित्रकारांमध्ये प्रभाकर कोलते यांचे स्थान अत्यंत मानाचे आहे. वासुदेव गायतोंडे, अंबादास, एस. एच. रझा, अकबर पदमसी आणि प्रभाकर बरवे यांच्यासारख्या दिग्गज अमूर्त चित्रकारांच्या परंपरेत त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात आधुनिक कलेचा शोध हा पाश्चात्त्य प्रभावाची नक्कल करण्यासाठी नव्हे; तर भारतीय तत्त्वज्ञान, अध्यात्म, निसर्गानुभूती आणि सांस्कृतिक स्मृती यांच्या आधारे स्वतंत्र कलाभाषा निर्माण करण्यासाठी सुरू झाला. या प्रवाहाला दिशा देणाऱ्या कलाकारांमध्ये प्रभाकर कोलते यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.१९४६ मध्ये महाराष्ट्रातील नेरूरपार येथे जन्मलेल्या प्रभाकर कोलते यांनी १९६८ मध्ये मुंबईच्या सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधून चित्रकलेचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर १९७२ ते १९९४ या कालावधीत त्यांनी याच संस्थेत अध्यापन केले. शिक्षक म्हणून त्यांनी विद्यार्थ्यांना केवळ चित्रकलेचे तंत्र शिकवले नाही; तर कला समजून घेण्याची, स्वतःचा विचार विकसित करण्याची आणि स्वतंत्र अभिव्यक्ती शोधण्याची दृष्टी दिली. वर्गाच्या चौकटीबाहेर जाऊन जगाकडे पाहण्याची प्रेरणा त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिली. त्यांच्या मते, कला शिक्षक हा केवळ अध्यापक नसून सतत साधना करणारा चित्रकार, जिज्ञासू वाचक आणि संवेदनशील लेखक असला पाहिजे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली घडलेले अनेक विद्यार्थी पुढे भारतीय समकालीन कलेतील महत्त्वाचे कलाकार बनले..मुंबईतील केमोल्ड आर्ट गॅलरीमध्ये ९ जुलै ते २९ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान भरलेले ‘Asymmetrical Synthesis’ हे कोलते यांचे एकल प्रदर्शन त्यांच्या प्रदीर्घ कलासाधनेचा नवा टप्पा ठरते. या प्रदर्शनात त्यांच्या अलीकडील चित्रांसोबत कविता, लेखन, व्याख्याने, नोंदी आणि दृश्य-अभिलेख यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रदर्शन केवळ चित्रांचे न राहता कलाकाराच्या संपूर्ण सर्जनशील विश्वाचा परिचय करून देणारा अनुभव बनतो. याचबरोबर, २१ ते २७ जुलै २०२६ या कालावधीत जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये ‘Kolte’s 80’ हे प्रदर्शन नवी दिल्लीतील ट्रेझर आर्ट गॅलरी यांच्या सौजन्याने आयोजित करण्यात आले आहे. एकाच कलाकाराची एकाच वेळी दोन प्रतिष्ठित कला दालनांमध्ये प्रदर्शने भरवली जाणे, हा अत्यंत दुर्मिळ योग आहे. या दोन्ही प्रदर्शनांमधून १९७२ ते २०२६ या तब्बल पाच दशकांहून अधिक कालावधीत साकारलेल्या कलाकृती पाहण्याची संधी मिळते. त्यांच्या कलाभाषेतील बदल, विचारांची उत्क्रांती, रंगांच्या संवेदना आणि अमूर्ततेचा सातत्याने चाललेला शोध यांचा मागोवा या प्रदर्शनांतून स्पष्टपणे घेता येतो.कोलते यांच्या कलाप्रवासाच्या सुरुवातीला स्विस चित्रकार पॉल क्ली यांच्या चित्रभाषेचा प्रभाव जाणवत असला, तरी त्यांनी लवकरच स्वतःची स्वतंत्र अमूर्त शैली विकसित केली. म्हणूनच त्यांना काही काळ ‘भारतीय पॉल क्ली’ असे संबोधले गेले; परंतु ही तुलना त्यांच्या आरंभीच्या टप्प्यापुरतीच मर्यादित राहिली. त्यांनी आपल्या अनुभवविश्वातून रंग, रेषा, आकार आणि अवकाश यांच्या साहाय्याने अशी स्वतंत्र दृश्यभाषा घडवली, की ती आज ‘कोलते’ म्हणूनच ओळखली जाते..Premium|Mukkam Post Bombilwadi National Award : चित्रपट नव्हे; कथा जगण्याचा प्रवास.प्रभाकर कोलते यांच्या कलाप्रवासातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे वास्तववादी चित्रणातून शुद्ध अमूर्ततेकडे झालेला त्यांचा प्रवास. सुरुवातीला त्यांनी निसर्गचित्रे, स्थापत्य आणि इन्स्टॉलेशन यांवर प्रयोग केले; परंतु १९८० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत त्यांनी आकृत्या, प्रतिमा आणि कथानक यांचा पूर्णपणे त्याग केला. त्यानंतर त्यांच्या चित्रांमध्ये रंग, पोत, सूक्ष्म रेषा, भूमितीय आणि सेंद्रिय आकार, प्रकाश आणि अवकाश यांच्या माध्यमातून अंतर्मुख, ध्यानमय आणि काव्यात्मक अनुभव व्यक्त होऊ लागले. त्यांच्या मते, चित्र हे बाह्य जगाचे चित्रण नसून कलाकाराच्या अंतर्मनाचा शोध आहे. ‘मी पाहून चित्र काढत नाही; चित्र काढतो आणि मग पाहतो’ हे त्यांचे प्रसिद्ध विधान त्यांच्या संपूर्ण कलादृष्टीचे सार सांगते. ते चित्र काढताना पूर्वनियोजित प्रतिमा किंवा कथानकाचा विचार करत नाहीत; चित्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेतूनच अर्थ जन्म घेतो. त्यांच्या शब्दांत, ‘जेव्हा आपण आपल्या अंतर्मनातील भावनांमध्ये पूर्णपणे गुंतून जाता, तेव्हा चित्रनिर्मिती ही अत्यंत आत्मीय आणि अंतरंग प्रक्रिया बनते.’ म्हणूनच त्यांच्या चित्रांमध्ये भारतीय तत्त्वज्ञान, ध्यान, निसर्गानुभव आणि अस्तित्वाचा शोध यांचा सूक्ष्म स्पर्श जाणवतो. त्यांच्या कॅनव्हासवरील रंग वस्तूंचे वर्णन करत नाहीत, तर अनुभव घडवतात. कधी ते पृथ्वीच्या मातीसारखे स्थिर वाटतात, कधी धुक्यासारखे विरघळतात; तर कधी प्रकाशाच्या सूक्ष्म स्पंदनांसारखे अवकाशात तरंगताना जाणवतात. रंग, आकार आणि रिकाम्या अवकाशातील नातेसंबंध इतक्या सूक्ष्मपणे व्यक्त होतात, की प्रेक्षकाला चित्र पाहण्यापेक्षा त्यात प्रवेश करण्याचा अनुभव येतो. त्यामुळे त्यांची चित्रे तत्काळ उलगडत नाहीत... ती शांतपणे, वेळ देऊन अनुभवावी लागतात. प्रत्येक भेटीत ती वेगळी वाटतात; कारण बदल चित्रात होत नाही - तो पाहणाऱ्याच्या संवेदनांमध्ये घडत असतो. चित्रकार म्हणून जितके महत्त्वाचे योगदान त्यांनी दिले तितकेच त्यांनी लेखक आणि कवी म्हणूनही दिले आहे. आधुनिक कला, कलाकार, सौंदर्यदृष्टी आणि सर्जनप्रक्रिया यांवर त्यांनी मराठी अन् इंग्रजीत अनेक चिंतनशील लेख लिहिले. त्यांचे ‘कलेपासून कलेकडे’ हे पुस्तक मराठी कलालेखनातील महत्त्वाचा टप्पा मानले जाते. तसेच ‘दृक्चिंतन’ या पुस्तकात त्यांनी भारतीय आणि पाश्चात्त्य अशा पस्तीसहून अधिक चित्रकारांवर लिहिलेले लेख संकलित झाले आहेत. ते समीक्षात्मक नसून कलाकाराच्या विचारविश्वाचा, तांत्रिक प्रक्रियेचा आणि सर्जनशीलतेचा संवेदनशील मागोवा घेणारे आहेत. त्यामुळे ते विद्यार्थ्यांसाठी, संशोधकांसाठी आणि रसिकांसाठी मौल्यवान संदर्भग्रंथ ठरतात.कोलते यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील संवेदनशीलतेचे एक उदाहरण विशेष उल्लेखनीय आहे... एकदा रस्त्यावर त्यांना चित्रांनी भरलेले एक जीर्ण पुस्तक सापडले. त्या पुस्तकातील भारतीय आणि पाश्चात्त्य चित्रकारांच्या प्रतिकृती नष्ट होऊ नयेत, या भावनेतून त्यांनी ते जतन केले. त्यातील काही निवडक प्रतिमा वापरून त्यांनी पाच फूट बाय पाच फूट आकाराचे एक अप्रतिम कोलाज तयार केले. त्या कलाकृतीत अनेक चित्रकारांची चित्रे असली, तरी संपूर्ण रचना कोलते यांच्या स्वतःच्या संवेदनशीलतेने आणि दृश्यभाषेने एकसंध झाली. ती कलाकृती म्हणजे एका संवेदनशील चित्रकाराने पूर्वसुरी कलाकारांना वाहिलेली एक कलात्मक आदरांजली होती..प्रभाकर कोलते यांची चित्रे आणि कविता यांच्यातही एक विलक्षण नाते दिसून येते. त्यांच्या कवितांमध्ये जशी शांतता, विराम, सूचकता आणि अंतर्मुखता आहे, तशीच ती त्यांच्या चित्रांमध्येही अनुभवता येते. शब्द आणि रंग या दोन्ही माध्यमांतून ते अनुभवाच्या पलीकडील सूक्ष्म भावविश्वाचा शोध घेतात. त्यामुळे त्यांच्या चित्रांमध्ये आणि कवितांमध्ये एकाच संवेदनशील मनाचा अन् एकाच सर्जनशील प्रवासाचा प्रत्यय येतो. तसे पाहिले तर पळशीकर सरांनी अनेक विद्यार्थ्यांच्या रंगपेटीत प्रकाश टाकला तसाच कोलतेंच्या चित्रांतून त्या प्रकाशाच्या छटा व प्रतिमा दिसून येतात. आत्मपरीक्षण हे कोलतेंच्या कामाचे मर्म दिसून येते. निर्मितीक्षम व संवेदनशील शिक्षक असे दोन्ही एकाच वेळी असलेले कोलते, पळशीकर सरांनी प्रकाशमान केलेल्या वाटेवर मार्गक्रमण करत असल्याची प्रचीती त्यांच्या प्रत्येक निर्मितीगणिक दिसून येते. मग ती चित्रे असोत किंवा लेख असोत अथवा कविता.आजच्या दृश्यसंस्कृतीत प्रतिमा क्षणात तयार होतात आणि तितक्याच वेगाने विस्मरणातही जातात. अशा काळात प्रभाकर कोलते यांची चित्रे प्रेक्षकाला थांबण्याची, शांतपणे पाहण्याची आणि स्वतःच्या अंतर्मनाशी संवाद साधण्याची मागणी करतात. त्यांच्या चित्रांतील अमूर्तता पाश्चात्त्य आधुनिकतेची नक्कल नाही; ती भारतीय संवेदनांची, स्मृतींची, निसर्गानुभूतीची आणि तत्त्वचिंतनाची एक अंतर्मुख अभिव्यक्ती आहे. त्यांच्या रंगांना कथानक नाही; परंतु अनुभव आहे; प्रतिमा नाही, पण स्मृती आहेत; निश्चित अर्थ नाही, पण अर्थनिर्मितीची असंख्यशक्यता आहेत. प्रभाकर कोलते यांनी आपल्या चित्रांमधून, लेखनातून, कवितांतून आणि अध्यापनातून भारतीय आधुनिक कलेला एक समृद्ध वैचारिक अधिष्ठान दिले आहे. त्यांची प्रत्येक कलाकृती ही एका कलाकाराची रोजनिशी वाटते - आत्मशोधाची, अनुभवांची आणि सतत चालू राहणाऱ्या सर्जनशील प्रवासाची. त्यांची चित्रे पाहताना आपण बाह्य जगापेक्षा स्वतःच्या अंतर्मनातील अवकाशाकडे अधिक पाहू लागतो. कदाचित हाच त्यांच्या कलेचा सर्वात मोठा आणि चिरंतन आविष्कार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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