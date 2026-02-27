Premium|Prahasrang Europe Travelogue : शब्दसामर्थ्याने रंगला युरोपचा कॅनव्हास

महेंद्र सुके-mahendra.suke@gmail.comडॉ. श्वेता चिटणीस यांचे ‘प्रवासरंग’ हे मॅजेस्टिकने प्रकाशित केलेले पुस्तक केवळ युरोपभ्रमंतीचे वर्णन नसून, ते अनुभव, विचार, साहित्य आणि संवेदना यांचा सुंदर संगम आहे. डॉ. श्वेता म्हणतात, त्याप्रमाणे ‘वस्तू विकत घेण्यापेक्षा अनुभव विकत घेतले तर आयुष्य सुंदर होते.’ युरोपातील हा प्रवासाचा अनुभव वाचकांना खरेच थक्क करणारा आहे.प्रवास केवळ भौगोलिक बदल नसतो; तो अनुभवांचा, संवेदनांचा आणि विचारांचा आत्मसंवाद असतो. काही प्रवास आठवणींच्या कप्प्यात साठून राहतात; तर काही लेखणीच्या माध्यमातून शब्दरूप घेतात. डॉ. श्वेता चिटणीस लिखित ‘प्रवासरंग’ हे असेच एक अनुभवसमृद्ध पुस्तक आहे, ज्यात युरोपातील विविध देश, शहरे, कला, संस्कृती आणि निसर्ग यांचे रंगीबेरंगी दर्शन घडते..मॅजेस्टिकने अलीकडेच प्रकाशित केलेले ‘प्रवासरंग’ हे जरी डॉ. श्वेता चिटणीस यांच्या नावाने प्रसिद्ध झाले असले, तरी लेखिका स्वतः नमूद करतात, की हा प्रवास तिघांनी -त्यांचे पती शिरीष चिटणीस आणि चिरंजीव निनादसह- मिळून केला. त्या तिघांचेही अनुभव, निरीक्षणे आणि भावभावना या पुस्तकाच्या प्रत्येक पानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ एक प्रवासवर्णन न राहता, एक कौटुंबिक अनुभवकथन बनते. लेखिकेने निवेदन करतानाही ‘आम्ही’ असा शब्दप्रयोग केला आहे, त्यातूनही त्यांचे तिघांचे कुटुंब अधोरेखित झाले आहे.डॉ. श्वेता चिटणीस या स्वतः साहित्यप्रेमी असल्याने ‘प्रवासरंग’ पुस्तक केवळ स्थळवर्णनांपुरते मर्यादित राहत नाही. एखाद्या शहराचा इतिहास सांगताना, एखाद्या रस्त्यावरून चालताना किंवा निसर्गाकडे पाहताना त्यांच्या स्मरणात येणारे कवी, लेखक, साहित्यकृतींचे संदर्भ सहजपणे कथनात गुंफले जातात. त्यामुळे वाचकाला एका बाजूला भौगोलिक प्रवास घडतो; तर दुसऱ्या बाजूला साहित्यिक प्रवासाचीही अनुभूती मिळते. या पुस्तकात युरोपमधील अनेक देशांतील शहरांवर स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. फिनलंडमधील शांत, सुसंस्कृत आणि आधुनिकतेचा वेगळा चेहरा दाखवणारे हेलसिंकी, तसेच स्कँडिनेव्हियातील अद्भुत नैसर्गिक आविष्कार अरोरा बोरिआलिस. अरीरा या प्रकाशनृत्याचे थरारक वर्णन वाचकाला अक्षरशः थक्क करून सोडते. स्वालबार्डसारख्या दुर्गम, बर्फाच्छादित प्रदेशातील जीवनशैली, तेथील निसर्ग, अस्वल आणि मानवी अस्तित्व यांचे सूक्ष्म निरीक्षण लेखिकेच्या संवेदनशील लेखणीचे दर्शन घडवते. महत्त्वाचे म्हणजे येथे जन्म आणि मृत्यू यावर कायद्याने बंदी आहे. त्याची गोष्टही वाचकांना अचंबित करणारी ठरते..नॉर्वेतील ओस्लो आणि ट्रॉन्सो या शहरांचे वर्णन करताना तिथल्या जीवनशैलीवर, तिथल्या चित्रकारांचे निसर्गाशी असलेल्या नात्यावर लेखिका विशेष प्रकाश टाकतात. आईसलॅंडमधील रेकयाविक या शहरातील स्थानिक भाषा, वाचन आणि लोकसंस्कृती यांचा विलक्षण संगम कसा घडवते, याचे चित्रण रेखीव शब्दांत करण्यात आले आहे. तेथील स्थानिक भाषेतील लेखक स्वत: पुस्तकाच्या दुकानात हजर राहून, वाचकांना सह्या देतात. रेकयाविक शहरातील लेखक-वाचक नाते आणि पुस्तकप्रेम याकडेही लेखिकेने लक्ष वेधले आहे. स्वीडनमधील स्टॉकहोम आणि किरुना, डेन्मार्कमधील कोपेनहेगन, तसेच एस्टोनियाची राजधानी टॅलीन या शहरांमधून युरोपचा इतिहास, स्थापत्यकला, सांस्कृतिक जडणघडण आणि शांत जीवनशैली उलगडत जाते. विशेषतः टॅलीनसारख्या शहरात मध्ययुगीन इतिहास आणि आधुनिक काळ यांचा संगम लेखिकेने प्रभावीपणे टिपला आहे. प्रवासवर्णनाच्या निमित्ताने तेथील खाद्यसंस्कृतीही अधोरेखित केली आहे. त्या त्या वातावरणात तिथल्या स्थानिक पदार्थांचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले आहेे. रशियातील मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्ग या शहरांवरील प्रकरणे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात. इतिहास, राजकीय बदल, साहित्यिक परंपरा, चित्रकला, कलादालने आणि भव्य वास्तू यांचे दर्शन घडवताना काही साहित्य कलाकृतींची आठवण करून देतात. त्यामुळे पुस्तकातील प्रकरणे केवळ प्रवासवर्णन न राहता, कला, साहित्य, सांस्कृतिक विचार चिंतनाचे रूप घेतात. युरोप कला-साहित्याने समृद्ध आहे, याची प्रचीती काही शहरांचा वाङ्मयीन वारसा सांगून गोष्टरूपात त्याचे महत्त्व लेखिकेने शब्दबद्ध केले आहे. स्वीडनमधील स्टॉकहोम हे आल्फ्रेड नोबेल यांचे (१८३३) जन्मगाव. नॉर्वे आणि स्वीडन हे तेव्हा एकत्र होते. 'नोबेल' पारितोषिकाच्या जन्मदेशातील नॉर्वेतील ओस्लोमध्ये 'शांततेचे नोबेल' तर स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथे भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, फिजियोलॉजी किंवा वैद्यकीय शास्त्र, साहित्य या विषयांतील 'नोबेल' वितरित केले जाते. त्याविषयीचेही काही तपशील वाचकांना ज्ञानसमृद्ध करणारे आहेत..मध्य युरोपातील प्राग, ब्राटिसलावा, बुडापेस्ट, व्हिएन्ना या शहरांचे वर्णन करताना त्यांच्या ऐतिहासिक वारशाबरोबरच संगीत, कला आणि स्थापत्य यांचे रंग खुलतात. व्हिएन्नामधील संगीत परंपरा, बुडापेस्टमधील डॅन्यूब नदीचे सौंदर्य, प्रागमधील जुन्या शहराची जादू हे सारे लेखिकेच्या शब्दांतून जिवंत होते.जर्मनीतील बर्लिन, फ्रॅंकफर्ट, म्युनिक, कलोन, तसेच इटलीतील रोम आणि जगात फॅशनची राजधानी म्हणून ओळख असलेले मिलान ही शहरे आधुनिकतेचा वेग, इतिहासाची खोली आणि सांस्कृतिक वैविध्य कसे सांभाळतात, हे 'प्रवासरंग'मध्ये ठळकपणे समोर येते. रोमच्या प्राचीन वारशापासून ते मिलानच्या आधुनिक फॅशन विश्वापर्यंतचा प्रवास लेखिकेने सहजतेने मांडला आहे. पुस्तकाचा प्रवास इंग्लंडमधील लंडन, आयर्लंडमधील बेलफास्ट, फ्रान्समधील पॅरिस आणि स्वित्झर्लंडमधील झुरीक येथे येऊन पोहोचतो. लंडनची बहुसांस्कृतिक ओळख, पॅरिसची कलात्मकता आणि प्रेमळ सौंदर्य, झुरीकची शिस्तबद्ध स्वच्छता आणि निसर्गाशी जुळवून घेतलेली जीवनशैली, या साऱ्यांचे वर्णन करताना लेखिका तुलना, निरीक्षण आणि आत्मीयता जपतात..'प्रवासरंग'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील जिवंतपणा. हे पुस्तक वाचताना वाचकाला आपण त्या त्या शहरांतून चालतो आहोत, स्थानिक लोकांशी संवाद साधतो आहोत, निसर्ग न्याहाळतो आहोत, असा भास होतो. बहुतांश शहरातील उणे तापमानाची मुंबईत वास्तव्याला असणाऱ्या लेखिकेच्या कुटुंबीयांना सवय नाही. त्यासाठी युरोपातील २५हून अधिक शहरांत हवामानाशी त्यांनी जुळवून घेण्यासाठी काय केले, ते भटकंती करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकेल. सोबतच ऐतिहासिक माहिती, पर्यावरणीय संदर्भ, सांस्कृतिक चालीरीती, स्थानिक जीवनशैली, खाद्य परंपरा, चित्रकला आणि निसर्गसौंदर्याचा लेखिकेच्या शब्दसामर्थ्याने रंगवलेला कॅनव्हास वाचकांना गुंतवून ठेवणारा आहे.. 