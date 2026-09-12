Premium|Memories Art Exhibition : ‘मेमरीज’ चित्रमालिका; प्रमोद सहस्रबुद्धे यांच्या कॅनव्हासवर ६० वर्षांच्या बदलत्या काळाचा जिवंत दस्तऐवज

मुंबईतील प्रसिद्ध चित्रकार प्रमोद सहस्रबुद्धे यांनी साकारलेली ‘मेमरीज’ ही चित्रमालिका नेहरू सेंटरच्या कलादालनात प्रदर्शित होत आहे. ही मालिका म्हणजे एका कालखंडाचा आरसा आहे. त्यातील बऱ्याच गोष्टी आता कदाचित कालबाह्य वाटतील; पण तो एका पिढीला घडवणारा आलेख आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्याचा पट हा त्यांचा त्यांचा एक कालखंड असतो. त्या काळाचे ओरखडे त्यांच्या जगण्यावर उमटत असतात. काळ बदलतो, तशा काही गोष्टी कायमस्वरूपी पुसल्या जातात. आठवणी मात्र स्मृतिपटलावर कायमच कोरलेल्या असतात. ज्यांनी आयुष्याची आज साठी ओलांडली असेल, त्यांच्यासाठी तर साठ वर्षांपूर्वीचा काळ आणि आज यात सर्वार्थानेच प्रचंड उलथापालथ झालेली दिसते. ही ६० वर्षे दोन भागांत विभागली, तर जागतिकीकरणाआधीची ३० आणि नंतर हळुवार दिवसागणिक झालेली तीस वर्षांतील स्थित्यंतरे चकित करणारी वाटतात. हाच धागा घेऊन प्रसिद्ध चित्रकार प्रमोद सहस्रबुद्धे यांनी साकारलेली ‘मेमरीज’ चित्रमालिका आठवणींचा एक समृद्ध दस्तऐवज आहे.८ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान वरळीतील नेहरू सेंटर आर्ट गॅलरीत होणाऱ्या या प्रदर्शनातील कलाकृती सहस्रबुद्धे यांच्या चित्रांपेक्षा त्यांच्या स्मृतींमुळे लक्षवेधी ठरतात. स्मृती केवळ आठवणी म्हणून कॅनव्हासवर आलेल्या नाहीत. त्या एका काळाचे दृश्य-रूप बनल्या आहेत. बालपणापासून शाळेपर्यंत, खेळांपासून वसतिगृहापर्यंतचा एक वैयक्तिक प्रवास या चित्रांमधून उलगडतो..दीनायन : लता... एक जिद्दी मुलगी! .सहस्रबुद्धे यांचे हे सहावे एकल चित्रप्रदर्शन आहे. वयाच्या ६७व्या वर्षी मागे वळून पाहताना त्यांनी ही मालिका साधारण ५० चित्रे आणि १० रेखाचित्रांत गुंफली आहे. ते मूळचे स्ट्रक्चरल इंजिनिअर. अभियांत्रिकीच्या रचनात्मक, मोजमापाच्या आणि तांत्रिक जगातून त्यांच्या आतला चित्रकार जन्माला आला, त्यामुळे त्यांच्या आठवणींकडे पाहण्याची दृष्टी केवळ भावनिक नाही; त्यात रचना आणि आकाराची जाणही मिसळलेली आहे. चित्रांतले प्रसंग साकारताना तत्कालीन परिस्थिती, त्यावेळची साधने डोळ्यासमोर येतात. गावोगावचे, घरादारातले प्रसंग आठवतात. अंघोळीसाठी पाणी गरम करण्याच्या साधनांत कसे बदल होत गेले, हे आठवण्याचा प्रयत्न केला तर गावगाड्यात अंगणात लागलेला ‘बंब’ नक्कीच आठवतो. लाकूड किंवा कोळशावर चालणारा पाण्याचा बॉयलर. हा ‘बंब’ म्हणजे अंघोळीसाठी व कपडे धुण्यासाठी पाणी गरम करण्याचे एक छोटे साधन होते. सहस्रबुद्धे यांनी अशाच काही वस्तूंची निवड त्यांच्या या मालिकेसाठी केली आहे. ती निकड संपलेली नाही; पण नवी साधने जन्माला येऊन या जुन्या वस्तू आता इतिहासजमा झालेल्या आहेत. त्या ‘बंब’मधून निघणारा धूर रोखणारी यंत्रणा नसायची. तरीही, ती आग पेटवण्याच्या आणि पाणी गरम करण्याच्या प्रक्रियेत घ्याव्या लागणाऱ्या कष्टामुळे पाण्याचा वापर जपून व्हायचा, हेही त्यांना यातून अधोरेखित करायचे आहे. या निमित्ताने कालच्या या वस्तूशी असलेल्या नात्यासोबत त्यांचे बालपण कलात्मकरीत्या विणले गेले आहे.गावखेड्यात ज्यांचे बालपण गेले, त्यांचे नाते झाडे, नदी, फुलपाखरांसह निसर्गाशी विणले गेले आहे. झाडावर चढणे. आंबा, बोरं, पेरू, चिंचेचा आस्वाद घेत ऋतुचक्रात गुंफले गेले आहे. गावाकडच्या तेव्हाच्या शाळा तर कुठलीही व्यवस्था नसली तरी, मास्तरांच्या कमालीच्या आदरयुक्त धाकाने संस्कारक्षम वाटतात. शाळेची इमारत, भिंतीवर निळ्या शाईने लिहिलेले सुविचार, फळा, वह्या-पुस्तकांचे दप्तर - नव्हे पिशवी, दगडी पाटी, ती फुटल्यानंतरही वापरण्याची हौस म्हणा किंवा अगतिकता... हे सर्व सहस्रबुद्धे यांची चित्रे पाहताना समकालीन कलाप्रेमींनाही नक्कीच आठवेल.गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत जग खूप बदलले आहे. ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ साठ वर्षांपूर्वी होत्या. मग स्टोव्ह आले, गॅस आला. आता मायक्रोवेव्ह, एअरफ्रायर इत्यादी. साठ वर्षांपूर्वी दौत टाक वापरली जायची. पेन्सिल, फाउंटेन पेन, बॉल पेन, जेल पेन अशी स्थित्यंतरे होत गेली. खेळांचे, शिक्षणाचे स्वरूप बदलत गेले. आठवणी मात्र कायम राहिल्या आहेत..Premium|Zulva Marathi Play : ‘झुलवा’ पुन्हा रंगभूमीवर येणार का? कलाकारांच्या नव्या प्रयत्नांनी कोल्हापुरात नाट्यविश्वाला मिळाली नवी दिशा.शाळेत रोजची सामूहिक प्रार्थना, त्यानंतरच्या सूचना आणि माध्यमिक शाळेतला आवडता कबड्डीचा खेळ. कबड्डीच्या मैदानाच्या सीमारेषा आखण्यासाठी खेळाडूंच्या चपला वापरल्या जात. साधनांची कमतरता ही त्या काळच्या मुलांसाठी अडथळा नव्हती; उलट उपलब्ध वस्तूंना उपयोगी करून घेण्याची सर्जनशीलता होती. असा विचारवाही दृष्टिकोन या चित्रांतून पेरण्याचा प्रयत्न सहस्रबुद्धे यांनी केलेला दिसतो.काही चित्रांमध्ये बालपणाच्या पलीकडे त्या काळाच्या वस्तुसंस्कृतीचे दर्शन होते. दप्तर म्हणून वापरली जाणारी धातूची पेटी, मित्रांसोबत स्वतः तयार केलेली गोफण आणि गावोगावी अंगणात कार्यशाळा थाटणारा कल्हईवाला. शेजारपाजारातून तांब्या-पितळेची भांडी त्याच्याकडे येत. एक व्यवसाय, एक वस्तू आणि एक खेळ; पण तिन्ही मिळून स्वयंपूर्णतेच्या एका जुन्या जगाची खूण तयार करतात. आजच्या ‘वापरा आणि बदला’ संस्कृतीच्या तुलनेत वस्तूंना दुरुस्त करून, पुन्हा वापरून घेण्याची ती सवय वेगळ्या जीवनदृष्टीची साक्ष देते.६० वर्षांपूर्वीच्या जगण्याच्या आठवणी सहस्रबुद्धे यांनी चित्रांत रेखाटल्या आहेत. ही चित्रे ज्येष्ठांच्या आठवणी जागृत करतील. जेन झीला तो काळ चकित करणारा वाटेल. उत्सुकता वाढवेल. नवीन काळाने खूप कमावले; पण बरेच काही गमावलेले असू शकते. गमावलेले संचित आठवणींच्या रूपाने मनात साठवून ठेवता येईल, अशी ही चित्रमालिका आहे.‘मेमरीज’ चित्रमालिका केवळ बालपणीच्या आठवणींचे प्रदर्शन नाही; तर एका व्यक्तीच्या आयुष्यातील बदलत्या समाजजीवनाचेही चित्र आहे. हाताने काम करण्यापासून यंत्रांकडे, दगडी पाटीपासून डिजिटल पडद्यापर्यंत, फिरत्या १६ मिमी चित्रपटापासून वैयक्तिक स्क्रीनपर्यंत आणि पारंपरिक खेळांपासून बदललेल्या मनोरंजनविश्वापर्यंतचा पट यातून उलगडत गेला आहे. आठवण ही वर्तमानातून भूतकाळाकडे पाहण्याची प्रक्रिया असते. काळाच्या अंतरामुळे काही तपशील धूसर होतात, काही अधिक ठळक होतात. एखाद्या जुन्या वस्तूला भावनेची किनार मिळते. एखादा साधा प्रसंग महत्त्वाचा वाटू लागतो. सहस्रबुद्धे यांच्या हातून याच स्मृती रेषा, आकार, रंग आणि पोत धारण करून आविष्कृत झाल्या आहेत..सहस्रबुद्धे यांच्या चित्रांमध्ये मोठ्या ऐतिहासिक घटनांपेक्षा छोट्या मानवी तपशिलांना अधिक महत्त्व आहे. चिंचेची मूठभर पानं, पेरूचं झाड, पेटी, गोफण, कल्हईवाल्याचं अंगण, बंब, होल्डऑल, चपलांनी आखलेली कबड्डीची सीमा, खापरांची लगोरी, पंक्चरवाला, कृष्णधवल टीव्ही, वसतिगृहातील खाऊ या छोट्या गोष्टींमधूनच एक मोठा काळ उभा राहतो. ही चित्रमालिका बघताना प्रत्येक जण कदाचित प्रमोद सहस्रबुद्धे यांच्या आठवणी पाहणार नाही; तो स्वतःच्या आठवणी शोधू लागेल.सहस्रबुद्धे यांच्या प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रांच्या कॅटलॉगवरून नजर टाकताना एका कालखंडाचा तो आरसा वाटतो. बऱ्याच गोष्टी आता कालबाह्य वाटतात; पण तो एका पिढीला घडवणारा आलेख आहे. तेव्हाच्या गोष्टी सहजपणे कॅमेऱ्यांत बंदिस्त करून ठेवता येत नव्हत्या, त्यामुळे त्या आठवणींवरची ही चित्रमालिका एक दस्तऐवज आहे. आजच्या पिढीला सर्व काही तत्काळ मोबाईलमध्ये चित्रित करता येते. बहुधा त्या मोबाईलमध्ये बंदिस्त करण्यातच जास्त आनंद मिळवला जातो. तो क्षण मनापासून अनुभवण्याकडे मात्र दुर्लक्ष झालेले दिसते. मोबाईलमध्ये साठवलेले कृत्रिम असते... कधी कधी करप्टही होते; पण मनात, हृदयात राहिलेल्या आठवणींना ओलावा असतो. त्यात आत्मीयता असते, सुगंध असतो... तो दरवळत राहतो आयुष्यभर. सहस्रबुद्धे यांच्या चित्रांतील आठवणींसारखा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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