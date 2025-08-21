Premium| Pratapgad Fort: प्रतापगडावर शिवप्रताप झळकला, अफजलखानावर मात करून स्वराज्याचे भविष्य उजळले

डॉ. श्रीमंत कोकाटेप्रतापगड शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचा मोठा साक्षीदार आहे. महाराजांचा निर्भीडपणा, पराक्रम, युद्धनीती आणि कौशल्य याचे ते जिवंत स्मारक आहे. प्रतापगड नव्या पिढीला शिवपराक्रमाची सतत प्रेरणा देत राहतो. राजांनी महाप्रताप केलेला प्रतापगड अजिंक्य आहे आणि भौगोलिक परिस्थितीने समृद्ध आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काही गड स्वतः बांधून घेतले होते. त्यांपैकी प्रतापगड हा एक ऐतिहासिक गड आहे. या गडाला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आल्याने त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. या गडाची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यावर चालून आलेल्या अफजलखानाला तिथे ठार मारले होते. प्रतापगड घनदाट जंगलात असून तो सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहे. समुद्रसपाटीपासून तो सुमारे तीन हजार पाचशे फूट उंचीवर आहे. हा गड गिरिदुर्ग (डोंगरी) प्रकारात मोडतो. सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यात महाबळेश्वर ते पोलादपूर मार्गावर तो आहे. आजही तो दुर्गम आहे. सतराव्या शतकात म्हणजे साडेतीनशे वर्षांपूर्वी तर तो खूपच दुर्गम होता. तो घनदाट जंगल आणि डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला आहे. हा गड अजिंक्य, अभेद्य आणि खडतर आहे. या गडाभोवती मोठमोठ्या पर्वतरांगा आहेत. चढ-उतार फारच तीव्र आहेत. घनदाट जंगल असल्याने घोड्यावर बसून गडावर जाणेदेखील अशक्य होते. .प्रतापगड हा जावळीच्या खोऱ्यात आहे. प्राचीन काळात जावळीवर राष्ट्रकूट, यादव, शिर्के आणि मोरे यांनी राज्य केले. जावळीचे मोरे आदिलशहाचे अंकित होते, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांना मान्य नव्हते. त्यामुळे महाराजांनी १६५६ मध्ये मोरेंचा पराभव करून जावळी ताब्यात घेतली. या खोऱ्यात भोरप्या नावाचा उंच डोंगर आहे, त्यावरच शिवाजी महाराजांनी किल्ला बांधण्याच्या सूचना दिल्या. महाराज दूरदृष्टीचे होते. गड अजिंक्य आणि सुरक्षित असावा म्हणून त्यांनी गड बांधण्यासाठी अचूक जागा निवडल्या. त्यांना ती दृष्टी होती म्हणूनच त्यांना शेवटचा महान दुर्ग शिल्पकार म्हटले जाते. महाराजांच्या सूचनेनुसार मोरोपंत पिंगळे आणि अर्जोजी यादव यांनी प्रतापगडाचे बांधकाम पूर्ण केले. प्रतापगडाचे बांधकाम पाहून शिवाजी महाराजांना खूप आनंद झाला. ते अर्जोजी यादव यांच्यावर प्रसन्न झाले. त्यांनी त्यांना बक्षीस म्हणून पाच हजार होन बक्षीस दिले. जावळीच्या घनदाट आणि अजिंक्य खोऱ्यात प्रतापगड हा स्वराज्यवृद्धीसाठी महत्त्वाचा किल्ला उभा राहिला. गडकिल्ल्यांचे महत्त्व महाराजांनी ओळखले होते. .प्रतापगडावर अनेक महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वास्तू आहेत. गडाचा मुख्य दरवाजा अत्यंत सुरक्षित आहे. शत्रूंच्या तोफांचा मारा होऊ नये म्हणून जवळ गेलात तरी आपणास दरवाजा दिसत नाही. दरवाजा पश्चिममुखी आहे. दुर्गबांधणीत महाराजांनी सुरक्षिततेला खूप महत्त्व दिले आहे. शत्रूंना प्रवेशद्वारच सापडणार नाही आणि सापडले तरी त्यावर तोफांचा मारा करता येणार नाही, अशी प्रवेशद्वारांची रचना आहे. प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केल्याबरोबर उजव्या हाताला पूर्वेकडे लांब अशी माची आहे. माचीच्या शेवटी एक टेहळणी बुरूज आहे. हे प्रतापगडाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. टेहळणी बुरुजावरून घनदाट जंगल, महाबळेश्वर डोंगराचे विहंगम दृश्य दिसते. बुरूज पाहून माचीवरून प्रतापगडाकडे फिरावे. गड चढून वर गेल्यानंतर भवानी मातेचे मंदिर लागते. शिवाजी महाराज शिवशंकर आणि भवानीमातेचे निस्सीम भक्त होते. त्यांनी प्रतापगडावर भवानी मंदिर बांधले. .त्यामध्ये भवानीमातेच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. शिवाजी महाराजांनी आपले निवडक लोक नेपाळला पाठवून भवानीमातेची मूर्ती बनवून आणली. तिची प्रतापगडावर प्रतिष्ठापना करण्यापूर्वी महाराजांनी ती मूर्ती राजगडावर आळू दरवाजातून जिजाऊंना दर्शन घेण्यासाठी पाठवली होती. जिजाऊंनी भवानीमातेचे दर्शन घेतल्यानंतर ती प्रतापगडावर आणण्यात आली. त्यानंतर त्या मूर्तीची प्रतापगडावर १६६२ साली प्रतिष्ठापना करण्यात आली. शिव आणि शक्ती या हिंदू धर्मातील महत्त्वाच्या धार्मिक परंपरा आहेत, की ज्या समता, सृजनशीलता आणि स्त्री-पुरुष समानता यांच्या प्रतीक आहेत. या प्रतीकांचा महाराजांना नितांत आदर आणि अभिमान होता. शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेकापूर्वी प्रतापगडावर येऊन भवानीमातेचे दर्शन घेतले. देवीला सव्वा मणाचे सोन्याचे छत्र अर्पण केले. भवानी मंदिरात एक स्फटिकाचे शिवलिंग आणि तलवार आहे. .प्रतापगडावर भवानी मातेच्या मंदिराप्रमाणेच हनुमान मंदिर आणि केदारेश्वर (महादेव) मंदिर आहे. प्रतापगडावर राजवाड्याचे अवशेष आहेत; तसेच विहीर, तलाव आणि बुरूज आहे. गडाची तटबंदी अत्यंत मजबूत आहे. तटबंदीच्या बांधकामावरून लक्षात येते, की शिवाजी महाराज गडाच्या सुरक्षिततेला कसे प्राधान्य देत होते. दुहेरी तटबंदी आणि चिलखती बुरूज हे या गडाचे वैशिष्ट्य आहे. प्रतापगडावर आधुनिक काळात उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य असा अश्वारूढ पुतळा आहे. १९५७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते त्याचे अनावरण करण्यात आले. .प्रतापगड हा अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे. हा गड बांधल्यानंतर शिवाजी महाराजांना कोकणात स्वराज्य विस्तार करण्यासाठी महत्त्वाचा सुरक्षित तळ उपलब्ध झाला. त्यामुळे महाराजांनी दक्षिणेकडे आणि कोकणात मुसंडी मारली. शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याला पायबंद घालण्यासाठी अफजलखान जेव्हा विजापूरहून निघाला तेव्हा महाराजांनी राजगडावर न थांबता प्रतापगडाकडे कूच केली. अफजलखान हा क्रूर, निर्दयी आणि पाताळयंत्री होता. त्याने कर्नाटकातील शिरे येथील राजा कस्तुरीरंग याला भेटीस बोलावून दगाबाजीने ठार मारले होते. त्याप्रमाणेच शिवाजी महाराजांना पकडून किंवा ठार मारण्याच्या उद्देशाने तो विजापूरच्या आदिलशाही दरबारातून शपथ घेऊन निघाला होता. .तो म्हणाला ‘शिवाजी काय? चढे घोड्यानिशी जिवंत कैद करून घेऊन येतो' अशा आविर्भावात तो निघाला. त्याला सत्तेचा आणि ताकदीचा प्रचंड गर्व होता. शिवाजी महाराजांनी त्याला मोठ्या कौशल्याने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रतापगडाच्या माचीवर भेटीस बोलावले. १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी शिवाजी महाराजांनी अफजलखानाला ठार केले. शिवाजी महाराजांनी त्याला ठार मारले नसते तर त्याने राजांनाच दगा दिला असता. याप्रसंगी जिवाजी महाले यांनी शिवाजी महाराजांवर वार करणाऱ्या सय 