Premium|Building Resilience in child: मुलांचे सगळेच हट्ट का पुरवू नये? नकार पचवण्याच्या सवयीची पायाभरणी लहानपणापासूनच का गरजेची? मानसशास्त्र काय सांगतं?

पुणे – जर मी उत्तम कमवतो आहे. माझ्या घरचं गडगंज आहे. पुढेही ते असेल यात काही शंका नाही. तर मी ‘मुलांचा हट्ट पुरवायचा नसतो’ या गरीब मानसिकतेत का राहू..? असं अनेक पालकांना वाटतं. आमच्या लहानपणी आम्हाला खूप साध्या साध्या गोष्टींसाठी संघर्ष करावा लागला आणि त्यामुळे आम्ही त्यातच अडकून पडलो. मूळ गोष्टींच्या पलिकडे जाऊ शकलो नाही. त्यामुळेच आमच्या मुलांनी या छोट्या गोष्टीत अडकून पडू नये म्हणून आम्ही त्यांना आम्हाला सध्या जे जे शक्य आहे ते ते सगळं काही देतो. त्यांचे सगळे लाड करतो. त्यांचे सगळे हट्ट पुरवतो, असं मत आजच्या पिढीत अनेक पालकांचं आहे.एक माणूस म्हणून कदाचित हे वागणं बरोबर असेल पण पालक म्हणून बरोबर आहे का? किंवा चूक का बरोबर याच्यापलिकडे याकडे पहाणे गरजेचे आहे? खरंच साध्या गोष्टींसाठी माणूस अडकून पडला की तो मोठी स्वप्न बघत नाही का? मुलांचा लहानपणी पुरवला जाणारा हट्ट, याचा त्यांच्या मोठेपणाच्या वागणुकीशी खरंच काही संबंध असतो का? मानसशास्त्र याविषयी काय सांगतं? नाही ऐकण्याची सवयीने खरोखरच जीवनात इतका मोठा अमुलाग्र बदल घडतो का, की हा मनाचा खेळ असतो.अनेक मानसशास्त्रज्ञांनी याविषयी काही थियरी मांडल्यात. त्या थिअरीज काय म्हणतात आणि सध्याचे अभ्यास या विषयी काय सांगतात असं सगळंच सविस्तर आपण या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया...आपल्या मुलांना सर्वकाही मिळावं हे पालकांना का वाटतं?सात वर्षाच्या मुलाची आई असणारी स्नेहा म्हणते, अगदी सगळंच मिळावं असं नाही पण माझ्या आवाक्यात असणारं आणि त्यांनी मागितलेलं हे सगळं मी देते. यासाठी नाही की मला ते मिळालं नाही. आमच्या लहानपणी इतकी भौतिक साधनं नव्हतीच, भरपूर माणसं असल्यामुळे त्या गोष्टींची गरजही लागली नाही. पण आताच्या मुलांची स्थिती वेगळी आहे त्यांना आजूबाजूला फारशी माणसं नाही त्यामुळे ते भौतिक गोष्टीतच मन रमवतात. अशा वेळी त्यांनी एखादी गोष्टी मागितली तर मी फार नाही म्हणत नाही. वस्तूंबाबतचे जवळपास सगळेच हट्ट आम्ही पुरवतो कारण तो आमचा एकुलता एक मुलगा आहे. त्याच्यासाठीच तर आम्ही सगळ्या गोष्टी करत आहोत. यातून लगेच मूल ह्ट्टीच बनेल असं मला तरी वाटत नाही.मानसशास्त्र काय सांगतं..?१९६० च्या दशकात स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे मानसशास्त्रज्ञ Walter Mischel यांनी बालमनोविज्ञानाचा एक प्रयोग केला, जो 'मार्शमॅलो टेस्ट' म्हणून जगप्रसिद्ध आहे.या प्रयोगात संशोधकांनी ४ ते ६ वयोगटातील मुलांसमोर एक मार्शमॅलो हा गोड पदार्थ ठेवून त्यांना एक अट घातली. संशोधकाने मुलांना सांगितले, ‘मी बाहेर जात आहे. जर तू मी येईपर्यंत म्हणजेच साधारण १५ मिनिटं हा मार्शमॅलो खाल्ला नाहीस, तर मी आल्यावर तुला आणखी एक मार्शमॅलो बक्षीस म्हणून देईन. पण जर तुला नसेल थांबायचे, तर तू हा एक मार्शमॅलो आताच खाऊ शकतोस.’काही मुलांनी क्षणाचाही विलंब न लावता लगेच मार्शमॅलो खाऊन टाकला, तर काही मुलांनी स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डोळे घट्ट मिटले, गाणी गायली किंवा इकडे-तिकडे बघून स्वतःचे लक्ष विचलित केले आणि कशीतरी ती १५ मिनिटे पूर्ण केली.वॉल्टर मिचेल आणि त्यांच्या टीमने या मुलांचा पाठपुरावा पुढील अनेक दशके केला. जेव्हा ही मुले तरुण आणि प्रौढ झाली, तेव्हा त्यांच्यामध्ये खालील आश्चर्यकारक फरक दिसून आले.ज्या मुलांनी संयम राखला होता आणि प्रतीक्षा केली होती, त्यांच्यात self-control आणि पुढील आयुष्यातील काही सकारात्मक परिणाम असा संबंध दिसून आला होता. मात्र नंतरच्या संशोधनात हा संबंध कुटुंबीय वातावरण आणि सामाजिक-आर्थिक घटकांवरही मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याचेही आढळले..नकार न मिळाल्यास मुलांच्या मेंदूवर आणि मानसिकतेवर काय परिणाम होतो?आजच्या काळात जेव्हा पालक मुलांचे प्रत्येक लहान-मोठे लाड आणि हट्ट क्षणात पुरवतात, तेव्हा नकळतपणे मुलांच्या मेंदूची रचना 'इन्स्टंट ग्रॅटिफ़िकेशन' साठी अनुकूल होते, Reward pathways मजबूत होतात, लगेच रिजल्ट हवेत अशी सवय लागते आणि self-regulation विकसित होण्याची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते.जेव्हा ही मुलं मोठी होतात आणि प्रत्यक्षातील जगात प्रवेश करतात, तेव्हा जग त्यांच्या मर्जीनुसार चालत नाही. तिथे नोकरी मिळवण्यासाठी, प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी किंवा ध्येय गाठण्यासाठी महिनोन्महिने किंवा वर्षे संघर्ष करावा लागतो. मुलं अतिसंवेदनशील होऊन जीवनही संपवतातअगदी ताजच नीट परीक्षेचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर नीट पेपरफुटीतून २० विद्यार्थ्यांनी जीवन संपवलं. या मुलांना बाहेरच्या जगात काय चाललंय हे माहिती होतं, यामध्ये त्यांची काहीच चूक नाही हेही माहिती होतं तरी त्यांना हा ताण सहन झाला नाही. या मुलांच्या उदाहरणावरूच असं नाही पण एकूणातच मुलांमध्ये ताण हातळण्याची क्षमता कमी होताना दिसते आहे. आलेल्या परिस्थितीला तोंड देणे हा भाग कमी झालेला दिसतो. आणि त्यातूनच मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी जीवन संपवण्याच्या घटना घडताना दिसतात. .Premium|Parenting and Morality: लहानपणापासून मुलांमध्ये नैतिकता रूजवता येते का? मानसशास्त्रात याविषयी काय सांगितलं आहे..?.या मुलांना तणाव हाताळण्यात अपयश येतं का?लहान वयापासूनच आपल्या मेंदूत कनेक्शन व्हायला सुरूवात होत असते. जेव्हा लहानपणापासून एखादी गोष्ट मागितली की मिळते किंवा बऱ्याचश्या गोष्टी या मनाप्रमाणेच होतात त्यावेळी मेंदूला तशाच प्रकारे रिअक्ट व्हायची सवय लागते. वास्तवात जेव्हा त्यांना अपयश येते किंवा कोणीतरी नाही म्हणते, तेव्हा त्यांचे मेंदू ते स्वीकारू शकत नाही. त्यांच्यात 'फ्रस्टेशन टॉलरन्स' म्हणजेच निराशा सहन करण्याची शक्ती कमी असल्यामुळे ती मुले पटकन खचतात, चिडचिड करतात किंवा डिप्रेशनचा शिकार होतात. पण खरंच साध्या गोष्टींसाठी माणूस अडकून पडला की तो मोठी स्वप्न बघत नाही..?अजूनही अनेक पालकांना असं वाटतं की, मुलांना मुलभूत गोष्टीसाठी झगडा करवा लागू नये. त्यांनी त्याच्या पुढे जात विचार करावा. याविषयी मानसशास्त्रज्ञ अब्राहम मास्लो यांनी मानवी प्रेरणांचा एक सिद्धांत मांडला होता, ज्याला Hierarchy of Needs असं म्हंटलं जातं. जोपर्यंत माणसाच्या मूलभूत गरजा भागल्या जात नाहीत, तोपर्यंत तो वरच्या टप्प्यातील मोठ्या स्वप्नांकडे किंवा आत्म-विकासाकडे लक्ष देऊ शकत नाही. जो माणूस आज रात्रीच्या जेवणाची किंवा उद्याच्या जगण्याची चिंता करत आहे, त्याचे मेंदूचे संपूर्ण नियंत्रण हे त्या तातडीच्या समस्येवर मात करण्यावर असते. अशा स्थितीत मेंदू भविष्यातील मोठ्या स्वप्नांसाठी ऊर्जा किंवा विचार खर्च करू शकत नाही.मानसशास्त्राचा हाच निष्कर्ष आहे की, माणूस मोठी स्वप्ने पाहण्यास असमर्थ असतो असे नाही, तर त्याची परिस्थिती आणि मेंदूची 'सर्व्हायव्हल मोड' मधील रचना त्याला स्वप्ने पाहण्यापासून रोखते. जेव्हा माणसाला सुरक्षितता आणि मूलभूत स्थिरता मिळते, तेव्हाच त्याची सर्जनशीलता आणि मोठी स्वप्ने पाहण्याची ऊर्जा पुन्हा जागी होते..Premium|Why are marriages delayed? : तुम्ही बेस्ट शोधायच्या नादात योग्य व्यक्ती गमावत आहात का? लग्नाच्या बाबतील हल्ली ‘चॉइस पॅरालिसिस’ का दिसून येतोय.?.मग पालक म्हणून मी चूक की बरोबर..?मानसशास्त्रचं एकीकडे सांगते की मुलांना नाही म्हणायची सवय लावा, त्यांचे सगळे हट्ट पुरवू नका आणि त्याच मानसशास्त्रात दुसरीकडे म्हटलं आहे की माणूस मुलभूत गोष्टीत अडकला की त्याला मोठ्या गोष्टी करता येत नाही. अशा वेळी पालक म्हणून मी चूक वागतोय की बरोबर? याचंही उत्तर मानसशास्त्रातच दिलं आहे.मानसशास्त्रात विशेषतः हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या 'सेंटर ऑन द डेव्हलपिंग चाइल्ड'च्या संशोधनात ताणतणावाचे वर्गीकरण करताना टॉक्सिक स्ट्रेस किंवा अति-संघर्षाबद्दल स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. जेव्हा मूल अशा संघर्षात अडकते जे त्याच्या वयापेक्षा आणि बौद्धिक-भावनिक क्षमतेपेक्षा कैक पटीने मोठे असते. या अति-संघर्षात मुलाच्या शरीरात कॉर्टिसोल नावाचे ताण निर्माण करणारे Hormone प्रमाणापेक्षा जास्त तयार होते. यामुळे मेंदूची विचार करण्याची क्षमता, एकाग्रता आणि शिकण्याची रचना विकसित होण्याऐवजी खुंटते. म्हणूनच मानसशास्त्र सांगते की, मुलांना अशा मुळातून तोडणाऱ्या किंवा विचारशक्तीला सुन्न करणाऱ्या संघर्षात ढकलू नका.दुसरीकडे, मानसशास्त्रात Optimal Frustration आणि Frustration Tolerance म्हणजेच नैराश्य सहन करण्याची क्षमता ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. जेव्हा मूल लहान-सहान अडचणींचा सामना करते म्हणजे उदाहरणच द्यायचं झालं तर हवें ते खेळणं न मिळाल्याने रडणे, होमवर्क वेळेत पूर्ण न केल्याने शिक्षा होणे, किंवा एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागणे. याला मानसशास्त्र 'पॉझिटिव्ह किंवा टोलरेबल स्ट्रेस' मानते. जेव्हा पालक मुलांचे प्रत्येक वेळी सर्व हट्ट पुरवत नाहीत, तेव्हा मुलांना हे समजते की जगात प्रत्येक गोष्ट एका सेकंदात मिळत नाही. यामुळे त्यांच्यामध्ये Delayed Gratification आणि चिकाटी निर्माण होण्यास मदत होते.मुलांचे हट्ट न पुरवणे म्हणजे त्यांना लहान-सहान अडचणींना सामोरे जाऊ देणे, जेणेकरून त्यांची सर्व्हायवल पॉवर वाढेल. आणि मुलांना मुलभूत स्ट्रगलमध्ये न अडकवणे म्हणजे त्यांच्यावर प्रमाणापेक्षा जास्त मानसिक भार न टाकणे, जेणेकरून त्यांची विचारशक्ती सुरक्षित राहील याची काळजी पालकांनी घेणं गरजेचं आहे.थोडक्यात काय तर मुलांना त्यांचा त्यांचा स्ट्रगल करू द्या. तुम्ही त्यांना सतत हे सांगा की, पालक म्हणून मी तुझ्या सोबत आहे. यासाठी मुलांच्या प्रत्येक हो मध्ये हो न मिसळता, त्यांचा हट्ट न पुरवता त्यांना एक परिपूर्ण माणूस म्हणून घडयला मदत करता येणं शक्य आहे.--------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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