अँड्रोपॉजचा त्रासिक अनुभव घेत असलेल्या पुरुषांनी, त्यांच्या शारीरिक आणि भावनिक आरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, आपल्याला अशा परिस्थितीत साथ देणाऱ्या व्यक्तींशी संपर्क ठेवला पाहिजे आणि जीवनातल्या सकारात्मक आनंददायी गोष्टींमध्ये गुंतायला हवे.

महिलांची रजोनिवृत्ती Menopause सर्वांनाच माहिती असते; पण पुरुषांमध्येही स्त्रियांच्या रजोनिवृत्तीसमान परिस्थिती उद्भवत असते, तिला अँड्रोपॉज म्हणून संबोधले जाते. अँड्रोपॉज ही एक नैसर्गिक आणि वयोमानानुसार घडणारी शारीरिक घटना असते. मध्यमवयीन आणि वृद्ध पुरुषांमध्ये ती दिसून येते.

स्त्रियांच्या रजोनिवृत्तीमधील काही गोष्टी त्यात समान असल्या, तरी अँड्रोपॉजमध्ये होणारे शारीरिक आणि हार्मोनल बदल Hormonal Changes बरेच वेगळे असतात. अँड्रोपॉजबाबत अनेकांचे अनेक गैरसमज आहेत, त्यामुळे पुरुषांच्या जीवनातल्या या टप्प्यावर प्रकाश टाकून, अँड्रोपॉज आणि पुरुषांच्या आरोग्य आणि स्वास्थ्य कल्याणातील त्याचे महत्त्व अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे आवश्यक ठरते.

अँड्रोपॉज म्हणजे काय?

पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉन हा पुरुषांच्या बाबतीतला विशेष संप्रेरक कार्यरत असतो, त्याला ‘अँड्रोजेन’ असेही म्हणतात. पुरुषांचे वय जसजसे वाढत जाते, तसतशी या संप्रेरकाची पातळी कालांतराने घटत जाते. अँड्रोपॉज या संकल्पनेमध्ये वयोपरत्वे पुरुषांच्या संप्रेरकातील घट संबोधली जाते. स्त्रियांमध्ये रजोनिवृत्तीच्या वेळी हार्मोनल बदल अचानक होत जातात, त्या उलट, अँड्रोपॉजमध्ये होणारे बदल हळूहळू आणि प्रदीर्घकाळ चालू राहतात.

वृषणात तयार होणारे टेस्टोस्टेरॉन हे पुरुषांमधल्या लैंगिक वैशिष्ट्यांची वाढ करणारे संप्रेरक, विविध शारीरिक कार्यांसाठी आवश्यक असते. या कार्यांमध्ये, स्नायूंचे आकारमान आणि वस्तुमान योग्य राखणे किंवा वाढवणे, हाडांची घनता उत्तम ठेवणे, ऊर्जा पातळीचे नियोजन करणे आणि लैंगिक कार्य घडवून आणणे यांचा समावेश होतो. अशा या टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी झाल्यामुळे, पुरुषांना अनेक शारीरिक आणि मानसिक बदलांचा अनुभव येऊ शकतो.

कारणे आणि सुरुवात

अँड्रोपॉजचे प्राथमिक कारण म्हणजे नैसर्गिक वृद्धत्व प्रक्रिया. या वयात वृषणामधील टेस्टोस्टेरॉनचे उत्पादन कमी होऊ लागते. अँड्रोपॉज बहुतेकदा मध्यम वयाशी संबंधित असताना, व्यक्तीनुसार बदलणारा हा अँड्रोपॉज साधारणतः वयाच्या चाळीशीच्या उत्तरार्धात किंवा पन्नाशीच्या पूर्वार्धात सुरू होतो.

वयोपरत्वे टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी होण्याच्या स्थितीला ‘पुरुष रजोनिवृत्ती’ हा शब्द वापरला जातो खरा, परंतु स्त्रिया आणि पुरुषांमधील वृद्धत्वाशी संबंधित संप्रेरक बदल वेगळे असतात.

रजोनिवृत्ती झालेल्या स्त्रियांमध्ये ओव्ह्युलेशन म्हणजे स्त्रीबीज बीजांडकोषातून बाहेर पडणे बंद होते आणि तुलनेने अल्प कालावधीत हार्मोन्सचे उत्पादन कमी होते. याला रजोनिवृत्ती म्हणतात.

पुरुषांमध्ये, टेस्टोस्टेरॉन आणि इतर हार्मोन्सचे उत्पादन कमी व्हायला बरीच वर्षे लागतात आणि त्याचे परिणाम लवकर दिसून येत नाहीत. टेस्टोस्टेरॉनच्या पातळीच्या या हळूहळू कमी होण्याला लेट ऑनसेट हायपोगोनॅडिझम म्हणतात.

वयाच्या चाळिशीनंतर पुरुषाच्या टेस्टोस्टेरॉनची पातळी दरवर्षी सरासरी एका टक्क्याने कमी होऊ लागते. परंतु बहुतेक वृद्ध पुरुषांमध्ये ती १० ते २५ टक्क्यांनी कमी झालेली असते, पण त्याचे परिणाम लवकर स्पष्ट होत नाहीत.

धूम्रपान, अतिरिक्त मद्यपान, लठ्ठपणा आणि बैठी जीवनशैली यामुळे टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी होऊ शकते. या व्यतिरिक्त, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयाचे आणि रक्तवाहिन्यासंबंधीच्या आजार अशा दीर्घकालीन आरोग्यस्थिती अँड्रोपॉजचा प्रारंभ होण्यात आणि तो वाढण्यामध्ये योगदान देतात, अँड्रोपॉज आणि मेनोपॉज अँड्रोपॉज आणि मेनोपॉज या वयानुसार पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये होणाऱ्या हार्मोनल बदलांचे वर्णन करणाऱ्या दोन संज्ञा आहेत. त्यांच्यात काही साम्ये आणि बरेच फरक आहेत.

साम्य

अँड्रोपॉज आणि रजोनिवृत्ती दोन्ही शरीरातील सेक्स हार्मोन्सच्या घटण्याशी संबंधित आहेत. पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉनची हळूहळू घट होते, तर स्त्रियांमध्ये इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन या त्यांच्यामधील दोन हार्मोनची झपाट्याने घट होणे.

अँड्रोपॉज आणि रजोनिवृत्ती दोन्हीमुळे विविध शारीरिक आणि मानसिक लक्षणे उद्भवू शकतात, उदा. शरीर अचानक तापणे, मूड बदलणे, नैराश्य, चिंता, निद्रानाश, बिघडलेले लैंगिक कार्य, वजन वाढणे आणि हाडांची घनता कमी होणे. शरीरातील संप्रेरकांची पातळी मोजणाऱ्या रक्त चाचण्यांद्वारे अँड्रोपॉज आणि रजोनिवृत्तीचे निदान केले जाऊ शकते.

फरक

अँड्रोपॉजमुळे पुरुषांमध्ये वंध्यत्व येत नाही, तर रजोनिवृत्तीमुळे स्त्रियांमध्ये वंध्यत्व येते. टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी असतानाही पुरुषांमध्ये शुक्राणू बनत राहतात आणि त्यांच्यापासून स्त्रीला गर्भधारणा होऊ शकते. परंतु स्त्रियांमध्ये रजोनिवृत्तीनंतर ओव्ह्युलेशन आणि मासिक पाळी बंद होते.

अँड्रोपॉज अनेक वर्षांमध्ये हळूहळू उद्भवतो, तर रजोनिवृत्ती तुलनेने लवकर, म्हणजे काही महिन्यांत किंवा एखाद्या वर्षात येते. अँड्रोपॉजची सुरुवात व्यक्तीपरत्वे बदलते, परंतु ती साधारणपणे वयाच्या चाळिशीनंतर सुरू होते आणि वयाच्या ७० किंवा ८० वर्षांपर्यंत हळूहळू वाढत राहते. रजोनिवृत्तीची सुरुवातही व्यक्तीपरत्वे बदलते, साधारणपणे रजोनिवृत्तीची सुरुवात ४५ वर्षांच्या दरम्यान होते.

अँड्रोपॉज सर्व पुरुषांवर परिणाम करत नाही, तर रजोनिवृत्ती सर्व स्त्रियांना प्रभावित करते. केवळ १० ते २५ टक्के वृद्ध पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी असते ज्यामुळे त्यांच्यात लक्षणे दिसू लागतात. पण, प्रत्येक महिलांना तिच्या आयुष्यात कधीतरी रजोनिवृत्तीचा अनुभव येतोच.

अँड्रोपॉजची लक्षणे

शारीरिक, भावनिक आणि संज्ञानात्मक पद्धतीमध्ये वर्गीकृत होणारी अनेक लक्षणे अँड्रोपॉजमध्ये आढळून येतात. या लक्षणांची तीव्रता व्यक्तीसापेक्ष असते. सर्वसाधारणपणे आढळणाऱ्या लक्षणांमध्ये-

• थकवा: अँड्रोपॉजमध्ये पुरुषांची ऊर्जा पातळी बरीच कमी होते आणि त्यांना एकूणच थकवा जाणवू लागतो

• मूड्समध्ये बदल: या काळात पुरुषांमध्ये मूड स्विंग, चिडचिडेपणा आणि अगदी नैराश्य देखील स्पष्टपणे आढळून येते.

• कामवासना कमी होणे: लैंगिक इच्छा आणि लैंगिक कार्यक्षमता कमी होणे हे अँड्रोपॉजमधील महत्त्वाचे लक्षण सर्वसामान्यपणे सर्वांमध्ये आढळते.

• इरेक्टाइल डिसफंक्शन: इरेक्शन किंवा स्तंभन साध्य करण्यात किंवा ते थोडे दीर्घकाळ राखण्यात अडचण येते.

• स्नायूंच्या वस्तुमान घटणे: टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी झाल्याने स्नायूंची झीज होऊ लागते आणि त्यांचे वस्तुमान आणि ताकद कमी होऊ लागते.

• वजन वाढणे: पुरुषांच्या शरीरात चरबीचे प्रमाण वाढू लागते आणि विशेषतः पोटाभोवती चरबी जास्त वाढलेली दिसून येते.

• झोपेचा त्रास: या काळात झोप उशिरा येणे, लवकर जाग येणे, खंडित स्वरूपात झोप येणे, निद्रानाश, किंवा झोप सतत चालवणे अशासारखे त्रास वारंवार होऊ शकतात.

• संज्ञानात्मक बदल: काही पुरुषांमध्ये सध्या साध्या गोष्टींबाबत सतत विस्मरण होणे आणि कामात किंवा बौद्धिक बाबतीत एकाग्रता करण्यात अडचण येत राहते.

निदान आणि मूल्यमापन

अँड्रोपॉजचे निदान करताना डॉक्टरांना आजारासंबंधित सर्व शारीरिक तपासण्या करून परिस्थितीचे मूल्यमापन करावे लागते. या तपासण्यांमध्ये -

• लक्षणांचे मूल्यांकन: रुग्ण अनुभवत असलेली लक्षणे, त्यांचा कालावधी आणि दैनंदिन जीवनावर होणारा त्यांचा परिणाम याबाबत रुग्णाशी चर्चा केली जाते.

• वैद्यकीय इतिहास: पूर्वीची आणि आताची आरोग्यस्थिती, औषधे, जीवनशैली या घटकांबद्दल माहिती घ्यावी लागते

• शारीरिक चाचण्या: रुग्णाचे एकंदरीत आरोग्य आणि अँड्रोपॉजबाबतच्या कोणत्याही शारीरिक तक्रारीचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रत्यक्ष शारीरिक तपासणी करावी लागते.

• रक्त चाचण्या: टेस्टोस्टेरॉनची रक्तातील पातळी मोजूनच अँड्रोपॉजचे मुख्य निदान होते. पण रुग्णाला हार्मोनल असंतुलनाची इतर काही कारणे आहेत का? हे पाहण्यासाठी, ल्युटेनायझिंग हार्मोन (एलएच) आणि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन (एफएसएच) यांची पातळीदेखील मोजावी लागते.

उपचार

अँड्रोपॉजच्या उपचारांमध्ये लक्षणे कमी करणे आणि जीवनाची एकूण गुणवत्ता सुधारणे समाविष्ट असू शकते:

• हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी (एचआरटी): काही पुरुषांमध्ये या काळात टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरपीचा फायदा होऊ शकतो. इंजेक्शन, जेल, पॅच किंवा इम्प्लांटद्वारे रुग्णाला टेस्टोस्टेरॉन दिले जाऊ शकते. एचआरटीमुळे रुग्णाची ऊर्जा पातळी, मूड, लैंगिक कार्य आणि स्नायू वस्तुमान सुधारण्यास मदत होते.

• जीवनशैलीत बदल: नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तणाव व्यवस्थापन आणि पुरेशी झोप यासारख्या निरोगी जीवनशैलीतील बदल घडवून आणल्यास अँड्रोपॉजची काही लक्षणे नक्की कमी होऊ शकतात.

• मानसोपचार: सायकोथेरपी किंवा समुपदेशनामुळे अँड्रोपॉजशी संबंधित भावनिक आणि मानसिक बदलांचा सामना करण्यास पुरुषांना मदत होऊ शकते.

• औषधे: काही रुग्णांत उद्भवणाऱ्या गंभीर नैराश्य किंवा चिंताविकाराच्या बाबतीत, मानसोपचारातील औषधे देऊन रुग्णांच्या समस्यांचे निराकरण होऊ शकते.

• पूरक सत्त्वे: व्हिटॅमिन डी किंवा झिंकसारख्या सप्लिमेंट शरीरातील टेस्टोस्टेरॉनची निर्मिती वाढवू शकतात. अनेक रुग्णांना याचा फायदा होऊ शकतो.

• अँड्रोपॉजशी दोन हात: अँड्रोपॉजचा त्रास होत असताना रुग्णाने आपल्याला हा एक आजार आहे ही गोष्ट स्वीकारणे, स्वतः:च्या आजाराची काळजी घेणे आणि आवश्यकतेनुसार अनेकांचे समर्थन मिळवणे आवश्यक असते, यामध्ये डॉक्टर, मानसोपचार तज्ज्ञ, कुटुंबीय, मित्रमंडळी, प्रियजन या साऱ्यांशी मुक्त संवाद आवश्यक असतो.

अँड्रोपॉज किंवा पुरुष रजोनिवृत्ती हा मानवी जीवनाचा एक नैसर्गिक टप्पा आहे. हार्मोनल बदलांमुळे होणाऱ्या शारीरिक आणि भावनिक लक्षणे निर्माण करतो.

अँड्रोपॉजचा काळ आव्हानात्मक असला तरी, अँड्रोपॉज समजून घेतल्यास आणि योग्य उपचार शोधल्यास, या संक्रमण कालावधीतून जात असलेल्या पुरुषांच्या जीवनाची गुणवत्ता लक्षणीयरित्या सुधारू शकते.