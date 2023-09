- वर्षा वर्तक

व्हर्टिगो या आजाराचे प्रमाण खूप जास्त असूनही सर्वसामान्यांमध्ये याबाबतीत जागरूकतेचा मात्र अभाव आहे. चक्कर काय थोड्याच वेळात ठीक होईल, असा विचार करून अनेक लोक चक्कर सहन करतात आणि या आजाराकडे दुर्लक्ष करतात. पण हेच घातक ठरू शकते.

“मला मागच्या पाच-सहा महिन्यांपासून अचानक चक्कर Light Headedness यायला लागली आहे. कारण काय ते अजून कळले नाही. डॉक्टरांनी Doctors दिलेल्या गोळ्या महिनाभर घेतल्यावर बरं वाटलं, पण पुन्हा अधून मधून परत चक्कर येतेच.

त्यामुळे कधी चक्कर येईल ही भीती कायमच असते.” माझ्या रोजच्या दैनंदिन उठण्याबसण्यात, मित्रांबरोबर गप्पा मारताना, व्यवसायाच्या ठिकाणी अशी काही बऱ्याचदा वक्तव्ये ऐकू येतात. Know about Vertigo and the remedies to cure disease

“कोविडच्या काळात वर्क फ्रॉम होम Work From Home सुरू झाले. कधीही, कुठल्याही वेळी ऑनलाइन मिटींगा असायच्या, कामाच्या वेळाही विचित्र असायच्या. डोकं अगदी भणभणून जायचं, कामात नीट लक्ष लागायचे नाही. परत काम वेळेत पूर्ण झाले नाही तर मेमो मिळायची भीती. या सगळ्यामुळे टेन्शन वाढत गेले आणि याचा परिणाम म्हणजे डोकेदुखी, अॅसिडिटी, सतत गरगरणे अशी दुखणी मागे लागली. आता बस्स झालं, जॉब सोडून देतो......”

“आज पहाटे उठताना डोळे उघडले तर सगळी खोली माझ्याभोवती गर्रकन फिरतीये अशी चक्कर आली. १०-१५ सेकंद गेल्यावर नॉर्मल वाटले म्हणून कुशीवर वळलो तर परत तशीच जोरात चक्कर आली. अत्यंत असह्य फिलिंग होते ते, शब्दात सांगणे केवळ अशक्य.”

यासारखे अनेक अनुभव आपण सगळेच अनेकदा ऐकतो. सर्वसाधारपणे, ढोबळमानाने या अनुभवांना व्हर्टिगो Vertigo असं म्हटलं जात.

याची साधारणपणे लक्षणे अशी असतात...

चालताना मध्येच गरगरणेअचानक तोल जातोय, असे वाटणे

झोपल्यावर कुशीवर वळताना पडत असल्याचा भास होणे

खाली वाकून परत झटकन सरळ उभे राहिल्यावर घेरी आल्यासारखे वाटणे

थोडक्यात शारीरिक हालचाली करताना चटकन झालेल्या बदलामुळे चक्कर येणे

चक्कर येणे किंवा अचानक गरगरणे हा एक शारीरिक संतुलन संबंधित आजार आहे.

त्याचबरोबर आपण जर बैठे काम करत असाल तर बसण्याची पद्धत, सतत मोबाईलचा वापर, अथवा लॅपटॉपवर दीर्घकाळ काम करणे यामुळे मानेचे स्नायू आखडतात.

हेदेखील वारंवार चक्कर येण्यामागचे मुख्य कारण आहे.

बऱ्याच वेळा व्हर्टिगोची सुरुवात कानाशी संबंधित समस्यांमुळे होते. कानातील इन्फेक्शन, मेंदूशी संबंधित आजार, मानसिक संतुलन बिघडणे हीदेखील चक्कर येण्यामागची कारणे असू शकतात. कानातील असंतुलन (Vestibular vertigo) किंवा मानेचे स्नायू आखडणे (Cervicogenic vertigo) ही जवळपास ८० ते ९० टक्के बाबतीत चक्कर येण्यामागची कारणे असतात.

या आजाराचे प्रमाण खूप जास्त असूनही सर्वसामान्यांमध्ये याबाबतीत जागरूकतेचा मात्र अभाव आहे. चक्कर काय थोड्याच वेळात ठीक होईल, असा विचार करून अनेक लोक चक्कर सहन करतात आणि या आजाराकडे दुर्लक्ष करतात. पण हेच घातक ठरू शकते. अंदाजे प्रत्येक दहा व्यक्तींमागे एकाला व्हर्टिगोचा त्रास आहे, असे संशोधन सांगते.

यांपैकी अनेकांना हा आजार असल्याचे वेळेत कळत नाही, कळले तरी त्याची लक्षणं सांगणे किंवा प्रमाणित करणे सामान्य माणसाला अवघड जाते. काही वेळा मळमळणे, उलट्या होणे, गरगरणे अशी लक्षणे दिसली तर भलतेच उपचार केले जातात.

त्यामुळे व्हर्टिगोचे योग्य निदान झाले नाही, तर हा आजार कायमस्वरूपी मानगुटीवर बसतो, आणि मूळ कारणावर उपचार न करता केवळ दिसणाऱ्या लक्षणांवर उपाय केले तरी हा त्रास वरचेवर होतच राहतो. त्यामुळे सकाळी फिरायला जाणे, वाहन चालवणे, बाजारातून दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तू खरेदी करणे यासारख्या सध्या सध्या गोष्टीही आव्हानात्मक वाटू लागतात.

साहजिकच यातून निर्माण होणारे नैराश्य किंवा चिंता यामुळे रोजचे जीवन देखील विस्कळित होऊ लागते. व्हर्टिगोमुळे अनेकांनी नोकरी सोडल्याचे किंवा बदलल्याचेही ऐकू येते.

हे सगळे चित्रं बघता साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो, की ‘याला काहीच उपाय नाही का?’ या प्रश्नाला, व्हर्टिगो झाला म्हणून घाबरून जायचे कारण नाही, हा आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकतो, असे उत्तर नक्की देता येईल.

जवळपास ७० ते ८० टक्के रुग्णांमध्ये फिजिओथेरपी उपचारांच्या साहाय्याने हा आजार पूर्णपणे बरा होतो आणि तोही कोणत्याही औषधोपचाराविना. उरलेल्या वीस टक्के केसेसमध्ये कानातील इन्फेक्शन, मेंदूचे आजार अशा लक्षणांसाठी औषधोपचार अत्यंत आवश्यक आहेत.

फिजिओथेरपीच्याबाबतीत सांगायचे झाले तर ‘व्हेस्टिब्युलर रिहॅबिलिटेशन एक्झरसाइझ’च्या मदतीने कानाशी संबंधित व्हर्टिगो पूर्णपणे बरा करता येतो.

डीकॉम्प्रेशन थेरपी, इलेक्ट्रोथेरपी आणि त्यांच्या जोडीला मानेचे स्नायू पूर्वपदावर आणण्यासाठीच्या व्यायामांनी मानेचे स्नायू आखडण्यामुळे होणारा सर्व्हिकॉजेनिक व्हर्टिगो Vertigo पूर्णपणे बरा करता येतो. या दोन्हीही उपचारपद्धतींची सफलता जवळपास ९५ टक्के आहे.

कानातील असंतुलनामुळे येणारी चक्कर किंवा मानेचे स्नायू आखडण्यामुळे येणारी चक्कर या दोन्ही आजारांसाठी तज्ज्ञ फिजिओथेरपिस्टच योग्य ते निदान करू शकतो व त्यानुसार आवश्यक तो व्यायाम करवून घेऊन रुग्णाला पूर्णपणे बरे करू शकतो.

आजकाल फिजिओथेरपी Physiotherapy क्षेत्रात खूप प्रगती होते आहे. आपला तोल सांभाळण्यासाठी ‘ट्रेन युअर ब्रेन’ ही गोष्ट अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी काही स्वयंचलित कॉम्प्युटराइज्ड यंत्रेही उपलब्ध आहेत. त्यावर प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजेप्रमाणे प्रोग्रॅम सेट करता येतो व त्यानुसार उपचार देता येतात. यामुळे रुग्णाच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करता येते.

आत्तापर्यंत आपण विचार केला तो ७० ते ८० टक्के रुग्णांच्या लक्षणांचा. परंतु इतर काही लक्षणांसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणेच आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ इपिलेप्सी, मधुमेहींमध्ये साखरेचे प्रमाण कमी होणे, अॅनिमिया, कमी रक्तदाब, ताप, डिहायड्रेशन, पक्षाघात, हृदयविकार, ब्रेन ट्यूमर अशा कारणांमुळे येणारी चक्कर.

कानाच्या विकारांमधील अजून एक तक्रार म्हणजे कानात सतत शिट्टी वाजल्यासारखा आवाज येत राहणे (Tinnitus). यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतला तर नक्कीच उपयोग होईल.

एकंदर विचार करता चक्कर येणे ही व्यथा प्रथमदर्शनी खूपच घाबरवून सोडणारी असली तरी त्यावर योग्य ते उपचार केल्यास आणि आपली मानसिकता सकारात्मक ठेवल्यास यातून पूर्णपणे मुक्त होण्यात काहीच अडचण नाही.