Parenting: अवघड परिस्थिती मुलांना कशी समजावून सांगायची?

How to prepare child to deal with difficult situations

मुंबई : मुलाचा एका शाळेत प्रवेश झाल्यावर मी ठरवलं आता मुलाच्या शाळेसाठी आपण त्याच्या शाळेजवळच घराचा पर्याय पहायचा. त्यानुसार आम्ही त्याच्या शाळेजवळच्या घरी राहायला सुरुवात केली. सुरुवातीचे दिवस नातेवाईकांची ये जा यातच गेले. मुलाला देखील ते घर आवडायला लागलं. पण एक दिवस एक खाली राहणारे काका वर आले आणि म्हणाले प्लीज तुमचा खूप आवाज येतोय, तुम्ही जरा आवाज कमी करत जा. त्यानुसार आम्ही काळजी देखील घेतली. पण दिवसेंदिवस त्यांना होणाऱ्या त्रासाचे आणि त्यांच्या अग्रेसिव्हपणे ते व्यक्त करण्याचे प्रमाण वाढतच गेले. त्यांना मुलाने घरात बॉल खेळणे सोडाच पण त्याच्या चालण्याच्या पावलाचा देखील त्यांना त्रास होऊ लागला. यामुळे घरात खेळू नकोस, पळू नकोस, घरात मोठ्याने बोलू नकोस, खाली खेळायला गेलास तर ओरडू नकोस, बॉलचा आवाज करू नकोस असे सांगू लागलो. एक दिवस तो इतका जास्त रडला आणि मला म्हणाला आई मला इथे नाही राहायचं. आपण जुन्या घरी राहायला जाऊ.. नंतर तर त्याने खेळणेच एकदमच कमी केले तो दिवसभर सोफ्यावर बसून राहू लागला.. दोन दिवस त्याने हा प्रकार केल्यावर आई म्हणून मलाही काळजी वाटली.. इतक्या लहान मुलाला समजावून सांगू कसे असा मला प्रश्न पडला..?