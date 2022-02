आता प्रचाराची धुरा मायावी विश्वावरच!}

देशातील उत्तर प्रदेशसह(Uttar Pradesh) उत्तराखंड (Uttarkhand), पंजाब(Punjab), मणिपूर(Manipur) आणि गोवा (Goa) या पाच राज्यांच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाने (Election Commission) जाहीर केल्या असल्यातरी त्याचा धुराळा काही अद्याप म्हणावा असा उडालेला नाही. कोरोनाने (Corona) गेली दोन वर्षे ठाण मांडल्याने जनजीवनावर जसा विपरित परिणाम झालेला आहे, तसा एकूण व्यवस्थात्मक आणि प्रशासकीय बाबींवरही त्याचा परिणाम जाणवत आहे. त्याच्या कार्यवाहीला अडचणी येत आहेत. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगाल (West Bengal), तमिळनाडू ( Tamil Nadu ), केरळ (Kerala) या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका (Assembly elections) पहिली लाट ओसरत असताना पार पडल्या आणि या निवडणुकांच्या निकालानंतर दुसरी लाट साऱ्या देशभर पसरली. त्याने साऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले. निवडणुका झालेल्या राज्यात कितीतरीपटीने कोरोनाचा प्रसार झाला. न्यायालयाला या सगळ्यांची दखल घ्यावी लागली. मद्रास उच्च न्यायालयाने(Madras High Court) निवडणूक आयोगावर खुनाचा आरोप का ठेवू नये, अशा शब्दांत ताशेरे ओढत आपली नाराजी प्रकट केली. अखेर निवडणूक आयोगाने निकाल आणि त्यानंतरच्या विजय मिरवणुका याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. तरीही त्याला हरताळ फासला गेलाच आणि निवडणुकीनंतर अनेक उमेदवार आणि विविध पक्षांचे नेते कोरोनाने बाधित झाल्याने रुग्णालयात दाखल झाले. (Now the focus of propaganda Assembly Election Of 5 state is on the Social Media)

कोरोनाच्या उद्रेकाच्या काळातील निवडणुका घेण्याच्या अनुभवातून शहाणपण घेत यावेळी निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलातरी निवडणूक प्रचाराबाबत आचारसंहिता आणि मार्गदर्शक तत्त्वे (Code of Conduct for Election Campaign and Guidelines) यांची चौकट जाहीर करून गेल्या 15 जानेवारीपर्यंत रॅली (Rallies), प्रचारसभा, मिरवणुका(processions), प्रचारफेऱ्या ( campaigns) अशा सगळ्यांवर तसेच विहीत परवानगीशिवाय कोणतेही कार्यक्रम घ्यायला मनाई केली आहे.

आधी जाहीर केलेल्या नियमनांना आता 21 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे रिंगणात उतरलेल्या पक्षांसमोर प्रचार कसा करायचा, मतदारांशी संपर्क कसा साधायचा, पक्षाची ध्येयधोरणे, त्याचा जाहीरनामा, मतदारसंघ आणि राज्यासाठी पक्षाचा कृती कार्यक्रम कशा प्रकारे न्यायचा असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एक मात्र खरे पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूतील निवडणुकांमुळे राष्ट्रीय पक्षांना त्याची सवय झाली आहे. शिवाय, बिहारातही 2020 या वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात विधानसभा निवडणूक झाली होती.

ऑक्टोबर 2020 मधील या निवडणुकीवरही कोरोनाची काळी छाया होती, त्यामुळे आयोगाला परंपरागत तसेच अभासी पद्धतीने म्हणजे व्हर्च्युअल निवडणूक घेण्याबाबत आचारसंहिता जारी करावी लागली होती. आता तर कोरोनाच्या महाभयंकर अशा दोन लाटा अनुभवल्यानंतर एकूण प्रशासन आणि निवडणूक आयोग दोघेही शहाणे झाले आहेत, असे म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. दुसऱ्या महासाथीवेळी सध्या निवडणूक होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशात गंगेचे पात्र वाहत्या मृतदेहांनी व्यापून गेले होते. ती जेव्हा वाहत बिहारात शिरली तेव्हा त्याचा प्रचंड बोलबाला झाला होता. उत्तर प्रदेशातील भाजपचे योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोघाही शासनकर्त्यांना समाजाने आणि माध्यमांनी लक्ष्य करून त्याबद्दल त्यांच्याविरोधात टिकेची झोड उठवली होती. त्यामुळेच यावेळी कोरोनाची कडक आचारसंहिता, ओमिक्राॅनचे वाढते थैमान, रोज वाढत्या रुग्णसंख्येचे होणारे नवनवे उच्चांक यांच्या छायेत जाहीर केलेली निवडणूक पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाच्या आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक काम आहे.

धडा अमेरिकेचा

आपल्या देशाबाहेर झालेल्या व्हर्च्युअल प्रचारातील निवडणूक म्हणून उल्लेख करायचा झाला तर अमेरिकेकडे पाहावे लागेल. ज्याला हाय व्होल्टेज इलेक्शन म्हणता येईल, अशी ही निवडणूक गेल्या वर्षी झाली ती अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठीची. त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि कोरोना काळात ज्यांची वाचाळवीर म्हणून पदोपदी निर्भत्सना केली गेली, ते डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे विरोधक ज्यो बायडन यांच्यातील गाजलेली ही लढत होती. त्यावेळी प्रचाराची बहुतांश मदार ही समाजमाध्यमे आणि डिजीटल प्रचार यंत्रणेवरच होती. गेल्या काही वर्षांत जगाच्या कानाकोपऱ्यात डिजीटल प्रचाराची यंत्रणा त्या-त्या भागातील राजकीय पक्षांनी आपापल्या आर्थिक कुवतीनुसार स्वीकारली आहे आणि तंत्रज्ञानात जसजसे परिवर्तन येत आहे, तसतसे त्यात बदल केले जात आहेत.

विश्व मायावी प्रचाराचे एकुणात त्याचे सर्वसाधारण स्वरूप आहे ते असे -

व्र्हर्च्युअल वाॅर रूम

देशातील बहुतांश राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या व्र्हर्च्युअल वाॅर रूम तयार केल्या आहेत. तिथे पक्षाचे समर्पित कार्यकर्ते वाटावेत, असे युवक कर्मचारी म्हणून नेमलेले आहेत. काही पक्षासाठी त्यांची युवक आघाडीही हे काम करत असते. पक्षाच्या ऐपतीनुसार तिथे अगदी पाचपासून ते काहीशे पर्यंत लोक काम करत असतात. विशेषतः पक्षाचे ज्येष्ठ, वरिष्ठ आणि आघाडीचे नेते यांच्या भाषणांपासून ते पक्षाचे विविध प्रोमो, अगदी तीस सेकंदांपासून ते सहा-आठ मिनिटांच्या व्हिडिओंपर्यंत सगळ्यांचे प्रक्षेपण करणे, त्यांचे शेअरिंग करणे यापासून ते अगदी इमेज बिल्डिंगपर्यंतची कामे या ठिकाणी केली जातात. त्याला पक्षाच्या डिजीटल रणनितीचा आत्मा म्हटले तरी वावगे ठरू नये.

काॅल सेंटर

पक्षाचा थेट मतदारांशी, जनतेशी संपर्क ठेवणारी अशी ही यंत्रणा काॅल सेंटरच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. थेट मतदारांशी संपर्क साधणे, त्यांना पक्षाचा संदेश पोहोचवणे तसेच प्रसंगी त्यांच्याशी दूरस्थ पद्धतीने चर्चा करणे, त्यांना पक्षाची भूमिका पटवून सांगणे हे या सेंटरच्या माध्यमतून केले जातेच. त्याव्यतिरिक्त या ठिकाणी नागरिकांनी, मतदारांनी, जनतेने पक्षाशी, त्याच्या नेत्यांशी संपर्क साधावा, त्यांचे प्रश्न, अडीअडचणी मांडाव्यात आणि त्याची सोडवणूक करून घ्यावी किंवा त्यावर चर्चा घडवावी, असे स्वरूप या सेंटरचे असते. येथे काम करताना संयम, सबुरी आणि सोशिकता लागते.

व्हिडिओ आणि फोटोग्राफीक डिझायनिंग

पक्षाच्या आणि त्याच्या नेत्यांच्या इमेज बिल्डिंगचे, त्यांची व्यक्तीमत्त्वे, कार्यसंस्कृती आणि त्यांचा अजेंडा जनतेसमोर नेऊन त्याच्या प्रतिमानिर्मितीचे काम या माध्यमातून केले जाते. पक्षाच्या कार्याचे आणि नेत्यांच्या छाप टाकू पाहणाऱ्या व्यक्तीमत्त्वांना मतदारांसमोर नेणे, विशेषतः सोशल मिडिया, यूट्यूब यांच्याकरता व्हिडिओंची निर्मिती करणे यावर येथे भर दिला जातोच. शिवाय, पक्षाचा जाहीरनामा, फोटोग्राफिक स्वरुपातील कंटेन्ट, नेत्यांच्या भाषणांचा व्हिडिओ, पक्षाचा अजेंडा किंवा जाहीरनामा की ज्याद्वारे मतदारांवर प्रभाव टाकला जाईल, त्यांना पक्षाकडे आकृष्ट केले जाईल, अशा अनेक बाबींवर या कामातून भर दिला जातो. येथे बनवलेला कंटेन्ट वाॅटस्अॅप, ट्विटर, फेसबुक, कू, लिंकड्इन, यूट्यूब अशा अनेकविध माध्यमातून जनतेसमोर नेला जातो.

सोशल मिडिया हँडलर

जागल्यासारखी भूमिका सोशल मिडिया हँडलरना निभावावी लागत असते. सोशल मिडियावर येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कंटेन्टची शहानिशा करणे, त्यासाठी घारीची नजर ठेवणे हेच या हँडलरचे काम असते. डोळ्यात तेल घालून ते पार पाडावे लागते. हा नाजूक काम पार पाडण्यासाठी अनेक हात कामाला लागतात, तेव्हा ते ज्यांच्यासाठी काम करतात, ते अधिकाधिक प्रभावी होऊ शकते. विशेषतः निवडणूक प्रचार काळात होणारे आरोप-प्रत्यारोप, डाॅक्टरड् किंवा माॅर्फिड् म्हणजे तोडफोड करून तयार केलेले व्हिडिओ, चित्र आणि इतर कंटेन्ट शोधून त्याला रोखणे हे आव्हानात्मक काम करावे लागते.

एलसीडी, एलईडी व्हॅन

विशेषतः ग्रामीण भागात इंटरनेट, स्मार्टफोन यांचा वापर शहरी भागाच्या तुलनेत मर्यादीत असतो. तेथील आर्थिक स्तर यथातथा असल्याने, ग्रामीण भागातील शिक्षित वर्गाचे प्रमाणही जेमतेम असल्याने आणि तांत्रिकतेचा प्रसार आणि तांत्रिक साक्षरता खूपच कमी असल्याने तेथे सोशल मिडिया असो नाहीतर अन्य डिजीटल मार्गाने असो, जनतेपर्यंत पोहोचायला मर्यादा असतात. अशावेळी या मंडळींपर्यंत अधिकाधिक प्रमाणात पोहोचण्यासाठी, त्यांच्याशी किमान दूरचित्रसंवाद साधण्यासाठी फिरत्या एलसीडी किंवा एलईडी व्हॅन अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी माध्यम ठरू शकतात. त्याद्वारे पक्षाची ध्येयधोरणे, नेत्यांची भाषणे, फोटो आणि मजकूर तसेच व्हिडिओ याद्वारे प्रचार करणे शक्य होते. यासाठी पूर्वनियोजीत कंटेन्ट जसा वापरला जातो, तसा तांत्रिक उपलब्धतेवर लाईव्ह कंटेन्ट देखील प्रसारित करता येऊ शकतो.

लाईव्ह व्हिडिओ

या मार्गाचा वापर बिहारातील निवडणूक अधिक प्रभावीपणे केला गेला होता. नंतर अन्य निवडणुकांत त्याचा वापर केला गेला. त्यासाठी अतिशय नियोजनबद्धरित्या तयारी करावी लागते. या लाईव्ह स्ट्रिमिंगसाठी ते कधी, केव्हा आणि कसे प्रसारित केले जाणार आहे, याचे नियोजनबद्ध वेळापत्रक एसएमएस, व्हाॅटस्अॅप, ट्विटर, फेसबुक याद्वारे आधी कळवले जाते. त्यासाठी कॅनव्हासिंग करण्याकरता खास प्रोमोही दाखवले जातात. यूट्यूबद्वारेही त्याचा प्रसार केला जातो. मग लाईव्ह व्हिडिओद्वारे जनतेशी याची देही, याची डोळा संवादाचा फिल आणला जातो.

वेबीनार

एखाद्या पक्षाच्या बड्या नेत्यांच्या की, ज्यांना एखाद्या राज्यभर किंवा देशभर ऑडियन्स आहे, अशांचे वेबीनार आयोजित केले जातात. त्याला अगदी 50 हजारांपासून ते लाखावर लोक एकावेळी पाहू शकतात. त्याकरता ज्या नेत्याचा वेबीनार करायचा त्याची लोकप्रियता हाच कळीचा घटक असतो. ती जेवढी अधिक तेवढा त्याला जमा होणारा ऑडियन्सही तितकाच अधिक राहतो.

थोडक्यात काय, तंत्रज्ञानावर स्वार होण्याचा आणि त्याचा अधिकाधिक वापर करून जनतेपर्यंत गुलाबी गुलाबी चित्र रंगत, आश्वासनांची पेरणी करत, आगामी सुगी कशी जोरदार येणार आहे, हे पटवून देते नेत्यांनी आपल्याला जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रकार आहे. त्यात कोण किती बाजी मारतो, आभासी पद्धतीने वास्तवाचे चित्र रंगत स्वप्ने कोण किती अधिक रंगवतो, सप्तरंगाची उधळण किती करतो, यावरच या प्रचाराचे फलित त्यांच्या हाती येऊ शकते, हेच खरे.