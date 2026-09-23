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Premium|Study Room : सकाळ डायरी चालू घडामोडी

Current Affairs : इस्रोचा ‘ईओएस-०५’ भूस्थिर इमेजिंग उपग्रह, संयुक्त राष्ट्रांचा नवा ‘इक्वल अर्थ’ नकाशा आणि उच्च न्यायालयांतील नवी नियुक्ती यांसह दिवसातील महत्त्वाच्या चालू घडामोडींचा अभ्यास
study room current affairs

study room current affairs

Esakal

Shraddha Kolekar (श्रद्धा कोळेकर)
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(१) इस्रोची मोठी झेप : 'ईओएस-०५' उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण!


अ) प्रक्षेपण दिनांक व वेळ : ५ सप्टेंबर, पहाटे २:५५ वाजता.
ब) प्रक्षेपण स्थळ : सतीश धवन अवकाश केंद्र (SDSC-SHAR), श्रीहरिकोटा.
क) प्रक्षेपक रॉकेट : GSLV-F१७ (GSLV चे १९ वे उड्डाण).
ड) श्रीहरिकोटाचा टप्पा : श्रीहरिकोटा येथून पार पडलेले हे १०७ वे प्रक्षेपण आहे.
ई) उलटगणती (Countdown) : प्रक्षेपणाची अधिकृत उलटी गिनती २७ तास आधी सुरू करण्यात आली होती.
फ) दीर्घ खंडानंतर यश : १२ जानेवारी रोजी झालेल्या 'PSLV-C६२' मोहिमेत तिसऱ्या टप्प्यात बिघाड झाल्याने इस्रोची उड्डाणे थांबली होती; जवळपास ८ महिन्यांच्या मोठ्या खंडानंतर आणि चालू वर्षातील इस्रोचे हे पहिलेच यशस्वी प्रक्षेपण ठरले.

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