Premium|Study Room : सकाळ डायरी चालू घडामोडी

(१) इस्रोची मोठी झेप : 'ईओएस-०५' उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण!अ) प्रक्षेपण दिनांक व वेळ : ५ सप्टेंबर, पहाटे २:५५ वाजता.ब) प्रक्षेपण स्थळ : सतीश धवन अवकाश केंद्र (SDSC-SHAR), श्रीहरिकोटा.क) प्रक्षेपक रॉकेट : GSLV-F१७ (GSLV चे १९ वे उड्डाण).ड) श्रीहरिकोटाचा टप्पा : श्रीहरिकोटा येथून पार पडलेले हे १०७ वे प्रक्षेपण आहे.ई) उलटगणती (Countdown) : प्रक्षेपणाची अधिकृत उलटी गिनती २७ तास आधी सुरू करण्यात आली होती.फ) दीर्घ खंडानंतर यश : १२ जानेवारी रोजी झालेल्या 'PSLV-C६२' मोहिमेत तिसऱ्या टप्प्यात बिघाड झाल्याने इस्रोची उड्डाणे थांबली होती; जवळपास ८ महिन्यांच्या मोठ्या खंडानंतर आणि चालू वर्षातील इस्रोचे हे पहिलेच यशस्वी प्रक्षेपण ठरले..'ईओएस-०५' उपग्रहाची तांत्रिक वैशिष्ट्येअ) वजन : २,३६७ किलोग्रॅम - 'जीएसएलव्ही' प्रक्षेपकाद्वारे अंतराळात सोडण्यात आलेला हा आजवरचा सर्वाधिक वजनाचा उपग्रह ठरला आहे.ब) कक्षा (Orbit) : उड्डाणानंतर अवघ्या १८ मिनिटांत उपग्रह १७१ बाय ३१ हजार किलोमीटरच्या 'सब-जिओसिंक्रोनस ट्रान्स्फर' (दीर्घवर्तुळाकार) कक्षेत सोडण्यात आला.क) पुढील टप्पा : पुढील टप्प्यात कक्षा विस्तारून त्याला पृथ्वीपासून सुमारे ३६,००० किमी उंचीवरील भू-समकालिक (जिओसिंक्रोनस / भूस्थिर) कक्षेत स्थिर केले जाईल.ड) ऐतिहासिक वेगळेपण : बहुतांश पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह कमी उंचीवरील निम्न पृथ्वीकक्षेत (LEO) असतात; मात्र भूस्थिर (Geo-orbit) कक्षेत पाठवण्यात येणारा हा भारताचा पहिलावहिला इमेजिंग (प्रतिमा घेणारा) उपग्रह आहे.ई) पृथ्वीशी सुसंगत वेग : या कक्षेत उपग्रहाचा फिरण्याचा वेग आणि पृथ्वीचा स्वतःभोवती फिरण्याचा वेग एकसमान असल्याने तो भारतावर कायम स्थिर राहील.प्रक्षेपक रॉकेट (GSLV-F१७) ची रचनाअ) लांबी : ५१.७ मीटर.ब) टप्पे : हे ३ टप्प्यांचे (Three-stage) रॉकेट असून, यातील अत्यंत महत्त्वाचा तिसरा टप्पा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनाचा (CUS) आहे.क) उपग्रहाचे स्थान : उपग्रह रॉकेटच्या सर्वांत वरच्या भागात (पेलोड फेअरिंगमध्ये) सुरक्षितपणे बसवण्यात आला होता.कार्यक्षमता आणि उपयोग : 'आकाशातील डोळा' (Eye in the Sky)अ) २४ तास अखंड निरीक्षण : भूस्थिर कक्षेत असल्याने हा उपग्रह भारतीय उपखंडावर २४ तास अखंड पाळत ठेवू शकेल.ब) अतिजलद इमेजिंग क्षमता : उपग्रहावर अत्याधुनिक टेलिस्कोप बसवला असून, निरभ्र आकाशात दृश्य (Visible) आणि इन्फ्रारेड (Infrared) लहरींच्या माध्यमातून तो देशाच्या मोठ्या भूभागाचे दर ५ मिनिटांनी थेट चित्रण करू शकतो.क) शेती व पीक नियोजन : प्रत्यक्ष वेळेतील (Real-time) प्रतिमा उपलब्ध करून पिकांची स्थिती, मातीतील ओलावा आणि पीक नियोजनात शेतकऱ्यांना आधुनिक साह्य मिळेल.ड) आपत्ती व्यवस्थापन : चक्रीवादळे, पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचे वेळेवर मूल्यांकन करून संकट व्यवस्थापन पथकांना जलद निर्णय घेण्यास मदत होईल.ई) हवामान आणि लष्करी मोहीम नियोजन : हवामानातील सूक्ष्म बदलांच्या नोंदींसह जमिनीवरील हालचाली टिपून संरक्षण दलांना (सैन्याला) मोहिमांच्या रणनीतिक नियोजनात महत्त्वाची माहिती पुरवेल. .(२) संयुक्त राष्ट्रांकडून नव्या नकाशाचा स्वीकारअ) ठरावाचा स्वीकार : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने (UNGA) जगाचा नवा नकाशा स्वीकारणारा आणि खंडांचे अचूक आकारमान दाखवणारा 'करेक्ट द मॅप' (Correct the Map) ठराव बहुमताने मंजूर केला आहे.ब) प्रस्तावक देश : पश्चिम आफ्रिकेतील 'टोगो' (Togo) या देशाने हा ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला ५४ आफ्रिकी देशांच्या 'आफ्रिकी संघाने' (African Union) पूर्ण पाठिंबा दिला.क) मतदान आकडेवारी :बाजूने मतदान : भारतासह १६४ देशांनी या बदलाच्या बाजूने मतदान केले.विरोधात मतदान : अमेरिकेने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.तटस्थ : ६ देश मतदानावेळी तटस्थ राहिले.ड) बंधनकारक नाही : हा ठराव जगातील विविध देश, शाळा किंवा पुस्तक प्रकाशकांवर सक्तीने बंधनकारक नसेल; मात्र अचूक नकाशांच्या वापरासाठी नैतिक व अधिकृत आधार देईल.'मर्केटर नकाशा' (Mercator Projection) आणि त्यातील त्रुटीअ) निर्मिती व इतिहास : १५६९ मध्ये युरोपीय अभ्यासक गेरार्डस मर्केटर यांनी समुद्रातील जहाज वाहतूक (नाविक दिशादर्शन) सुलभ व्हावी या उद्देशाने हा नकाशा तयार केला होता.ब) मुख्य दोष (Distortion) : पृथ्वीच्या गोलाकार पृष्ठभागाचे सपाट कागदावर रूपांतर करताना या नकाशात विषुववृत्तापासून (भूमध्य रेषा) दूर जाणाऱ्या उत्तर व दक्षिण ध्रुवांकडील प्रदेश कृत्रिमरीत्या प्रचंड मोठे दिसू लागले.क) आफ्रिका विरुद्ध ग्रीनलँड तफावत : मर्केटर नकाशात ग्रीनलँड आणि आफ्रिका खंड जवळपास एकाच आकाराचे भासतात. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती : ग्रीनलँडचे क्षेत्रफळ सुमारे २२ लाख चौ. किमी आहे, तर आफ्रिकेचे क्षेत्रफळ सुमारे ३ कोटी ४ लाख चौ. किमी आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष आकारात आफ्रिका हा ग्रीनलँडपेक्षा सुमारे १४ पट मोठा असूनही जुन्या नकाशात तो अतिशय लहान दाखवला गेला होता.ड) नवा नकाशा : 'इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन' (Equal Earth Projection)तत्त्व व निर्मिती : २०१८ मध्ये नकाशाशास्त्रज्ञांनी 'समान क्षेत्रफळ' (Equal-area) या तत्त्वावर आधारित हा नवा 'इक्वल अर्थ' (समान पृथ्वी) नकाशा विकसित केला..प्रमुख वैशिष्ट्ये :अ) आफ्रिका खंड : यात आफ्रिका खंड त्याच्या प्रत्यक्ष विशालतेनुसार अधिक विस्तीर्ण आणि अचूक आकारात दिसतो.ब) उत्तर अमेरिका आणि युरोप : उत्तर अमेरिका आणि युरोपचा कृत्रिमरीत्या वाढलेला आकार कमी होऊन तो वास्तववादी दिसतो.क) ध्रुवांजवळील भाग : ध्रुवांजवळील भागांची अतिशयोक्ती दूर करून पृथ्वीच्या वक्रतेनुसार योग्य मांडणी केली गेली आहे.ड) भारतावर प्रभाव : या नव्या नकाशाने भारताच्या सीमांमध्ये किंवा प्रत्यक्ष क्षेत्रफळात कोणताही बदल झालेला नाही; मात्र भारताचा आकार त्याच्या खऱ्या भौगोलिक गुणोत्तरामध्ये थोडा अधिक सुस्पष्ट व मोठा दिसेल.(३) मुंबई व कलकत्ता उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्तीअ) न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे ५० वे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली.ब) न्या. रवींद्र व्ही. घुगे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक (प्रभारी) मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची पदोन्नती होऊन त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदभार स्वीकारला.न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे ५० वे मुख्य न्यायमूर्तीअ) शपथविधी सोहळा : महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी मुंबईतील लोकभवन (राजभवन) येथे त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.ब) पद रिक्ततेचे कारण : मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाल्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते.क) कार्यकाळ : न्या. त्रिपाठी हे २० जून २०२८ रोजी निवृत्त होणार असून, तोपर्यंत ते मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत राहतील..Premium|Study Room : चीनला मागे टाकण्याचे स्वप्न; मॅन्युफॅक्चरिंग हब आणि जागतिक सप्लाय चेनसाठी भारताची नवी रणनीती.न्यायिक व व्यावसायिक कारकीर्द :अ) शिक्षण व वकिली : १९९० मध्ये लखनौ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली; ११ जानेवारी १९९२ रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. त्यांनी प्रामुख्याने दिवाणी (सिव्हिल) प्रकरणांमध्ये वकिली केली.ब) कायदेशीर सल्लागार : कानपूर विकास प्राधिकरण, आग्रा विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, यूपी फूड अँड इसेन्शियल कमोडिटीज कॉर्पोरेशन आणि कुमाऊ विद्यापीठाचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम पाहिले.क) सरकारी वकील : ऑक्टोबर २००७ पासून ते उत्तर प्रदेश सरकारचे 'अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील' म्हणून कार्यरत होते.ड) न्यायाधीशपदी नियुक्ती : २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती; १० एप्रिल २०१५ रोजी कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती बनले.न्या. रवींद्र व्ही. घुगे : कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीअ) शपथविधी सोहळा : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी त्यांना कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ दिली.ब) ऐतिहासिक संदर्भ : भारताच्या सर्वांत जुन्या उच्च न्यायालयाची (कलकत्ता हायकोर्ट) धुरा सांभाळताना त्यांनी बंगालचा उल्लेख 'भारताच्या पुनर्जागरणाचे केंद्र आणि स्वातंत्र्यलढ्याचे माहेरघर' असा केला.क) वैयक्तिक पार्श्वभूमी आणि 'कोल्हापूर ते कोलकाता' प्रवास :जन्म व कुटुंब : जन्म ९ जुलै १९६६; त्यांचे वडील व्ही. बी. घुगे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू होते.शिक्षण : कोल्हापुरातील सेंट झेव्हियर्स हायस्कूलमध्ये शालेय शिक्षण; कोल्हापूरच्या शहाजी लॉ कॉलेज व छत्रपती संभाजीनगरच्या एम. पी. लॉ कॉलेजमधून १९९० मध्ये विधी पदवी पूर्ण.ड) कामगार क्षेत्रातील वकिली : १९९० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय आणि कामगार न्यायाधिकरणांसमोर वकिली सुरू केली.कामगार व कामगार संघटनांच्या वतीने सुमारे २,००० प्रकरणांत बाजू मांडली. तसेच २५० कॉर्पोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधित्व केले..Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.One liner चालू घडामोडीअ) बांगलादेशविरुद्धच्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी संघाचे नेतृत्व करणारे आणि 'शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार' विजेते माजी कर्णधार तारक राऊळ यांचे वयाच्या ७४ व्या वर्षी निधन झाले.ब) ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) ग्रस्त १८ वर्षीय भारतीय पॅरा जलतरणपटू जिया राय हिने न्यूयॉर्कमधील ४८ किमीची '२० ब्रिजेस स्विम' मोहीम ८ तास ५३ मिनिटांत पार करून खुल्या पाण्यातील 'ट्रिपल क्राउन' पूर्ण करणारी जगातील पहिली महिला पॅरा जलतरणपटू ठरण्याचा मान मिळवला.क) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटीसह विविध भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.ड) पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने (NIV) संभाव्य साथीच्या रोगांचा वेळेत मुकाबला करण्यासाठी आणि जनुकीय संशोधनाला गती देण्यासाठी १२ कम्प्युट नोड्स, ७०० कोअर्स आणि १ पेटॅबाईट डेटा साठवणूक क्षमता असलेला 'नक्षत्र' हाय-परफॉर्मन्स महासंगणक कार्यान्वित केला आहे.ई) अमेरिकन जनगणना ब्युरोच्या अहवालानुसार, मानवी इतिहासात पहिल्यांदाच ५ वर्षांखालील मुलांच्या संख्येपेक्षा (१०% पेक्षा कमी) ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठांची संख्या (१०.५%) अधिक झाली आहे.----------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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