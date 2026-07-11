Premium|Superbugs: तुम्हीही बरं वाटलं की औषधं घेणं बंद करता का.? पण हे जीवघेणं ठरू शकतं; लॅन्सेटचं संशोधन आणि WHO चा ‘ग्लोबल अक्शन प्लॅन’ सुपरबग्जविषयी काय सांगतोय..?

पुणे – समजा, घरात काम करताना तुमच्या हाताला सुरी लागून चीर पडली. साधारण असं काही झालं की आपण त्यावर डेटॉल लावतो, एखादं मलम लावतो किंवा फार फार तर जवळच्या डॉक्टरकडे जाऊन गोळ्या घेतो.पण समजा की २०५० हे वर्ष सुरू आहे आणि ही घटना घडली आहे. त्यावेळी चित्र काहीतरी वेगळं असू शकतं.डॉक्टर जगातली सर्वात महागडी आणि शक्तीशाली अँटीबायोटिक गोळी देतात. पण, त्या गोळीचा तुमच्या शरीरावर काहीही फरक पडत नाही. ती हातावर पडलेली चीर हळूहळू सडू लागतो, त्यात इन्फेक्शन होतं, ते इंन्फेक्शन संपूर्ण शरीरभर पसरतं आणि अवघ्या काही दिवसांत त्या साध्या जखमेमुळे मृत्यू होतो.तुम्हाला वाटत असेल की हे काहीतरी अतिशयोक्ती सांगितलं जातं आहे. पण तसं नाहीये. जगातील सर्वात नामांकित वैद्यकीय जर्नल 'द लॅन्सेट' आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकताच जाहीर केलेला अहवाल याविषयी सांगतायेत. येत्या काळात 'अँटीबायोटिक्स' लोकांच्या शरिरावर काम करणं बंद करू शकतं. हे असं का होईल, कशामुळे होईल, कोणाला होईल, याची आकडेवारी काय, संशोधन काय सांगतं, यासाठीचा जागतिक आरोग्य संघटना काय म्हणते आणि याचा औषधांचा कोर्स अर्धवट सोडण्याशी काय संबंध आहे असं सगळंच आपण या सकाळ+च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया..'द लॅन्सेट'चा २०२४ चा रिपोर्ट काय सांगतो?सप्टेंबर २०२४ मध्ये 'ग्लोबल रिसर्च ऑन अँटीमाइक्रोबियल रेझिस्टन्स' द्वारे लॅन्सेटमध्ये एक अभ्यास प्रसिद्ध झाला. या अभ्यासाचे अपडेट्स २०२६ पर्यंतच्या धोरणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या रिपोर्टमध्ये ३ कोटींहून अधिक मृत्यूंचा अंदाज वर्ष २०२५ ते २०५० या २५ वर्षांच्या काळात जगभरात तब्बल ३ कोटी ९ लाख लोकांचा थेट 'सुपरबग्स' मुळे मृत्यू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जर या जंतूंच्या अप्रत्यक्ष प्रभावाचा विचार केला, तर हा आकडा १६ कोटी ९ लाख एवढा प्रचंड असू शकतो.याचा सरळ अर्थ असा की, आगामी काळात जगभरात दर मिनिटाला साधारण ३ लोक अशा आजारांमुळे मरतील, ज्यांच्यावर जगातलं कोणतंही औषध काम करत नसेल.गेल्या ३० वर्षांत म्हणजेच १९९० ते २०२१ या ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांमध्ये अँटीबायोटिक रेझिस्टन्समुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे आणि २०५० पर्यंत हा आकडा दुप्पट होऊ शकतो.या जागतिक महामारीचा केंद्रबिंदू आपला भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हा दक्षिण आशियाई भाग असणार आहे. या भागात सर्वाधिक म्हणजे १ कोटी १८ लाख मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे. सुपरबग म्हणजे नेमकं काय?सुपरबग समजून घेण्यासाठी आपल्याला आधी अँटीबायोटिक्स आणि बॅक्टेरिया यांच्यातील युद्ध समजून घ्यावं लागेल. १९२८ मध्ये अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांनी Penicillin या पहिल्या अँटीबायोटिकचा शोध लावला. या एका शोधामुळे वैद्यकीय विश्वात क्रांती झाली. पूर्वी जे लोक साध्या प्लेग, कॉलरा, टीबी किंवा जखम सडल्यामुळे मरायचे, त्यांचे प्राण वाचू लागले. अँटीबायोटिक म्हणजे काय? तर शरीरात शिरलेल्या हानिकारक जीवाणूंना मारणारे किंवा त्यांची वाढ रोखणारे औषध.पण निसर्गनियमाप्रमाणे 'सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट' म्हणजेच जो कठिण परिस्थितीत स्वतःला बदलू शकतो, तोच दीर्घकाळासाठी टिकतो. जेव्हा आपण शरीरात वारंवार अँटीबायोटिक्स टाकतो, तेव्हा काही बॅक्टेरिया पूर्णपणे मरत नाहीत. ते त्या औषधाचा अभ्यास करतात. औषधाची रचना समजून घेऊन ते स्वतःच्या DNA मध्ये बदल करतात. या बदलाबाबत ते आपल्या सोबतीच्या इतर बॅक्टेरियांनाही माहिती देतात.अशा प्रकारे जन्माला येतो एक Superbug. सुपरबग म्हणजे असा जीवाणू, ज्याच्यावर बाजारात उपलब्ध असलेल्या पहिल्या, दुसऱ्या किंवा अगदी तिसऱ्या पिढीच्या अँटीबायोटिक्सचा काहीच परिणाम होत नाही. म्हणजेच औषधालाही पचवण्याची त्या जीवाणुंची पचनशक्ती झालेली असते..आपल्या चुकांमुळे शरीरात हे सुपरबग्ज कसे तयार होतात?१. स्वत:हून औषधं घेणंभारतात स्वत:हून डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे घेण्याचा प्रकार सर्रास सगळीकडे पहायाली मिळतो. आपल्याला थोडी सर्दी झाली, खोकला आला किंवा अंग दुखू लागलं की, आपण डॉक्टरकडे जाण्याऐवजी थेट मेडिकल स्टोअर गाठतो. तिथे जाऊन आपण ताप-खोकल्याची दोन दिवसांची गोळी द्या असं सांगतो. मेडिकलवाला आपल्याला लाल किंवा पिवळी पट्टी असलेली अँटीबायोटिक काढून देतो.सर्दी, खोकला आणि फ्लू हे बहुतांश वेळा व्हायरसमुळे होतात. अँटीबायोटिक्स हे फक्त बॅक्टेरियावर काम करतात, व्हायरसवर नाही! त्यामुळे व्हायरसच्या आजारात अँटीबायोटिक घेतल्याने व्हायरस तर मरत नाहीच, उलट आपल्या शरीरातील जे चांगले बॅक्टेरिया असतात ते मारले जातात आणि जे वाईट बॅक्टेरिया असतात ते अधिक बलवान बनतात. २. औषधांचा कोर्स अर्धवट सोडणेसमजा तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात आणि त्यांनी तुम्हाला एखाद्या इन्फेक्शनसाठी ५ दिवसांचा अँटीबायोटिकचा कोर्स लिहून दिला. तुम्ही २ दिवस गोळ्या घेता, तुम्हाला बरं वाटायला लागतं आणि तुम्ही तिसऱ्या दिवशी गोळ्या घेणं बंद करून टाकता.ही अत्यंत चुकीची सवय आहे. २ दिवसांत शरीरातील फक्त कमकुवत बॅक्टेरिया मरतात, जे सर्वात जास्त धोकादायक आणि बलवान बॅक्टेरिया असतात ते अर्धमूर्छित अवस्थेत असतात. कोर्स अर्धवट सोडल्यामुळे त्यांना पुन्हा जिवंत होण्याची संधी मिळते. यावेळी उठताना ते त्या औषधाविरुद्धची प्रतिकारशक्ती घेऊन उठतात. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही तेच औषध घ्याल, तेव्हा ते बॅक्टेरिया मरत नाहीत तर त्याच्याशी दोन हात करायला शिकलेले असतात. अगदी साधं उदारहण द्यायचं झालं तर शत्रूला फक्त जखमी करून सोडले तर पुढच्या वेळी हल्ला होताना तो सावध असतो तसेच आधीपेक्षा जास्त क्षमतेने प्रतिकार करतो. ३. पोल्ट्री फार्मिंग आणि शेतीमधील अतिवापरजगभरात जेवढी अँटीबायोटिक्स तयार होतात, त्यापैकी तब्बल ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त औषधं माणसांसाठी वापरलीच जात नाहीत. ती वापरली जातात पोल्ट्री फार्म्समध्ये कोंबड्यांचे वजन वाढवण्यासाठी, जनावरांना जाड करण्यासाठी आणि शेतीमध्ये पिकांवर मारण्यासाठी. जेव्हा ही जनावरे किंवा चिकन माणूस खातो, किंवा या शेतातील पाणी नद्यांमध्ये मिसळते, तेव्हा ती अँटीबायोटिक्स नकळतपणे माणसाच्या शरीरात आणि पर्यावरणात प्रवेश करतात. यामुळे आपण आजारी नसतानाही आपले शरीर औषधांना रेझिस्टंट बनवत चालले आहे..नवीन शोधानुसार मायक्रोप्लास्टिक्स आणि सुपरबग्जचे कनेक्शनचाही धोका२०२५ ते २०२६ च्या दरम्यान समोर आलेल्या काही आंतरराष्ट्रीय संशोधनांमध्ये एक अत्यंत चिंताजनक बाब समोर आली आहे. आपल्या पर्यावरणात जे मायक्रोप्लास्टिक्स म्हणजेच प्लास्टिकचे अतिसूक्ष्म कण पसरले आहेत, ते या सुपरबग्जसाठी घर म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले आहेपाण्यात किंवा मातीत असलेल्या मायक्रोप्लास्टिक्सच्या कणांवर हे बॅक्टेरिया एकत्र येतात आणि एक थर तयार करतात, ज्याला बायोफिल्म म्हणतात. या थराच्या आत राहून बॅक्टेरिया नेहमीपेक्षा १०० पटीने जास्त वेगाने एकमेकांमध्ये 'रेझिस्टन्स जीन्स' ट्रान्सफर करतात. म्हणजेच प्लास्टिक प्रदूषण हे सुपरबग्ज वाढवण्याचे थेट माध्यम बनत चालले आहे. यावर अद्याप पूर्णपणे निष्कर्ष निघालेला नसला तरी संशोधन याच दिशेने होते आहे. जुन्या औषधांना पर्यायी नविन औषधं असू शकतात का?जुनी औषधं काम करत नसतील तर शास्त्रज्ञ नवीन अँटीबायोटिक्स शोधून काढतील असं वाटणं सहाजिक आहे पण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या ३ दशकांत जगात खूपच कमी नवीन प्रकारचं अँटीबायोटिक शोधता आलं . औषध निर्माण करणाऱ्या मोठ्या फार्मा कंपन्या नवीन अँटीबायोटिक्स बनवण्यासाठी रिसर्च करण्यात हल्ली तितकासा रस दाखवत नाहीत. यामागे आर्थिक गणित हे कारण आहे.बीपी, डायबेटिस किंवा कॅन्सरच्या गोळ्या रुग्णाला आयुष्यभर खाव्या लागतात, त्यामुळे कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात नफा होतो. याउलट, अँटीबायोटिकचा कोर्स फक्त ५ ते ७ दिवसांचा असतो. रुग्ण बरा झाला की गोळ्या बंद. तसेच, नवीन अँटीबायोटिक शोधायला अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात आणि काही वर्षांतच बॅक्टेरिया त्यालाही रेझिस्टंट बनवतात. त्यामुळे कंपन्या या संशोधनात फारसे पैसे गुंतवायला उत्सुक नसतात. जर हा धोका वाढतच गेला तर..?WHO चा हा २०२६ च्या ॲक्शन प्लॅनमध्ये जगाला इशारा देण्यात आलाय की, लॉकडाऊन लावून सुपरबग्ज रोखता येणार नाहीत. जर आपण डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय गोळ्या खाणे आणि कोंबड्या-जनावरांना औषधांचे डोस देणे थांबवले नाही, तर पुढच्या १० वर्षांत वैद्यकीय शास्त्र हतबल होईल. हा प्लॅन कागदावरच राहिला, तर त्याचे परिणाम कोविडपेक्षाही भयंकर असतील.World Bank आणि WHO च्या संयुक्त आकडेवारीनुसार, जर हा धोका असाच वाढत राहिला, तर २०३० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी १ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ८३ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल. २०५० पर्यंत यामुळे जगातील २ कोटी ४० लाख अतिरिक्त लोक प्रचंड गरिबीच्या खाईत ढकलले जातील, कारण महागड्या अँटीबायोटिक्समुळे आरोग्यखर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल.इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या हवाल्याने WHO ने नमूद केले आहे की, भारतातील रुग्णालयांमध्ये ICU मध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांपैकी ICMR च्या काही surveillance डेटामध्ये विशिष्ट जीवाणूंमध्ये resistance खूप जास्त दिसते. अशांसाठी अत्यंत महागडी 'लास्ट रिसॉर्ट' औषधं वापरावी लागत आहेत..Premium|Lancet Report: तुम्हालाही जेवताना काहीतरी ‘कुरूम-कुरूम’ हवेच असते का..? मग ‘लान्सेट’चा हा रिपोर्ट काय सांगतोय ते वाचाच..!.यावर उपाय काय?नो सेल्फ-मेडिकेशन : डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कधीही, कोणत्याही मेडिकलमधून अँटीबायोटिक गोळ्या विकत घेऊन खाऊ नका. मेडिकलवाल्याने सुचवलेल्या गोळ्या घेणे पूर्णपणे बंद करा.कोर्स पूर्ण करा : डॉक्टरांनी जर ५ किंवा ७ दिवसांचा कोर्स दिला असेल, तर २ दिवसांत पूर्ण बरे वाटले तरीही कोर्स पूर्ण करा. एकही गोळी अर्धवट सोडू नका.डॉक्टरांवर दबाव टाकू नका : बऱ्याचदा रुग्ण डॉक्टरांना म्हणतात, " मला उद्या ऑफिसला जायचंय, एखादी गोळी किंवा इंजेक्शन द्या, लवकर बरं वाटायला हवं!" अशी घाई करून डॉक्टरांना अँटीबायोटिक्स लिहायला भाग पाडू नका.--------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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