Premium|Thought to Text : मेंदूतले विचार न बोलता थेट स्क्रिनवर येणार..! जागतिक परिषदेतल्या नव्या शोधाची चर्चा; आता मेंदूहक्कांचा कायदा करा असा सूर का उमटतोय?

पुणे – जगातील महत्त्वाचे शोध लावणारे सायंटिस्ट स्टिफन हॉकिंग हे ना बोलू शकत होते, ना मोठ्या प्रमाणात हालचाली करू शकत होते. पण तरीही त्यांनी विश्वाची सुरुवात कशी झाली यावर अनेक सिद्धांत मांडले. हॉकिंग यांना Amyotrophic Lateral Sclerosis हा गंभीर आजार होता. बोलण्याची आणि हालचाल करण्याची क्षमता जवळजवळ पूर्णपणे गमावल्यानंतरही त्यांनी संगणक आधारित संवाद प्रणालीच्या मदतीने संशोधन सुरू ठेवले. ही प्रणाली कदाचित नसती तर आज त्यांनी लावलेले हे महत्त्वाचे शोधही समोर आले नसते.नुकतीच २६ ते २९ जून २०२६ दरम्यान फ्रान्समधील पॅरिसमध्ये ‘इंटरनॅशनल ब्रेन-कंप्युटर इंटरफेस सोसायटी मीटिंग २०२६’ ही जागतिक परिषद पार पडली. जगभरातील मोठे न्यूरोसायंटिस्ट, एआय संशोधक आणि तंत्रज्ञान कंपन्या या परिषदेत एकत्र आल्या होत्या. या परिषदेत अनेक महत्त्वाची संशोधनं सादर झाली. त्यामधील महत्वाचे आणि चर्चिले गेलेले संशोधन म्हणजे Meta आणि BCBL या युरोपीय संस्थेने विकसित केलेले 'Brain2Qwerty v2' हे तंत्रज्ञान!केवळ मनात विचार केला आणि ते स्क्रीनवर टाईप झाले, तेही डोक्याची कोणतीही चीरफाड न करता हे सायन्स फिक्शन चित्रपटात दिसणारे प्रयोग आता प्रत्यक्षात घडले आहेत. पॅरिस परिषदेतून या तंत्रज्ञानाबाबत नेमक्या कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी जगासमोर आल्या आणि यामुळे मानवी जीवनात काय बदल होऊ शकतील, तसेच या तंत्रज्ञानाचे जसे चांगले फायदे आहेत तसेच याचे धोके कोणते आणि यासाठी मेंदूच्या विचारांच्या मालकीवर घाला घातला जाऊ नये यासाठी कोणते कायदे करण्याची मागणी होते आहे, असे कायदे कोणत्या देशाने केले आहेत हे सगळं आपण सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..कोणतीही चिरफाड न करता मेंदूतील गोष्टी वाचता येणार आजवर मेंदूच्या लहरी टिपून कम्प्युटर स्क्रीनवर अक्षरे उमटवण्याचे जे प्रयोग झाले, त्यात एलॉन मस्कची Neuralink किंवा Synchron सारख्या कंपन्या आघाडीवर होत्या. मात्र, यात एक मोठा धोका होता. 'इन्व्हेसिव्ह पद्धत' म्हणजेच, रुग्णाच्या डोक्याची कवटी कापून मेंदूच्या आत थेट चिप किंवा इलेक्ट्रोड्स बसवावे लागायचे. यात इन्फेक्शन, अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि मेंदूला इजा होण्याचा मोठा धोका असतो. शिवाय, हा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे.पॅरिस परिषदेने ही संकल्पनाच बदलून टाकली. Brain2Qwerty v2 ने हे सिद्ध केले की, मेंदूच्या आत कोणतीही चिप न बसवता, डोक्याच्या बाहेरूनच अत्यंत अचूकतेने विचार वाचता येऊ शकतात. यासाठी रुग्णाला फक्त एक विशेष सेन्सर्स असलेली टोपी ज्याला EEG किंवा MEG Cap असे म्हणतात. ती घालावी लागते. हे तंत्रज्ञान १०० टक्के सुरक्षित आणि कोणतीही वेदना नसलेले आहे.त्यामुळेच येत्या काळात कोणत्याही शस्त्रक्रियेशिवाय म्हणजेच 'नॉन-इन्व्हेसिव्ह' पद्धतच जगभर स्वीकारली जाईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे..अक्षरांचा वेग वाढला, आता थेट पूर्ण वाक्यच टाईप होणार२०२५ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या Brain2Qwerty च्या पहिल्या आवृत्तीच्या अनेक तांत्रिक मर्यादा होत्या. एखादा रुग्ण जेव्हा विचार करायचा, तेव्हा सिस्टीम अतिशय संथ गतीने एकेक अक्षर टिपून घ्यायची. उदाहरणच घ्यायचं झालं तर Stop हा शब्द ती एक एक अक्षराने लिहित होती. यामध्ये एका मिनिटात जेमतेम काही अक्षरेच टाईप व्हायची, ज्यामुळे संवाद साधणे अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ होते.पॅरिस परिषदेत सादर झालेल्या v2 म्हणजेच व्हर्जन २ प्रकारात या वेगाचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सोडवण्यात आला आहे. संशोधकांनी या प्रणालीला मेटाच्या Llama 3 (Large Language Model) या प्रगत AI शी जोडले आहे. आता एखादी व्यक्ती मनातल्या मनात पूर्ण वाक्याचा विचार करते, तेव्हा एआय AI त्या लहरींमधील पॅटर्न ओळखतो आणि केवळ अक्षरे न जोडता थेट संपूर्ण वाक्य स्क्रीनवर टाईप करतो. या 'थॉट-टू-टेक्स्ट' तंत्रज्ञानामुळे टायपिंगचा वेग कमालीचा वाढला असून, संवाद आता नैसर्गिक भाषेसारखा वेगवान झाला आहे. झिरो-शॉट ट्रान्सफर: कोणत्याही पूर्व-प्रशिक्षणाशिवाय यंत्रणा कार्यक्षमयापूर्वीच्या BCI तंत्रज्ञानात आणखी एक तांत्रिक अडचण असायची. प्रत्येक माणसाच्या मेंदूची रचना आणि विचार करण्याची पद्धत वेगळी असते. त्यामुळे एखाद्या रुग्णावर हे तंत्रज्ञान वापरण्यापूर्वी, कम्प्युटरला त्या रुग्णाच्या मेंदूच्या लहरी समजून घेण्यासाठी कित्येक महिने ट्रेनिंग द्यावे लागायचे. रुग्णाला हजारो वेळा एकाच अक्षराचा विचार करायला लावून डेटा गोळा करावा लागायचा.पॅरिस परिषदेत शास्त्रज्ञांनी Zero-Shot Transfer चे थेट प्रात्यक्षिक दाखवले. यात एआय मॉडेलला आधीच लाखो लोकांच्या मेंदूच्या लहरींचा अभ्यास करून इतके प्रगत केले गेले आहे की, प्रयोगशाळेत आलेल्या एका अगदी नवीन व्यक्तीला जेव्हा ती कॅप घालण्यात आली, तेव्हा सिस्टीमने कोणतीही पूर्वतयारी किंवा ट्रेनिंग न घेता, त्या व्यक्तीचे विचार पहिल्याच सेकंदाला अचूक ओळखायला सुरुवात केली. हे वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अत्यंत क्रांतिकारी मानले जात आहे, कारण यामुळे कोणत्याही रुग्णावर तात्काळ उपचार किंवा संवाद सुरू करणे शक्य होणार आहे..Premium|Psychological Fear: युद्धामुळे हे सगळं जग आता संपणार आहे..! तुम्हाला सतत अशी भिती मनात येत असेल तर कदाचित तुम्हाला Anticipatory Anxiety असू शकते.७८ टक्के अचूक माहितीचेही जागतिक रेकॉर्डडोक्याच्या बाहेरून मेंदूच्या लहरी टिपताना सर्वात मोठी अडचण असते ती म्हणजे Noise. माणूस जेव्हा विचार करतो, तेव्हा आजूबाजूचे आवाज, पापण्यांची हालचाल किंवा मनात येणारे इतर विचार यामुळे मुख्य सिग्नल्स खराब होतात. म्हणूनच, आजवर विना-शस्त्रक्रिया विचार वाचण्याची अचूकता ३० ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त नव्हती.मात्र, पॅरिस परिषदेत सादर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, Brain2Qwerty v2 ने ६१ ते ७८ टक्के अचूकतेचा टप्पा गाठला आहे. म्हणजेच, रुग्णाने मनात आणलेले शब्द एआय द्वारे ७८ टक्के वेळा अगदी अचूकपणे टाईप केले गेले. विना-शस्त्रक्रिया क्षेत्रात मिळालेला हा आजवरच्या जागतिक इतिहासातील सर्वोच्च रेकॉर्ड आहे.Open Source च्या घोषणेमुळे जगभरातील संशोधकांना मोठी संधीमेटा कंपनीने या परिषदेत या संपूर्ण तंत्रज्ञानाचा मुख्य अल्गोरिदम आणि ट्रेनिंग कोड वैज्ञानिक जगतासाठी ‘ओपन सोर्स' म्हणजेच विनामूल्य खुला केला आहे.याचा मोठा फायदा असा होईल की, भारतातील IIT किंवा जगभरातील इतर कोणत्याही देशातील संशोधक या कोडचा वापर करून त्यावर अधिक संशोधन करू शकतील. यामुळे या विषयात अधिक प्रगती वेगाने होऊ शकणार आहे..या तंत्रज्ञानाचा उपयोग कोणाला होईल..?स्टिफन हॉकींग यांनी अशाच तंत्रज्ञानाचा वापर करून लावलेले शोध सर्वश्रृत आहेत. त्यामुळे पॅरालिसिस झालेल्या व्यक्तींना Amyotrophic Lateral Sclerosis च्या रूग्णांना, ब्रेन स्ट्रोक किंवा मूकबधिर व्यक्ती अशा सर्वांना यामुळे बोलण्याची संधी मिळू शकेल. हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांना कधी उपलब्ध होऊ शकेल?परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले की, हे तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेत पूर्णपणे यशस्वी झाले असले, तरी ते सध्या सामान्य ग्राहकांसाठी बाजारात उपलब्ध नाही. कारण सध्या यासाठी वापरली जाणारी Magnetoencephalography मशीन आकाराने खूप मोठी आणि महागडी आहे. शास्त्रज्ञ आता या मशीनचे रूपांतर एका लहान, खिशाच्या आकाराच्या किंवा साध्या हेडबँडसारख्या उपकरणात करण्यासाठी काम करत आहेत. हे व्यावसायिक उत्पादन म्हणून हॉस्पिटल आणि रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यासाठी साधारणपणे पुढील ३ ते ५ वर्ष लागू शकतात..Premium|Mental Stress : भारतासह जगभरातील लोक भावनिक ताण आणि रागाच्या उंबरठ्यावर; १४४ देशांच्या अभ्यासातून बाब समोर.जगभरातून मेंदूविषयक हक्कांविषयीच्या कायद्याबाबतची मागणी का केली जातेय?ज्या जागतिक परिषदेत याचे प्रात्यक्षिक झाले त्याच परिषदेत याच्या जबाबदारीपूर्ण वापरावरदेखील व्यापक चर्चा झाली. तज्ज्ञांच्या मते भविष्यात न्यूरोटेक्नॉलॉजी व्यक्तीच्या मेंदूतील काही प्रकारची माहिती वाचू शकते. त्यामुळे व्यक्तीचे विचार, भावना किंवा मानसिक माहिती परवानगीशिवाय गोळा केली जाणार नाही यासाठी याचा जबाबदार वापर आवश्यक आहे. दरम्यान या विषयात २०२२ पासूनच UNESCO ने सदस्य देशांसोबत मिळून न्यूरोटेक्नॉलॉजीच्या नैतिक वापरासाठी जागतिक शिफारसी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.विचारस्वातंत्र्य : कोणत्याही व्यक्तीच्या विचारांवर तंत्रज्ञानाद्वारे प्रभाव टाकला जाऊ नये किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय बदलले जाऊ नयेत.स्वतंत्र निर्णयक्षमता : प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या मेंदूविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार असावा आणि न्यूरोटेक्नॉलॉजी वापरण्यासाठी तिची माहितीपूर्ण संमती आवश्यक असावी.भेदभाव टाळणे : मेंदूविषयक माहितीचा वापर करून नोकरी, विमा, शिक्षण किंवा इतर क्षेत्रांत लोकांशी भेदभाव होऊ नये.तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि नैतिक वापर : BCI आणि इतर न्यूरोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग प्रामुख्याने वैद्यकीय उपचार, पुनर्वसन आणि संशोधनासाठी व्हावा; त्याचा गैरवापर पाळत ठेवणे, सक्ती किंवा व्यावसायिक शोषणासाठी होऊ नये. २०२६ पर्यंत Neurorights वर स्वतंत्र कायदा कोणत्या देशांनी केला आहे?चिली - मेंदूविषयक हक्कांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेणारा जगातील पहिला देश मानला जातो. त्याने आपल्या संविधानात मेंदूची अखंडता, मानसिक गोपनीयता आणि न्यूरोटेक्नॉलॉजीशी संबंधित संरक्षणाचा समावेश करण्यासाठी सुधारणा केल्या आहेत.France - स्वतंत्र Neurorights Law नसला तरी २०२१ च्या जैवनैतिक कायद्यात मेंदूच्या इमेजिंग आणि न्यूरोडेटाच्या वापरावर कडक नियम घालण्यात आले आहेत.Spain, Argentina आणि United States – या देशांमध्ये मेंदूहक्कांबाबत चर्चा, धोरणे किंवा काही विधेयके मांडली गेली आहेत; परंतु चिलीसारखा सर्वसमावेशक राष्ट्रीय कायदा अद्याप सर्वत्र लागू झालेला नाही.---------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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