Premium|Japan First Female Prime Minister : जपान, जनादेश आणि जोखीम!

विनय सहस्रबुद्धे,माजी खासदारजपानच्या पंतप्रधान ताकाईची यांच्या भावी राजकारणाची दिशा समजून घेण्यासाठी त्यांचे व्यक्तित्व आणि नेतृत्वशैली यांचा विचार करावा लागतो. परंपरावाद, जुन्या जखमांवर फुंकर घालून फुलविलेला राष्ट्रवाद, चीनकडे डोळे वटारत अमेरिकेशी नेत्रपल्लवी आणि ही ‘रेसिपी’ लोकप्रिय करण्यासाठी आत्मनिर्भरतेची फोडणी अशी एक ‘हटके डिश’ त्या शिजवू पाहतायत! जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान सनाए ताकाईची, फेब्रुवारीच्या प्रथमार्धात त्यांनी घडवून आणलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील त्यांच्या निर्विवाद यशानंतर आता खऱ्या अर्थाने जपानच्या ‘आयर्न लेडी’ म्हणून नावारूपाला येतील अशी चिन्हे आहेत. लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होत ताकाईची यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान म्हणून सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जानेवारीत अचानक सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या. तुलनेने अधिक वयस्कर आणि प्रत्यक्ष कारभारात निष्प्रभ ठरलेल्या आपल्या पुरुष पूर्वसुरींना मागे टाकत या ६४ वर्षीय महिलेने आपल्या ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ या पक्षाला जपानच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील ४६५ पैकी ३१६ जागा संपादन करून मजबूत जनादेश मिळवून दिला व सत्तेवरील मांड पक्की केली आहे..Premium|Japan Discipline and Technology : जपान: राखेतून उठलेला फिनिक्स.त्यांच्या १९५५ मध्ये स्थापन झालेल्या पक्षाचा, स्थापनेपासूनचा हा सर्वात मोठा विजय आहे हे लक्षात घेता तो ऐतिहासिकच म्हणायला हवा. त्यांच्या बहुमताचे वर्णन ‘श्रेष्ठ-मत’ असे केले जाते आणि त्याचा अर्थ हा, की जपानच्या द्वि-सदनीय संसदेतील ‘डीएट’ या कनिष्ठ सभागृहात त्यांना इतका मजबूत जनादेश लाभला आहे, की वरिष्ठ सभागृहाच्या संमतीविनासुद्धा त्या एखादे विधेयक संमत करून घेऊ शकतात. त्यांच्या विजयातील आणखी उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यांचा अफाट करिष्मा. काळी चामडी पर्स हातात आणि गुलाबी रंगाचे पेन शर्टावर ही त्यांचे ‘फॅशन स्टेटमेंट’ आता इतकी लोकप्रिय झाले आहे, की लाखो जपानी मतदार या वस्तू रांगा लावून खरेदी करताहेत. ते याबाबतीत जणू झपाटून गेले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे त्यांच्या विजयानंतर शेअरबाजार चांगल्यापैकी वर गेला. त्यामुळेच, त्यांनी जनमनात जागविलेल्या राष्ट्रीय आकांक्षा हीच त्यांची सर्वात मोठी कामगिरी मानली जाते.दिवंगत माजी पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या ताकाईची त्यांच्या निकटवर्ती मानल्या जातात.आता पंतप्रधान झालेल्या ताकाईची यांच्या भावी राजकारणाची दिशा समजून घेण्यासाठी त्यांच्या व्यक्तित्वाचे काही उल्लेखनीय पैलूही समजून घ्यायला हवेत. सध्या जगात सर्वदूर व्यवसाय आणि कौटुंबिक/व्यक्तिगत जीवन (वर्क-लाइफ) यातील संतुलनाची चर्चा होत असते. पंतप्रधान ताकाईची याबाबतीत स्त्री-पुरुषांनी उमेदीच्या काळात जास्तीत जास्त काम(च) केले पाहिजे, हे आपले लाडके मत ठामपणे मांडतात. महिलांनी जास्तीत -जास्त अपत्ये जन्माला घालावीत, समलैंगिक विवाहांना मान्यता देऊ नये, जपानच्या राजगादीवर फक्त पुरुष वारसदारांनाच बसता येईल, ही त्यांची काही पुराणपंथी मते स्वाभाविकपणेच वादग्रस्त ठरली आहेत. गंमत म्हणजे सार्वजनिक आणि व्यावसायिक जीवनात आपले माहेरचे नाव आणि आडनाव वापरणाऱ्या ताकाईची बाईंना महिलांनी आपले जुने-म्हणजे माहेरचे नाव/आडनाव वापरण्याचा आग्रह धरू नये, असेही जाहीरपणे सुचविले आहे. आणखी गमतीचा भाग म्हणजे त्यांच्याच पक्षाचे एक संसदसदस्य ताकु यामोमोटो यांच्याशी त्यांचे लग्न झाले असून यामोमोटो हे आता आपल्या पंतप्रधान पत्नीचेच आडनाव सार्वजनिक जीवनात वापरतात!.Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.जनादेश स्पष्ट... आणि इरादेहीपंतप्रधान ताकाईची यांना मिळालेला जनादेश जेवढा सुस्पष्ट आहे तेवढेच त्यांचे इरादेही सुस्पष्ट आहेत. ‘साधेपणा’ हे जपानी संस्कृतीत केंद्रस्थानी असलेले मूल्य आहे. पण ते नाकारून सरकारी खर्चावरील नियंत्रणे हटवून करण्याची आणि त्या योगे बाजारशक्ती अधिक प्रबळ व्हाव्यात आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेला बळकटी यावी ही त्यांची भूमिका असून त्याबाबत त्या कोणतीही भीड न बाळगता मांडणी करीत आल्या आहेत.निवडणुकीत भरभक्कम यश मिळवल्यानंतर सनाए ताकाईची आता प्रत्यक्ष कृतीच्या आघाडीवर काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. निरंतर वाढत्या कर्जाचे दडपण झेलणे आणि काम करण्यासाठी सक्षम मानता येईल, अशा लोकसंख्येचे निरंतर घटते प्रमाण आटोक्यात आणणे ही मुख्य आव्हाने आहेत. शिवाय आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील क्षेत्रीय ताणतणाव झेलणे आणि त्यायोगे चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेला लगाम घालणे हे प्रश्नदेखील आहेतच. चीन, जपान आणि अमेरिका या त्रिकोणाच्या अंतरंगात परस्परांना घासून जाणारे अनेक कोन आहेत आणि त्यामुळेच ही तीन पायांची शर्यत अखेर कोण कशी जिंकणार, याकडे जगाचे लक्ष लागून आहे. तसे ते लागून आहे, याचे कारण ताकाईची यांनी अलीकडेच केलेली काही आगखाऊ विधाने!.तैवानसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर एक प्रकारची ‘नरो वा कुंजरो वा’ थाटाची रणनीतिक मुग्धता कायम राखण्याची जपानी राज्यकर्त्यांची आत्तापर्यंतची पारंपारिक शैली सोडून ताकाईची यांनी ‘चीनने काही आगळीक केलीच तर जपानच्या स्व-रक्षक दलाचे सैनिक बघ्याची भूमिका घेणार नाहीत’ असे निवडणूक प्रचाराच्यादरम्यान ठामपणे सांगितले आणि एकच गहजब झाला. यावर चीनची प्रतिक्रिया अपेक्षेनुसारच होती. चीनने जपानी मासळीच्या आयातीवर निर्बंध घातले, जपानी संगीताच्या मैफिली आणि जपानी चित्रपटांवर बंदी आणली आणि जपानला चीनकडून होत असलेला ‘दुर्मिळ मृदा’ खनिजांचा पुरवठा थांबविण्याची धमकीही दिली.पंतप्रधान ताकाईची यांचे गॉडफादर मानले जातात ते शिन्झो आबे! आबे यांचे एक स्वप्न होते. ते म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने स्वीकारलेल्या एकतर्फी शांतता धोरणाला सोडचिठ्ठी देऊन पुन्हा एकदा जपानला लष्करी सामर्थ्य-संवर्धनाच्या दिशेने घेऊन जाणे. पंतप्रधान ताकाईची एका बाजूला संरक्षणखर्चात मोठी वाढ करण्याची योजना तर आखत आहेतच; पण दुसरीकडे त्यांनी जपानी बेटांना चीनच्या वाकड्या नजरेपासून वाचविण्यासाठी आवश्यक ती तटबंदी उभारण्यासाठी आपण ‘पूर्ण ताकद लावून काम करू’ असे तोंड भरून आश्वासनही दिले आहे. एक ध्यानात घ्यायला हवे, की चीनबद्दलचा त्यांचा कठोर पवित्रा त्यांच्या लोकप्रियतेमागचा एक महत्त्वाचा घटक होता आणि आजही आहे..ताकाईची यांच्या करिष्म्याचा प्रभाव एवढा विलक्षण की, त्यांच्या पक्षाच्या सुमारे ९० टक्के उमेदवारांना निवडणूक जिंकताना त्यांच्या लोकप्रियतेवर सहजी स्वार होता आले. फार काय पण त्यांच्या पूर्वीच्या मंत्रिमंडळातील ४३ पैकी ४१ मंत्री, जे कुठल्या ना कुठल्या गैरव्यवहार प्रकरणात अडकले होते; तेही जनादेश मिळवू शकले. बाई एवढ्या हुशार की, त्यांनी जपानमध्ये येणारे स्थलांतरित आणि कर-कपातीसारख्या विषयांवर विरोधकांची धोरणेच आपलीशी करून एकप्रकारे त्यांची बोलतीच बंद केली. जपानमध्ये वृद्धांची संख्या भरपूर असली तरी मुख्यत्वे त्यांच्या सेवेसाठी दाखल झालेले स्थलांतरित सेवेकरी एकूण लोकसंख्येत जेमतेम तीन टक्के आहेत. स्थलांतरितांशिवाय जपानमध्ये ज्येष्ठांची सेवा घडूच शकणार नाही. हे वास्तव असूनही स्थलांतरितांची संख्या हा एक निवडणूक विषय बनलाच. ताकाईची बाईंनी या विषयाची कौशल्याने हाताळणी केली आणि एका मर्यादेपलीकडे या विषयाची धग वाढू दिली नाही.पंतप्रधान सनाई ताकाईची यांच्या नेतृत्वशैलीचे एक वेगळेच रसायन आहे. परंपरावाद, जुन्या जखमांवर फुंकर घालून फुलविलेला राष्ट्रवाद, चीनकडे डोळे वटारत अमेरिकेशी नेत्रपल्लवी आणि ही ‘रेसिपी’ लोकप्रिय करण्यासाठी आत्मनिर्भरतेची फोडणी अशी एक ‘हटके डिश’ त्या शिजवू पाहतायत! हे करताना त्या अर्थातच जोखीम पत्करतायत; पण जोखीम पत्करण्याची वृत्ती हीच तर सक्षम नेतृत्वाची पूर्वअट आहे ! 