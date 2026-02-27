प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष: साने ताकाइची; जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान

Sanae Takaichi Japan PM : जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी मुदतपूर्व निवडणुकीत 'सुपर मेजॉरिटी' मिळवून ऐतिहासिक विजय नोंदवला असून, 'सानेनॉमिक्स' आणि कडक संरक्षण धोरणांच्या जोरावर त्यांनी १९५५ नंतरचा एलडीपी पक्षाचा सर्वात मोठा विजय प्रस्थापित केला आहे.
स्टडीरूम
अ) वैयक्तिक माहिती

साने ताकाइची (Sanae Takaichi).

जन्म : ७ मार्च १९६१ (वय ६४ वर्षे).

जन्म ठिकाण : नारा प्रीफेक्चर (Nara Prefecture), जपान.

शिक्षण : त्यांनी कोबे विद्यापीठातून (Kobe University) पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील मॅट्सुशिता इन्स्टिट्यूट ऑफ गव्हर्नन्स अँड मॅनेजमेंटमधून उच्च शिक्षण पूर्ण केले.

