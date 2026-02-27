Premium|Study Room : व्यक्तीविशेष: साने ताकाइची; जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान

अ) वैयक्तिक माहितीसाने ताकाइची (Sanae Takaichi).जन्म : ७ मार्च १९६१ (वय ६४ वर्षे).जन्म ठिकाण : नारा प्रीफेक्चर (Nara Prefecture), जपान.शिक्षण : त्यांनी कोबे विद्यापीठातून (Kobe University) पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील मॅट्सुशिता इन्स्टिट्यूट ऑफ गव्हर्नन्स अँड मॅनेजमेंटमधून उच्च शिक्षण पूर्ण केले..ब) राजकीय कारकीर्द आणि पदेसाने ताकाइची या जपानच्या अनुभवी राजकारणी असून त्यांना 'आयर्न लेडी' म्हणूनही ओळखले जाते.१९९३ मध्ये त्या पहिल्यांदा जपानच्या संसदेत निवडून आल्या.जपानच्या पहिल्या महिला ‘अंतर्गत व्यवहार आणि दळणवळण मंत्री’ (Internal Affairs and Communications Minister) म्हणून निवडूण आल्या.एलडीपी (LDP) पक्षाच्या धोरण संशोधन परिषदेच्या अध्यक्ष म्हणून कारभार पाहिला आहे.शिक्षण आणि विज्ञान मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे.ऑक्टोबर २०२५ मध्ये त्या जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्या. त्यांनी शिगेरु इशिबा यांची जागा घेतली..क) अलीकडील ऐतिहासिक निवडणूकपंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी जनतेचा कौल घेण्यासाठी मुदतपूर्व (Snap) निवडणुका जाहीर केल्या होत्या.निवडणूक ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडली.त्यांच्या नेतृत्वाखालील 'लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी' (LDP) आणि मित्रपक्षांनी ३१६ जागांवर (एकूण ४६५ पैकी) विजय मिळवत 'सुपर मेजॉरिटी' (दोन-तृतीयांश बहुमत) प्राप्त केलीए.हा विजय १९५५ नंतरचा एलडीपी पक्षाचा सर्वात मोठा विजय मानला जात आहे. या विजयामुळे ताकाइची यांना त्यांचे कडक आर्थिक आणि संरक्षण धोरण राबवण्यासाठी मोठी शक्ती मिळाली आहे..वैशिष्ट्येसानेनॉमिक्स (Sanaenomics) : माजी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्या 'आबेनॉमिक्स'च्या धरतीवर त्यांनी 'सानेनॉमिक्स' हे आर्थिक धोरण आणले आहे. यामध्ये कर कपात आणि संरक्षण खर्चात वाढ करण्यावर भर दिला आहे.मार्गदर्शक (Mentor) : त्या दिवंगत पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्या कट्टर समर्थक आणि शिष्या मानल्या जातात.महत्त्वाचे निर्णय : त्यांनी अन्नावरील ८% विक्री कर (Consumption Tax) रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्यामुळे सामान्य जनतेत त्यांची लोकप्रियता वाढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.