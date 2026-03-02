Premium|Marathi Bhasha Gaurav Din and Kusumagraj legacy : गतवैभव प्राप्त व्हावे म्हणून..!

प्रवीण दवणे - dilkhulass@rediffmail.com कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांना आत्म्यातून वाटणारी मराठी भाषेबद्दलची खंत दूर करायची असेल; तर आता झडझडून जागृत झाले पाहिजे. पुन्हा एकदा आपल्या मराठी भाषेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी, केशवसुतांची तुतारी दशदिशात घुमायला हवी. मराठी हीसुद्धा ज्ञानभाषा व्हावी, हा आग्रह पूर्वीपासूनच आहे; पण त्याबरोबरच उत्तम मराठी आणि त्याबरोबर उत्कृष्ट इंग्रजी असे आपल्याला अध्यापन करता येणार नाही का, याचा विचार साक्षेपाने केला पाहिजे...मराठी मुले शाळेतून घरी येत नाहीत, ती ‘स्कूल’मधून घरी येतात. ती न्याहारी करत नाहीत, ती ‘ब्रेकफास्ट’ करतात. ती गृहपाठ करत नाहीत, ‘होमवर्क’ करतात. त्यांना शिक्षक शिकवत नाहीत; तर ‘टीचर टीच’ करतात... जिथे काहीच कारण नाही, तिथे परकीय भाषेची \t लुडबूड कशासाठी?.Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.विश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्या मराठी भाषेतील अपूर्व साहित्य कृतींना त्यांच्या जयंतीनिमित्ताने मानवंदना म्हणून मराठी भाषा गौरव दिन २७ फेब्रुवारीला सर्वत्र साजरा होतो. ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभलेल्या कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी आपल्या विलक्षण प्रतिभेने मराठी भाषेला साहित्याची अजरामर लेणी दिली. त्यांच्या गौरवार्थ कुसुमाग्रज नावाचा एक तारा आकाशात विराजमान आहे. ‘विशाखा’मधून ‘कोलंबसाचे गर्वगीत’, ‘वेडात मराठी वीर दौडले सात’, ‘काढ सखे गळ्यातील तुझे चांदण्याचे हात’ इत्यादी एकाहून एक उत्कृष्ट कविता दिल्या. ‘वीज म्हणाली धरतीला’, ‘नटसम्राट’ अशा लोकोत्तर नाट्यकृती दिल्या, त्या भाषाप्रभू कुसुमाग्रज यांच्या प्रतिभेचा गौरव महाराष्ट्रात आणि जगात मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करून केला जातो. हा भाषेचा गौरव म्हणजे काय? नि तो कशासाठी? तर तो आपले जगणे समृद्ध करणाऱ्या आपल्या आंतरिक जगण्याचा गौरव असतो. भाषेच्या आनंदमय साक्षात्काराचा गौरव असतो. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज, अर्थात विष्णू वामन शिरवाडकर यांनी त्यांच्या वयाच्या उत्तरार्धात आपल्या मनातील एक खंत व्यक्त केली. ती म्हणजे, मराठी भाषा आज सचिवालयाच्या दाराशी विपन्नावस्थेत उभी आहे. तिला गतवैभव प्राप्त करून देणे हे आपल्या सर्वांचे, मराठी भाषेच्या सुपुत्रांचे पहिले कर्तव्य आहे. कुसुमाग्रज यांनी अशी खंत का बरे व्यक्त केली? काय नेमके असे घडते आहे, ज्यामुळे पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी कुसुमाग्रजांना असे म्हणावेसे वाटले?परकीय भाषेचे महत्त्व - विशेषतः इंग्रजी भाषेचे - कोणीच नाकारले नाही. भारतातील इतर सर्व विविध भाषांचा गौरव परमपूज्य साने गुरुजींनी केला होता आणि त्यातूनच आंतरभारतीची महत्त्वाची चळवळ पुढे आली. आपल्या मातृभाषेखेरीज इतर भाषा आत्मसात कराव्यात, आपले संवादात्मक विश्व बहुपैलू व्हावे, हा आग्रह पूर्वसुरींनीही केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या तीस-पस्तीस वर्षांतील दिग्गज मराठी लेखकांचे इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व होते. राम गणेश गडकरी, आचार्य अत्रे, पु. ल. देशपांडे, गंगाधर गाडगीळ, विंदा करंदीकर, पुरुषोत्तम शिवराम रेगे, सदानंद रेगे, कुसुमावती देशपांडे, शांता शेळके इत्यादी कितीतरी नावे सांगता येतील. ज्यांनी मराठी भाषेतून अपूर्व कार्य केले. त्यांचे विश्व भाषेवर प्रभुत्व होते; परंतु प्रभुत्व असणे वेगळे आणि त्या भाषेचे दास्यत्व स्वीकारून मातृभाषेला दूर ठेवणे वेगळे..संवेदनांचे इंग्रजीकरण होत आहे की काय, असे वाटावे इतके इंग्रजीचे प्राबल्य वाढू लागले. एक समजून घ्यायला हवे, की मातृभाषा मराठी केवळ जपण्यासाठी, जिवंत ठेवण्यासाठी आपली धडपड नाही; तर ती स्वतःच्या उत्कट समृद्धीने पुन्हा तेजाळून दिमाखात पुढे पुढे चालावी, विकसित व्हावी हा आपल्या सर्वांचा ध्यास असावा म्हणून हा जनजागर आहे. भाषासमृद्धी ही एका रात्रीत होत नसते. पिढ्यान्-पिढ्यांच्या संघर्षमंथनातून तयार होते. ते नित्यनवे नवनीत देणारे मंथन जर आपण नाकारले तर मातृभाषा पूर्वजांची अपार मेहनत लोप पावेल. भाषेची मुळे संस्कृतीत खोलवर रुजलेली असतात. वेळोवेळी रूपे नि घाट बदलत ती वर्तमानाला भिडलेली असते. आपल्याला मातृभाषेने जे विचारांचे, स्वत्वाने जगण्याचे सशक्त बळ दिले, दूरदृष्टी दिली तीच आपण आपल्या लोकव्यवहारातून भाषा निसटली तर आपण गमावतो. जगण्याची भविष्यदृष्टी देणारे, इथल्या मातीचा गंध घेऊन आलेले वाक्प्रचार, म्हणी, कथा, स्त्री-गीते, लोकसाहित्य हे केवळ योगायोगाने आपल्यापर्यंत आलेले नाही, तर ते आले आहे आपल्या श्रमजीवी कष्टकरी पूर्वजांच्या सोसण्यातून! आर्थिक-मानसिक उपेक्षेतून, त्यांना ज्या अपार खोल जखमा झाल्या त्यातून उगवलेले आपले लोकसाहित्य आहे. जीवनाचे मर्म त्यांनी हाती लेखणी आणि कागद नसतानाही व्यक्त केले. लोक गंगेच्या तटाकी अशा असंख्य व्यथांच्या गाथा तरंगून आल्या. आपल्या विविध बोलींतून एकंदर मराठी साहित्य संपन्न झाले. माउलीच्या दुधाप्रमाणे आपल्याला मराठी भाषेची सुंदरता ही आपल्या बोलीभाषांनी दिली. संत कवींनी केवळ सहज म्हणून कविता केल्या नाहीत. त्यांच्या कवितांना त्यांच्या जगण्यातून ‘अभंगपण’ आले. आंतरिक द्वंद्वाच्या नि चिंतनाच्या अपूर्व समाधीतून, सखोल मनातून, झाडातून बहर फुलावा तशा त्यांच्या ओव्या धुमारून आल्या. श्री मुकुंदराज यांचा विवेकसिंधू, श्री चक्रधर स्वामी यांचे लीळाचरित्र, माउलींची भावार्थदीपिका, संत तुकारामांची गाथा, संत नामदेव, संत नरहरी सोनार, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, चोखा मेळा आदी विविध संत कवींनी मराठी भाषेला जी अपूर्व शब्दलेणी दिली त्यामुळेच समाजाला समतेसाठी संघर्षाचे बळ मिळाले.मुद्दामहून ठरवून इंग्रजी भाषा नव्या पिढीच्या संवेदनेत रुजवत आहोत, ती काळजीपोटी. पोटाची काळजी असणे चुकीचे नाही; पण एक माणूस म्हणून आवश्यक असणारी तरलतेची, संवेदनांची समृद्धी नाहीसे करण्याचे मोल आपण देत आहोत. हा दिवस साजरा होणे हे एक शासकीय, कागदी औपचारिक कर्मकांड होऊ नये. दिव्यात घातले जाणारे तेल त्या क्षणापुरता नसते; तर त्याच दिव्याच्या तेजोवलयात दुसरा दिवा दिसत असतो..आपल्याकडे प्रत्येक निर्विवाद गोष्टीवरही नकारात्मक चर्चा होते. त्याचेही राजकारण केले जाते. श्रेय ओढीच्या आपमतलबी राजकारणाच्या रणधुमाळीत निखळ सत्याचा चेहरा हरवत जातो. केवळ दुकानाच्या पाट्या इंग्रजीतल्या मराठी करणे इतकेच बाह्यकार्य मराठीबाबत राहू नये. ती कृती ही एक बंडखोर उद्घोषणा आहे हे मान्य; पण नव्या पिढीच्या दप्तरात असलेली जी अध्ययनाची कोरी पाटी आहे, त्यावरही मराठी भाषेतील मुळाक्षरांची लेणी उमटण्याची गरज आहे. तिथूनच त्याची सुरुवात होईल.अनेक मराठी पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी उत्तम यावे, असे वाटताना मराठी त्यांच्या जिभेवर रुजूच नये, असे वाटत असते. घरातही अगदी कुठलेच कारण नसताना इंग्रजी संवादात आपण त्या मुलाला ओढून मराठीकरांच्या इंग्रजी भिंती करतो. फळांची नावे असोत की रंगपेटीतील रंग; यामध्ये आपण त्यांना मराठी कळू नये, याची व्यवस्था का करतो? मराठी मुले शाळेतून घरी येत नाहीत, ती ‘स्कूल’मधून घरी येतात. ती न्याहारी करत नाहीत, ती ‘ब्रेकफास्ट’ करतात. त्यांना ‘डिनर’ला भात नको, ‘राईस’ हवा असतो. ती गृहपाठ करत नाहीत, ‘होमवर्क’ करतात. त्यांना शिक्षक शिकवत नाहीत; तर ‘टीचर टीच’ करतात. त्यांना यश मिळवायचे नसते, त्यांना ‘सक्सेस गेन’ करायचे असते. गायकांना पार्श्वगायन करायचे नसते; तर ‘साँग रेकॉर्ड’ करायचे असते. कलावंतांना प्रतिसाद नको असतो, ‘फीडबॅक’ हवा असतो. अनेक इंग्रजी शब्द आता मराठी वाटावेत इतके रूढ आहेत, तेही आपण समजू शकतो; पण जिथे काहीच कारण नाही, तिथे या परकीय भाषेची लुडबूड कशासाठी? आणि कुणासाठी? त्यातून काय मिळणार आहे?आणखी काही वर्षे असे सुरू राहिले तर या शिक्षण क्षेत्रात याच भरकटलेल्या व्यवस्थेतून येणारे, जे नवे तरुण अधिकारी असतील, त्या अधिकारी वर्गाला मराठी भाषा, भाषेचे आशयघन, सौष्ठव कसे कळणार? त्यांनाच जर मातृभाषा मराठीचे साहित्यरंग, विचार वैभव आपल्या आधीच्या पिढीने जाणिवेने दिले नसेल; तर ते त्यांच्या अधिकार नेतृत्वातून नव्या पिढीला देणार तरी काय? आणि कसे? तरतूद केवळ आर्थिक, अन्न- वस्त्र- निवाऱ्याचीच नसते; तर ती आपल्या मातृभाषेच्या जोपासनेचीही असते..Vishwas Patil : ‘शासन आणि प्रशासन हेच मायमराठीचे खऱ्या अर्थाने ‘घरचे मारेकरी’ आहेत..आपले श्रद्धास्थान झालेले वि. वा. शिरवाडकर म्हणजेच कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांना आत्म्यातून वाटणारी मराठी भाषेबद्दलची खंत दूर करायची असेल; तर आता झडझडून जागृत झाले पाहिजे.पुन्हा एकदा आपल्या मराठी भाषेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी, कविश्रेष्ठ केशवसुतांची तुतारी दशदिशात घुमायला हवी. मराठी भाषेतून मुले शिकली तर पुढे स्पर्धेत टिकतील का? त्यांना इंग्रजी येणारच नाही का? मग त्यांचे व्यावसायिक भविष्य काय असणार आहे? ही भीती आहे. आपल्या मातृभाषेवर प्रेम असूनही अगदी मुलांच्या काळजीतून मराठी समाज झुंडीने मराठी शिक्षणापासून स्वतःला वंचित ठेवत आहे. इथला भूमिपुत्र कष्टकरी समाजही आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेकडे वळवतो आहे. ही मुळातील आर्थिक भविष्याची भीती दूर करण्याचे कोणतेही प्रबळ प्रयत्न दिसत नाहीत. मराठी हीसुद्धा ज्ञानभाषा व्हावी, हा आग्रह पूर्वीपासूनच आहे; पण त्याबरोबरच उत्तम मराठी आणि त्याबरोबर उत्कृष्ट इंग्रजी असे आपल्याला अध्यापन करता येणार नाही का, याचा विचार साक्षेपाने केला पाहिजे.मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, ही अतिशय आनंदाची घटना आहे; परंतु तो आनंद केवळ, काही क्षणांच्या अफूप्रमाणे असू नये. एखादा आठवडा किंवा पंधरवडा, केवळ अभिजात भाषेच्या गुंगीत राहायचे आणि नंतर पुन्हा आपले तेच ते, तेच ते...यामधून वेळीच सावध झाले पाहिजे आणि मुळात अभिजातच असणाऱ्या मराठी भाषेला गतवैभव मिळावे, यासाठी प्रयत्न करायला हवा. त्यासाठीचे उपाय जादूची कांडी फिरवून क्षणात किमया घडावी, तसे नाहीत; मात्र अगदी साध्या-सहज गोष्टींतून मातृभाषा जोपासण्यासाठी वातावरण निर्माण करता येईल.आपल्या घरात, वसाहतीत, प्रवासात, बाजारातील वस्तूंची खरेदी-विक्री यासाठी मराठी संवाद भाषेचा विनम्र आग्रह असावा. आजी-आजोबांकडे असलेले भाषेचे धन हे तिसऱ्या पिढीकडे, म्हणजे नातवंडाकडे कसे येईल, याची आता त्यांच्या मुलांनी, लेकी-सुनांनी आवर्जून काळजी घेतली पाहिजे. भारतातून परदेशात गेल्यानंतर अनेक मराठी माणसे एकत्र येतात आणि मराठीची जोपासना पदराला खार लावून करतात. मराठी वाङ्मय मंडळ उत्तम चालवतात. त्याचे कारण काय? तर त्यांना तिथे कळते, की आपल्या मुलांना मराठी न येऊन ते काय हरवत आहेत ते! आणि मुले ते भावनांचे जग गमावत असल्यामुळे पर्यायाने आपल्याला पुढे काय गमवावे लागणार आहे, याची जाण त्या मंडळींना झाली आहे. मग अशी जाण येण्यासाठी स्वदेशातच भाषिक परदेश आणायचा का? थोडा विचार करू या... त्याचबरोबर घरात एक तरी मराठी वृत्तपत्र आले पाहिजे, समृद्ध ग्रंथालयाचे आपण सभासद असलेच पाहिजे. वाढदिवसाच्या दिवशी ग्रंथ भेटी दिल्या-घेतल्या पाहिजेत. गावातील ग्रंथ प्रदर्शनाला आवर्जून स्वतः गेले पाहिजे नि मुलांना सोबत नेले पाहिजे. त्यात पुस्तके विकत घेऊन घरात एक पुस्तकाचे गाव वसवले पाहिजे. शहरातील सभा-संमेलने, उत्कृष्ट नाटके, मराठी चित्रपट आवर्जून नाट्य-चित्रगृहात पाहायला हवेत..जग जवळ आले आहे, मान्य आहे; इंग्रजी भाषेने ते जोडले गेले आहे हे सत्य आपण जाणून आहोत... परंतु बाहेरचे व्यावहारिक जग घरात घेताना घरातले नात्यांचे, भावनांचे जग मात्र कायमचे बाहेर जाऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी. मराठी भाषा जोपासून ते आपुलकीचे जग काही अंशाने जवळ आणता येईल. रोगापेक्षा इलाज भयंकर, अशी स्थिती झाली; तर मात्र आणखी काही वर्षांनंतर 'अशी एक मराठी भाषा होती' असे सांगण्याची वेळ साठ-सत्तर वर्षांनंतर यायला नको. यापुढे 'मराठी भाषा गौरव दिन' वर्षातून एकदा नव्हे; तर प्रत्येक दिवशी साजरा होईल, याची खात्री आहे. बाहेरील व्यवहारातून नि जाणिवेने जगण्यातून! 