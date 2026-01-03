Premium|Assembly working days report : कर्नाटक-महाराष्ट्र विधानसभांचे कामकाज; अहवालात धक्कादायक आकडेवारी

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या देशातील प्रमुख राज्यांतील विधानसभांच्या कामकाजाचा अभ्यास ‘पीआरएस’ने केला असून, त्याचा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालातील नोंदींनुसार, कर्नाटकात दरवर्षी सरासरी ६० दिवस कामकाज होणे बंधनकारक असतानाही, केवळ ३३ दिवस कामकाज झाले; तर महाराष्ट्रातही वार्षिक २३ दिवसच कामकाज झाले.महाराष्ट्रात दरवर्षी २७ दिवस काममहाराष्ट्राच्या १४व्या विधानसभेमध्ये (२०१९ ते २०२४) १९ अधिवेशने झाली आणि यात १३६ दिवस कामकाज झाले. यामध्ये दरवर्षी सरासरी २७ दिवस कामकाज झाले. तर, २०२४च्या अखेरीस अस्तित्वात आलेल्या १५व्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनापर्यंत ४० दिवस कामकाज झाले आहेत..कर्नाटकात दरवर्षी ३३ दिवस ‘कामा’चेकर्नाटक विधानसभेचा २०१८पासून अभ्यास केला असता, १५व्या विधानसभेच्या २०१८ ते २०२३ या कार्यकाळामध्ये १५ अधिवेशने झाली आणि यामध्ये १६७ दिवस कामकाज झाले. स्थानिक कायद्यानुसार दरवर्षी ६० दिवस कामकाज व्हावे, ही अटही बहुतांशपणे पाळण्यात आली नाही, असे दिसून येते..पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांसाठी ६५ कोटींच्या निविदा.अर्थसंकल्पी अधिवेशन १४६ तासांचेमहाराष्ट्रात यावर्षी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात १३३ तास कामकाज झाले, तर अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सर्वाधिक १४६ तास कामकाज झाले. दरम्यान, १४व्या विधानसभेमध्ये १९ अधिवेशनांमध्ये १०३२ तास कामकाज झाले. या माहितीमध्ये २०२४च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची माहिती उपलब्ध नाही..अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सर्वाधिक कामकर्नाटकच्या १५व्या विधानसभेमध्ये १५ अधिवेशने झाली. यातील १३ अधिवेशनांमध्ये ६९८ तासांचे कामकाज झाले. (१५व्या विधानसभेच्या कामकाजाच्या २०२२च्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंतची माहिती उपलब्ध आहे.) तर यावर्षी झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ९९, तर पावसाळी अधिवेशन ७१ तास चालले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.