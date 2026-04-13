Premium|Human Behavioral Psychology: स्व च्या प्रवासात... या तीन ‘पी’ मध्ये स्वत:ला अडकून देऊ नका..!

पुणे – तिला अचानक खूप मोठ्या संस्थेत नोकरी मिळाली. अचानक तिला मिळालेली ती नोकरी तिच्यासाठी एक ‘स्टेटस सिम्बॉल’ बनत गेली. त्यातून तिचं अर्थातच कौतुक होत गेलं. तिला त्या कौतुकाची सवय होत गेली. पण जेव्हा तो बहर ओसरला तेव्हा तिला सतत वाटायला लागलं की, कदाचित आपण मागे पडतोय की काय.. आपलं मत गृहित धरलं जात नाहिये का? ती असुरक्षित झाली आणि तिच्या वरिष्ठांना मी कशी चांगली आहे, मी किती हुशार आहे आणि बाकींच्यापेक्षा मला हे कसं छान जमतं आहे.. असं दाखवू लागली. नंतर नंतर या गोष्टी इतक्या वाढत गेल्या की, आता बाकीच्यांना कळालं होतं की तिचं वागणं हे इतरांना ‘प्लीज’ करणारं आहे.. पण तिला मात्र ते कळत नव्हतं.. तीन ‘पी’ मधल्या एका ‘पी’ मध्ये ती अडकली होती. तिला आता स्वत:ची मतं फार उरलीच नव्हती.. मला काय हवंय, माझं काय मत आहे, मला काय करायचं आहे असा विचार मनात येण्याआधीच इतरांना काय वाटेल, त्यांना मी अधिक हुशार कशी वाटेल आणि यातून मी आणखीन आणखीन शिखरं कशी गाठेन यातंच तिची धन्यता होती. अशा अनेक ती किंवा तो तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला.. कधी तुमच्यातही दिसत असतील.ज्याला people-pleasing behavior किंवा approval-seeking म्हणतात ते हेच. माणसाला समाजाकडून स्वीकार मिळवण्याची गरज ही निसर्गत:च असते. पण काही लोकांमध्ये ती अत्यंत वाढलेली असते. ते नाही मिळालं तर ती माणसं असुरक्षित होत राहतात.आजच्या या सकाळ+ विशेष लेखात अशाच तीन ‘पी’ ची आणि त्यामागील मानसशास्त्राची चर्चा करणार आहोत. हे वाटणं आणि वागणं साहजिक असलं तरी ते प्रमाण सोडून असता कामा नये. त्यामुळे यामध्ये न अकडता स्वत:ला यापासून लांब कसं ठेवता येईल जाणून घेऊया.. .या तीन ‘पी’ मधला सगळ्यात पहिला ‘पी’ म्हणजे अर्थातच People-pleasing म्हणजेच लोकांना खुश ठेवण्याची वृत्ती. मानसशास्त्रात अशा वर्तनुकींचे मूळ शोधताना अनेक थिअरीज मांडल्या आहेत.People-pleasingAttachment Theory : जॉन बॉल्बी यांच्या या थिअरीनुसार, जर बालपणात पालकांचे प्रेम मिळवण्यासाठी त्या मुलाला त्यांच्या अटी मान्य कराव्या लागल्या असतील. किंवा ते प्रेम हवं असूनही त्याला स्वत:ला सिद्ध करत बसावं लागलं असेल तर मोठेपणी त्या व्यक्तीमध्ये Anxious Attachment निर्माण होते. दुसऱ्याला खुश केल्याशिवाय आपल्याला प्रेम मिळणार नाही, ही भीती या वर्तनामागे असते.Fear of Rejection : यातलं दुसरं कारण नाकारले जाण्याची भिती हेही असू शकतं. अनेक लोक हो म्हणतात कारण त्यांना समूहातून बाहेर काढले जाण्याची भीती असते. मानवी उत्क्रांतीमध्ये समूहाचा भाग असणे हे जगण्यासाठी आवश्यक होते, त्यामुळे ही प्रवृत्ती आपल्या मेंदूत खोलवर रुजलेली आहे. पण जेव्हा तुमच्यासोबत काही घटना घडतात तेव्हा त्या प्रकारची वृत्ती वाढते. आणि त्यातूनच भितीच्या भावनेतून माणूस समोरच्याचा अंदाज घेऊन त्याच्या हो मध्ये हो मिसळत जातो.The Fawn Response : सामान्यतः आपण Fight or Flight म्हणजेच लढा किंवा पळा बद्दल ऐकलेले असते. पण मानसशास्त्रज्ञ पीट वॉकर यांनी Fawn नावाचा चौथा प्रतिसाद सांगितला आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती सतत तणावात किंवा भीतीत असते, तेव्हा ती स्वतःचा बचाव करण्यासाठी समोरच्या व्यक्तीला खुश करण्याचा प्रयत्न करते.२०२३ मध्ये Online Journal of Communication and Media Technologies मध्ये एक संशोधन प्रसिद्ध झाले, ज्यामध्ये इंस्टाग्राम वापरणाऱ्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करण्यात आला. यामधला मुख्य निष्कर्ष असा होता की, युजर्सना अपेक्षेप्रमाणे सोशल व्हॅलिडेशन म्हणजेच Likes आणि Followers मिळाले नाही तेव्हा त्यांच्यामध्ये चिंतेची, नैराश्याची भावना वाढते. हे लोक स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी सतत इतरांच्या आवडीनुसार वागण्याचा म्हणजेच Digital People-Pleasing करण्याचा प्रयत्न करतात..Performanceयातला दुसरा पी आहे. Performance चा..!आपला परफॉर्मन्स म्हणजेच स्वत:ला सतत कामात ठेवणं. माझा परफॉर्मन्स कसा चांगला राहिल यासाठी झटत राहणं. मग यामध्ये माझ्या क्षमता किती आहेत, माझी कपॅसिटी किती आहे या गोष्टींचा विचार केला जात नाही. सतत स्वत:ला कामामध्ये बुडवून ठेवलं जातं.पण यातही एडवर्ड डेसी आणि रिचर्ड रायन यांच्या थिअरीनुसार रफॉर्मन्स हा दोन प्रकारच्या प्रेरणेवर अवलंबून असतो. त्यातली पहिली म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादे काम आनंदासाठी किंवा आवडीसाठी करता. यात परफॉर्मन्सचा दर्जा सर्वोच्च असतो. जेव्हा तुम्ही बक्षीस, पगार किंवा शिक्षेच्या भीतीने काम करता. संशोधनानुसार, केवळ बाह्य प्रेरणेवर आधारित परफॉर्मन्स दीर्घकाळ टिकत नाही आणि मानसिक ताण वाढवतो.Dweck’s Theory नुसार Carol Dweck यांच्या मते, लोकांचे दोन दृष्टिकोन असतात. Performance Orientation मध्ये व्यक्तीला फक्त मी किती हुशार आहे हे सिद्ध करायचे असते. अपयश आले की ही माणसे कोलमडतात आणि दुसरं म्हणजे यात व्यक्ती मी नवीन काय शिकू शकतो यावर लक्ष देते. अशा लोकांचा परफॉर्मन्स जास्त शाश्वत असतो. .Premium|Happiness And Peace In Life: सुखशांतीचा शोध आर्थिक यशापेक्षा जीवनातील समाधानाला अधिक महत्त्व.Perfectionismआणि यातला तिसरा पी म्हणजेच परफेक्शनिझम..!अत्यंत हुशार असणारा गौतम वयाच्या तिशीतच त्याला स्वत:ची कंपनी टाकायची होती. सुरूवातीला अनुभव घ्यावा म्हणून तो एका ठिकाणी काम करू लागला. तिथेच तो एका विभागाचा हेड देखील झाला. तरीही त्याला आत्मविश्वास येत नव्हता की, मी आता कंपनी सुरू करू शकतो. असे करत तो वयाच्या चाळीशीत आला तरीही तो स्वत:ची कंपनी सुरू करू शकला नाही.Hewitt & Flett Theory नुसार Perfectionism हा केवळ एकाच प्रकारचा नसून यातही तीन प्रकार येतात. यामध्ये पहिला येतो तो म्हणजे Self Oriented Perfectionism म्हणजेच स्वतःला परफेक्ट बनवण्याची तीव्र इच्छा. दुसरं म्हणजे Socially Prescribed Perfectionism. समाजाला किंवा इतरांना मी परफेक्ट हवा आहे, असा दबाव वाटणे. आणि तिसरा प्रकार म्हणजे Other-Oriented Perfectionism म्हणजेच इतरांनी परफेक्ट काम करावे, अशी अपेक्षा ठेवणे.परफेक्शनिस्ट व्यक्तीच्या मनात मध्यम मार्ग नसतो. जर एखादे काम १०० टक्के परफेक्ट झाले नाही, तर ते पूर्णपणे अपयशी आहे, असे त्यांना वाटते. मानसशास्त्रज्ञ याला Maladaptive Perfectionism म्हणतात.मराठी इन्फ्युएन्सर उर्मिला निंबाळकर तिच्या एका व्हिडिओमध्ये तिचे स्वत:चे अनुभव शेअर करताना म्हणते की, “वयाच्या विशीत असताना मी खूप विचार करायचे. एखादी गोष्ट नाही बरोबर झाली तर लोक काय म्हणतील, हसतील का..? आणि हा विचार करण्यात आपण वर्षच्या वर्ष वाया घालवतो. मी अशी अनेक वर्ष वाया घालवली आहेत. मी डायऱ्याच्या डायऱ्या लिहित बसायचे. हे झालं तर काय असा विचार करत बसायचे. पण गोष्टी ट्राय करा. जसं आपण शिकत जातो तसं अनुभवातून आपण समृद्ध होत जातो. फेल होणं कमाल असतं त्यातून खूप काही शिकायला मिळतं.” .Psychology of boredom : कंटाळा ही क्रिएटिव्हिटीची जननी: स्क्रीनच्या हायपर वेगात हरवलेल्या पिढीला ‘नुसतं बसून राहण्याचा’ धडा.या तीन पी मध्ये स्वत:ला अडकून घ्यायचं नसेल तर याबाबतही मानसशास्त्रज्ञांनी बरंच काही लिहून ठेवलंय. मानसशास्त्रज्ञ डोनल्ड विनिकॉट यांनी ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते, जगाला परफेक्ट माणसाची गरज नाही, तर 'गुड इनफ' म्हणजेच पुरेशा चांगल्या माणसांची गरज आहे. परफेक्शनच्या मागे लागून काम अर्धवट सोडण्यापेक्षा किंवा उशीर करण्यापेक्षा, Done is better than perfect हे सूत्र स्वीकारा.मानसशास्त्रात एक थिअरी अशीही मांडली गेली आहे जिला Spotlight Effect म्हटले जाते. म्हणजेच काय तर आपल्याला वाटते की जग आपल्याकडे, परफॉर्मन्सकडे किंवा चुकांकडे 'स्पॉटलाईट' लावून बघत आहे. पण प्रत्यक्षात, प्रत्येक माणूस स्वतःच्याच प्रश्नांमध्ये इतका अडकलेला असतो. त्याने आपल्याबद्दल विचार केला तरी तो खूप तात्कालिक असतो. त्यामुळेच ही गोष्ट समजून घ्यावा की, लोक आपल्या चुकांकडे तितकं लक्ष देत नाहीत, जितकं आपल्याला वाटतं.परफॉर्मन्स आणि परफेक्शनिझममध्ये अडकलेली लोकं बऱ्याचदा 'फिक्स्ड माइंडसेट'मध्ये असतात. Dweck's Theory नुसार रिझल्ट' ऐवजी 'लर्निंग'वर लक्ष केंद्रित करणे. 'मी आज काय शिकलो'? हा प्रश्न 'मी आज किती मार्क मिळवले?' यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा ठरतो.