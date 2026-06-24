Premium|Public Space and Religious Rights : धर्म, सार्वजनिक हक्क आणि समानतेच्या वादातून उभे राहिले नवे प्रश्न

राहुल गडपाले - rahulgadpale@gmail.comएखादा रस्ता किंवा सोसायटीची सार्वजनिक वापरायची जागा कोणत्याही एका समुदायासाठी चिन्हांकित करणे योग्य आहे का, हा मूळ प्रश्न आहे. असहिष्णुतेच्या पांढऱ्या पट्ट्याचा वाद वातावरण बिघडत असतानाही मुद्दाम उकरून काढला जात आहे. धार्मिक प्रथा आणि सार्वजनिक जागेचा वापर यामधील तणावातून तो निर्माण झाला; पण यातून एका विशिष्ट समाजाकडून दुसऱ्या विशिष्ट समाजावर दबाव टाकायचा प्रयत्न केला जातोय, हे मात्र विसरता कामा नये.लोकशाही जीवनपद्धती आणि धर्मनिरपेक्षतेला आवश्यक असलेली मूल्ये मुळाशी असलेला आपला भारतीय समाज आहे, असे आपण मानतो. निदान अगदी अलीकडेपर्यंत तरी तशी परिस्थिती होती. त्यामुळे आपल्यात असलेले सांस्कृतिक वैविध्य जगभरात आपण मानाने मिरवत होतो. आता या सांस्कृतिक वैविध्याची मान मोडून काढण्याचा घाट आपल्यातीलच काही महाभागांनी घातलेला दिसतो. त्यामुळे सामाजिक समरसतेच्या नाजूक धाग्याला नख लावण्याचे अनेक हिडीस प्रसंग आपल्या अवतीभोवती घडताना दिसत आहेत. त्यातही मुंबईसारख्या जागतिक आणि सर्वसमावेशक म्हणवल्या जाणाऱ्या शहरात जर असे प्रकार होत असतील, तर ती नक्कीच चिंतेची बाब आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत जैन धर्मीयांनी सार्वजनिक जागांवर रेघोट्या ओढून सामाजिक सौहार्दाची ऐशीतैशी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. स्वतःला कायम कमी लेखणाऱ्या काही दिलदार मनाच्या मराठी माणसांना त्यात काही चुकीचे वाटले नाही. एका सर्वसामान्य मराठी माणसाने त्याविरोधात आवाज उठवला आणि जेव्हा या रेघोट्या आपल्या दारापर्यंत यायला लागल्या तेव्हा कुठे हे आच्छादन नसून आक्रमण आहे, हे समजायला लागले. मात्र तोपर्यंत पुरेसा वेळ निघून गेला होता..पैसा हा एकच धर्म मानणाऱ्या काही विशिष्ट लोकांनी ठरवून आपल्या लोकशाही मूल्यव्यवस्थेला धक्का लावण्यासाठी सुरू केलेला हा खेळ काही नवा नाही. मुंबई नावाचे भरजरी वस्त्र कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याच खांद्यावर मिरवायला हवे, यासाठी हे मातब्बर लोक अनेक दशकांपासून तसे प्रयत्न करीत आले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना काहीच यश आले नाही, असे म्हणायलादेखील आता जागा उरलेली नाही. कारण त्यांना विरोध होईल, आव्हान दिले जाऊ शकेल, अशा मराठी माणसांना त्यांनी अत्यंत शिताफीने मुंबईबाहेर हाकलून लावले आहे. पैशाच्या जोरावर सामाजिक मालकी मिळवता येऊ शकते, असे मानणारे हे लोक स्वतःचं अंथरुण मुंबईभर पसरवत निघालेत. विशेष म्हणजे त्यांना त्यांच्याच म्हणजे पैशाच्या भाषेत उत्तर देऊ शकेल असा एकही मराठी माणूस आपल्याकडे नाही, हे भीतीदायक असले तरी वास्तव आहे. ज्यांची ताकद आहे ते त्यांच्याच दावणीला बांधले गेले आहेत. राजकारण्यांबद्दल तर निराळे बोलायलाच नको. त्यांच्यात कुठल्याही प्रकारची प्रादेशिक, भाषिक अस्मिता असल्याचे दिसत किंवा जाणवत नाही. पदांची घंटा गळ्यात बांधलेल्या नंदीबैलासारखी त्यांची अवस्था आहे. पैशाच्या या गुलामांना मराठी अस्मिता केवळ भाषणांपुरती आठवते. इतर वेळी ते ती बासनात बांधून ठेवतात. निवडणुका आल्या की थातूरमातून घोषणा देतात आणि निवडणुका गेल्या की त्यांना मराठी माणसांचा पुरता विसर पडतो. त्यामुळे मग अशा घटना घडल्या की त्यात तुम्हाला एकही पांढरपेशी जंतू पुढे येऊन बोलताना दिसत नाही, दिसणार नाही.तसे पाहिले तर सांस्कृतिक, सामाजिक आणि धार्मिक अशा तीनही विषयांवर मोकळा संवाद करण्याची भारतीय पद्धत आहे. डॉ. अमर्त्य सेन म्हणतात, की अपरंपरागत आणि परंपराविरोधी विचार धीटपणे मांडण्याची पद्धत भारतात पूर्वीपासूनच होती. शिवाय भिन्न आचारविचार आणि श्रद्धा असलेल्या लोकसमूहाला समाजाचाच एक भाग म्हणून स्वीकारण्याची परंपरादेखील आपल्या देशाला लाभलेली आहे. त्यासोबतच सार्वजनिक जीवनात वादविवाद करण्याची, वैचारिक संवाद साधण्याची, परंपरेपेक्षा वेगळे विचार मांडण्याची आणि ते मान्य नसतानाही सहन करण्याची आपली प्राचीन परंपरा राहिलेली आहे. विशेष म्हणजे यातूनच आपले सामाजिक जीवन समृद्ध झाले आहे..Premium|Raja Shivaji film trolling debate : 'राजा शिवाजी' सिनेमा आणि सोशल मीडियावरील ट्रोलधाड; भीती, पीआर आणि कलाविष्काराचा संकोच.खरेतर भारतात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेल्या विचारस्वातंत्र्याच्या परंपरेमुळेच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण लोकशाही जीवनपद्धती आणि धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार केला. आपल्या याच वैचारिक धाटणीमुळे आपण एक प्रगल्भ समाज असलेला देश म्हणून टिकून राहू शकलो. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये या सामाजिक सौहार्दाला बोट लावण्याचा व्यवस्थित प्रयत्न काही लोक करताना दिसतात. राजकीय फायद्यासाठी समाज कायम धगधगत ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या महाभागांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल अशा पद्धतीने नव्या सूत्रांची पेरणी केली असून, त्यांनी लावलेल्या आगीत आता विविध समाजबांधव एकमेकांविरोधात उभे राहायला लागले आहेत. या सांस्कृतिक संकल्पनाव्यूहातून बाहेर पडायचे असेल तर प्रत्येक समाजाने सुप्तासुप्त प्रेरणांचा समतोल साधायला हवा. पण तो समतोल साधण्याऐवजी आता समाजच असमतोलाच्या पारड्यात भर घालणार असेल तर पुढे उभे राहणारे वास्तव हे भयाण असू शकेल. महाराष्ट्रात याची सुरुवात शांतीदूत समजल्या जाणाऱ्या एका समाजाने केली, हे विशेष.घाटकोपरमधील एका सोसायटीतून हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. एका सोसायटीच्या सार्वजनिक वापराच्या जागेवर कुणालाही विश्वासात घेता पांढरा पट्टा मारण्यात आला. या सोसायटीत राहणाऱ्या यू-ट्युबर प्रसाद वेदपाठक याने त्याच्या सोसायटीत जैन धर्मगुरूंच्या आगमनासाठी पांढरी पट्टी रंगवण्यात आल्याचा मुद्दा उचलून धरला. त्यावर बरीच चर्चा झाली. अर्थात ती सोशल मीडियावर. विशेष म्हणजे सुरुवातीला एकाही मराठी माणसाला यात चुकीचे काहीच जाणवले नाही. काही अतिशहाण्यांनी तर या मुद्द्यात काहीच दम नाही, अशा वल्गना करून आपल्या सामाजिक असंवेदनशीलतेचे जाहीर प्रदर्शन करण्याची संधी सोडली नाही. त्यामुळे साहजिकच फार लोकांनी हा मुद्दा उचलून धरला नाही. प्रसाद आणि त्याचे कुटुंबीय मात्र हा मुद्दा नेटाने लढवत होते. जैन धर्मातील साधू-साध्वी अनवाणी चालतात. त्यांच्या धर्मात सांगितलेल्या अहिंसेच्या तत्त्वानुसार जमिनीवरील लहान जीव-जंतूंना इजा होऊ नये, म्हणून ते ठरावीक मार्गाने चालण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी काही सोसायट्यांमध्ये रस्त्यांवर त्यांच्या चालण्याच्या मार्गावर पांढरी पट्टी आखली जाते, जेणेकरून त्यांना मार्ग स्पष्ट दिसावा किंवा उन्हाच्या दिवसांत चालताना फार उष्णता जाणवू नये, असा त्यामागचा उद्देश असावा. हा वाद वाढल्यानंतर त्या सोसायटीतील त्या लोकांनी तो पांढरा पट्टा रंगवून काढला. दरम्यान, तो वाद संपुष्टात येईल असे वाटले होते; मात्र हळूहळू दादर, चर्नी रोड, गिरगाव अशा मुंबईतील इतर भागांमध्येदेखील या घटनेची पुनरावृत्ती व्हायला लागली. मुळात एखाद्या धार्मिक मुद्द्यामुळे जर वाद निर्माण होत असेल तर असे मुद्दे उपस्थित होणार नाहीत, याची जैन समाजाने काळजी घ्यायला हवी होती. .मात्र तसे करण्याऐवजी त्यांनी मुद्दाम मुंबईभर हे पेव पसरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे साहजिकच स्थानिक मुंबईकर मराठी माणूस चिडला आणि त्याने याविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. हे फक्त एवढ्यावरच थांबले नाही, तर आज ज्या प्रसादने या मुद्द्याला हात घातला त्याला आता सर्वतोपरी त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. त्याच्याविरोधात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्याच्या घरी जाऊन त्याला धमक्या दिल्या जात आहेत. त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सचे मास रिपोर्टिंग करून ते ब्लॉक करेपर्यंत त्याला त्रास दिला जातोय आणि त्यामुळे तो आणि त्याचे कुटुंब पुरते धास्तावले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वगळता एकाही पक्षाने प्रसादच्या या लढाईत त्याला साथ देण्याचा प्रयत्न केला नाही. महाराष्ट्रातील जवळपास ७० टक्के नेते तरी मराठी असतील; पण राज ठाकरे वगळता त्यातील एकातही मराठी माणसाच्या बाजूने उभे राहण्याची धमक नाही. कारण यापैकी कुणालाही जैन धर्मीयांच्या विरोधात जायचे नाही. कारण या लोकांच्या आर्थिक नाड्या त्यांच्या हातात आहेत. या समाजातील लोक प्रचंड मायेचे धनी आहेत. मुंबईसारख्या शहरातील धंद्यांवर त्यांचे बऱ्यापैकी नियंत्रण आहे, व्यवस्थापनशास्त्रात ते पारंगत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सोईनुसार मराठी नेते नुसते माना डोलवतात. एकंदरीतच काय, तर या सगळ्यांनी मिळून मराठी माणसांना जणू गहाण ठेवले आहे..आपल्याच शहरात मराठी माणसाला आणि मराठी भाषेला अवनतावस्थेला पोहोचवण्यास आपणच जबाबदार नाही का, याचा आपण विचार करायला हवा. आपल्याला मराठी या एका अस्मितेच्या डोलाऱ्यासाठी कधीच एका छताखाली येता येत नाही. आपले नेते मते आपल्याकडून घेतात; मात्र चाकरी पैशांची करतात. या शहरात मराठी माणसाला त्याच्या खाण्याच्या सवयींवरून नाकारले जाते, अव्हेरले जाते. मराठी माणसाचे जगणे अशक्य होईल अशा पद्धतीने त्याला पद्धतशीर त्रास देण्याची व्यवस्था या लोकांनी करून ठेवलेली आहे. लोकशाही, राष्ट्रीयता, वैज्ञानिकता, धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्था या गोष्टी गावीही नसलेल्या या असहिष्णू धेंडांना धडा शिकवायचा असेल तर मराठी माणसाने त्याची जागा स्वतः तयार करायला हवी. तोडीस तोड म्हणून मराठी माणसाने धंद्यात उतरायला हवे, तरच तुम्हाला पैशाच्या माजाने आव्हान देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या विरोधात नेटाने लढा देता येईल अन्यथा तुमची गळचेपी वाढतच जाईल आणि पांढरपेशी मूग गिळून गप्प बसतील. मुळात या वादाचा नेमका अर्थ काय, हे समजून घेणे जास्त आवश्यक आहे. एखादा रस्ता किंवा सोसायटीची सार्वजनिक वापराची जागा कोणत्याही एका समुदायासाठी चिन्हांकित करणे योग्य आहे का, हा मूळ प्रश्न आहे. आता हा मुद्दा हळूहळू जैन विरुद्ध मराठी अशा सामाजिक तणावात रूपांतरित झाला. महापालिका नेहमीच दबावाखाली पट्टे पुसते, रंग बदलते; पण कायमस्वरूपी तोडगा यावर अजून निघालेला नाही. त्यामुळे हा वाद एका भागातून दुसऱ्या भागात पसरत आहे किंवा वातावरण बिघडत असतानाही तो मुद्दाम उकरून काढला जातो. हा वाद धार्मिक प्रथा आणि सार्वजनिक जागेचा वापर यामधील तणावातून निर्माण झाला आणि समाजमाध्यमांमार्फत मुंबईभर पसरला आहे. पण यातून एका विशिष्ट समाजाकडून दुसऱ्या विशिष्ट समाजावर दबाव टाकायचा प्रयत्न केला जातोय, हे मात्र विसरता कामा नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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