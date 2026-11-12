Premium|Study Room : जांभळ्या बटाट्यात नेमके कोणते पोषक घटक अधिक आहेत?

श्रद्धा कोळेकरभारतीयांच्या आहारात बटाट्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. भाजी, पराठा, चाट किंवा इतर पदार्थांमध्ये सहज सामावणारा बटाटा प्रामुख्याने ऊर्जेचा स्रोत म्हणून ओळखला जातो. मात्र, याच बटाट्यातून शरीराला आवश्यक असणारी सूक्ष्मपोषक तत्त्वे अधिक प्रमाणात मिळू शकली, तर? भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्थेने विकसित केलेला कुफरी जामुनिया हा जांभळ्या गराचा बटाटा याच दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.१८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या केंद्र सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या माहितीनुसार, या बटाट्यात सामान्य पिवळ्या गराच्या बटाट्याच्या तुलनेत झिंक, लोह आणि व्हिटॅमिन सी चे प्रमाण अधिक आहे. हा वाण २०२४ मध्येच अधिकृतरीत्या प्रसारित झाला होता. त्यामुळे हा अगदी नवा शोध नसला, तरी पोषणसुरक्षेच्या संदर्भात त्याचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे..आठपट झिंक, अधिक लोहसरकारी माहितीनुसार, प्रति १०० ग्रॅम कुफरी जामुनियामध्ये २.२८ मिलिग्रॅम झिंक आढळते, तर सामान्य बटाट्यात हे प्रमाण ०.२८ मिलिग्रॅम आहे. म्हणजेच, दिलेल्या आकडेवारीनुसार जांभळ्या बटाट्यात झिंकचे प्रमाण आठपटांहून अधिक आहे. त्याचप्रमाणे, कुफरी जामुनियामध्ये ३.२२ मिलिग्रॅम लोह असून सामान्य बटाट्यात ०.५७ मिलिग्रॅम लोह आहे.या वाणात प्रति १०० ग्रॅम ४२.७५ मिलिग्रॅम व्हिटॅमिन सी असल्याचीही नोंद आहे. सामान्य बटाट्यात हे प्रमाण २३.१५ मिलिग्रॅम आहे. जांभळ्या रंगामागे अँथोसायनिन्ससारखी नैसर्गिक रंगद्रव्ये आहेत. ही संयुगे अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांसाठी ओळखली जातात.लपलेल्या कुपोषणावर उपाय?पुरेशा प्रमाणात अन्न खाऊनही शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळाली नाहीत, तर त्याला सूक्ष्मपोषक घटकांची कमतरता किंवा लपलेले कुपोषण म्हणतात. लोहाची कमतरता रक्तक्षयाशी संबंधित असते, तर झिंक शरीराची वाढ, रोगप्रतिकारक यंत्रणा आणि विविध जैविक प्रक्रियांसाठी आवश्यक असते.अशा परिस्थितीत रोजच्या आहारात वापरल्या जाणाऱ्या पिकांमधील पोषणमूल्य वाढवणे हा एक पर्याय आहे. यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीला बायोफोर्टिफिकेशन म्हणतात. पारंपरिक पीक प्रजननाच्या माध्यमातून पिकातील विशिष्ट पोषक घटकांचे प्रमाण वाढवले जाते. प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थात नंतर पोषक घटक मिसळण्यापेक्षा ही पद्धत वेगळी आहे.मात्र, एखाद्या पिकात पोषक घटक अधिक आहेत म्हणून केवळ त्याच्या सेवनाने कुपोषण दूर होईल, असे म्हणता येत नाही. प्रत्यक्ष शरीराला त्यातील किती पोषक घटक उपलब्ध होतात, आहारात त्याचा किती वापर होतो आणि इतर अन्नपदार्थांतून कोणते पोषक घटक मिळतात, हेही महत्त्वाचे ठरते..शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचेकेंद्रीय बटाटा संशोधन संस्थेच्या माहितीनुसार, योग्य लागवड पद्धती वापरल्यास कुफरी जामुनियाचे हेक्टरी ३२ ते ३५ टन उत्पादन मिळू शकते. या वाणाची लागवड उत्तर भारतातील प्रदेशांसाठी करण्याची शिफारस आहे. त्याचा जांभळा गर, चव आणि विविध पदार्थांमध्ये वापरण्याची क्षमता यामुळे बाजारपेठेत वेगळे स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.पण, प्रत्यक्ष लागवडीसाठी बियाण्यांची उपलब्धता, उत्पादनखर्च, बाजारातील मागणी, रोगप्रतिकारक्षमता आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा आर्थिक परतावा या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. संशोधन संस्थेने विकसित केलेला वाण प्रयोगशाळेत किंवा प्रक्षेत्रीय चाचण्यांमध्ये यशस्वी ठरणे आणि तो मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी स्वीकारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. संशोधनाचा व्यापक फायदा होण्यासाठी या दोन्ही टप्प्यांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे..संशोधनाचा खरा कसकुफरी जामुनिया हे उदाहरण भारतातील कृषी संशोधनाची एक महत्त्वाची दिशा दाखवते. अन्नाचे केवळ उत्पादन वाढवण्यापेक्षा त्यातील पोषणमूल्य वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलत्या आहाराच्या सवयी आणि पोषणसुरक्षेची आव्हाने लक्षात घेता अशा संशोधनाला महत्त्व आहे. पुढील प्रश्न मात्र या वाणाची उपलब्धता, प्रत्यक्ष सेवनातून मिळणारा पोषणलाभ आणि शेतकऱ्यांसाठी त्याची आर्थिक व्यवहार्यता यांचा आहे. संशोधनाचा परिणाम केवळ आकडेवारीत न राहता शेतातून बाजारात आणि बाजारातून नागरिकांच्या ताटात पोहोचला, तरच पोषणसुरक्षेच्या दिशेने त्याचे योगदान अधिक ठोस ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.